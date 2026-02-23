Die verstörenden Wahrheiten, die die Epstein-Akten über Macht und Privilegien offenlegen

von Tyler Durden

Die öffentliche Fixierung auf die Epstein-Akten hat sich, erwartungsgemäß, auf die unerquicklichsten Elemente der Geschichte konzentriert.

Das ist verständlich.

Sexuelle Ausbeutung, insbesondere von jungen Menschen, gehört zu den zersetzendsten Verbrechen überhaupt, und das Ausmaß von Epsteins Missbrauch sowie die offensichtliche Gleichgültigkeit mächtiger Institutionen gegenüber diesen Taten verlangen moralische Empörung.

Doch sich ausschließlich auf den sexuellen Skandal zu konzentrieren, bedeutet, die tiefere und beunruhigendere Lehre zu übersehen, die diese Affäre offenbart.

Dokumente, die in der Veröffentlichung der Jeffrey-Epstein-Akten durch das US-Justizministerium enthalten waren, werden am 2. Januar 2026 fotografiert. Jon Elswick/AP Photo

Was die Epstein-Akten vor allem offenlegen, ist die soziale und moralische Entfremdung der amerikanischen Eliten von den Menschen, die sie angeblich regieren.

Epstein war nicht bloß ein Raubtier, das Zugang zur Macht erlangte. Er war ein Knotenpunkt innerhalb einer abgeschlossenen Welt aus Reichtum, Einfluss und Immunität. Der Skandal besteht nicht darin, dass mächtige Menschen sich privat schlecht benahmen – die Geschichte kennt viele solche Beispiele –, sondern darin, dass sie dies mit einer Selbstverständlichkeit taten, die auf der Überzeugung beruhte, vor den Konsequenzen ihres Handelns geschützt zu sein.

Sie bewegten sich innerhalb einer transnationalen Elitekultur, die sich weitgehend von gewöhnlichen moralischen Grenzen, rechtlicher Verantwortlichkeit und bürgerschaftlicher Verpflichtung gelöst hatte. Diese Kultur tolerierte Epstein nicht nur, sie normalisierte ihn.

Das erinnert an den Punkt, den Christopher Lasch Jahrzehnte zuvor formulierte, lange bevor private Inseln und Hedgefonds-Philanthropie zu vertrauten Symbolen elitärer Exzesse wurden. In seinem 1994 erschienenen Buch „The Revolt of the Elites“ argumentierte Lasch, dass die moderne amerikanische Führungsschicht aufgehört habe, sich selbst als Hüter eines gemeinsamen nationalen Projekts zu sehen. Stattdessen betrachte sie sich zunehmend als mobile, globalisierte Kaste, ausgebildet in denselben Institutionen, unterwegs in denselben Städten, geprägt von denselben Geschmäckern und primär nur einander rechenschaftspflichtig. Staatsbürgerschaft galt als geringfügige Unannehmlichkeit. Nation und Patriotismus erschienen als sentimentale Relikte aus weniger aufgeklärten Zeiten.

Die Epstein-Affäre liest sich wie eine Fallstudie zu Laschs These.

Hier war eine Person mit undurchsichtigem Vermögen, deren Einkommensquellen selten hinterfragt wurden und deren gesellschaftlicher Status gegen gewöhnliche Reputationsrisiken immun zu sein schien. Er fungierte als gesellschaftlicher Vermittler zwischen Finanziers, Politikern, Akademikern, Royals und Prominenten, von denen viele öffentlich für moralische Erneuerung, soziale Gerechtigkeit und globale Verantwortung eintraten. Privat jedoch bewohnten sie eine Welt, die von Ausschweifung, Anspruchsdenken und Verachtung gegenüber Grenzen geprägt war.

Elitäre Entkopplung ist heute nicht nur ökonomisch, sondern auch existenziell – und sie beschränkt sich keineswegs auf Amerikaner. Die Führungsschichten fortgeschrittener Demokratien leben zunehmend in einer Welt, die durch Mobilität, Abstraktion und Abschirmung vor Konsequenzen definiert ist. Ihre Loyalitäten sind beruflich statt bürgerschaftlich, global statt national, verwaltend statt moralisch. Sie erleben die Gesellschaft weniger als gemeinsames Erbe denn als eine Ansammlung von Problemen, die aus der Distanz administriert werden müssen. In einer solchen Welt erscheinen Bindung an Ort, Erinnerung und gemeinsames Schicksal als provinziell, ja sogar verdächtig, während Zugehörigkeit selbst stillschweigend als Fortschrittshindernis umdefiniert wird.

