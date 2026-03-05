Wenn die Menschen im Westen begreifen könnten, was Krieg wirklich bedeutet

Krieg ist das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Westler reden darüber, als wäre es ein verdammtes Videospiel, nach dem Motto „Hurra, wir marschieren einfach ein, erreichen unsere Ziele und gewinnen“, dabei bedeutet Krieg in Wirklichkeit, dass menschliche Körper in Stücke gerissen werden.

Caitlin Johnstone

Drop Site News hat einen neuen Artikel veröffentlicht, der unglaublich verstörende Augenzeugenberichte über das Blutbad enthält, das durch einen doppelten Luftangriff der US-israelischen Allianz auf einen dicht besiedelten Teil von Teheran verursacht wurde.

Hier ein Auszug:

„Wir saßen hier gegen 20:00–20:30 Uhr, als plötzlich ein Lärm und eine Explosion zu hören waren. Wir standen auf und einige Leute rannten davon. Wir drehten uns um, um unsere Sachen zu holen, und sahen, dass überall Blut spritzte. Die Hand von jemandem lag auf dem Boden, ein Kopf lag auf dem Boden“, sagte Shahin, ein Zeuge, der sich im Café aufgehalten hatte und nur mit seinem Vornamen genannt werden wollte. „Es gab abgerissene Kopfhaut, abgetrennte Hände, einige Menschen lagen hier mit Schnittwunden und zwei Menschen wurden getötet.“

…

„Der erste Schlag war noch nicht so schlimm, aber als der zweite kam, explodierte plötzlich alles. Die Fenster zerbrachen. Alle, die eine Wasserpfeife hatten, wurden zu Boden geschleudert“, sagte Shahin. „Einer meiner Freunde, den ich nicht so gut kenne, saß hier. Er hielt seine Wasserpfeife bis zum letzten Moment in den Händen. Er wurde in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte von ihm wurde zur Seite geschleudert. Ich habe ihn wieder zusammengesetzt und an seinen Platz zurückgelegt. Ein Stück seines Gehirns wurde hier auf den Boden geschleudert.“

Augenzeuge des Doppelschlags im Iran: „Wir drehten uns um, um unsere Sachen zu holen, und sahen, dass überall Blut spritzte. Jemandem war die Hand zu Boden gefallen, ein Kopf war abgetrennt worden … Skalps waren abgerissen, Hände abgetrennt, einige Leute lagen hier völlig zerstückelt.“

Krieg ist das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Westler reden darüber, als wäre es ein verdammtes Videospiel, nach dem Motto „Hurra, wir marschieren einfach ein, erreichen unsere Ziele und gewinnen“, dabei bedeutet Krieg in Wirklichkeit, dass menschliche Körper in Stücke gerissen werden.

Kinder verbrennen vor den Augen ihrer Eltern.

Menschen, die ihre eigenen Eingeweide in den Händen halten, während ihr Leben langsam dahinschwindet.

Menschen, die unter Trümmern begraben werden und einen qualvollen, langsamen Tod durch Ersticken oder Dehydrierung sterben.

Menschen, die die Überreste ihrer geliebten Familienmitglieder einsammeln.

Westler können diese kompartimentierte Videospielmentalität in Bezug auf Krieg aufrechterhalten, weil Krieg für uns nichts ist, was uns persönlich betrifft. Wir haben nie erlebt, dass Bomben auf unsere Nachbarschaften abgeworfen wurden. Wir haben nie die Erfahrung gemacht, nach einer Explosion eine abgetrennte Hand auf dem Boden zu sehen und zu versuchen herauszufinden, wem sie gehört hat. Wir haben nie die Erfahrung gemacht, nach einer Explosion den zerfetzten Körper unseres Kindes zu sehen und daran zu denken, wie wir ihm noch wenige Stunden zuvor sorgfältig geholfen hatten, sich für die Schule anzuziehen.

Wir sehen nur die Filme. Die propagandistischen Kriegsdokumentationen. Die bereinigten Nachrichtenberichte.

Für uns ist das nicht real. Es ist nichts Persönliches. Es ist nur dieses niedliche Hollywood-Bild von sexy Guten, die Saltos machen und böse Bösewichte mit Drehkicks von Klippen stoßen.

Sie wissen, dass dies wahr ist, denn wenn es nicht so wäre, würde niemand die Kriege der USA unterstützen. Wenn die Menschen im Westen ein echtes, tiefes Verständnis dafür hätten, was Krieg wirklich ist und was er tatsächlich bedeutet, und wenn sie wirklich und tiefgreifend begreifen könnten, dass die Menschen, die diese Luftangriffe erleiden, Menschen sind wie sie selbst, würden sie es niemals gutheißen, ihren Mitmenschen solche Alpträume zuzufügen.

Deshalb ist alles in unserer Zivilisation darauf ausgerichtet, uns diese Realität zu verbergen. Krieg wird als heroisch und glamourös dargestellt. Menschen aus dem Nahen Osten werden als gestörte, untermenschliche Wilde dargestellt. Die realen Folgen der westlichen Kriegstreiberei werden so weit wie möglich vor der Öffentlichkeit verborgen.

Sie müssen dies tun, weil das westliche Imperium vom Krieg abhängig ist. Krieg ist der Klebstoff, der das Imperium zusammenhält. Sie brauchen das fortwährende massenhafte Blutvergießen, und sie brauchen eine Öffentlichkeit, die diesem Blutvergießen keinen Widerstand leistet. Das Imperium kann ohne Krieg nicht existieren. Frieden kann ohne die Abschaffung des Imperiums nicht existieren.

Man sieht diese bebrillten Experten und verwöhnten Politiker, die über Krieg plappern, als würden sie über ihre Pläne sprechen, ihre Küche umzubauen oder eine Reise nach Paris zu unternehmen, und man weiß einfach, dass sie sich buchstäblich in die Hose machen würden, wenn ein echter Krieg vor ihrer Haustür stattfinden würde. Sie würden sich nie davon erholen. Sie würden den Rest ihres Lebens unter Schock und Trauma verbringen, weil das, was sie gesehen hätten, sie bis ins Mark erschüttert hätte.

Es würde sie auf diese Weise beeinflussen, weil Krieg das Schlimmste auf der Welt ist. Jeder, der über ein funktionierendes Empathiezentrum und eine auf Wahrheit basierende Weltanschauung verfügt, würde Berge versetzen, um Krieg zu verhindern. Und doch werden wir von Soziopathen regiert, die aktiv danach streben. Krieg ist das Schlimmste auf der Welt, und wir werden von den schlimmsten Menschen auf der Welt regiert.

Die Welt wird niemals Frieden finden, solange wir zulassen, dass solche Kreaturen über uns herrschen.