Das Mosaik des Todes durch tausend Schnitte

Pepe Escobar

Dies ist ein strukturierter Abnutzungskrieg. Und das Drehbuch wurde in Teheran geschrieben.

Irans dezentralisierte Mosaik-Verteidigung – so lautet die offizielle Bezeichnung – wird rund um die Uhr weiter angepasst: Das ist die langfristige Strategie der IRGC eines Todes durch tausend Schnitte, entworfen, um das Imperium des Chaos langsam auszubluten.

Lassen Sie uns durch die miteinander verbundenen Kanäle waten, die den von dem Imperium des Chaos geschaffenen, verfassungswidrigen, nicht zu gewinnenden und strategisch katastrophalen Sumpf durchziehen.

Irans Mosaik-Resilienz und langfristige Strategie; die Versuchung für diesen grauenhaften Todes-Kult in Westasien, nuklear zu werden; die sich nähernde, unausweichliche Interceptor-Hölle; Chinas unerbittlicher Antrieb, die alte Ordnung abzuschütteln (Gold horten, Dollar abstoßen); die Fortschritte der BRICS beim Aufbau eines parallelen Finanzsystems; der Zusammenbruch amerikanischer Vasallen in mehreren Breitengraden: All das beschleunigt einen radikalen System-Reset.

Und dann ist da noch Wladimir Putin, der fast beiläufig, beinahe wie ein Nachgedanke, ankündigt, dass es möglicherweise überhaupt kein russisches Gas mehr für die EU zu verkaufen gibt:

„Vielleicht wäre es für uns sinnvoller, selbst damit aufzuhören, Gas an die EU zu liefern, und stattdessen zu diesen neuen Märkten zu wechseln und uns dort zu etablieren (…) Noch einmal: Ich möchte betonen, dass es hier kein politisches Motiv gibt. Aber wenn sie den Markt ohnehin in ein oder zwei Monaten für uns schließen wollen, ist es vielleicht besser, jetzt zu gehen und sich auf Länder zu konzentrieren, die verlässliche Partner sind. Das ist allerdings keine Entscheidung. Ich denke nur laut nach. Ich werde die Regierung bitten, sich das gemeinsam mit unseren Unternehmen anzusehen.“

Der erbärmliche Bratwurst-Kanzler bat neo-Caligula um Erlaubnis, dass Deutschland russisches Öl kaufen dürfe. Er bekam sie. Aber möglicherweise gibt es gar nichts mehr zu kaufen. Dies ist ein Energiekrieg, und die EU qualifiziert sich einmal mehr nicht einmal als obdachloser Bettler. Kein Katar-Gas, kein russisches Öl und Gas. Also zurück in euren NATO-besessenen Forever War.

Die Bombardierung der GCC-Petrodollar-Pipeline

Unmittelbar nach dem Enthauptungsschlag am vergangenen Samstag gegen den Obersten Führer Ajatollah Khamenei wechselte Iran zu dezentraler Führung und Kontrolle sowie zu Zellen mit einem vierstufigen Nachfolgeplan und begann mit unablässigen Salven älterer, langsamerer Raketen und Opfer-Drohnen, um Patriot-Batterien und THAAD-Systeme im industriellen Maßstab zu verbrauchen. Mit diesem Schritt änderte Iran bereits am ersten Tag des Krieges die Spielregeln.

Jeder mit einem IQ über Raumtemperatur weiß, dass es völlig unhaltbar ist, drei Patriots – mit kombinierten Kosten von 9,6 Millionen Dollar – einzusetzen, um sich gegen eine einzelne iranische Opfer-ballistische Rakete zu verteidigen.

Es ist also kein Wunder, dass es nur vier Tage des Krieges des Epstein-Syndikats gegen Iran brauchte, damit das globale Finanzsystem völlig durchdrehte. 3,2 Billionen Dollar sind innerhalb von vier Tagen verdampft – und es geht weiter.

Die Straße von Hormus ist praktisch geschlossen – außer für russische und chinesische Schiffe. Mindestens 20 Prozent des weltweiten Ölbedarfs bewegen sich nirgendwo mehr hin. Katars gesamte LNG-Produktion ist offline – eine Wiederaufnahme ist nicht in Sicht. Das zweitgrößte Ölfeld des Irak wurde stillgelegt.

Und dennoch verkündet der volatile neo-Caligula lautstark, dass sein Krieg, der eigentlich nur ein Wochenende dauern sollte, vielleicht fünf Wochen dauern wird, während andere industriell-militärische Pentagon-Clowns davon sprechen, dass er sich bis in den September hineinziehen könnte.

