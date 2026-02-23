Schutz für Sexualstraftäter: Die schmutzige Realität der globalen Machtelite

Von John & Nisha Whitehead

„Wann wurde Pädophilie zu einem parteipolitischen Thema? Das amerikanische Volk hat ein Recht darauf, die ganze Wahrheit über Jeffrey Epstein und jede einzelne einflussreiche Person, die ihm geholfen hat, zu erfahren. Jeden Namen, jedes Flugprotokoll, jede Vertuschung, einfach alles … Wenn es eine Sache gibt, über die wir uns alle einig sein sollten – Demokraten und Republikaner, Konservative und Progressive –, dann ist es, dass niemand, auch nicht der Präsident der Vereinigten Staaten, Verbrechen gegen Kinder vertuschen darf.“ – James Talarico (Politiker aus Texas, presbyterianischer Seminarist und ehemaliger Lehrer an einer öffentlichen Schule)

Fast 30 Jahre nach Einreichung der ersten Beschwerden sind die Epstein-Akten nach wie vor ein Paradebeispiel dafür, wie die herrschende Klasse ihre eigenen Leute schützt.

Hier geht es nicht mehr nur um die Verbrechen eines einzelnen Mannes – es geht um die Maschinerie des Schweigens, die die globale Elite unantastbar macht.

Wir sind längst über den Punkt hinaus, an dem parteipolitische Ausreden und institutionelles Gaslighting noch funktionieren.

Die Frage ist nicht mehr, ob Jeffrey Epstein – der Hedgefonds-Milliardär, verurteilte Serienpädophile und Sexhändler – monströse Verbrechen an jungen Mädchen, darunter viele Kinder, begangen hat.

Wir wissen, dass er das getan hat.

Was noch ungeklärt ist, ist etwas weitaus Beunruhigenderes.

Wir wissen, dass Epstein nicht allein gehandelt hat.

Eine Entscheidung des Berufungsgerichts des Zweiten Bezirks, die die Freigabe Tausender Seiten von Dokumenten im Zusammenhang mit Epstein ermöglichte, bezog sich auf Vorwürfe, die „zahlreiche prominente amerikanische Politiker, mächtige Führungskräfte aus der Wirtschaft, ausländische Präsidenten, einen bekannten Premierminister und andere Weltpolitiker“ betrafen.

Das allein hätte ausreichen müssen, um vollständige Transparenz zu erreichen.

Stattdessen bleibt die ganze Wahrheit fast 30 Jahre nach den ersten Beschwerden gegen Epstein weiterhin im Dunkeln.

Warum sind die Dokumente immer noch teilweise versiegelt? Warum gibt es immer noch Schwärzungen? Warum werden Ermittlungen für „abgeschlossen“ erklärt, obwohl noch unbeantwortete Fragen offen sind?

Epstein mag sechs Wochen nach seiner Verhaftung wegen des Vorwurfs des Sexhandels auf Bundesebene bequemerweise in einer Gefängniszelle gestorben sein, aber die Maschinerie, die ihn ermächtigt und geschützt hat, ist nach wie vor intakt und arbeitet weiterhin mit Hochdruck daran, die globale Machtelite zu schützen, Opfer zum Schweigen zu bringen und die Rechenschaftspflicht auszulöschen.

Und das ist der wahre Skandal.

Denn es ging nie nur um Epstein. Es ging um das System, das Epstein möglich gemacht hat.

Die Epstein-Akten hätten eine moralische Klarstellung sein müssen – ein Thema, das moralisch so verwerflich und weithin verurteilt ist, dass es über Parteipolitik hinausgeht.

Stattdessen ist es Teil des Dreiringzirkus geworden, der die heutige Regierungsführung in Amerika ausmacht.

Der politische Lärm. Die Ablenkungsmanöver. Die langsame Veröffentlichung der Akten. Die „Was-ist-mit“-Argumente.

Es ging nie um einen Präsidenten.

Es ging nie um eine politische Partei.

Und doch sind es derzeit ein Präsident und eine Partei, die sich einer vollständigen Transparenz zu widersetzen scheinen.

Donald Trump war einst mit Epstein sozial verbunden. Bill Clinton ebenfalls. Beide Männer wurden auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeiten durch ein parteipolitisches System geschützt, das bereit war, wegzuschauen, wenn es politisch opportun war.

Dieselben Stimmen, die Clinton wegen sexueller Verfehlungen verurteilten, schwiegen oft angesichts von Trumps eigener Vergangenheit. Ebenso zögerten einige, die Clinton verteidigten, nicht, Trump zu verurteilen.

Es ging nie um Prinzipien. Es ging um Macht.

Und deshalb kann dies nicht als parteipolitische Abrechnung abgetan werden.

