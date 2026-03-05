Wie MI6 die Grundlagen für den Iran-Krieg legte

Kit Klarenberg

In den Wochen, die der katastrophalen Entscheidung des Imperiums vorausgingen, einen Krieg gegen den Iran anzuzetteln, liefen intensive Verhandlungen zwischen Teheran und Washington. Von der Islamischen Republik wurde verlangt, scharfe Beschränkungen ihrer Fähigkeit zur Entwicklung ballistischer und hyperschallfähiger Raketen zu akzeptieren und zuzustimmen, niemals angereichertes Uran zu lagern. Erstere Forderung war ein erheblicher Streitpunkt, denn solche Einschränkungen würden Irans nationale und regionale Sicherheitsarchitektur schwer untergraben. Dennoch zeigte sich Teheran hinsichtlich der zweiten Forderung ausgesprochen gelassen.

Am 28. Februar, nur wenige Stunden bevor die USA und Israel aus der Luft die Hölle über den Iran entfesselten, wurde weithin berichtet, Teheran habe zugesagt, „für immer sicherzustellen“, keine Atomwaffen zu entwickeln oder zu besitzen. Dieses Versprechen stand vollständig im Einklang mit der konsequenten Botschaft hochrangiger Vertreter der Islamischen Republik, darunter des Obersten Führers Ali Khamenei, der noch am selben Tag bei jüdisch-amerikanischen Luftangriffen auf seine offizielle Residenz getötet wurde. Seit Mitte der 1990er Jahre hatte Khamenei immer wieder eine Fatwa unterstützt, die Erwerb, Entwicklung und Einsatz von Atomwaffen verbietet.

Dennoch stehen Befürchtungen über Irans angebliche nukleare Ambitionen im Zentrum der zunehmend dramatischen Verschlechterung der Beziehungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten seit Mai 2018, als Donald Trump den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) zerriss, der drei Jahre zuvor von Washington mit Teheran ausgehandelt worden war. Im Rahmen dieses Abkommens gewährte die Islamische Republik der Internationalen Atomenergiebehörde praktisch uneingeschränkten Zugang zu ihren geheimen Nuklearanlagen – im Gegenzug für die Aufhebung von Sanktionen. Das Abkommen wurde dennoch aufgekündigt, obwohl die IAEA Irans Einhaltung der Vereinbarung wiederholt bestätigt hatte.

Der JCPOA wurde in einer Phase unterzeichnet, in der öffentliche und staatliche Einstellungen im gesamten Westen – und seinen Vasallenstaaten – gegenüber der Islamischen Republik zunehmend aggressiv wurden. Ab 2006 verhängten Regierungen und internationale Organisationen – darunter die EU und die Vereinten Nationen – nach und nach verheerende Sanktionen gegen Teheran, die Wirtschaft, Einfluss und internationales Ansehen des Landes massiv beschädigten. Innerhalb von sechs Jahren war der Iran das am stärksten sanktionierte Land der Welt. Seitdem haben diese extrem strafenden Maßnahmen zu explodierender Inflation, Arbeitslosigkeit, vermeidbaren Todesfällen und anderen gravierenden Missständen geführt.

Mit wachsendem Druck auf den Iran verlangten zahlreiche Resolutionen des UN-Sicherheitsrates von Teheran, die Urananreicherung einzustellen und mit der IAEA zu kooperieren. Im November 2011 äußerte die Organisation „ernste Besorgnis über mögliche militärische Dimensionen des iranischen Nuklearprogramms“. Gleichzeitig waren die Mainstream-Medien mit alarmistischen Berichten überschwemmt, wonach die Islamische Republik unmittelbar davor stehe, Atomwaffen zu entwickeln – falls sie dies nicht bereits getan habe. Israel und der gesamte Westen seien angeblich akut bedroht.

Dieses dämonisierende Narrativ wurde unermüdlich von hochrangigen westlichen Regierungsvertretern, Militärs, Geheimdienstapparaten, Think-Tank-Experten und „Journalisten“ verbreitet. Doch niemals wurde irgendein Beweis für diese bombastische Behauptung vorgelegt. Die düstere Wahrheit lautet, dass Irans angeblicher Wunsch nach Atomwaffen eine Fabel ist, die vom britischen Geheimdienst erfunden wurde. Was folgt, ist die schmutzige Geschichte darüber, wie MI6-Agenten scheinbar unabhängige internationale Institutionen infiltrierten, sie anschließend manipulierten und westliche Regierungen beeinflussten – und so die Welt schließlich an den Rand eines gefährlichen, potenziell nuklearen Konflikts führten.

