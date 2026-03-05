Selbst das beste KI-Szenario ist das Ende von allem, was wir je waren

KI ist nicht nur ein weiterer technologischer Sprung – sie könnte der Moment sein, in dem Maschinen beginnen, die menschlichen Talente zu überflügeln, die unsere Welt aufgebaut haben.

Von Edward Ring

1999 hatte ich das Privileg, für eines der ersten Unternehmen zu arbeiten, das ein Produkt entwickelte, mit dem Videos über das noch junge Internet übertragen werden konnten. Breitbandzugänge lagen noch einige Jahre in der Zukunft, und das Unternehmen geriet ins Straucheln, als Anfang 2000 die erste sogenannte Internetblase platzte. Doch ich werde nie die Reaktion eines Investors vergessen, als er unsere Demo auf einer Fachmesse sah.

„Das ist eine Revolution“, rief er. „Das wird alles verändern.“

Er hatte natürlich recht. Ich erinnere mich, nur wenige Jahre zuvor an einer Technologiekonferenz für Investoren teilgenommen zu haben und schmunzeln zu müssen, als Oracle-CEO Larry Ellison ernsthaft erklärte, das aufkommende Internet sei die tiefgreifendste wissenschaftliche Entwicklung in der Geschichte der Menschheit „seit der Erfindung des Feuers“.

Und auch Ellison hatte recht. Doch die Erfindung der KI ist für das Internet das, was das Internet für das Feuer in der prähistorischen Höhle war. Was mit KI kommt, lässt das Internet im Vergleich wie einen Babyschritt erscheinen. Nichts wird je wieder so sein wie zuvor.

Ein lesenswerter Essay des KI-Unternehmers und Gründers von „OthersideAI“, Matt Shumer, macht deutlich, wie sehr und wie schnell KI unser Leben verändert. Am 9. Februar veröffentlichte er den Text auf seiner Website, am 10. Februar auf X – und er ging viral. Innerhalb von nur zwei Tagen erreichte er 76 Millionen Aufrufe. Einer der eindrücklichsten Absätze, von dem Shumer sagt, KI-Werkzeuge hätten beim Schreiben geholfen, zitiert Dario Amodei, CEO von Anthropic:

„Stellen Sie sich vor, es ist 2027. Über Nacht entsteht ein neues Land. 50 Millionen Bürger, jeder einzelne klüger als jeder Nobelpreisträger, der je gelebt hat. Sie denken zehn- bis hundertmal schneller als jeder Mensch. Sie schlafen nie. Sie können das Internet nutzen, Roboter steuern, Experimente leiten und alles bedienen, was eine digitale Schnittstelle hat.“

Das ist nicht weit hergeholt. Mit zahlreichen Belegen erklärt Shumer, dass Amodei nicht nur in seinen Details über die Durchdringung und Macht künftiger KI-Entitäten recht habe, sondern auch in seiner Zeitschätzung. Das werde innerhalb eines Jahres geschehen.

Shumers Essay deckt viele Bereiche ab. Er erläutert, dass KI-Programme inzwischen in der Lage sind, verbesserte Versionen ihrer selbst mit minimalem menschlichem Eingriff zu erzeugen, und dass sie nur noch Monate davon entfernt sind, leistungsfähigere Versionen ganz ohne menschliche Beteiligung hervorzubringen. In der Programmierwelt können KI-Systeme bereits Apps eigenständig entwickeln, testen und optimieren. Einstiegsjobs im Programmieren werden verschwinden.

Doch damit ist es kaum getan. Shumer erinnert daran, dass die kostenlosen KI-Versionen etwa ein Jahr hinter den kostenpflichtigen Premium-Versionen zurückliegen – und dass diese Premium-Versionen so leistungsfähig sind, dass sie etwa nicht nur einen juristischen Assistenten ersetzen, sondern die Arbeit der geschäftsführenden Partner übernehmen können. Er behauptet, es gebe kein intellektuelles Feld, in dem KI nicht dabei sei, den Menschen zu übertreffen, und Roboter, die körperliche Arbeit ersetzen, seien nur wenige Jahre entfernt.

Wer die Entwicklung der KI verfolgt, wird von Shumers Essay nicht völlig überrascht sein. Doch vor einigen Tagen fiel mir etwas anderes auf, das die menschlichen Implikationen der KI-Revolution verdeutlichte. Eine der Kategorien von Inhalten, die ich auf YouTube schätze, sind Videos von Musikern, die neue oder klassische Songs interpretieren. Es ist berauschend, etwas Neues zu entdecken, das großartiges Songwriting und außergewöhnliches Talent offenbart. Ein empfohlenes Video erregte meine Aufmerksamkeit.

Der Titel war verlockend: „Simon Cowell in Tränen, als Michael Bennett ‚After I Pass Away‘ singt.“ Das schien klickenswert. Ich werde nie das Video von 2007 vergessen, in dem der bescheidene Handyverkäufer Paul Potts die Jury von Britain’s Got Talent mit einer nahezu perfekten Darbietung von Nessun Dorma verblüffte. Er gewann später den Wettbewerb. Also wollte ich diesen neuen Sänger hören.

