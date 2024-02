Doug Casey erklärt, warum die Kohlenstoffhysterie eine große Bedrohung für die persönliche Freiheit und das finanzielle Wohlergehen darstellt.

Internationaler Mensch: Die westlichen Länder sind führend bei der Umstrukturierung ihrer Volkswirtschaften im Hinblick auf den Klimawandel. Sie haben sich zu einer umfassenden Agenda verpflichtet, um ihre Volkswirtschaften bis 2050 zu „dekarbonisieren“.

Was halten Sie davon?

Doug Casey: Um es in einem Wort zusammenzufassen: Es ist verrückt. In zwei Wörtern: Es ist krimineller Wahnsinn.

Vor der industriellen Revolution war Holz der wichtigste Brennstoff. Dann haben wir auf Kohle umgestellt, was eine große Verbesserung in Bezug auf Energiedichte und Wirtschaftlichkeit bedeutete. Dann haben wir auf Öl umgestellt, eine weitere enorme Verbesserung in Energiedichte und Wirtschaftlichkeit.

Dies geschah nicht aufgrund staatlicher Vorgaben, sondern weil es einfach wirtschaftlich und technisch sinnvoll war. Hätte man den Markt spielen lassen, würde die Welt heute zweifellos mit Kernenergie versorgt. Die Kernenergie ist zweifellos die sicherste, billigste und sauberste Art der Massenstromerzeugung. Es ist hier nicht der Ort, um auf die vielen Gründe einzugehen, warum das so ist. Aber wenn die Kernenergie nicht reguliert worden wäre, würden wir bereits kleine, in sich geschlossene Thoriumreaktoren der fünften Generation verwenden, die Strom erzeugen, der fast zu billig ist, um ihn zu messen. Die Welt würde bereits mit wirklich sauberem Ökostrom versorgt.

Stattdessen wurden Zeit, Kapital und Intelligenz aus ideologischen Gründen massiv in sogenannte „grüne“ Energiequellen – vor allem Wind und Sonne – umgeleitet. Die Mächtigen wollen die ganze Welt auf falsche grüne Energie umstellen, ob es ihnen gefällt oder nicht.

Ich bin grundsätzlich für grüne Energie. Es steht außer Frage, dass Solar- und Windenergie für bestimmte Anwendungen sinnvoll und effektiv sind – in der Regel für kleine, abgelegene und spezielle Standorte, an denen herkömmliche Brennstoffe unpraktisch oder zu teuer sind. Der Wirkungsgrad der Solarenergie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten enorm verbessert, ebenso der Wirkungsgrad der Windenergie. Beide sind jedoch für die Grundlaststromversorgung der Industriewirtschaft nicht geeignet.

Mit weiteren technologischen Fortschritten könnten sie eines Tages wirtschaftlicher werden. Vielleicht wird man eines Tages große Kollektoren in eine hohe Erdumlaufbahn bringen und den Strom per Mikrowellen zur Erdoberfläche übertragen. Es gibt alle Arten von Science Fiction. Aber im Moment ist „grün“ nur ein schönes Wort für „dumm“, „ideologisch“ oder „staatlich gefördert“.

Wenn man es grün macht, entzieht man den Märkten, wo die Menschen mit ihrem Geld abstimmen, die Macht. Stattdessen gibt man die Macht in die Hände von Ideologen und Bürokraten.

Kurz gesagt: Wind- und Solarenergie werden genau zu dem Zeitpunkt gefördert, an dem Atomkraft und fossile Brennstoffe verdammt werden. Das ist das Gegenteil von dem, was passieren sollte, und in jeder Hinsicht eine miserable Entwicklung.

Ich mag Vögel und Kaninchen wie jeder andere auch, aber ich bin gegen die Grünen. Außerdem sind den Ökofreaks die Vögel und Hasen nicht so wichtig. Das ist nur Fassade. In Wirklichkeit hassen sie die Menschen und wollen, dass sie verschwinden. Oder sie wollen sie zumindest kontrollieren. Und die große Hysterie über die globale Erwärmung und den Kampf gegen fossile Brennstoffe ist ein großartiges Mittel, um das zu erreichen.

