Doug Casey entlarvt den Plan der globalen Eliten für den Feudalismus 2.0 – und wie man sich dagegen wehren kann.

Internationaler Mensch: Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die selbst ernannte Elite der Mittelschicht feindlich gesinnt ist, die dank steigender Inflation und Besteuerung auf dem Weg zum Aussterben ist.

Es scheint, dass sie eine freundlichere und sanftere Version des Feudalismus einführen wollen.

Was geht hier wirklich vor, und was ist das Ziel?

Doug Casey: Die Mittelschicht, die Bourgeoisie, entstand mit dem Ende des Feudalismus, dem Beginn der Renaissance, der Aufklärung und schließlich der industriellen Revolution.

Der Begriff „Mittelschicht“ hat in letzter Zeit einen schlechten Beigeschmack bekommen. Die Linke will allen weismachen, dass die Bourgeoisie voller konsumistischer Fehler ist. Sie werden verspottet, weil sie auf materiellen Wohlstand und die Verbesserung ihres Status bedacht sind. Die Eliten fühlen sich durch sie bedroht. Anders als die Unterschicht, die einfachen Arbeiter, die nicht mehr vom Leben erwarten.

Bourgeoisie bedeutet ganz einfach Stadtbewohner. Seit dem späten Mittelalter waren die Stadtbewohner unabhängig, hatten ihr eigenes Gewerbe und ihre eigenen Geschäfte. Das Leben in den Städten befreite sie von der Kontrolle durch die feudalen Kriegereliten.

Die Städte wurden zu intellektuellen Zentren, in denen der wachsende Reichtum des Bürgertums – der Mittelschicht – die nötige Freizeit bot, um Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen, Literatur und Medizin zu entwickeln. Die Universitäten erweiterten die Vorstellung von Bildung über den Bereich der Theologie hinaus. Handel und persönliche Freiheit zogen die Besten der Bauern an, die in die Mittelschicht aufstiegen. Die Städte beendeten den Feudalismus, ein System, bei dem jeder in eine bestimmte Klasse und einen bestimmten Beruf hineingeboren wurde und dort ein Leben lang bleiben sollte, wobei er verpflichtet war, Steuern – Schutzgeld – an seine „Höhergestellten“ zu zahlen. Der Aufstieg der Bourgeoisie passte den herrschenden Klassen nicht, denen es gefiel, die Gesellschaft zu beherrschen.

Der Kapitalismus entwickelte sich, als die Bourgeoisie reich wurde. Der Rest ist wohlbekannte Geschichte, aber es muss darauf hingewiesen werden, dass die Entstehung der Mittelschicht, des Kapitalismus und der bürgerlichen Werte die Bauern aus der Armut befreit und die heutige Welt geschaffen hat.

Aber damals wie heute will ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung alle anderen kontrollieren. Die Typen, die zu den Bilderbergern, dem Weltwirtschaftsforum, dem CFR und dergleichen gehen, sehen sich als elitäre neue Aristokraten, die die anderen beherrschen sollten. Auch wenn die meisten von ihnen aus der Mittelschicht stammen, wollen sie nun, da sie es „geschafft“ haben, die Leiter nach oben ziehen. Und wenn schon nicht beseitigen, so doch zumindest kastrieren oder entkräften sie die verbleibende Bourgeoisie.

Was ist also das Endspiel?

Ich denke, es könnte so ähnlich aussehen wie in dem Film Rollerball. Der Pöbel wird unterhalten, während die Elite in Form einer Unternehmensaristokratie die Gesellschaft kontrolliert.

Internationaler Mensch: Yuval Harari ist ein prominentes Mitglied des Weltwirtschaftsforums (WEF).

Er schlug vor, dass die Elite ein universelles Grundeinkommen, Drogen und Videospiele einsetzen sollte, um die „nutzlose Klasse“ gefügig und beschäftigt zu halten.

Was halten Sie von diesen Äußerungen im Kontext des Feudalismus 2.0?