„Informationsoperationen“

Im Oktober 2008 berichtete der Daily Telegraph über eine geleakte Bewertung des damaligen Präsidentschaftskandidaten Barack Obama, die vom britischen Botschafter in Washington verfasst worden war. Obwohl viele Übereinstimmungen festgestellt wurden, prognostizierte der Bericht einen „möglichen Konflikt“ zwischen Downing Street und einer künftigen Obama-Regierung wegen Irans – insbesondere wegen seines Wunsches nach einem „bedingungslosen“ Dialog mit Teheran. Dies stand im Widerspruch zur britischen Verpflichtung gegenüber der Forderung des UN-Sicherheitsrates nach einer vorherigen Aussetzung der Urananreicherung, bevor echte Nuklearverhandlungen beginnen könnten. Daher sei es notwendig, das Denken des künftigen Hausherrn im Weißen Haus zu verändern.

Der Öffentlichkeit unbekannt war MI6 zu dieser Zeit in eine verdeckte Operation verwickelt, die darauf abzielte, bei ausländischen Regierungen ein „Verständnis“ für Irans angebliches Streben nach Atomwaffen zu entwickeln und damit „Druck auf den Iran auszuüben, zu verhandeln“. Ein geleakter Lebenslauf von Nicholas Langman, einem langjährigen Spezialisten für die dunklen Künste des britischen Geheimdienstes und Leiter der Iran-Abteilung des MI6 von 2006 bis 2008, rühmt sich damit, dass er „Vertrauen“ in die Einschätzung erzeugt habe, Teheran betreibe heimlich ein spezielles Programm zur Entwicklung von Atomwaffen – und zwar bei „europäischen, US-amerikanischen und nahöstlichen Behörden“.

Zwischen 2010 und 2012 leitete Langman anschließend eine „behördenübergreifende“ Anstrengung zur umfassenden Infiltration der IAEA, während er gleichzeitig „hoch effektive und gegenseitig unterstützende Beziehungen innerhalb der Regierung sowie zu hochrangigen US-, europäischen, nahöstlichen und fernöstlichen Kollegen zur Strategieentwicklung“ aufbaute. Diese dunklen Absprachen mit dem MI6 „ermöglichten große diplomatische Erfolge [sic] im Zusammenhang mit dem iranischen Nuklear- und Sanktionsabkommen“. Großbritanniens zentrale, verdeckte Rolle dabei, die weltweite öffentliche und politische Meinung hinter der Täuschung zu versammeln, der Iran strebe nach Atomwaffen, und all die darauf folgenden Entwicklungen auszulösen, wurde von den Mainstream-Medien nie anerkannt.

Dennoch verdient Langmans intime Beteiligung an dieser Operation besondere Aufmerksamkeit. Er hat die zweifelhafte Auszeichnung, gleich zweimal öffentlich als MI6-Agent enttarnt worden zu sein. Zunächst wurde 2001 bekannt, dass Langman in Paris aktiv gewesen war, als Prinzessin Diana am 31. August 1997 bei einem Autounfall in der Stadt ums Leben kam. Ihm wurde vorgeworfen, „Informationsoperationen“ durchgeführt zu haben, um die weit verbreitete öffentliche Spekulation abzulenken, der britische Geheimdienst könne für ihren Tod verantwortlich sein.

2005 wurde er von griechischen Behörden entlarvt, als er die Entführung und Folter von 28 pakistanischen Gastarbeitern in Athen beaufsichtigte, die verdächtigt wurden, Kontakt zu den mutmaßlichen Tätern der Londoner Anschläge vom 7. Juli desselben Jahres gehabt zu haben. Langman wechselte unmittelbar von diesem Posten zur Leitung der Iran-Abteilung des MI6. Dass er wegen des griechischen Vorfalls nicht gerügt wurde, deutet stark darauf hin, dass er ein hohes Maß an Schutz genoss und London seine brutalen Methoden der Informationsbeschaffung billigte – Methoden, die bekanntermaßen häufig falsche Geständnisse von Gefangenen hervorbringen.

War also die MI6-„Information“, der Iran stelle eine globale nukleare Bedrohung dar, das Ergebnis von Folter? Unabhängig davon hielt die Obama-Regierung – wie vom britischen Botschafter prognostiziert – im ersten Jahr ihrer Amtszeit offiziell an einer Politik der Nichteinmischung in die Angelegenheiten der Islamischen Republik fest. Diese Linie wurde so strikt durchgesetzt, dass ein Mitarbeiter des US-Außenministeriums beinahe seinen Job verlor, weil er im Juni 2009 Proteste in Teheran unterstützt hatte. Offensichtlich waren die britischen Interventionen bei ausländischen Partnern und der IAEA entscheidend dafür, das Weiße Haus von einem Kurs der Versöhnung abzubringen und stattdessen in Richtung Krieg zu drängen.

