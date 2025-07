Doug Casey über Angst, Korruption und den bevorstehenden Zusammenbruch des amerikanischen Systems

von Doug Casey‘

Matt Smith: Alles klar. Guten Morgen, Doug. In diesen Tagen passiert eine Menge. Ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören – ich denke, Sie beginnen mit dem Fall Epstein. Der Fall ist anscheinend abgeschlossen. Und was meinen Sie? Was ist hier los?

Doug Casey: Tja, wo soll man bei dieser Sache anfangen? Es ist so extrem enttäuschend, so peinlich und so ernst, dass man kaum weiß, wo man anfangen soll. Aber wenn ich mir diese Dinge ansehe, ist mir klar, dass dies nur sehr, sehr schlecht enden kann. Und es ist beschämend, wie Bongino und Patel – die betont haben, wie ehrlich sie sind und wie sie die Dinge reformieren wollen – einfach einen Rückzieher gemacht und gesagt haben, dass es da nichts gibt. Und dann diese Frau – Bondi. Das war ebenso unerklärlich. Sie sagt, sie habe all diese Dinge auf ihrem Schreibtisch, bereit zum Mitnehmen, und es stellt sich heraus, dass sie sie gar nicht hat. Hier gibt es eindeutig Korruption. Das ist sehr schlimm.

Dabei kam mir der Gedanke, dass dies dem berühmten Dreyfus-Fall in Frankreich um die Jahrhundertwende ähneln könnte. Ich wurde, um einen französischen Ausdruck zu verwenden, ein Cause célèbre und stürzte die Regierung. Dies hat das Potenzial, das Gleiche zu tun.

Matt Smith: Eines der Dinge, über die ich bei der ganzen Sache nachgedacht habe, ist: Was muss geschehen, damit diese Leute, die sich vor kurzem selbst öffentlich angeklagt haben, indem sie Behauptungen über existierende Beweise aufstellten – und die sich so lange für diese Sache, für Transparenz in dieser Sache eingesetzt haben – aber noch einmal, einige dieser Leute haben sich jetzt öffentlich selbst angeklagt, wie Pam Bondi und andere, um diese Art von Kehrtwende zu machen?

Das ist eine so drastische Kehrtwende, dass sie mir wirklich Angst macht. Denn ich glaube nicht, dass Sie das aus Eigennutz tun. Ich glaube nicht, dass man bestochen werden kann, um sich auf diese Weise zu zerstören. Ich denke, Angst ist das Einzige, was jemanden zu so etwas motivieren könnte.

Es gibt also etwas, dem sie ausgesetzt sind, das ihnen so viel Angst macht, dass sie bereit sind, ihr gesamtes Identitätsgefühl – ihren Ruf – dafür zu zerstören. Angst ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, das dazu führen könnte. Und es muss eine Angst sein, die wahrscheinlich die meisten von uns noch nie erlebt haben.

Ich versuche, mich in diese Rolle hineinzuversetzen, und ich denke, dass mich vielleicht die Angst davor, zuzusehen, wie meine Kinder vor meinen Augen verroht werden, dazu bringen könnte, dies zu tun. Aber abgesehen davon kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich denke, die Auswirkungen sind ziemlich beängstigend.

Doug Casey: Ja. Ich weiß nicht, wie vor allem Bongino mit sich selbst leben kann. Das ist so, als ob er seine ganze Persönlichkeit auf den Kopf stellen würde. Jeder weiß, dass diese Leute lügen. Die Frage ist: Warum lügen sie?

Aus Angst natürlich – da haben Sie recht. Denn kein Geld der Welt würde es schaffen. Diese Leute haben eine Menge Geld. Bongino und Patel können das nicht tun, um ihre beschissenen Regierungsjobs zu behalten. Das brauchen sie nicht. Sie brauchen kein Geld.

Indem sie dies tun und sich selbst diskreditieren, werden Patel und Bongino für den Rest ihres Lebens gezeichnete Männer sein. Öffentliche Betrüger.