Indem Iran US-Interessen im gesamten GCC als legitime Ziele ins Visier nahm – und nicht nur Militärbasen – stellte Teheran eine Zeitbombe. Dies ist ein direkter Angriff auf den Petrodollar (zur stillen Freude Pekings). Teheran hat offensichtlich einkalkuliert, dass die Kettenreaktion sofort einsetzen würde – bis hin zu Panik als Vorspiel zu einer neuen, allgemeinen Großen Depression.

Kein Öl, plus keine bedeutende GCC-Verteidigung gegen Irans Raketen und Drohnen bedeutet keine weiteren Ströme von Wall-Street-Fake-Geld. Die KI-Blase wird schließlich durch GCC-„Investitionen“ finanziert. Die neue Pipelineistan-Bombardierung ist nicht vom Nord-Stream-Typ: Es ist die Bombardierung der GCC-Petrodollar-Pipeline.

All das geschieht in Rekordzeit, während Irans dezentralisiertes Mosaik weiter feinjustiert wird. So wird beispielsweise ein Arsenal tödlicher Anti-Schiffs-Raketen – die noch nicht eingesetzt wurden – von IRGC, Marine, Armee und Luft- und Raumfahrtkräften koordiniert. Dasselbe gilt für Drohnen.

Selbst wenn die ballistischen Raketenangriffe nicht mehr das anfängliche halsbrecherische Tempo halten, reichen sie mehr als aus, um weiterhin US-Militärbasen zu bombardieren (deren Luftverteidigung bereits weitgehend erschöpft ist); den Todes-Kult in Westasien und den GCC in wirtschaftliche Hölle zu stürzen; und jeden Winkel der „globalen Märkte“ zu Tode zu erschrecken.

Und trotz allen Brustgetrommels in Washington durch den öligen, clownhaften Minister der Forever Wars bleiben Dutzende iranischer unterirdischer Militärfestungen, beladen mit Zehntausenden Raketen und Ausrüstung, unsichtbar – und unantastbar.

Das Geschäftsmodell des Imperiums des Chaos bankrott machen

Dies ist ein verzweifelter Krieg zur Rettung des Petrodollars. Eine Energie-Großmacht wie Iran, die außerhalb des Petrodollars handelt, ist das ultimative Anathema – besonders weil dieser Prozess mit dem BRICS-Vorstoß gekoppelt ist, unabhängige Zahlungssysteme zu schaffen.

Die immense strukturelle Fragilität des GCC – Irans Nachbarn – macht sie zu idealer Beute. Schließlich basiert ihr gesamtes Geschäftsmodell auf dem Petrodollar im Austausch für mafiose US-„Schutz“-Garantie, die bereits in den ersten vier Kriegstagen im Sand verschwunden ist.

Damit beginnt Irans Maschine der asymmetrischen Kriegsführung in Echtzeit das Geschäftsmodell des Imperiums des Chaos bankrott zu machen.

Das endgültige Beispiel ist die Implosion des Dubai-Bling-Bling-Traums – weit mehr als die Verwüstung, die US-Interessen rund um die Fünfte Flotte in Bahrain erlitten haben, oder eine ballistische Rakete, die das 1,1-Milliarden-Dollar-Radar AN/FPS-132 auf der Al-Udeid-Luftwaffenbasis in Katar zerstörte.

Ein koordinierter, bereits unvermeidlicher Zerfall des GCC bedeutet letztlich das Ende des Petrodollar-Recyclings und öffnet das Spiel für den Petro-Yuan oder Energiehandel in einem Korb von BRICS-Währungen.

„Schachmatt“ kommt aus dem Persischen „Shah Mat“, was bedeutet: „Der König ist hilflos“. Nun, Kaiser neo-Caligula weiß vielleicht nicht, dass er nackt ist, weil er nicht in der Lage ist, Schach zu spielen. Aber er hat genug Angst, um verzweifelt nach einem Ausweg zu suchen.

Der Luftkorridor Astrakhan-Teheran

Nun zur Rolle Russlands. Der Fokus sollte auf dem Luftkorridor Astrakhan-Teheran liegen, der mit geheimen Frachtflügen vollgestopft ist. Das Militärflugfeld Chkalovsk nahe Astrakhan ist der zentrale logistische Knotenpunkt dieses Korridors: Transportmaschinen wie Il-76MD, An-124 und Tu-0204-300C pendeln hin und her, bedeckt mit Spezialmaterial, das die Radarsichtbarkeit reduziert und sie vor zivilen Tracking-Systemen verbirgt.

Ihre Fracht erreicht den Flughafen Mehrabad in Teheran (kein Wunder, dass er von Israel bombardiert wurde), sowie Pyam und Shahid Behesthi in Isfahan. Multimodale Logistik kommt ebenfalls zum Einsatz, da ein Teil der Fracht über das Kaspische Meer geliefert wird.

