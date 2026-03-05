In einem kürzlich veröffentlichten Podcast der Sendung „Judging Freedom“ vom 4. März 2026 diskutiert Richter Andrew Napolitano mit Colonel Douglas Macgregor die aktuellen militärischen Entwicklungen im Nahen Osten. Unter dem Titel „Trump’s War: A Mess of His Own Making“ beleuchtet Macgregor kritisch die US-amerikanische Beteiligung an einem Konflikt mit dem Iran, den er als strategielosen und katastrophalen Fehler der Trump-Administration darstellt.

Das Video wirft fundamentale Fragen zur Rechtmäßigkeit, Moral und den globalen Konsequenzen dieses Krieges auf und kontrastiert Trumps frühere Versprechen von Frieden mit der realen Eskalation.

Trump’s Krieg: Ein Chaos eigener Machart – Eine detaillierte Analyse

Der Nahostkonflikt unter Präsident Donald Trump hat sich zu einem der umstrittensten Kapitel der jüngeren US-Geschichte entwickelt. In einem intensiven Gespräch mit Richter Andrew Napolitano wirft Colonel Douglas Macgregor, ein renommierter Militärexperte und ehemaliger Berater, ein scharfes Licht auf die Ursprünge, Strategien und Folgen dieses Krieges.

Macgregor, bekannt für seine ungeschminkte Kritik an US-Militärpolitik, beschreibt den Konflikt als einen „Krieg der Wahl“ Trumps, der ohne klare Strategie, moralische Kohärenz oder verfassungsrechtliche Grundlage geführt wird.

Basierend auf dem Transkript des Podcasts vom 4. März 2026 analysieren wir im Folgenden die zentralen Punkte der Diskussion, die wirtschaftlichen, geopolitischen und militärischen Implikationen sowie die potenziellen Auswirkungen auf die globale Ordnung. Dieser Artikel fasst die Argumente zusammen und vertieft sie mit Kontext, um die Komplexität des Themas zu verdeutlichen.

Die Widersprüche in Trumps Rhetorik: Von Frieden zu Eskalation

Der Podcast beginnt mit einer Montage von Zitaten Trumps aus verschiedenen Kampagnen und Reden, die seine widersprüchliche Haltung zum Krieg illustrieren.

Trump präsentiert sich als „Präsident des Friedens“, der als erster seit Jahrzehnten keinen neuen Krieg begonnen habe. Er kritisiert seinen Vorgänger als „den schlimmsten, inkompetentesten und korruptesten Präsidenten der Geschichte“, der die USA in den Dritten Weltkrieg führen werde. Gleichzeitig warnt er vor einer Eskalation im Nahen Osten und betont, dass die USA unter seiner Führung aus endlosen Kriegen aussteigen sollten.

Macgregor kontrastiert diese Aussagen mit der Realität: Die Trump-Administration hat einen Luftkrieg gegen den Iran initiiert, der auf Bombenangriffe abzielt, um das Land – vergleichbar in Größe mit Westeuropa und mit 93 Millionen Einwohnern – zur Unterwerfung zu zwingen.

Macgregor betont, dass es keine moralisch kohärente, rechtlich fundierte oder verfassungsrechtlich konforme Begründung für diesen Krieg gibt. Es fehle an einer Strategie, an einem klaren Endziel jenseits der Zerstörung Irans oder einer Kapitulation gegenüber den Forderungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu.

Der Colonel sieht hierin eine klare Aggression, die den globalen Handel lahmlegt: Der Persische Golf ist faktisch blockiert, was zu einer weltweiten wirtschaftlichen Katastrophe führt. Schiffe der US-Navy könnten nicht sicher operieren, da sie zu leichten Zielen würden.

Iranische Raketen haben bereits 27 US-Militärbasen getroffen, und Drohnen haben Ziele wie eine britische Basis auf Zypern zerstört – über 1.000 Meilen entfernt, ohne Entdeckung. Mit nur etwa 500 Abfangraketen in der Region gegenüber Irans Arsenal von mindestens 10.000 Drohnen und Raketen, die mit 4.000 Meilen pro Stunde einschlagen, sei eine Nachschubkrise unausweichlich.

Militärische Realitäten: Bomben allein reichen nicht

Ein zentraler Kritikpunkt Macgregors ist die Unzulänglichkeit einer reinen Luftkampagne. Historisch gesehen habe Bombenkrieg seit dem Zweiten Weltkrieg niemanden in die Knie gezwungen.

Die USA verfügen über Munition, aber es fehle an präzisionsgelenkten Geschossen für einen langanhaltenden Konflikt. Irans offensive Waffen – größtenteils unterirdisch verborgen – seien weitgehend unberührt, und die nuklearen Kapazitäten wurden bereits im Juni zerstört.

Dennoch sei die Zerstörung aller iranischen Waffen, die Auflösung der Regierung und die Installation eines US-freundlichen Regimes unrealistisch. Die iranische Bevölkerung, vereint nach dem Mord am Ajatollah, werde nicht kapitulieren.

Macgregor warnt vor den logistischen Herausforderungen: Nachladen von Raketen erfordere Transporte nach Diego Garcia, Indien oder Europa, was Zeit kostet und den Krieg verlängert.

Eine Bodeninvasion sei absurd, da moderne Überwachungssysteme (Satelliten, ISR) jede Truppenkonzentration vor der Landung zerstören würde. Versuche, Kurden in Nordirak und Syrien zu mobilisieren, würden scheitern und Konflikte mit der Türkei provozieren, die eine kurdische Bedrohung als existentiell ansieht.