Dies ist kein kleiner Vorfall mit unbedeutenden Akteuren, noch kann er auf eine politische Partei oder eine politische Ära beschränkt werden.

Hier geht es um die Dunkelheit im Herzen des amerikanischen Polizeistaats: ein System, das geschaffen wurde, um die Mächtigen vor der Justiz zu schützen.

Epstein entzog sich nicht der Verantwortung, weil er clever war. Er entzog sich der Verantwortung, weil er geschützt wurde.

Macht schützt Macht.

Epstein wurde von einem Querschnitt der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Klassen hier in den Vereinigten Staaten und im Ausland unterstützt, begünstigt und geschützt. Er pflegte Beziehungen in Politik, Finanzwesen, Wissenschaft, Unterhaltung und globalen Machtkreisen. Sein soziales Netzwerk erstreckte sich über Parteien, Ideologien und Kontinente.

Allein Trumps Name taucht Berichten zufolge mehr als 38.000 Mal auf. Zahlreiche hochrangige Beamte mit Verbindungen zur Trump-Regierung tauchen ebenfalls in den Epstein-Akten auf, darunter Elon Musk, Steve Bannon und Handelsminister Howard Lutnick.

Auch wenn eine bloße Verbindung noch keine Schuld bedeutet, sagen diese Verbindungen doch viel darüber aus, wie Macht nach ihren eigenen Regeln funktioniert.

Wie der Abgeordnete Thomas Massie Generalstaatsanwältin Pam Bondi warnte, die an vorderster Front der Bemühungen der Trump-Regierung steht, die Veröffentlichung der Epstein-Akten zu verzögern: „Das ist größer als Watergate. Das betrifft vier Regierungen. Man muss nicht bis zu Biden zurückgehen. Gehen wir zurück zu Obama. Gehen wir zurück zu George Bush. Diese Vertuschung erstreckt sich über Jahrzehnte, und Sie sind für diesen Teil davon verantwortlich.“

Wenn es wie eine Vertuschung aussieht, wie eine Vertuschung riecht und offenbar denselben fest verankerten Interessen zugute kommt, haben wir jedes Recht – ja sogar die bürgerliche und moralische Pflicht –, mehr Transparenz zu fordern.

Nichts verdeutlicht besser, wie die Machtelite ihre eigenen Leute schützt, als Epsteins Plädoyervereinbarung von 2008.

Vor fast zwei Jahrzehnten, als Epstein erstmals wegen sexuellen Missbrauchs, Vergewaltigung und Handel mit minderjährigen Mädchen angeklagt wurde, wurde ihm ein geheimer Plädoyer-Deal angeboten.

Laut der Zeitung Palm Beach Post führte dieser von dem damaligen US-Staatsanwalt Alexander Acosta ausgehandelte Vorzugsdeal dazu, dass Epstein weitere 15 Jahre lang Missbrauch begehen konnte.

Das Justizministerium schätzt, dass Epstein mindestens 1.000 Frauen und Kinder missbraucht hat. Bislang haben sich über 100 Überlebende von Epsteins sexuellem Missbrauch gemeldet.

Doch die Vereinbarung ermöglichte es Epstein, sich den Anklagen des Bundes zu entziehen und eine privilegierte Strafe zu verbüßen. In den ersten 13 Monaten durfte er sechs Tage pro Woche zu Hause „arbeiten”, bevor er zum Schlafen in einen privaten Flügel des Gefängnisses von Palm Beach County zurückkehrte. Später, unter Hausarrest, durfte er ausgiebig reisen, unter anderem zu seiner privaten Insel.

Acosta, der US-Staatsanwalt, der diese Vereinbarung ermöglichte – die wiederum Epsteins Mitarbeiter vor einer Anklage durch die Bundesbehörden schützte –, wurde später von Trump nominiert und diente als sein Arbeitsminister.

So gedeiht die Korruption der Machtelite: nicht nur durch Geheimhaltung, sondern auch durch Freikarten aus dem Gefängnis, die unmoralisches, illegales und korruptes Fehlverhalten der herrschenden Klassen stillschweigend sanktionieren.

Wie die Associated Press hervorhob, „wirft die Verhaftung des milliardenschweren Finanziers wegen des Vorwurfs des Kinderhandels zu sexuellen Zwecken Fragen darüber auf, inwieweit seine einflussreichen Geschäftspartner über die Interaktionen des Hedgefonds-Managers mit minderjährigen Mädchen Bescheid wussten und ob sie die Augen vor potenziell illegalem Verhalten verschlossen haben“.

Die Fäulnis sitzt tief, und der Fall Epstein ist nur das sichtbarste Symptom einer viel größeren Krankheit.