„Kein Zurück“

Die schwarze Propaganda-Operation des MI6 war für führende Vertreter des zionistischen Staates höchst willkommen, insbesondere für Benjamin Netanjahu. Seit den frühen 1990er Jahren hatte Israels heutiger Premierminister regelmäßig öffentlich gewarnt, Teheran stehe kurz davor, Atomwaffen zu erwerben. Dafür wurde er weithin verspottet, weil er ständig „Wolf!“ rief. Der britische Geheimdienst lieferte scheinbar unabhängige Bestätigungen für Netanjahus fragwürdige Behauptungen und beeinflusste westliche Staaten dazu, eine feindliche Haltung gegenüber der Islamischen Republik einzunehmen. Diese Zusammenarbeit war für Israel von enormem Nutzen.

Seit der Islamischen Revolution hat der Iran ein immer stärker werdendes Netzwerk anti-zionistischer Widerstandskräfte in Westasien unterstützt. Dazu gehört auch Palästina. Die durch den MI6 ausgelösten Sanktionen erschwerten Teherans Fähigkeit erheblich, diesen Gruppen praktische, materielle und finanzielle Unterstützung zu leisten. Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Islamischen Republik an der Bekämpfung extremistischer Stellvertreterkräfte und Bürgerkriege in den Nachbarstaaten Irak und Syrien, die von CIA und MI6 unterstützt wurden, in den vergangenen zwei Jahrzehnten stark eingeschränkt.

Nicht zufällig nahmen nach der Verhängung der historisch schweren Sanktionen gegen den Iran israelische Angriffe auf die besetzten Gebiete und ihre Bevölkerung sowie die zionistische Aneignung palästinensischer Ländereien und Immobilien deutlich zu. Mit geschwächtem Widerstand gewann der schleichende Völkermord in Gaza unaufhaltsam an Tempo und führte schließlich zur Operation Al-Aqsa Flood der Hamas am 7. Oktober. Da Gaza nun zerstört und reif für eine zionistische Übernahme sei, bereite Tel Aviv angeblich einen zweiten Holocaust im Westjordanland vor. Gesetzgeber in der Knesset haben bereits Gesetze verabschiedet, die eine formelle Annexion ermöglichen sollen.

Ein fantastischer Wunsch, den Iran vollständig zu neutralisieren, bevor man im Westjordanland weiter vorgeht, könnte hinter dem Konflikt stehen, der seit dem 28. Februar geführt wird – wobei das Gespenst von Atomwaffen als ideale Rechtfertigung dient. Israel begründete seinen katastrophalen Zwölf-Tage-Krieg mit einem Geheimdienstbericht, der zu dem Schluss kam, die Islamische Republik habe beim Erwerb von Atomwaffen den „Punkt ohne Wiederkehr“ erreicht. Die Ergebnisse stützten sich stark auf einen IAEA-Bericht vom Mai 2025, der keinerlei neue Informationen lieferte, jedoch behauptete, Teheran habe bis in die frühen 2000er Jahre angeblich „nicht deklarierte nukleare Materialien“ aufbewahrt.

Doch London hat eigene Gründe, den Iran zu unterwerfen. Die Verstaatlichung der riesigen Ölreserven des Landes durch den gewählten Führer Mohammad Mossadegh im Mai 1951 zerstörte die enormen Gewinne von British Petroleum vor Ort und brachte Großbritannien in eine Konfrontation mit Teheran. Mossadegh wurde zwei Jahre später durch einen von MI6 organisierten Putsch gestürzt, der zur brutalen Herrschaft des Schahs Pahlavi führte, der eine äußerst gefügige anglo-amerikanische Kolonie leitete. Die Islamische Revolution von 1979 zwang Pahlavi zur Flucht, und seitdem sind die Beziehungen zu London weitgehend frostig geblieben.

Der von den USA geführte „Krieg gegen den Terror“ wurde stark von den radikal interventionistischen Ansichten des britischen Premierministers Tony Blair beeinflusst, der jegliche Rücksicht auf internationales Recht zurückwies. Unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September schrieb Blair privat an Präsident George W. Bush und forderte ihn auf, die durch 9/11 entstandene weltweite Sympathie maximal auszunutzen, um militärische Interventionen in ganz Westasien zu starten. Die ersten beiden Ziele auf dieser Liste waren Afghanistan und der Irak – beide ehemalige britische Kolonialgebiete.

Wäre das Imperium in den Anfangsphasen des „Kriegs gegen den Terror“ nicht so ruinös in Afghanistan und im Irak festgefahren und überdehnt worden, wäre der Iran – eingeklemmt zwischen diesen beiden Ländern – wahrscheinlich ebenfalls Ziel eines Regimewechsels und einer Besetzung durch anglo-amerikanische Streitkräfte geworden. Heute scheint eine Invasion der Islamischen Republik bedrohlich nahe. Dennoch wird Großbritannien den USA nicht erlauben, seine Basen für Angriffe auf Teheran zu nutzen, und möchte sich aus dem Konflikt, den es selbst maßgeblich mit ausgelöst hat, vollständig heraushalten.