Doug Casey: Harari ist so etwas wie der Hofintellektuelle des Weltwirtschaftsforums, ein fieser kleiner Kerl. Er soll den mächtigen Mitgliedern, bei denen es sich im Wesentlichen um Geschäftsleute, Politiker und Medienpersönlichkeiten handelt, einen intellektuellen Anstrich verpassen. Sie sind keine Denker oder an Ideen interessiert, sondern Philister, denen es um Geld und Macht geht. Harari gibt ihnen einen intellektuellen Rahmen, um ihre Handlungen und Pläne zu rechtfertigen.

Was seine Bücher betrifft, so bestehen sie aus einer Menge allgemeiner Binsenweisheiten, offensichtlicher Beobachtungen, Rechtfertigungen aktueller Trends und einer Prognose, wie sich die Welt entwickeln wird. Als Autor und Denker ist er kenntnisreich und intelligent, wird aber maßlos überschätzt. Seinen Erfolg verdankt er der Förderung durch die neue Möchtegern-Aristokratie und ihre Anhänger. Er veranschaulicht, welche Vorteile es hat, mit den Mächtigen zusammenzuarbeiten.

Harari hat sich von einem gewöhnlichen Universitätsprofessor, der mit seinem Mann in Israel lebt, zu einem international bekannten, millionenschweren Experten entwickelt.

Er geht davon aus, dass die „nutzlosen Esser“ bis zu ihrem Aussterben auf Subsistenzbasis gehalten werden. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit die Covid-Hysterie, auf die der Impfstoff folgte, damit zu tun hat. Es wird immer deutlicher, dass Covid selbst eine künstlich konstruierte Grippe-Variante war, die vorwiegend sehr alte, ausgesprochen kranke und äußerst übergewichtige Menschen befiel. Der Impfstoff ist zur Vorbeugung gegen Covid nutzlos, hat aber bei den gesunden Empfängern zu einem erheblichen Anstieg der Morbidität und Mortalität geführt. War es ein Probelauf, um die Welt von nutzlosen Essern zu säubern?

Ich weiß es nicht. Aber wenn man bedenkt, was Leute wie Stalin, Hitler, Mao und Pol Pot – neben vielen anderen – in den vergangenen Jahren getan haben, halte ich es nicht für ausgeschlossen. Zweifellos will die neue Aristokratie ihren Platz zementieren. Es gefällt ihnen sicher nicht, sich mit dem hoi polloi zu messen, wenn sie Venedig, Machu Pichu und dergleichen besuchen.

Internationaler Mensch: Wie lässt sich die Vision des WEF von „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ mit dem früheren Feudalsystem im mittelalterlichen Europa vergleichen?

Doug Casey: Leibeigene hatten, anders als Sklaven, einige Rechte; sie besaßen Werkzeuge und Hütten. Aber ihre Position in der Gesellschaft war festgeschrieben, sie konnten sich nicht einfach bewegen – sozusagen eine mittelalterliche Version der heutigen 15-Minuten-Stadt. Sie mussten ihre Vorgesetzten anerkennen und durften nichts sagen, was sie herausforderte – so wie heute die zunehmend drakonischen Einschränkungen der Redefreiheit.

Ich gehe davon aus, dass die gigantische Verschuldung der heutigen Gesellschaft dazu führen wird, dass die Amerikaner der Mittelschicht zu Leibeigenen werden. Die unteren Klassen sind bereits Sozialhilfeempfänger, die sehr wenig produzieren; sie werden bald durch Roboter ersetzt.

Die besser Ausgebildeten werden unter ihren College-Schulden begraben. Aber alle sind unter wachsenden Kreditkartenschulden, Autoschulden, Hypothekenschulden und manchmal sogar Steuerschulden begraben.

Wenn jemand einen glücklichen Kapitalgewinn an der Börse oder durch den Verkauf seines Hauses erzielt, gibt er dieses Geld vielleicht aus, um dann festzustellen, dass die Regierung 20 %, 30 % oder 40 % des Gewinns verlangt. So wird der Gewinn statt zu einem Segen zu einer verdeckten Katastrophe.

Viele Menschen sind heute verschuldet und leben von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck. Sie kommen kaum über die Runden und stehen unter enormem Druck, Lebensmittel und Miete zu bezahlen. Sie wären wahrscheinlich bereit, ein Angebot anzunehmen, das im Wesentlichen „drei warme Mahlzeiten und ein Feldbett“, eine winzige Wohnung, Internet und etwas zusätzliches Geld zum Abhängen bei Starbucks bietet.