Seit Jahren steht der Fall Epstein als groteskes Symbol für die Verderbtheit der globalen Machtelite: Ein Sexhandelsring, der nicht nur zum persönlichen Vergnügen von Epstein, sondern auch zum Vergnügen seiner Freunde und Geschäftspartner – Milliardäre, Politiker und Prominente – betrieben wurde.

Laut der Washington Post „geben mehrere der jungen Frauen an, dass sie auf Epsteins Partys den Reichen und Berühmten als Sexpartnerinnen angeboten wurden“.

Wieder einmal spiegeln sich Fakten und Fiktion wider.

Die Populärkultur deutet seit langem an, was die höfliche Gesellschaft nicht wahrhaben will.

Vor fast 30 Jahren – drei Jahre nach der ersten Anzeige gegen Epstein – bot Stanley Kubricks letzter Film Eyes Wide Shut den Zuschauern einen schmutzigen Einblick in eine elitäre sexuelle Unterwelt, die vor Konsequenzen geschützt war: eine geheime Sex-Gesellschaft, die den niedrigsten Trieben ihrer wohlhabenden Mitglieder frönte und gleichzeitig schutzlose junge Frauen ausbeutete.

Kubrick deutete an, dass diese Geheimgesellschaften florieren, weil die Öffentlichkeit sich dafür entscheidet, nicht zu sehen, was direkt vor ihren Augen geschieht, und sich damit begnügt, ihr Leben in Leugnung der hässlichen, offensichtlichen Wahrheiten in unserer Mitte zu führen.

Der Fall Epstein legt nahe, dass er damit nicht Unrecht hatte.

Sexsklaven. Sexhandel. Geheime Gesellschaften. Mächtige Eliten. Korruption in der Regierung. Vertuschungen durch die Justiz.

Das unterscheidet sich nicht wesentlich von der realen Welt, in der mächtige Männer, abgeschirmt von jeglicher Rechenschaftspflicht, ihren niedrigsten Trieben frönen.

Wie The Guardian berichtet, „war Jeffrey Epsteins sexueller Missbrauch von Teenager-Mädchen Mitte der 2000er Jahre an der Tagesordnung.

Allein zwischen 2002 und 2005 missbrauchte der verstorbene Finanzier „Dutzende“ minderjähriger Teenager, indem er sie unter dem Vorwand von Massagen zu sexuellen Handlungen gegen Bezahlung verleitete, einige davon waren erst 14 Jahre alt.“

Wenn Epstein die Fäulnis an der Spitze aufgedeckt hat, dann zeigt das breitere Bild des Kinderhandels zu sexuellen Zwecken, wie tief und systemisch diese Fäulnis tatsächlich ist.

Allein die Zahlen sind erschütternd.

Der Kinderhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung – der Kauf und Verkauf von Frauen, jungen Mädchen und Jungen für sexuelle Zwecke, von denen einige erst 9 Jahre alt sind – ist in Amerika zu einem großen Geschäft geworden. Er ist eine der am schnellsten wachsenden kriminellen Aktivitäten und nach Drogen und Waffen die zweitlukrativste illegal gehandelte Ware.

In den Vereinigten Staaten kaufen Erwachsene mindestens 2,5 Millionen Mal pro Jahr Kinder für sexuelle Zwecke.

Es sind nicht nur junge Mädchen, die diesen Raubtieren ausgeliefert sind. Jungen machen mehr als ein Drittel der Opfer in der US-Sexindustrie aus.

Wer kauft ein Kind für Sex?

Ansonsten ganz normale Männer aus allen Gesellschaftsschichten. „Es könnte Ihr Kollege, Ihr Arzt, Ihr Pastor oder Ihr Ehepartner sein“, schreibt der Journalist Tim Swarens, der mehr als ein Jahr lang den Sexhandel in Amerika untersucht hat.

Normale Männer, ja. Aber dann gibt es noch die sogenannten außergewöhnlichen Männer – wie Epstein und seine Komplizen –, die über Reichtum, Beziehungen und Schutz verfügen und nach ihren eigenen Regeln agieren dürfen.

Macht schafft keine Perversion, aber sie schützt die Mächtigen.

Diese Männer kommen ungestraft davon, weil das Strafrechtssystem den Mächtigen, Reichen und Eliten entgegenkommt.

Seit Jahren dokumentieren investigative Journalisten und Überlebende, wie Erpressung, Verbindungen zu Geheimdiensten und finanzielle Hebelwirkung dazu beigetragen haben, sexuelle Raubtiere der Elite zu schützen – nicht nur vor Strafverfolgung, sondern auch vor öffentlicher Kontrolle.

Für jeden Epstein, der nach Jahren der Straffreiheit durch die Mächtigen endlich für seine illegalen sexuellen Machenschaften zur Rechenschaft gezogen wird, gibt es Hunderte (vielleicht sogar Tausende) weitere in den Hallen der Macht und des Reichtums, deren Raubzüge unvermindert weitergehen.

