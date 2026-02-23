Die sorgfältig inszenierte Spontaneität der „schockierenden“ Veröffentlichung der Epstein-Akten

Edward Curtin

Immer wenn ein „Skandal“ wie die Epstein-Akten die Nachrichten dominiert, können wir sicher sein, dass er als Ablenkung von etwas noch Unheilvollerem dient, das am Horizont heraufzieht.

Die Epstein-Akten befinden sich seit acht Jahren oder länger in den Händen des FBI. Warum also wurden gerade jetzt geschwärzte Akten veröffentlicht? Cui bono?

Und wer steckt hinter der Veröffentlichung, die weder während der ersten Trump- noch während der Biden-Regierung erfolgte? Cui bono?

Passen der Völkermord in Gaza und der US-Stellvertreterkrieg gegen Russland, beide von Biden und Trump unterstützt, in dieses Timing und in die Schwärzungen, da wir annehmen können, dass Mossad, CIA, NSA und MI6 ebenfalls seit Langem Zugang zu den Akten hatten? Ein US-/Israel-Angriff auf den Iran? Denn wie bei Filmen haben alle Propagandaaktionen und Vertuschungen sorgfältig gewählte Veröffentlichungstermine.

Letzte Frage: Warum sollte irgendjemand vom Inhalt der Epstein-Akten schockiert sein, obwohl viele Menschen es offenbar sind? Ja, weitere Namen wurden der Liste degenerierter Eliten hinzugefügt, die bereitwillig Teil von Epsteins kriminellem Unternehmen waren, aber die Enthüllung weiterer Namen bestätigt nur, wie weitreichend es war.

Wir wissen seit Langem von den kriminellen Aktivitäten des degenerierten Epstein, der Finanziers, Prominenten, Politiker und öffentlichen Persönlichkeiten, die sich ihm anschlossen. Sexuelle Erpressung, Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten und Unterwelt, geheime Finanzabkommen, Kriegsplanung im Namen des Friedens usw. sind die Art und Weise, wie der Kapitalismus seit Langem funktioniert. Während diejenigen, die solche Dinge erforschen, das schon lange wissen (siehe z. B. Whitney Webbs One Nation Under Blackmail, zwei Bände), mag die gewöhnliche Person es nun endlich begreifen; aber schockierend ist es nicht. Und das „mag“ sollte betont werden. Wir alle leben seit Langem in einer Kultur zunehmender „Schock“-Fäulnis, in der die groteskesten Nachrichten und Unterhaltungsangebote Grundnahrungsmittel der Massenmedien sind – von Washington D.C. bis Hollywood und überall im Internet jagte der Affe das Wiesel. Die Affen dachten, es sei alles nur Spaß, und dann: Pop! macht das Wiesel.

Schockiert zu sein scheint sehr populär; es würzt das Leben, erzeugt jenes Frisson, das nur Sex, Tod und das Wetter in alltägliche Gespräche bringen können. „Kannst du das glauben?“ und „Unglaublich!“ hallen durchs Land und springen von Lippen, Bildschirmen und Webseiten überall hervor und laden dich ein, herbeizukommen, um fassungslos zu sein und dir schwindelerregend den Kopf verdrehen zu lassen. Gewöhnliche Menschen sind zu Regan MacNeil geworden, dem jungen Mädchen, das in Der Exorzist von einem Dämon besessen ist.

Wenn die Konzernmedien jemals wirklich in die Tiefe gingen, müssten sie sich selbst als Agenten derselben Kräfte entlarven, die hinter Epsteins Aufstieg zur Macht standen. Wie oft verbinden diese Medien Epstein mit Israel, dem Mossad, der CIA usw.? Es sind nicht nur böse Individuen, die herrschen, sondern eine Struktur des Bösen, ein System, wenn man so will, ein tief verwurzeltes soziales System, das derzeit öffentlich vom bösen Tölpel Trump geführt wird, der in einem kürzlichen Interview mit The New York Times, als er gefragt wurde, ob er irgendwelche Grenzen seiner globalen Macht sehe, sagte: „Ja, es gibt eine Sache. Meine eigene Moral. Mein eigener Verstand. Das ist das Einzige, was mich aufhalten kann.“