Jene, die politische Entscheidungen zu Migration, Polizeiwesen, Bildung, öffentlicher Gesundheit und nationaler Sicherheit treffen, tragen selten selbst deren Konsequenzen. Sie schicken ihre Kinder nicht auf versagende Schulen, leben nicht in von hoher Kriminalität geprägten Vierteln, konkurrieren nicht um knappen Wohnraum und müssen sich nicht durch dysfunktionale öffentliche Institutionen kämpfen. Ihr Leben ist geschützt durch Vermögen, Standort, private Dienstleistungen – und zunehmend durch das Gesetz selbst.

Die Epstein-Akten schärfen dieses Bild, weil sie nicht nur Heuchelei, sondern Straflosigkeit offenlegen. Trotz umfangreicher Dokumentation, wiederholter Warnungen und glaubwürdiger Zeugenaussagen kam Verantwortlichkeit langsam und unvollständig. Das lag nicht an Unklarheit der Verbrechen, sondern daran, dass sich die Beschuldigten in einer geschützten Sphäre bewegten, in der Konsequenzen verhandelbar und Durchsetzung optional waren. Gerechtigkeit war – wie Moral – etwas, das anderswo für andere Menschen angewandt wurde.

Was die Öffentlichkeit empört, ist nicht Sensationslust, sondern Wiedererkennung. Der Skandal wirkt nach, weil er einen wachsenden Verdacht vieler gewöhnlicher Menschen bestätigt: dass es ein moralisches Universum für die herrschende Klasse gibt und ein anderes für alle übrigen. Eliten predigen Zurückhaltung, Nachhaltigkeit und Verantwortung, während sie selbst in außergewöhnlichem Konsum und Ausschweifung leben. Sie fordern gesellschaftliche Opfer, während sie sich von deren Kosten ausnehmen. Sie sprechen die Sprache des Fortschritts und praktizieren eine verfeinerte Form der Dekadenz.

Lasch warnte, dass eine solche Führungsschicht letztlich ihre Legitimität verlieren werde – nicht aufgrund von Ideologie, sondern aufgrund ihres Charakters. Eine Gesellschaft kann nicht auf Dauer von Menschen regiert werden, die nicht glauben, zu ihr zu gehören. Wenn Eliten zu Touristen im eigenen Land werden, finanziell globalisiert, kulturell entwurzelt und moralisch entkoppelt, stützt sich ihre Autorität auf wenig mehr als Zwang und Inszenierung.

Die Epstein-Akten sollten daher weniger als Ausnahme denn als Symptom gelesen werden. Sie offenbaren eine herrschende Klasse, die die Gewohnheiten der Selbstbegrenzung verloren hat, die einst ihre Macht rechtfertigten, und das Gefühl gemeinsamen Schicksals, das einst Führung und Bürgerschaft verband.

Für viele ist der zentrale Punkt der Epstein-Akten der Skandal. Ich denke, zutreffender ist es, sie als Offenlegung zu verstehen.

Die Gefahr besteht nicht nur darin, dass solche Eliten korrupt sind, sondern dass sie gelangweilt sind. Gelangweilt von Grenzen, gelangweilt von Normen, gelangweilt von Rechenschaftspflicht – und letztlich gelangweilt von der Demokratie selbst. Diese Langeweile, so verstand es Lasch, ist die Vorbedingung für Revolte – nicht durch die Massen, sondern durch jene, die sich ihnen nicht mehr verpflichtet fühlen.

Wenn die Epstein-Affäre nachhaltige Wut auslöst, dann deshalb, weil sie eine Wahrheit kristallisiert, die viele Bürger bereits spüren: dass die Menschen, die die Zukunft gestalten, in einer eigenen Welt leben, nach anderen Regeln handeln und zunehmend unfähig zu moralischer Ernsthaftigkeit sind. Keine Gesellschaft kann diese Spaltung auf Dauer ohne Folgen überstehen.

Die Frage ist nicht, ob weitere Enthüllungen folgen werden. Die Frage ist, ob die Öffentlichkeit endlich darauf bestehen wird, dass Eliten wieder unter denselben moralischen und bürgerschaftlichen Bedingungen leben wie jene, die sie zu führen beanspruchen.