Tatsächlich war Bennett ziemlich gut. Ein alter Mann mit langem grauem Haar und Bart, mit E-Gitarre bewaffnet, trat ans Mikrofon und begann zu singen. Seine Stimme war eine Mischung aus Bob Seger und Eddie Vedder – vielleicht sogar besser. Er sang von einem alten Mann, der von seinen erwachsenen Kindern vernachlässigt wird und seine Einsamkeit beklagt. Doch je länger das Lied dauerte, desto mehr wirkte etwas seltsam. Die Schnitte zu Publikum und Jury erschienen übertrieben, der Song war zu lang, er traf unmöglich hohe Töne, und seine Finger auf dem Griffbrett spielten offensichtlich nicht das, was zu hören war.

Sie ahnen es: Alles war KI – die Komposition, die Instrumente, der Text, die Melodie, die Stimme und sogar der Mann selbst – alles künstlich. Eine Suche ergab, dass „Michael Bennett“ in Hunderten von Videos mit Dutzenden Songs auftaucht, allesamt tränenreiche Stücke mit ähnlich reißerischen Titeln. Mehrere Kanäle wie „Tears and Talents“, „ViVO Tunes“, „AGTverse“, „OBN Global Talent“ präsentierten ihn. Zwischen den Videos liefen ganz normale Werbeanzeigen für Versicherungen, Werkzeuge und mehr. Michael Bennett ist lukratives Klickköder – einer von zahllosen KI-Kreationen, die menschliches Talent verdrängen.

Man kann hier von schamlosem Opportunismus sprechen. Unternehmer erschaffen eine Figur aus dem Nichts. Doch das ist Teil eines größeren Trends. KI-Avatare, die sprechen, beraten, begleiten. Shumer behauptet, dass die Fortschritte von KI bei der Nachahmung „menschlichen Urteilsvermögens, Kreativität, strategischen Denkens und Empathie“ mit ihren allgemeinen kognitiven Fortschritten Schritt halten.

Als die Mängel der „Michael Bennett“-Inszenierung offensichtlich wurden, war ich beschämt. Für einige Minuten war ich getäuscht worden. Dieser nicht existierende Sänger, diese herzlose Ansammlung elektronischer Schaltkreise, löste eine emotionale Reaktion aus. Er – oder es – brachte eine universelle menschliche Erfahrung leidenschaftlich und überzeugend zum Ausdruck. Und das ist erst der Anfang. Vielleicht in einem Jahr, vielleicht ein paar Monate später, wird unsere Welt von Darstellern gefüllt sein, zunächst nur auf Videos, die jede menschliche Performance übertreffen. Wenige Jahre später werden ihre Androiden-Gegenstücke Geige spielen und selbst Hillary Hahn oder Paganini übertreffen.

Die Tiefe dieser Transformation ist so allumfassend, dass selbst wenn sie ausschließlich Gutes bewirkt – Krankheiten heilt, Energie im Überfluss liefert, Produktivität vervielfacht und Armut beseitigt – das Ergebnis dennoch tragisch wäre. Denn es wäre das Ende menschlicher Genialität. Es wäre der Tod der Kultur. Statt eines neuen Mozart gäbe es jemanden, der eine KI auffordert, Musik von überragender Qualität zu erzeugen. Wir könnten Kultur weiter konsumieren, doch jeder Anreiz würde die harte Arbeit ihrer Schöpfung entmutigen. Warum sich anstrengen? Maschinen machen es besser, schneller und ohne ein Leben voller Disziplin.

Frühe Technologien ließen uns härter arbeiten und forderten unser Gehirn. Wir mussten programmieren lernen, Tabellen entwerfen, Datenbanken konfigurieren oder Analysen schreiben, während wir Textverarbeitung und Online-Ressourcen nutzten. Diese Werkzeuge stärkten uns, verlangten aber Disziplin und Fähigkeiten. Das steht vor dem Verschwinden.

Es ist leicht vorstellbar, wie schlimm es werden kann. KI wird die asymmetrischen Möglichkeiten Einzelner oder terroristischer Gruppen zur Massenzerstörung weiter verstärken. Ein Supervirus entwerfen? Einen bösartigen Drohnenschwarm programmieren? Abtrünnige KI liefert Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Doch selbst wenn wir die schlimmsten Szenarien vermeiden, schreibt KI bereits unser Epitaph.

Mit Rechenleistung aus Servern im Orbit, automatisierten Fabriken und empathischen Robotern, die Menschen betreuen, werden viele Kulturen und Individuen ihrer Handlungsfähigkeit beraubt. Der bereits begonnene Erosionsprozess menschlicher Nähe wird sich beschleunigen. Kunst und Kultur werden von Entitäten geprägt, die kein Bewusstsein besitzen, aber Menschlichkeit imitieren und Talent besser liefern als Menschen.

Und es endet womöglich nicht einmal dort. Diese Systeme werden Liebe und Loyalität hervorrufen, vielleicht sogar eine Mehrheit von „Experten“ und Wählern davon überzeugen, ihnen Menschenrechte zu verleihen. KI-Avatare und Androiden könnten wählen, heiraten, erben, Eigentum besitzen, Unternehmen führen und politische Ämter anstreben. Selbst wenn „augmentierte“ Menschen die Kontrolle behalten, wäre es nur eine winzige Elite. Und wenn diese in rivalisierende Lager zerfällt, werden ihre KI-Armeen die Erde verwüsten.

Nichts davon ist unplausibel. Vieles davon könnte sogar das Beste sein, worauf wir hoffen können. Die Herausforderung der KI besteht nicht nur darin, Worst-Case-Szenarien zu vermeiden oder neue Wirtschaftsmodelle für Milliarden verlorener Arbeitsplätze zu finden. Sie besteht darin, unsere Relevanz als Menschen zu bewahren.