Diese Aussage ließ die Katze aus dem Sack. Es ist das Credo des Nihilisten, grundlegend für das heutige Ethos. Keine Ehre, keine traditionellen ethischen Standards, kein Gott, keine Liebe zur Menschheit, nur gefälschte und täuschende Nachrichten, die schockieren sollen, und ein „mach dein eigenes Ding“, ein US-Präsident, der wie ein Punk-Kid redet. Ja. Unglaublich! „Ich kenne Worte. Ich habe die besten Worte. Ich habe die – aber es gibt kein besseres Wort als dumm.“ (Soundtrack einsetzen.)

Der französische Nouvelle-Vague-Filmemacher Jean-Luc Godard sagte berühmt: „Um einen Film zu machen, braucht man nur ein Mädchen und eine Waffe.“ Nun, wir haben den Epstein-Film, und darin hatten er und seine käuflichen und schmutzigen Freunde die Mädchen, aber wer die Waffen hält – und nicht die Penisse – hinter ihren kriminellen Unternehmungen, bleibt unerörtert.

Wenn sie jemanden auf frischer Tat ertappen, liebt es die Presse, bestimmte Individuen zu entlarven, die für sexuellen Missbrauch ihre Hosen herunterlassen, aber sie findet es unmöglich, jene verdorbenen Schurken zu Fall zu bringen, die Tag für Tag auf der ganzen Welt Gräueltaten an gewöhnlichen Menschen begehen. Nennen wir sie die Produzenten. Sie gestalten und bezahlen die Nachrichten.

Der Reality-TV-Präsident Donald Trump – das Gesicht des offenen Imperialismus und diktatorischer Innenherrschaft, ein grober, brutaler Schläger, dessen Kernmaxime „Macht schafft Recht“ lautet und dessen Name vielfach in den Epstein-Akten auftaucht – weiß genau, wie das Spiel gespielt wird. Nach seinem im Fernsehen übertragenen Streit mit Selenskyj im vergangenen Jahr (oder war es vor dem Streit?) sagte er: „Das wird großartiges Fernsehen geben.“ So auch der Epstein-Film. Vielleicht eine Serie.

Und wie in der Vergangenheit wird wahrscheinlich keiner der an dieser elenden und kriminellen Aktivität Beteiligten – außer Epstein und Ghislaine Maxwell – jemals eine Gefängnisstrafe verbüßen. Auch das kein Schock.

Was Schocks betrifft, ist es besser, die Winterolympiade zu schauen und „geschockt“ zu sein, wenn favorisierte Athleten auf Eis und Schnee stürzen. Diese Stürze sind wenigstens echt.

Es gibt ein Gemälde in einer Villa, das noch am Eingang des Hauses der Vettier im zerstörten Pompeji sichtbar ist, das uns viel über die Epstein-Akten sowie über Macht und Reichtum erzählt. Es symbolisiert perfekt einen Aspekt der Kluft zwischen den internationalen herrschenden Klassen – d. h. den schmutzigen Details in den Epstein-Dokumenten minus der Antwort darauf, wer die Erpressungsoperation geleitet hat und warum – und dem Rest von uns. Es zeigt den Gott Priapus, wie er seinen Penis auf einer Waage aus Goldmünzen wiegt, als wollte er sagen: Gold, Gott, Reichtum und Macht – wir herrschen. Fickt euch! Es ist eine alte Geschichte, erzählt von nihilistischen Männern, die verzweifelt ihre Potenz beweisen wollen, indem sie verletzliche Mädchen und Frauen und die ganze Welt dominieren.

Viele haben gefragt, wie es möglich war, dass Epstein und all die Genannten und Ungenannten so böse und kriminelle Dinge tun konnten. Das Böse scheint moderne Intellektuelle stark zu verwirren. Glauben sie, El Diablo sei eine Salsasorte?