Internationaler Mensch: Als Teil dieser Agenda planen die USA, die EU und die OECD-Länder den schrittweisen Ausstieg aus Öl, Gas und anderen Brennstoffen, um sie durch kohlenstofffreie oder kohlenstoffarme Energiequellen zu ersetzen.

Welche Art von Störungen könnte es geben, wenn wir auf Energiequellen umsteigen, die nicht so zuverlässig sind?

Doug Casey: Es wird viele Störungen geben, viele davon sind groß und heute noch nicht absehbar. Die USA haben 330 Millionen Einwohner. Warum sollten Entscheidungen für Hunderte Millionen Menschen von Bürokraten und politischen Schreibtischtätern in Washington getroffen werden?

Warum sollen sie entscheiden, welche Macht eingesetzt wird und welche nicht? Diese Frage stellt niemand. Die Menschen gehen einfach davon aus, dass es so sein sollte, und tun weitgehend, was ihnen gesagt wird. Sie denken nie darüber nach, dass Regierungen in der Geschichte den Fortschritt unermesslich zurückgeworfen haben. Die Hauptprodukte von Regierungen sind Kriege, Pogrome, Beschlagnahmungen, Steuern, Vorschriften und so weiter.

Ölkonzerne wie Shell und BP sprechen davon, aus dem Ölgeschäft auszusteigen. Ölkonzerne, ihre Mitarbeiter und Investoren werden als Weltzerstörer verachtet. Niemand in der höflichen Gesellschaft möchte zugeben, dass er im Ölgeschäft tätig ist.

Bevor auf der Welt nach Öl gebohrt werden kann, muss die Genehmigung einer oder mehrerer staatlicher Stellen eingeholt werden. In der westlichen Welt, wo die Öffentlichkeit von den Begriffen PC und ESG gefangen genommen wurde, erteilen die Regierungen nur ungern Bohrgenehmigungen. Die Bohrer wollen nicht bohren, weil die Kosten künstlich hoch gehalten und mögliche Gewinne mit entmutigenden Steuern belegt werden.

Im Westen ist mit einem Rückgang der Ölproduktion zu rechnen. In den 50er, 60er, 70er- und 80er-Jahren wurde mehr Öl gefunden als gefördert. Die Reserven wuchsen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das liegt nicht daran, dass es kein Öl gibt, sondern daran, dass es politisch zu unkorrekt ist, danach zu suchen und es zu fördern.

Außerdem halten sich Wissenschaftler, Ingenieure und Investoren von allem fern, was mit fossilen Brennstoffen zu tun hat. Sie rechnen sowohl mit Brennstoffknappheit als auch mit deutlich höheren Kosten. Die Märkte werden unterwandert und zunehmend politisiert.

Hinzu kommt, dass die sogenannten „grünen Technologien“ nicht wirklich grün sind. Sie erscheinen nur auf den ersten Blick grün. Riesige Windkraftanlagen und Solarparks benötigen große Mengen an fossilen Brennstoffen und Metallen, um hergestellt und installiert zu werden. Sie haben eine begrenzte Lebensdauer und müssen entsorgt werden. Sie sind nicht nur nicht in der Lage, kontinuierlich große Mengen an Strom zu liefern, sondern sie machen auch Verluste, auch wenn die Gewinne nach Steuern dies verschleiern. Das vernichtet Kapital. Sie sind keine Zeichen des Fortschritts, sondern Monumente der Verschwendung und Zerstörung. Wir werden in den nächsten Jahren gewaltige Verwerfungen auf den Energiemärkten haben, und da die ganze Welt von Energie lebt, ist das sehr ernst.