Epsteins mutmaßliche Verbrechen sind an sich schon abscheulich genug, aber er ist Teil einer größeren Erzählung darüber, wie eine Kultur der Privilegien zu einer Kloake und einem Nährboden für Despoten und Raubtiere wird.

Diese Kultur der Straffreiheit beschränkt sich auch nicht nur auf Milliardäre und politische Eliten.

Im ganzen Land wurden Strafverfolgungsbeamte dabei erwischt, wie sie Sexhandelsringe betrieben, Frauen und Mädchen in ihrer Obhut missbrauchten oder ihre Dienstmarke ausnutzten, um Sex zu erzwingen.

Von Louisiana über Ohio bis nach New York wurden Beamte wegen Menschenhandels mit minderjährigen Mädchen, Übergriffen auf schutzbedürftige Frauen und Vergewaltigungen von Häftlingen verhaftet – oft geschützt durch Gewerkschaften, Staatsanwälte oder eine blaue Mauer des Schweigens.

Das sind nicht nur ein paar schwarze Schafe. Es ist eine Kultur der Straffreiheit, die fest im System verankert ist.

So funktioniert das System, das die Unantastbaren schützt – nicht weil sie unschuldig sind, sondern weil das System sie immun gemacht hat.

Und deshalb ging es in diesem Fall nie nur um einen einzigen Mann.

Wie Piotr Smolar für Le Monde schreibt: „Epstein war das auffälligste Gesicht eines zweigleisigen Justizsystems, das den Mächtigen einen privilegierten Weg bot.“

Dieses Muster sehen wir überall.

Ein Polizist erschießt einen unbewaffneten Bürger und kommt ungeschoren davon. Ein Präsident umgeht verfassungsrechtliche Grenzen. Eine Behörde spioniert ihre Bürger aus. Ein Finanzier handelt Immunität aus.

Machtmissbrauch – und die von Ehrgeiz getriebene Heuchelei und bewusste Ignoranz gegenüber Fehlverhalten, die diesen Missbrauch ermöglichen – funktioniert immer gleich, egal ob es um Sexualdelikte, Korruption in der Regierung oder Rechtsstaatlichkeit geht.

Sexualstraftäter sind nicht die einzige Bedrohung.

Für jeden prominenten Namen, der schließlich wegen seines sexuellen Fehlverhaltens angeprangert wird, gibt es Hunderte – Tausende – andere im amerikanischen Polizeistaat, die mit Mord davonkommen – in vielen Fällen buchstäblich –, einfach weil sie es können.

Und wie die Geschichte immer wieder zeigt, korrumpiert Macht.

Schlimmer noch, wie der Historiker Lord Acton im 19. Jahrhundert feststellte, korrumpiert absolute Macht absolut.

Gibt man einer Person – oder einer Regierungsbehörde – zu viel Macht und lässt sie glauben, dass sie ein Recht darauf hat, unantastbar ist und für ihre Handlungen nicht zur Rechenschaft gezogen wird, dann wird diese Macht missbraucht werden.

Die Geschichte beweist es. Die Gegenwart bestätigt es.

Wir können uns darauf einigen, in vielen Dingen unterschiedlicher Meinung zu sein, aber Sexhandel und Kindesmissbrauch sind Themen, bei denen es absolut keine Ausflüchte, keinen Spielraum und keine Immunität geben darf.

Amerika sollte gegenüber dem Sexhandel mit Kindern null Toleranz zeigen.

Wenn Präsident Trump also darauf besteht, dass es nichts mehr zu diskutieren oder zu untersuchen gibt und wir einfach weitermachen sollten, sollte unsere gemeinsame, unmissverständliche Antwort eine absolute Weigerung sein, weiterzumachen, uns ablenken zu lassen oder uns auf „Was-wäre-wenn“-Fragen einzulassen.

Irgendwann muss moralische Empörung moralischer Klarheit weichen.

Die Vertuschung durch die Trump-Regierung ist inakzeptabel. Die selektive Schwärzung der Namen und Gesichter von Nicht-Opfern ist inakzeptabel. Die Entfernung von Akten durch voreingenommene Regierungsmitarbeiter ist inakzeptabel.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktionalen Pendant The Erik Blair Diaries deutlich mache, kann eine konstitutionelle Republik eine geschützte Klasse nicht überleben.

Wenn die Epstein-Akten uns dazu zwingen, anders zu denken und zu handeln, dann sollte es dies sein: Die Rechtsstaatlichkeit darf keine einseitige Waffe sein, die gegen die Machtlosen eingesetzt wird. Sie muss verlangen, dass die Mächtigen für ihre Missbräuche genauso zur Rechenschaft gezogen werden wie alle anderen auch.