Internationaler Mensch: Wie sehen Sie die Entwicklung des Feudalismus 2.0 in den kommenden Monaten und Jahren?

Was kann man tun, um sich dieser Agenda zu widersetzen?

Doug Casey: Trends, die in Bewegung sind, neigen dazu, in Bewegung zu bleiben, bis sie eine Art von Krise erreichen – dann kann alles passieren. Schauen wir uns einige Wirtschaftssysteme an, wie sie von Karl Marx beschrieben wurden.

Im Kommunismus, dem marxistischen Ideal, besitzt der Staat sowohl die Produktionsmittel (Fabriken, Bauernhöfe usw.) als auch die Konsumgüter (Häuser, Autos und theoretisch sogar Ihre Kleidung). Maos China ist so nah dran wie niemand zuvor.

Der Sozialismus ist eine Zwischenstation zum Kommunismus. Der Staat ist Eigentümer der Produktionsmittel, aber der Einzelne kann immer noch Konsumgüter besitzen. Es gibt viele Länder mit sozialistischen Idealen, aber keine wirklich sozialistischen Länder. Kuba kommt dem wahrscheinlich am nächsten.

Faschismus ist ein Wirtschaftssystem, in dem sowohl die Produktionsmittel als auch die Konsumgüter in Privatbesitz sind, aber beide zu 100% vom Staat kontrolliert werden. Die weltweit meisten Länder sind faschistisch. Das Wort wurde von Mussolini geprägt; er wollte damit die Verschmelzung von Staat, Konzernen und Gewerkschaften beschreiben.

Nur wenige Menschen wissen, dass Marx das Wort „Kapitalismus“ geprägt hat. Es ist ein System, in dem alles in Privatbesitz und unter privater Kontrolle ist. Es gibt keine rein kapitalistischen Länder.

Im Feudalismus besitzt ein Herr alles, vergibt aber Lehen an Untergebene. Eine Aristokratie wird von der Plebs durch Steuern unterstützt. Der Feudalismus basiert darauf, dass die Plebs dem Herrn Dienste und Steuern im Austausch für den „Schutz“ vor anderen Herren leistet.

Nun zu einer reinen Spekulation meinerseits.

Die weltweit meisten Regierungen, auch die der USA, sind bankrott. Sie werden nicht mehr in der Lage sein, ihren Verpflichtungen nachzukommen. In der Zwischenzeit wächst die Gefahr von Kriegen, Sezessionen und Verbrechen. Ich vermute, dass reiche Unternehmen und Einzelpersonen am Ende die meisten traditionellen Regierungen verdrängen werden.

Das Ergebnis könnte man als Neo-Feudalismus bezeichnen.

Der Durchschnittsmensch sucht nach jemandem oder etwas, das ihn rettet, das alles küsst und es besser macht, wenn die Zeiten hart werden. Da die Regierungen bankrott und dysfunktional sind, könnten solvente und mächtige Einzelpersonen und Unternehmen an ihre Stelle treten.

Harari und seine Kumpels wollen, dass der Pöbel ein garantiertes Jahreseinkommen, einen Platz zum Leben und Unterhaltung erhält, bis die nutzlosen Esser verschwunden sind. Aber es wird nicht so schön sein, wie Harari es sich in seinen feuchten Träumen vorstellt. Die Welt wird chaotisch sein. Vielleicht sind wir auch auf dem Weg zu einer Idiokratie, in der die Bevölkerung verdummt wird, damit sie nicht auf gefährliche Ideen kommt.

Unabhängig davon, wie sich die Dinge entwickeln, denke ich, dass wir zeitnah eine chaotische und gefährliche Situation vorfinden werden.

Ich sehe die Wahl nicht als Lösung an. Ungeachtet der Unterschiede zwischen Harris und Trump läuft es darauf hinaus, das kleinere Übel zu wählen, was in diesem Fall sicherlich Trump wäre. Aber selbst wenn Sie Mises, Hayek, Ron Paul oder Harry Browne wählen würden, fürchte ich, dass die Flut der Geschichte sie wegspülen würde.