Hannah Arendts Erklärung von Adolf Eichmanns Verhalten – die Banalität des Bösen – ist eine solche Erklärung, die nun auch für Epsteins Verhalten herangezogen wird. Andere sagen, er habe kein Gewissen gehabt oder nicht wie ein Erwachsener denken können; er sei nicht sehr intelligent gewesen, aber ein ausgezeichneter Betrüger. Dass er ein Narzisst war. Das sind oberflächliche Erklärungen. Keine trifft den Kern der Sache. Wie üblich und völlig irrig geben manche Nietzsche und der Idee des Übermenschen die Schuld. Nietzsche (wie Russland) wird von jenen, die falsche Vorstellungen von seinem Werk internalisiert haben, oft für jedes moderne Übel verantwortlich gemacht. Tatsächlich warnte Nietzsche, dass, da die Menschen Gott getötet hätten, „etwas außerordentlich Widerwärtiges und Böses dabei sei, sein Debüt zu geben.“ Er war darüber nicht erfreut.

Der brillante, unterschätzte verstorbene Schriftsteller Edward Dahlberg sagt in einem Essay über Nietzsche – „The True Nietzsche“ – Folgendes über ihn: „Er verurteilte die Rassenpolitik, ein anderes Wort für Judenhetze, nannte sich einen ‚guten Europäer‘, einen ‚Anti-Anti-Semiten‘ … Nichts half; die anti-jüdischen Parteigenossen stellten ihn der Öffentlichkeit als teutonischen Politiker dar.“ Und so wird er bis heute dargestellt, verzerrt für ideologische Zwecke. Man fragt sich, wer überhaupt noch liest.

Apropos Sprachgebrauch und Verfall des Verständnisses, fügt Dahlberg hinzu: „Wir haben die Sprache so gewöhnlich gemacht, dass wir aufgehört haben, symbolische Leser zu sein. Wenn wir nicht den gesamten Intellekt des Dichters als seinen Text untersuchen, werden wir Blake oder Shakespeare genauso töricht missverstehen, wie Nietzsche verzerrt wurde.“

Worte symbolisch zu erfassen bedeutet zu verstehen, wie gute Schriftsteller sie in ihren vielen Bedeutungen verwenden, nicht nur wörtlich, wie Splitter, die von einem Geröllhang auf eine Straße ins Nirgendwo gefallen sind; sondern wie sie sie zum Vibrieren und Funkeln bringen, tief tauchen und hoch fliegen lassen wie leuchtende Vögel, damit andere tief nachdenken und einmal, zweimal und vielleicht öfter nachdenken.

Denken Sie an Trumps groben Sprachgebrauch; denken Sie an Epsteins; denken Sie an die Kultur insgesamt. Wir sind in eine Zeit grober Unwissenheit hinabgestiegen, und unser kultureller Verfall spiegelt sich im Verfall unserer Sprache wider. Trump und Epstein spiegeln in dieser Hinsicht die größere Kultur wider. Ein Grund dafür ist offensichtlich das Internet und die digitalen Medien, insbesondere das Mobiltelefon mit Kamera und Textnachrichten. Es ist auch ein wichtiger Grund für die umfangreiche und ständige Kommunikation zwischen Epstein und seinen „Freunden“ sowie für die Leichtigkeit, mit der Erpressung durchgeführt werden konnte. Das ist kein Zufall.

Einige von uns hatten das Glück, schon in jungen Jahren die Fäulnis im Herzen des Systems zu erleben. Ich denke an den kürzlich verstorbenen großartigen Journalisten Michael Parenti, der wegen seiner Antikriegsansichten aus einer akademischen Karriere ausgeschlossen wurde, diese Erfahrung jedoch nutzte, um ein freier Lehrer für die Welt zu werden.

In meinen frühen, naiven Zwanzigern arbeitete ich nachts im 42. Polizeirevier in der Bronx und interviewte Festgenommene in Haftzellen. Dort lernte ich, dass viele von verdeckten Polizisten hereingelegt wurden, die ihnen Drogen unterjubelten; dass das Revier einen Vorrat illegaler Drogen für diesen Zweck hatte. Ein Polizist erzählte mir das, weil er dachte, ich sei sein Verbündeter, und dass „wir diese dreckigen verdammten Bastarde von der Straße holen müssen“ (womit er schwarze und puerto-ricanische Männer meinte). Das war 4–5 Jahre bevor der ehrliche, mutige NYPD-Undercover-Polizist Frank Serpico (der später im Leben ein Freund wurde) von anderen Polizisten so in eine Falle gelockt wurde, dass er ins Gesicht geschossen wurde. Einige Jahre später wurde der Film Serpico mit Al Pacino in der Hauptrolle über ihn gedreht.