Alles wird von der 988. Militärlogistik-Brigade aus Astrakhan koordiniert. Die Ladungen enthalten Komponenten für Luftverteidigungssysteme; Radar-Führungsmodule; Hydrauliksysteme für Raketenstarter; Langstrecken-Aufklärungsradar-Module.

Darüber hinaus liefert Russland im Rahmen eines geheimen Protokolls modernste elektronische Kriegführung an Iran, einschließlich einer Exportversion des Krasukha-4IR-Systems, das in der Lage ist, die Radarsysteme von US-Drohnen zu stören.

Hinzu kommt, dass Iran bald vollwertige S-400-Batterien einsetzen wird – die es dem Land ermöglichen werden, bis zu 70 Prozent seines Luftraums zu kontrollieren.

Wie der wirtschaftlich-politische Druck unerträglich werden wird

Nun zur Rolle der Türkei.

Erst vor zwei Monaten warnte der MIT – der türkische Geheimdienst – die IRGC direkt davor, dass kurdische Kämpfer versuchten, aus dem Irak in den Iran einzudringen. Lassen Sie das sacken: Ein vollwertiges NATO-Mitglied übermittelt zeitkritische operative Geheimdienstinformationen an die IRGC, genau zu dem Zeitpunkt, als das Epstein-Syndikat sich auf den Krieg vorbereitete.

Mindestens 15 Millionen Kurden leben im Iran. Das Letzte, was Ankara will, sind gestärkte Kurden im Iran. Bei aller unersättlichen Absicherung von Sultan Erdogan weiß er, dass er Teheran nicht frontal antagonisieren kann. Er muss ein Füllhorn von Interessen ausbalancieren: NATO; den Energiekorridor mit Russland – aber auch den Energiekorridor in den Westen über die BTC-Pipeline; und die Rolle als westlicher Anker des Mittleren Korridors nach China.

Deshalb war jene angebliche iranische ballistische Rakete, die angeblich auf die Türkei zielte und von der NATO abgeschossen wurde, kein großes Thema: Die Außenminister Fidan (Türkei) und Aragchi (Iran) besprachen es wie Erwachsene. Darüber liegt ein undurchdringlicher Nebel des Krieges: Die Rakete könnte geschickt worden sein, um das BTC-Ölterminal lahmzulegen, und die anschließenden Drohnenangriffe auf Georgien könnten darauf gezielt haben, die schwächste Stelle der BTC zu treffen.

Nichts davon ist bestätigt – und wird sich vermutlich nie bestätigen lassen. Es könnte ebenso gut eine False-Flag-Operation gewesen sein – obwohl Teheran durchaus daran interessiert sein könnte, 30 Prozent von Israels Ölversorgung abzuschneiden.

Die BTC wird weiterhin im Spiel bleiben, während sie sich durch Georgien schlängelt und aserisches Rohöl durch den Kaukasus zur türkischen Mittelmeerküste transportiert. Eine Bombardierung der BTC würde perfekt in Irans Strategie passen, jeden Energiekorridor zu durchtrennen, der das Epstein-Syndikat und seine Komplizen über den Golf, den Kaukasus und bis ins Mittelmeer versorgt.

Entlang der BTC wären weitere logische iranische Schritte Angriffe auf die saudische Ost-West-Pipeline (sie umgeht Hormus); die irakischen Offshore-Verladeterminals in iranischen Hoheitsgewässern, die 3,5 Millionen Barrel pro Tag abwickeln; und das Abqaiq-Verarbeitungszentrum, das den Großteil des saudischen Rohöls verarbeitet, bevor es die Exportterminals erreicht.

Wenn Iran unter extremem Druck gezwungen wäre, all dies anzugreifen, gäbe es keine strategische Ölreserve auf dem Planeten, die die Lücke schließen könnte.

In dieser höllischen Verflechtung von Energiekorridoren, Schifffahrtsrouten, globalen Lieferketten, maritimer Sicherheit und außer Kontrolle geratenen Ölpreisen können nur Pentagon-Clowns den Krieg bis September verlängern wollen. Asien, Europa und jeder Energieimporteur auf dem Schachbrett werden maximalen Druck für jede Form der Deeskalation ausüben.

Irans asymmetrische Strategie bleibt jedoch unbeweglich: den Krieg horizontal ausweiten und die Zeitlinie maximal strecken, um den wirtschaftlich-politischen Druck unerträglich zu machen.

Übersetzt bedeutet das: Dies ist kein schneller Regimewechsel-Stunt einer Gruppe von Psychopathen. Dies ist ein strukturierter Abnutzungskrieg. Und das Drehbuch wurde in Teheran geschrieben.