Doppelt geimpftes 20-jähriges Model entwickelt Myokarditis, erleidet Herzinfarkt und muss beide Beine amputieren

Ein zuvor gesundes Model aus Florida kämpft im Krankenhaus um ihr Leben, nachdem sie Anfang des Monats einen Herzinfarkt erlitten hat. Claire Bridges, 20 Jahre alt, wurde am 16. Januar mit starken Beinschmerzen ins Tampa General Hospital eingeliefert, wo Myokarditis, Rhabdomyolyse, leichte Lungenentzündung, Zyanose und Azidose diagnostiziert wurden. Wenige Stunden nach ihrer Einlieferung blieb ihr Herz stehen.

Vor zwei Wochen verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Claire rapide, als ihr Herz und andere Organe angegriffen wurden. Sie wurde schnell auf die Intensivstation gebracht und lebenserhaltend betreut. Ihr Vater, Wayne, sagte über diese Tortur:

Sie hat so viel durchgemacht. Die letzten zwei Wochen haben sich wie zwei Monate angefühlt

Wayne erhielt einen Anruf vom Arzt der Intensivstation, der ihm mitteilte, dass eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt wurde, weil das Herz seiner Tochter stehen geblieben war. Innerhalb von anderthalb Stunden musste die 20-Jährige zwei weitere Male wiederbelebt werden. Ärzte und Chirurgen arbeiteten gemeinsam daran, das weitere Vorgehen für ihr Herz und andere Organe festzulegen.

Am nächsten Morgen wurde sie an ein Tandemherz und zusätzliche lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen. Und nur wenige Stunden später wurde sie wegen ihrer versagenden Nieren an eine kontinuierliche Dialyse angeschlossen.

Während all dies geschah, baute sich in ihren Beinen ein Druck auf, der den Blutfluss behinderte. Schließlich wurde entschieden, dass die Schäden an ihren Beinen zu schwer und irreversibel waren – sie mussten amputiert werden. Beide Beine wurden ihr am Freitag chirurgisch entfernt.

Wayne schrieb auf Facebook:

Als der Moment kam, ihr mitzuteilen, dass sie ihre Beine verlieren würde, hat der Arzt das wunderbar gehandhabt und nichts verheimlicht. Claire flüsterte ‚Ich will bionische Beine‘ und lächelte.

Ihr Vater ist zuversichtlich, dass sie ihren Kampf fortsetzen und das tun kann, was sie liebt.

Wir wissen, dass die Operation ein langer Weg der Genesung ist, und wir hoffen, dass alle für sie beten.

Es wurden zwei verschiedene GoFundMe-Seiten eingerichtet, um die medizinischen und Lebenshaltungskosten zu decken. Bislang wurden auf den beiden Seiten mehr als 90.000 Dollar an Spendengeldern gesammelt. Auf einer Seite heißt es unter anderem:

Claire wurde am Sonntag, den 16. Januar, mit starken Beinschmerzen und Covid ins Tampa General Hospital eingeliefert. Ja, sie wurde geimpft!

Ein Videobericht von WTSP über die tragische Geschichte in der Quelle zu finden.