In jedem Fall zählt Ihre Stimme nicht wirklich. Oder vielleicht sollte ich sagen, sie zählt ungefähr so viel wie ein Sandkorn an einem Strand mit Hunderten Millionen Sandkörnern. Und selbst dann zählt, wie Stalin sagte, nicht, wer wählt. Es zählt, wer die Stimmen zählt.

Was können Sie tun, um sich gegen die kommende Entwicklung zu wehren?

Es ist ein harter Kampf, denn wenn Sie freiheitsorientiert sind, gehören Sie zu einer winzigen Minderheit, die im Widerspruch zu den Ansichten der meisten Ihrer Mitbürger steht, die durch jahrelange Schulbildung, Medien und Unterhaltung indoktriniert worden sind. Kollektivistische Meme sind in ihren Köpfen fest verankert. Und wenn sie mit ihren Altersgenossen sprechen, neigen sie dazu, einander in ihren Überzeugungen zu bestärken.

In einer Gruppe kann es gefährlich sein, andere Überzeugungen zu haben, ähnlich wie es für ein Huhn in einer Herde gefährlich ist, wenn eine Feder nicht an ihrem Platz ist. Die anderen Hühner werden es zu Tode picken. Herrschende Ideen werden in der Regel brutal durchgesetzt.

Was können Sie dagegen tun?

Abgesehen davon, dass Sie versuchen, Ihre persönliche Integrität zu wahren, können Sie nicht viel tun, um den Tsunami zurückzudrängen. Es gab nicht viel, was ein freiheitsliebender Russe im Jahr 1917, ein freiheitsliebender Deutscher im Jahr 1933 oder ein freiheitsliebender Kubaner im Jahr 1959 tun konnte. Oder ein freiheitsliebender Venezolaner heute.

Das Beste, was Sie machen können, ist zu versuchen, sich selbst, Ihre Familie und Ihre gleich gesinnten Freunde zu retten. Die Gesellschaft zum Besseren zu verändern, ist weit hergeholt. Obwohl ich hoffe, dass Milei in Argentinien mir das Gegenteil beweist.

Internationaler Mensch: Was raten Sie den Menschen, damit sie nicht zu modernen Leibeigenen werden, wenn der Feudalismus 2.0 aufkommt?

Doug Casey: Es gibt zwei Arten von Freiheit: physische und finanzielle.

Vom physischen Standpunkt aus gesehen ist es wichtig, nicht wie ein Leibeigener an etwas gebunden zu sein. Sie wollen nicht, dass sich Ihr gesamter Besitz an einem Ort befindet, wo er leicht von den Machthabern kontrolliert werden kann. Verhalte dich nicht wie eine Pflanze. An einem Ort verwurzelt zu sein, ist keine optimale Überlebensstrategie für einen Menschen in schwierigen Zeiten.

Die Mächte der Welt sind daran interessiert, andere Menschen zu kontrollieren. Am besten ist es, ein bewegliches Ziel zu sein, denn dann ist man viel schwerer zu treffen.

Das ist ein Problem für diejenigen von uns, die glauben, dass die USA immer noch das Land der Freien sind. Das sind sie aber nicht. Sie entwickeln sich schon seit Jahrzehnten weiter. Ich vermute, dass die USA in den nächsten Jahren, vielleicht schon ab dieser Wahl, den anderen 200 Nationalstaaten, die den Globus wie eine Hautkrankheit bedecken, immer ähnlicher werden.

Das Wichtigste, was Sie machen können, ist, sich zu internationalisieren und dafür zu sorgen, dass Ihr gesamtes Vermögen nicht in einer einzigen Vogtei und unter der Kontrolle einer einzigen Regierung liegt.

Aus finanzieller Sicht gibt es Ihnen die Freiheit, zu reisen und sich zu bewegen, insbesondere mit den kommenden Devisenkontrollen und CBDCs. Verwenden Sie Gold und Bitcoin. Sie sollten bereits einen guten Vorrat an beidem haben. Falls nicht, ist es noch nicht zu spät, mit der Anhäufung und Übertragung von Vermögenswerten in diese Bereiche zu beginnen.