Der Colonel betont, dass Iran nur überleben muss, während die USA und Israel eine vollständige Eroberung anstreben – ein unmögliches Ziel.

Wirtschaftliche Katastrophe: Globale Rezession und Gewinner wie Russland

Der wirtschaftliche Aspekt dominiert Macgregors Analyse. Trump habe nicht mit Verbündeten wie Indien, Japan oder Südkorea konsultiert, die 60–70 % ihres Öls aus dem Persischen Golf beziehen.

China, mit 50 % Abhängigkeit, hat strategische Reserven und baut Pipelines nach Russland aus. Russland profitiere massiv: Als alternativer Öllieferant werde es reicher und stärker.

Der Krieg treibt die Welt in eine Rezession, mit steigenden Gaspreisen (bis zu 5 Dollar pro Gallone in den USA) und Unterbrechungen im Welthandel. Die Blockade des Golfs schadet allen außer den USA selbst, die weniger abhängig sind.

Macgregor kritisiert die Ignoranz gegenüber den Bedürfnissen der Verbündeten: Der Krieg schade Japan und Südkorea enorm, während China und Russland gestärkt werden.

Die arabischen Eliten im Golf, die den Krieg anfangs unterstützten, flüchten nun (z. B. nach London oder in die Schweiz), da Angriffe auf Doha und andere Städte sie vertreiben. Die arabische Bevölkerung sehe die Herrscher als „Epstein-Klasse“ – korrupt und US-hörig – und jubelt nicht über den Konflikt.

Die US-Hegemonie im Nahen Osten sei vorbei; nach dem Krieg werde die Region neu aufgeteilt, ohne US-Präsenz.

Geopolitische Implikationen: Rolle Chinas, Russlands und Israels

China und Russland werden nicht tatenlos zusehen. China, mit starkem Interesse am Erhalt Irans, liefere Intelligenz, Raketen und technische Unterstützung; sogar chinesische Piloten könnten iranische Flugzeuge fliegen.

Russland fokussiere sich auf die Ukraine, profitiere aber von abgezogenen US-Ressourcen. Der Krieg schwäche die USA in der Ukraine: Mit trockenem Boden im April könnte Russland Odessa erobern, die Ukraine landlocken und den Konflikt beenden.

Macgregor warnt vor einer Eskalation: Sollten die USA Irans Infrastruktur zerstören, könnten China und Russland intervenieren, um eine Zersplitterung zu verhindern.

Israel stehe im Zentrum: Der Krieg diene der israelischen Hegemonie, diktiert von Netanyahus Agenda und US-Spendern.

Verteidigungsminister (der sich „Kriegsminister“ nennt) spreche von göttlichem Auftrag, doch Macgregor sieht hier zionistische und finanzielle Interessen. Netanyahu habe den Würfel geworfen, unterstützt von Trump, um Iran zu eliminieren und Ressourcen zu sichern.

Die Mossad und CIA organisierten Kurden für Invasionen, was katastrophal ende. Der größte Risikofaktor: Israel könnte Atomwaffen einsetzen, um den Konflikt zu beenden, da hunderte Raketen einschlagen.

Täuschung und Glaubwürdigkeitsverlust: Die Rolle der Diplomatie

Macgregor kritisiert die US-Diplomatie als fraudulös: Zweimal in neun Monaten schickte Trump Immobilienvermittler zu Verhandlungen, die Täuschung waren.

Ähnlich wie im Juni schuf Außenminister Rubio eine falsche Sicherheit, indem er einen Israel-Besuch ankündigte. Dies zerstöre das Vertrauen in die USA – weder Moskau noch Peking glaube US-Aussagen.

Der Angriff auf Iran war seit Monaten geplant, nach dem „12-Tage-Krieg“, doch Netanyahu habe vorpreschen wollen. Rubios widersprüchliche Statements (z. B. zu Präventivschlägen) seien „Disco-Tanz“ – keine Wahrheit, nur Rechtfertigungen.

Der Krieg basiere auf Falschdarstellungen: Iran habe nicht präventiv angegriffen; Russland und China rieten davon ab, um Iran als Opfer zu positionieren.

Der wahre Grund: Zerstörung Irans als Hindernis für israelische Dominanz und US-Ölinteressen (ähnlich Venezuela).

Politische Konsequenzen: Druck auf Trump und die Republikaner

Macgregor prognostiziert schwere Folgen für Trump: Innerhalb eines Monats könnte der „große Sieg“ zu einer Katastrophe werden, mit Rufe nach dem 25. Amendment.

Der globale Druck – von Indien bis Europa – werde den Krieg beenden. Verluste werden verheimlicht: Die USA slow-rollen Todesfälle, wie in früheren Kriegen (z. B. 200.000 US-Verluste in der Ardennenoffensive vs. 68.000 deutsche).

Im Iran seien bereits über 1.000 Tote zu beklagen, doch die Wahrheit komme erst später ans Licht.

Fazit

Zusammenfassend ist dieser Krieg für Macgregor ein „Chaos eigener Machart“: strategielos, wirtschaftlich ruinös und geopolitisch kontraproduktiv.

Er markiert das Ende der US-Dominanz im Nahen Osten und stärkt Rivalen wie Russland und China.

Der Podcast endet mit Ankündigungen weiterer Gäste wie Pepe Escobar und Phil Giraldi, die das Thema vertiefen sollen. Macgregors Warnung: Freiheit erfordert Widerstand gegen illegitime Kriege – eine Mahnung an Jeffersons Ideale in Zeiten der Gefahr.