Die sogenannten ukrainischen Friedensverhandlungen drehen sich nur noch ums Geld

Paul Craig Roberts

Putins Friedensverhandlungen mit Washington erweisen sich als ebenso endlos wie sein Krieg im Donbass. Ein weiterer Verhandlungstag ist vergangen, ohne dass Fortschritte erzielt wurden. Doch man versichert uns, die Verhandlungen seien sachlich geführt worden. So beruhigt, geht der nie endende Friedensprozess weiter.

Das Außergewöhnliche an den Verhandlungen ist, dass die beiden Männer, von denen eine Lösung abhängt, nicht direkt daran beteiligt sind. Putin und Trump treffen sich nicht, um Russlands Sicherheitsbedenken zu klären und eine neue Weltordnung zu gestalten, in der Kooperation die Konfrontation ersetzt. Tatsächlich scheinen die Verhandlungen nicht mehr in den Händen der Außenminister zu liegen, von denen man hoffen sollte, dass sie die Situation verstehen. Stattdessen haben sowohl Trump als auch Putin die Verhandlungen in die Hände von Leuten gelegt, die am Geld interessiert sind. Für Trump ist es der Verhandlungsführer Witkoff, ein Immobilienentwickler, der in den Verhandlungen die Hoffnungen amerikanischer Wirtschaftsinteressen vertritt, Russland zu Vorzugsbedingungen zurückzugewinnen, um russische Ressourcen auszubeuten. Putin wird von Kirill Dmitrijew vertreten, einem atlantisch-integrativen Politiker, der die Interessen russischer Finanzkonzerne vertritt, die ihren Zugang zu den USA und Europa wiederherstellen wollen.

Die Einmischung von Geld in eine ursprünglich sicherheitspolitische Angelegenheit zwischen Russland und dem Westen deutet darauf hin, dass die ursprünglichen russischen Sicherheitsbedenken, wie etwa amerikanische Raketenbasen in NATO-Staaten und die Ukraine an Russlands Grenzen, durch finanzielle Interessen ersetzt wurden.und ich mag mich irren –, dass Putin versucht, Trump mit dem Versprechen eines bevorzugten Zugangs zu russischen Ressourcen und deren Ausbeutung zu ködern, im Gegenzug für Trumps Akzeptanz der russischen Sicherheitsbedenken. Dies würde amerikanische Konzerne mit Putins Ziel der Nichtkonfrontation in Einklang bringen. Sollte dies Putins Strategie sein, beruht sie auf einem außerordentlichen Vertrauen in die US-Regierung, für das die bisherige Entwicklung wenig Hoffnung bietet.

In Russland läuten die Alarmglocken, und der langjährige russische Außenminister Lawrow hat den Mut gefunden, sich gegen diesen Kurswechsel in der russischen Politik auszusprechen. Dieser birgt die Gefahr eines auf Geld basierenden Abkommens, das russische Unternehmen benachteiligt.

John Helmer achtet genauer auf die Details, die das Gesamtbild ausmachen, als ich. Ich empfehle den verlinkten Artikel und das Video.

Um es mit meinen Worten zu sagen: Der russische Nationalismus verliert gegenüber den atlantischen Integrationisten an Boden, oder, wie Lawrow es ausdrückt, die russische Sicherheit wird vom Geld verdrängt. Wenn Putin und Trump die Verhandlungen an Finanzleute übergeben, weiß man, dass die Sicherheit als Thema in den Hintergrund getreten ist. Jeder hat seinen Preis. Witkoff und Dimitriev suchen nach Putins Preis.