Internationaler Mensch: Ist die neue „Krise“ des Klimawandels generell eine Einladung zu mehr staatlicher Intervention in der Welt?

Doug Casey: Ja. Es ist, als würde man einen Vampir in sein Haus einladen.

Seit vielen Jahrzehnten werden Kinder mit Ideen über kontraproduktiven Naturschutz und Ökologismus indoktriniert. In Comics, Schulbüchern, Vorträgen von Lehrern, im Fernsehen – wo auch immer – wird die Erde als von den Mächten der Finsternis angegriffen dargestellt. Menschen – vor allem Wissenschaftler, Ingenieure und Unternehmer – werden gezeigt, wie sie Mutter Natur und ihre natürlichen Ressourcen ausbeuten und vergewaltigen. Sie werden als böse dargestellt.

Bronowskis Aufstieg des Menschen wurde in einen Kampf zwischen Gut und Böse verwandelt, in dem alle Werte auf den Kopf gestellt wurden. Das Problem hat die Gesellschaft durchdrungen, und im Bildungssystem ist es noch schlimmer.

Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, und Wladimir Lenin, der Gründer der UdSSR, sagten beide: „Wenn man ein Kind in den ersten Lebensjahren indoktrinieren kann, hat man im Grunde die Richtung seines Denkens für sein ganzes Leben festgelegt“. Sie hatten recht.

Die Regierung wird immer als edel, weise und zukunftsorientiert dargestellt. Sie wird als Retter dargestellt, der eingreift, um die bösen Produzenten zu stoppen.

Das ist eines der vielen falschen und schrecklich zerstörerischen Meme, die heute wie Gespenster auf der Erde herumspuken. Der wachsende Glaube an den Staat als magischen Problemlöser senkt den Lebensstandard des Durchschnittsbürgers enorm und führt zu allen möglichen Verwerfungen in der Gesellschaft. Sie hat die Wirtschaftswissenschaft in eine Pseudowissenschaft verwandelt, und ihre Einmischung in die Wissenschaft diskreditiert die Idee der Wissenschaft selbst.

Die beiden großen Hysterien, die derzeit die Welt plagen, haben beide mit staatlicher Einmischung in die Wissenschaft zu tun – oder zumindest mit Szientismus. Die eine ist COVID, eine relativ unbedeutende Grippe, die völlig überbewertet wird. Das andere ist AGW, die anthropogene globale Erwärmung, die kürzlich in Klimawandel umbenannt wurde.

Meiner Meinung nach werden beide eines Tages völlig entlarvt und diskreditiert sein. Aber wenn man sich jetzt gegen die Darstellung eines der beiden Themen stellt, wird man entlassen, gefeuert und/oder geächtet.

Es ist wie mit Galileo, als er sich gegen die herrschende Weisheit des Mittelalters stellte. Heute werden keine Bücher mehr verbrannt, aber nur, weil die meisten Bücher heute elektronisch sind. Aber sie tun das Gleiche an Orten wie Google und Twitter.

Die Chancen stehen gut, dass diese Leute die Idee der Wissenschaft selbst in Misskredit bringen, weil sie sich mit dem Schleier der Wissenschaft umhüllt haben. Oder genauer gesagt, mit dem, was als „Wissenschaft“ bekannt geworden ist. Sie schaffen etwas viel Schlimmeres als nur eine weitere wirtschaftliche Katastrophe.

Internationaler Mensch: Dieser Trend scheint sich zu verstärken.

Google zeigt etwa Flights jetzt an prominenter Stelle die Kohlendioxidemissionen jedes Fluges an, den es auflistet.

Ist das ein erster kleiner Schritt auf dem Weg zu einer Bepreisung des individuellen CO₂-Ausstoßes?

Doug Casey: Ich kann Ihnen versichern, dass es mir vollkommen egal ist, wie viel Kohlenstoff ich im Flugzeug oder anderswo verbrauche. Das ist Teil eines psychologischen Krieges, den die Linke führt, indem sie Schuld und Scham als Waffen einsetzt. Es ist ein weiterer Hinweis auf den Gleichschritt, das Gruppendenken, dem die Menschen heute unterworfen sind.

