Doug Casey darüber, warum Millennials und Gen Z in Schulden, Inflation und gebrochenen Versprechen gefangen sind

von Doug Casey

International Man: Regierungen und Zentralbanken haben jahrzehntelang Vermögenspreise aufgebläht – wodurch Wohnen, Bildung und Gesundheitsversorgung für viele unerschwinglich geworden sind.

Ist das „System“ darauf ausgelegt, Millennials und Gen Z zu lebenslangen Mietern und Schuldknechten zu machen? Gibt es einen Ausweg?

Doug Casey: Es ist eine natürliche Folge des Etatismus.

Zunächst einmal sind die Steuern hoch und steigen seit Jahrzehnten. Nach Steuern bleibt weniger Geld zum Sparen übrig. Und wenn man versucht zu sparen, frisst die Inflation die Dollars auf, die man auf Bankkonten oder in Anlagen hält. Noch schlimmer: Sozialleistungen und staatliche Transfers lassen Sparen für viele unnötig erscheinen. Sie glauben, sie bräuchten weniger, weil der Wohlfahrtsstaat von der Wiege bis zur Bahre für sie sorgen werde. Es gibt einen Grund, warum Klaus Schwab berühmt sagte: „Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein.“

Viele Menschen glauben das. Dieses Gefühl wird durch das Bildungssystem verstärkt, in dem allen ein kollektivistisches Weltbild eingeprägt wird. Hinzu kommt, dass Reiche als Parasiten dargestellt werden. Und wer möchte schon ein Parasit sein?

All das wird durch staatliche Eingriffe in die Wirtschaft verursacht. Schulen lehren fast immer, dass der Staat dein Freund sei. Das ist er nicht; er ist dein Feind. Nur wenige Amerikaner sind kritische Denker – wie die Wahl eines bekennenden Kommunisten in New York zeigt. Dass Wähler in den meisten großen Städten der USA Linke gewählt haben, zeigt mir, dass die Lage ernst ist.

Nehmen wir das Beispiel meines Freundes Walter Block, einem der bedeutendsten lebenden Ökonomen, der in New York aufwuchs. Bernie Sanders war sein Klassenkamerad. Beide waren fanatische Sozialisten. Walter wurde später ein anarcho-kapitalistischer Verfechter des freien Marktes. Bernie hingegen – wie fast alle ihre Mitschüler – blieb Sozialist. Die meisten Menschen werden durch ihr Umfeld programmiert und bleiben es, wie Bernie. Und da Trends, die einmal in Bewegung sind, dazu neigen, in Bewegung zu bleiben – zumindest bis eine große Krise eintritt –, bin ich nicht besonders optimistisch, dass sich das bald ändert.

Libertäre, Freidenker, klassische Liberale, Anarchokapitalisten und ähnliche Gruppen sind eine winzige Minderheit. Und wenn es turbulent wird, sind wir meist auch noch eine sehr unpopuläre Minderheit.

International Man: Wir sehen einen Zusammenstoß zwischen KI/Automatisierung und einem arbeitsmarkt, der stark auf formale Abschlüsse setzt. Welche Bereiche der heutigen Bürojobs halten Sie für besonders anfällig?

Doug Casey: Es ist allgemein bekannt, wie intelligent KI bereits ist und wie schnell sie sich weiterentwickelt. Es ist schon mehrere Jahre her, dass KI den Turing-Test bestanden hat – also den Test, bei dem man, wenn man mit einem Computer kommuniziert und nicht erkennt, dass es kein Mensch ist, davon ausgeht, dass er intelligent ist.

Inzwischen sind wir weit darüber hinaus. Wir können mit Video-Simulationen sprechen und nicht erkennen, ob es ein Mensch ist. KI verbessert sich in beschleunigtem Tempo, weil sie sich selbst optimiert. Ich habe keinerlei Zweifel, dass man Androiden bald nicht mehr von Menschen unterscheiden kann – außer daran, dass sie intelligenter, stärker und besser aussehend sein werden. Wir werden bald in einer Welt echter Terminatoren leben. Hoffentlich sind die meisten davon tugendhaft und keine Killerroboter. Ich vermute sogar, dass viele echte Menschen sie als Partner bevorzugen werden – ein Motiv, das bereits im Film Blade Runner anklingt.

Die positive Seite ist: Während KI und Robotik massenhaft Arbeitsplätze zerstören werden – und das beginnt bereits –, werden sie auch die Spielregeln angleichen. Menschen mit unterdurchschnittlicher Intelligenz können KI nutzen, um Dinge zu tun, die sie sonst nicht könnten. Zudem braucht die Welt keine Aktenverschieber und Büromenschen, die nur marginal produktive Arbeit leisten. So wie vor 200 Jahren niemand mehr Menschen brauchte, die wie Drohnen in Textilfabriken arbeiteten.

