US-Neocons bekommen ihren Iran-Krieg, während der Kongress schläft.

Ron Paul

Am Wochenende traf der Kommandeur des US-Zentralkommandos (CENTCOM), General Michael Kurilla, in Israel ein, um sich mit dem israelischen Militär zu „koordinieren“ und einen Militärschlag gegen den Iran zu planen. Denken Sie einmal darüber nach: Einer der ranghöchsten Offiziere des US-Militärs plant einen Krieg in einem fremden Land gegen ein anderes fremdes Land, angeheizt mit amerikanischen Waffen, amerikanischen Geheimdienstinformationen und amerikanischen Steuergeldern.

Hat dieses fremde Land – der Iran – die Vereinigten Staaten angegriffen oder Amerikaner bedroht? Nein, das hat er nicht. Was hat der Iran getan, um einen CENTCOM-Kommandeur zu rechtfertigen, der das ganze Gewicht des US-Militärs ins Spiel bringt, um einen Krieg – möglicherweise den Dritten Weltkrieg – zu planen? Es waren die israelischen Luftangriffe, einschließlich des Besuchs des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran.

Es war der israelische Raketenangriff auf Teheran – ein beispielloser Vorgang -, der diese Eskalationskette in Gang setzte, von dem aber nur wenige aus den Medien erfuhren. Dieses Kriegsfieber zwischen Israel und dem Iran hat nicht nur nichts mit uns zu tun, sondern unsere zunehmende Verwicklung schadet sogar unseren nationalen Interessen in der Region.

Nach einem dreijährigen mörderischen und sinnlosen Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine ist das Letzte, was wir brauchen, ein weiterer Krieg im Nahen Osten, insbesondere gegen den Iran. Aber täuschen Sie sich nicht, es wird Krieg geben. Diese Regierung hat sogar angeboten, Israel mit noch mehr Waffen und diplomatischer Unterstützung zu „entschädigen“, wenn es Ziele nach Wahl der USA angreift und andere im Iran meidet.

Man stelle sich vor, China würde Militärs in den Iran schicken, um Teheran dafür zu bezahlen, einige US-Ziele zu treffen und andere zu meiden. Würden wir das als Krieg des Iran gegen uns oder als Krieg Chinas gegen uns betrachten? Oder beides?

Hat der Kongress dem Iran den Krieg erklärt oder ihn gar gebilligt? Nein. Hat uns diese Regierung erklärt, warum die Amerikaner, die unter dem katastrophalen Hurrikan Helene leiden, sich selbst überlassen werden, weil wir Milliarden für einen Krieg ausgeben müssen, der uns nichts angeht? Nein. Die Neokonservativen wollen diesen Krieg seit Jahrzehnten, und für sie kommt Amerika immer an letzter Stelle.

Dieser Krieg wird uns unfreier, unsicherer und ärmer machen. Es wird keine Vorteile geben, nur Nachteile.

Wird die Biden/Harris-Regierung Israel grünes Licht geben, die iranische Ölproduktion und andere Energieanlagen abzuschalten? Das würde bedeuten, dass der durchschnittliche Amerikaner, der ohnehin schon unter einer hohen Inflation und einem wirtschaftlichen Abschwung leidet, um Größenordnungen höhere Preise zahlen müsste – nicht nur für Benzin, sondern für alles. Denken Sie nur an die Kosten für den Schiffs- und Lkw-Verkehr, an jeden Aspekt unseres Lebens, der von den globalen Energiepreisen abhängt. Es wäre eine wirtschaftliche Katastrophe für die Amerikaner, zum Wohle eines fremden Landes. Nennt man das Patriotismus?

Wir schleichen schlafwandlerisch in einen katastrophalen Krieg, eingelullt von der ununterbrochenen Propaganda der Medien. Weitere Milliarden werden unserer Wirtschaft entzogen und viele weitere unschuldige Leben werden in diesem Wahnsinn verloren gehen. Fast ein Vierteljahrhundert später haben wir immer noch nicht die Lehren aus dem 11. September gezogen. Wenn wir Verwüstung und Zerstörung über fremde Völker bringen, die uns nichts getan haben, schaffen wir uns Feinde, die sich rächen werden. Wir schaden uns selbst. Und wir riskieren Rückschläge. Die Zeit, sich diesem drohenden Krieg zu widersetzen, ist JETZT!