Das Leben auf diesem Planeten beruht auf Kohlenstoff. Das Element an sich ist unzerstörbar und unverzichtbar, aber in den Köpfen der Menschen ist es zu einem tödlichen Feind geworden. Zu leugnen, dass es die Erde zerstört, ist Häresie. Das ist so, als würde man im Mittelalter die Existenz Gottes leugnen. Der Hass auf den Kohlenstoff und die Verehrung der „Ökologie“ sind zu Grundsätzen einer säkularen Religion geworden.

Es wird eine neue Kohlenstoffsteuer geben. Das ist sicher. Die meisten Menschen werden sich dumm stellen und sagen: „Ja, das ist gut für den Planeten. Das ist eine Steuer, die wir alle zahlen sollten.

Natürlich wollen Regierungen und Machthaber immer mehr Ressourcen für sich selbst. In einer Zeit, in der Regierungen bankrott sind und die einzige Möglichkeit, mehr Geld für sich selbst zu generieren, darin besteht, es zu drucken, ist es absolut sicher, dass die nächste Steuer einen Hauch von Rechtschaffenheit haben wird. Eine Kohlenstoffsteuer für Privatpersonen und Unternehmen erfüllt alle Kriterien.

Internationaler Mensch: Werden Kohlenstoffgutschriften eine neue, von der Regierung geschaffene „Ware“ sein, die Unternehmen und Privatpersonen kaufen müssen?

Doug Casey: Zweifellos ist das ein cleverer Weg, eine Steuer in etwas zu verwandeln, das wie ein Vermögenswert, eine Investition aussieht.

Hier geht es nur um Politik und Geld, aber getarnt als religiöse Bewegung. Es besteht kein Zweifel, dass der Greenismus als neue Religion propagiert wird.

Das Christentum ist in Europa eine tote Ente und in Nordamerika stirbt es. Aber die Menschen benötigen eine Art Religion, einen Ersatz für das Christentum, an dem sie sich festhalten können.

Die Menschen werden ermutigt, ihre Steuern als Zehnten zu betrachten, um sich von ihren Sünden gegen Mutter Natur reinzuwaschen – so wie sie im Mittelalter den Zehnten an die Kirche zahlten, um ihre Sünden zu tilgen. Das ist eine genaue Analogie. Sie werden „Carbon Credits“ kaufen, um Kathedralen und Klöster zu bauen.

Als Ökonom und jemand, der viel Wissenschaft liest, finde ich das lächerlich und destruktiv. Die ganze Sache mit dem Kohlenstoff, der Kohlenstoffbindung und dem Greenism ist eine politische Hysterie, die von Leuten gefördert wird, die andere Menschen kontrollieren wollen. Unter diesem Gesichtspunkt bin ich absolut gegen Carbon Credits oder Carbon Taxes.

Aber wenn ich meinen Spekulantenhut aufsetze, bin ich absolut dafür. Es werden Unternehmen gegründet, um aus diesem ganzen zerstörerischen Unsinn Kapital zu schlagen. Wir stehen erst am Anfang, und die Öffentlichkeit wird sich mit einer Mischung aus religiöser Inbrunst und der Gier des Fin de Siècle auf diesen Bereich stürzen. Ich erwarte eine riesige Blase in diesem Bereich. Ich bin für Blasen – wenn ich früh genug einsteigen kann.

Ein Spekulant ist ein Zyniker, kein Philanthrop – wobei ich hinzufügen möchte, dass die meisten Philanthropen Heuchler sind. Es ist eine Schande, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen von den Grünen einer totalen Gehirnwäsche unterzogen wurde, und Kohlenstoffaktien sind ein großartiger Weg, um aus einer Zitrone Limonade zu machen.