Kurzfristig wird KI große Probleme verursachen. Langfristig wird sie jedoch sehr positiv sein – so wie auch die Industrielle Revolution zunächst Probleme brachte, die Welt aber stark verbesserte.

International Man: Was sollte ein 25-Jähriger tun, um in den nächsten 5–10 Jahren echte und dauerhafte Einkommensstärke aufzubauen?

Doug Casey: Ayn Rand beantwortete diese Frage vor 40 Jahren in einer Rede, die ich hörte. Auf die Frage: „Miss Rand, was würden Sie gegen Armut tun?“ antwortete sie: „Seien Sie keiner von ihnen!“

Dieses Problem habe ich mit meinem Freund Matt Smith in unserem Buch „The Preparation“ behandelt. Das Buch erklärt, warum junge Menschen das College meiden sollten. Tatsächlich sollten sie es wie ein Gift behandeln, das es heute ist. Wir zeigen auf, wie das College in nahezu jeder Hinsicht schädlich geworden ist. Wichtiger noch: Wir beschreiben, was junge Männer stattdessen in den vier Jahren zwischen 18 und 22 tun sollten – einer entscheidenden, aber meist vergeudeten Zeit.

Wir zeigen genau, wie sich ein junger Mann das Äquivalent eines Bachelor- und sogar Teile eines MBA-Studiums aneignen kann – plus praktische Fähigkeiten. Die vier Jahre werden in 16 Quartale aufgeteilt. Man lernt alles vom Fliegen eines Flugzeugs über das Segeln um Kap Hoorn bis hin zum Bedienen schwerer Maschinen. Schweißen in Kanada. Kochen auf professionellem Niveau in Italien. Landwirtschaft in einem Quartal, Hausbau im nächsten. Kampfsport in Thailand, Schießen und Tauchen. Eine produktive und intensive Zeit.

Da wir nicht wissen, wie sich die Welt durch KI entwickeln wird, ist es entscheidend, ein „Renaissance-Mensch“ zu werden – jemand, der alles tun und überall hingehen kann. Nicht eine glitschige Unternehmensleiter erklimmen, sondern ein Netz aufbauen, das in alle Richtungen reicht. Das bedeutet: Unternehmer werden, Arbeitgeber sein – nicht Angestellter.

International Man: Der Westen fährt historische Defizite, während er großzügige Sozialversprechen macht. Erwarten Sie Inflationsexzesse, Zahlungsausfälle oder finanzielle Repression – und wie sollten junge Menschen ihr Vermögen positionieren?

Doug Casey: Der Westen leidet an kollektiver Dummheit, indem er glaubt, jeder könne auf Kosten aller anderen leben. Und schlimmer noch: an einem moralischen Versagen, indem er sozialistische Ideen durchsetzt. Es gibt weltweit Hunderte Billionen Dollar Schulden. Manche Menschen schulden dieses Geld anderen. Sowohl Gläubiger als auch Schuldner werden sehr unglücklich sein.

Schulden sind nicht immer schlecht – wenn sie produktive Investitionen finanzieren. Aber der Großteil finanziert Konsum und Sozialleistungen. Er gefährdet das Kapital vergangener Generationen und verpfändet die Zukunft.

Wie endet das? Mit einem Zusammenbruch. Ob deflationärer Zahlungsausfall oder Hyperinflation – vielleicht beides gleichzeitig.

Was sollte man tun? Investieren Sie in sich selbst. Qualifizieren Sie sich, ein eigenes Unternehmen zu führen – nicht ein Angestellter zu sein. Entwickeln Sie vielfältige Fähigkeiten.

Die drei wichtigsten Verben sind: Sein, Tun und Haben. Die meisten Menschen drehen die Reihenfolge um. Geld und Besitz sind am wenigsten wichtig. Ihre Fähigkeit zu handeln ermöglicht Ihnen Besitz. Am wichtigsten ist jedoch das Sein – eine moralische Grundlage.

International Man: Junge Menschen sind zunehmend vereinzelt. Weniger Ehe, weniger Kinder, mehr Einsamkeit. Ihre Einschätzung?

Doug Casey: Es war unvermeidlich. Früher waren Kinder auf dem Bauernhof ein Gewinn. Heute sind sie in Städten teure Belastungen. Familien sind geografisch verstreut. Religion verschwindet. Und die Wirtschaft macht traditionelle Familien zunehmend unattraktiv. Ein amerikanisches Paar mit zwei Kindern braucht mindestens 140.000 Dollar im Jahr, um nicht abzurutschen. Warum heiraten und Kinder bekommen?

Die nächsten zehn Jahre werden massive Umwälzungen bringen. Bereiten Sie sich darauf vor.