Andrew Korybko

Iran und die VAE haben gegenüber den USA diametral entgegengesetzte Sicherheitsinteressen, während Indien sich auf die Seite der VAE gegen Iran stellte – wohl aufgrund seines nahezu 100-fach größeren Handels mit den Emiraten im Vergleich zur Islamischen Republik. All dies beweist, dass BRICS trotz jahrelanger gegenteiliger Behauptungen niemals ein Sicherheitsbündnis war.

Iran hat in den vergangenen Tagen seit Beginn der gemeinsamen US-israelischen Kampagne gegen das Land mehrere Angriffe auf Ziele in den VAE durchgeführt. Teheran erklärt, es handle in Selbstverteidigung, da US-Militärinfrastruktur in den VAE angeblich eine Rolle bei Angriffen gegen Iran gespielt habe. Irans Online-Verteidiger behaupteten zudem, dass Angriffe auf Apartments und Hotels in den VAE auf dort verdeckt untergebrachte US-Militärangehörige zielten, die sich aus Sicherheitsgründen angesichts vorhersehbarer iranischer Schläge gegen ihre Stützpunkte dort aufhielten.

Wie auch immer die Wahrheit aussehen mag, es lässt sich nicht bestreiten, dass Iran militärische und (zumindest offiziell) zivile Einrichtungen in den VAE angegriffen hat – einem seiner BRICS-Partner. Ebenso erklärte der indische Premierminister Modi, dessen Land in diesem Jahr den BRICS-Vorsitz innehat, auf X, er habe die „Angriffe auf die VAE aufs Schärfste verurteilt“, ohne Iran namentlich zu nennen, aber offensichtlich in Bezug auf Teheran. Zum Hintergrund: Der indisch-emiratische Handel erreichte im vergangenen Jahr 100 Milliarden Dollar, während der indisch-iranische Handel mit rund 1,5 Milliarden Dollar etwas mehr als 1 % davon betrug.

Dennoch spielt Iran eine unersetzliche Transitrolle für Indien entlang des Nord-Süd-Transportkorridors mit Russland, Afghanistan und Zentralasien. Doch Trumps Drohung, 25-%-Zölle gegen jedes Land zu verhängen, das mit Iran Geschäfte macht, könnte dies nach dem indo-amerikanischen Handelsabkommen erschweren – sofern er diese rechtlich noch durchsetzen kann. Dementsprechend erklären Indiens nahezu 100-fach größerer Handel mit den VAE sowie die abschreckende Wirkung von Trumps angedrohten Zöllen, warum Modi sich auf die Seite der VAE gegen Iran stellte – was nachvollziehbar erscheint.

Obwohl dies ein weiteres wahrnehmbares Beispiel dafür ist, dass Indien einige US-Interessen unterstützt, argumentierte der führende russische Experte Fjodor Lukjanow als Reaktion auf Indiens reduzierte Importe russischen Öls unter US-Druck, dass „Souveränität nicht notwendigerweise bedeutet, sich unter Druck nicht zu beugen; sie bedeutet, Wege zu finden, die eigenen Interessen unter weniger als idealen Bedingungen zu verwirklichen. Der Kern dieser Interessen ist innere Stabilität und fortgesetzte Entwicklung – Prioritäten, die angesichts globaler Turbulenzen noch dringlicher geworden sind.“

Er schloss daraus: „Das ist die praktische Realität dessen, was oft als multipolare Welt bezeichnet wird … kümmere dich zuerst um deine eigenen Interessen“, und genau das tue Indien. Dasselbe gilt für die VAE in Bezug auf ihre fortgesetzte Militärallianz mit den USA – unabhängig davon, ob die dortige US-Militärinfrastruktur tatsächlich eine Rolle bei Angriffen gegen Iran spielte, wie Teheran behauptet. Auch Iran „kümmert sich zuerst um seine eigenen Interessen“, so wie seine Führung diese definiert – unabhängig von der eigenen Meinung zu den Angriffen auf die VAE.

Die diametral entgegengesetzten Interessen der BRICS-Mitglieder Iran und VAE in dieser Frage sowie die Entscheidung des BRICS-Vorsitzlandes Indien, die VAE statt Iran zu unterstützen, legen die Grenzen der BRICS-Einheit offen. Erst im vergangenen Monat wurde spekuliert, BRICS entwickle sich zu einem Sicherheitsbündnis – Spekulationen, die längst hätten entkräftet werden müssen, da führende alternative Medien den Zusammenschluss über Jahre hinweg entsprechend missinterpretiert haben. Selbst Putins Sprecher sah sich kürzlich veranlasst klarzustellen, dass BRICS kein Sicherheitsbündnis ist – ein Hinweis darauf, wie verbreitet dieses Missverständnis war.

Die Realität ist, dass BRICS stets nur eine Gruppe war, deren Mitglieder freiwillig ihre Politik zur Beschleunigung finanzieller Multipolarität koordinieren – nie mehr als das, und es ist auch unwahrscheinlich, dass sich dies in absehbarer Zeit grundlegend ändert. Nicht zuletzt deshalb, weil die Gruppe inzwischen drei rivalisierende Paare umfasst: China-Indien, Ägypten-Äthiopien und Iran-VAE. Keines dieser Länder wird seine wahrgenommenen Sicherheits- und Handelsinteressen zugunsten eines anderen opfern – wie die jüngsten Entwicklungen im Verhältnis von VAE und Indien zu Iran deutlich gezeigt haben.