Es gibt immer einen Film.

An einer Schule, an der ich unterrichtete, versuchte ein Mann in hoher Position, den ich respektierte, weil er wusste, dass ich in Antikriegsaktivitäten involviert war, mich – zu meinem großen Schock – für die Militärgeheimdienste zu rekrutieren. Diese und zahlreiche andere Beispiele brachten mich früh auf den Weg der Skepsis gegenüber den Gesichtern der Autorität. Ich bin für diese frühen Lektionen dankbar.

Wie alle Geschichten spielt auch der Epstein-Film innerhalb eines größeren kulturellen Symbolsystems, das mythische Dimensionen hat. Wie sonst lässt sich der nahezu unausrottbare Hass vieler Amerikaner auf alles Russische erklären? In den USA heißt der große Mythos der Amerikanische Traum, von dem der verstorbene George Carlin sagte, man müsse schlafen, um daran zu glauben, der aber dennoch existiert, auch wenn er vielleicht zerbröckelt. Jede Gesellschaft hat ein solches Symbolsystem. Durch ihre Geschichten und Symbole werden Bedeutungen und Werte vermittelt. Und Menschen leben von Geschichten, Geschichten in Geschichten. Mythos bedeutet Geschichte.

Seit vielen Jahrzehnten erleben wir eine massive symbolische Transformation, in der die kontrollierende symbolische (aus dem Griechischen: zusammenwerfen) Ordnung durch ihr Gegenteil ersetzt wird, eine diabolische (aus dem Griechischen: auseinanderwerfen, der Teufel, el diablo) Ordnung mit neuen Geschichten, um den Menschen das Gehirn zu verwirren, ihre Persönlichkeiten zu dissoziieren, sie gegeneinander aufzuhetzen und ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit zu schaffen. Gott gegen den Teufel.

Alle Macht ist im Grunde die Macht, die Sterblichkeit zu leugnen. Das gilt, ob es sich um die Macht des Staates oder der Kirche handelt oder um geheime Gruppen wie Epsteins. Und es ist immer heilige Macht. Heilig oder pervertiert. Viele fragen oft, warum die Superreichen und Mächtigen immer mehr wollen. Es ist einfach. Sie wünschen, ihre menschliche Sterblichkeit zu transzendieren und Götter – Unsterbliche – zu werden. Sie glauben törichterweise, wenn sie über andere herrschen, töten, dominieren, vergewaltigen, Status erlangen, Milliardäre, Präsidenten, Magnaten, Prominente usw. werden, würden sie irgendwie in einer seltsamen Ewigkeit leben. Daher Epstein und sein Kreis.

In einem Prozess, der sich über mindestens hundertfünfzig Jahre erstreckt hat, sind unsere traditionellen kulturellen/religiösen Symbolsysteme radikal untergraben worden, am folgenreichsten durch die faustische Schöpfung von Lord Nuke. Alle Formen symbolischer Unsterblichkeit (theologisch, biologisch, kreativ, natürlich und erfahrungsbezogen), die früher ein Gefühl der Kontinuität vermittelten, sind ernsthaft bedroht worden. Das ist das gespenstische Schreckgespenst, das heute im Hintergrund des Lebens lauert.

Was ist der Tod? Wie kann man ihn besiegen oder transzendieren? Wie lautet Gottes Handynummer? Schnell. Improvisieren.

Kleine Männer wie Epstein und diejenigen, die sich freiwillig in seinem Netz fangen ließen, all diese Desperados mit ihren Händen in den Hosen, die durch ihre Zähne lügen, während sie mit Pinocchio und dem Kutscher zur Vergnügungsinsel gehen …

Schnitt!

Vergiss das Drehbuch.

Wir haben noch gar nichts gesehen.