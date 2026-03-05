Massive Raketenwelle erschüttert Israel – Irans Antwort auf den US-Israel-Krieg stellt Trumps Strategie infrage

Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. In der Nacht überzog eine massive Welle iranischer Raketen Israel und mehrere militärische Einrichtungen in der Region. Explosionen erschütterten Städte, Luftabwehrsysteme liefen auf Hochtouren, während die politische Führung in Washington weiterhin von einem schnellen Sieg spricht.

Ausgangspunkt der jüngsten Eskalation sind die groß angelegten Luftangriffe der USA und Israels auf iranische Ziele, bei denen militärische Einrichtungen und Führungspersonen der iranischen Sicherheitsstrukturen getroffen wurden. Teheran reagierte darauf mit einer der bislang größten Raketen- und Drohnenoffensiven des Konflikts. Die Angriffe richteten sich nicht nur gegen Israel, sondern auch gegen militärische Infrastruktur von US-Verbündeten im Nahen Osten.

Israel wurde über Nacht schwer getroffen:

Irans Großraketen stellen eine Herausforderung für Abfangjäger dar

Die Strategie Irans folgt dabei einem klaren militärischen Muster: Sättigungsangriffe. Anstatt einzelne präzise Schläge auszuführen, feuert Teheran große Mengen an Raketen gleichzeitig ab, oft kombiniert mit Drohnen und Attrappen. Ziel dieser Taktik ist es, die israelische Luftabwehr – bestehend aus Iron Dome, David’s Sling und Arrow – zu überlasten. Selbst wenn ein Großteil der Geschosse abgefangen wird, genügt ein kleiner Prozentsatz durchbrechender Raketen, um erheblichen Schaden anzurichten.

Die nächtlichen Angriffe werfen zugleich ein Schlaglicht auf die Diskrepanz zwischen politischer Rhetorik und militärischer Realität. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, Irans militärische Fähigkeiten seien durch die Luftangriffe bereits stark geschwächt und das Regime praktisch ausgeschaltet. Die Tatsache, dass Iran weiterhin koordinierte Großangriffe durchführen kann, deutet jedoch darauf hin, dass ein erheblicher Teil der Raketeninfrastruktur intakt geblieben ist.

Ein entscheidender Faktor ist dabei die Struktur der iranischen Streitkräfte. Ein großer Teil der Raketen wird von mobilen Abschussrampen gestartet, die schwer zu lokalisieren und zu zerstören sind. Zudem verfügt Iran über ein weit verzweigtes Netzwerk unterirdischer Anlagen und Produktionsstätten. Selbst massive Bombardierungen können diese Kapazitäten nur teilweise ausschalten.

Während Washington auf einen schnellen militärischen Erfolg hofft, zeichnet sich zunehmend ein anderes Szenario ab: ein Abnutzungskrieg. Raketenabwehrsysteme sind extrem teuer, während viele der eingesetzten iranischen Raketen vergleichsweise kostengünstig produziert werden können. Jede abgefangene Rakete verbraucht wertvolle Abfangsysteme, deren Produktion Zeit und enorme Ressourcen erfordert.

Der Konflikt hat sich zudem längst über Israel hinaus ausgeweitet. Angriffe und militärische Operationen betreffen inzwischen mehrere Länder der Region – darunter Irak, Syrien und die Golfstaaten. Auch strategisch wichtige Handelsrouten wie die Straße von Hormus geraten zunehmend in den Fokus der militärischen Planungen.

Damit steht der Nahe Osten vor einer gefährlichen Dynamik. Was als militärische Strafaktion begann, entwickelt sich immer stärker zu einem regionalen Krieg mit unklarer Dauer und potenziell globalen Folgen. Die entscheidende Frage lautet nun, ob die US-israelische Offensive tatsächlich in der Lage ist, Irans militärische Fähigkeiten schnell zu neutralisieren – oder ob der Konflikt in einen langen Abnutzungskrieg übergeht, der die gesamte Region destabilisieren könnte.