Was ist hier los? Was sind die Geheimnisse, die jemand zu verbergen versucht? Könnte es sein, dass Trump selbst in das verwickelt ist, was Epstein getan hat? Oder gibt es so viele hohe Regierungsbeamte und Milliardäre, die so stark in wirklich abscheuliche Dinge verwickelt sind, dass es die gesamte Glaubwürdigkeit der US-Regierung und des US-Machtgefüges aushebeln würde?

Das ist eine große Sache.

Matt Smith: Ja, ich denke, das ist eine wirklich große Sache. Und ich denke, es zeigt, womit wir es hier wirklich zu tun haben. Denn ich weiß nicht, was genau durch die Enthüllung des Epstein-Zeugs aufgedeckt werden würde, aber die Motivation der Leute, die bereit sind, sich selbst zu zerstören, um es zu vertuschen, deutet auf etwas Heimtückisches, etwas Gefährliches, etwas Beängstigendes hin – wahrscheinlich etwas, das wir nicht begreifen können.

Doug Casey: Das muss es sein. Und haben diese Leute nicht ein wenig darüber nachgedacht? Es ist wirklich einfach. Patel und Bongino – ich weiß nichts über Bondi – aber wenn man so einen Rückzieher macht, ist es offensichtlich, dass man eingeschüchtert ist oder lügt. Was haben sie geglaubt, was passieren würde?

Es muss also sein, dass sie wirklich ernsthaft bedroht werden. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann.

Matt Smith: Das ist auch das Einzige, was ich mir vorstellen kann.

Also, die andere Sache – ich habe im Grunde eine ganze Liste von zufälligen Nachrichten. Vielleicht hängen sie zusammen, vielleicht auch nicht, aber ich denke, sie sind interessant. Ich möchte, dass Sie sie kommentieren.

Der zweite Punkt ist, dass das US Army Corps of Engineers heute aktiv am Wiederaufbau einer ganzen Reihe von israelischen Verteidigungsanlagen beteiligt ist.

Wissen Sie, es geht nicht nur darum, dass wir Waffen schicken. Es geht darum, dass wir aktiv beteiligt sind. Das US Army Corps of Engineers baut derzeit die Infrastruktur für die neuen Tankflugzeuge und Hubschrauber der israelischen Luftwaffe um und errichtet ein neues Hauptquartier für die 13th Naval Commando Unit sowie zahlreiche andere Projekte. Die Kosten hierfür belaufen sich auf mehrere Milliarden Schekel, wie aus offiziellen, online veröffentlichten Dokumenten des US Army Corps of Engineers hervorgeht.

Doug Casey: Nun, vielleicht hängt das in irgendeiner Weise mit dem Epstein-Skandal zusammen. Warum wird Israel faktisch zum 51. Staat gemacht – und sogar besser behandelt als ein Staat? Das Geld, das dorthin fließt – könnte das Army Corps of Engineers nicht stattdessen den Carolinas oder Texas helfen?

Israel wird viel mehr Aufmerksamkeit zuteil als den tatsächlichen Staaten in den USA. Das ist offen gesagt kriminell. Sehen Sie, ich war nie gegen Israel an sich. Es ist nur ein weiterer Nationalstaat. Ich verstehe, warum die Juden ihn gegründet haben und all das. Ich verstehe es, und ich habe immer Verständnis dafür gehabt, zumal ich kein Verständnis für die muslimische Welt habe. Aber das? Was ist mit Trump los? Er sieht aus, als stünde er unter der Fuchtel von Netanjahu.

Vielleicht hängt es mit der ganzen Epstein-Sache zusammen. Denn die Apologeten Israels – wie Mark Levin und Ben Shapiro – sind tollwütig. Sie schäumen und sabbern, wenn irgendetwas gesagt wird, das den Interessen Israels zuwiderlaufen könnte. Moment mal – für wen arbeiten sie? Was ist hier eigentlich los?

Matt Smith: Und dazu kommt noch die Ankündigung von Trump, dass wir mehr Waffen in die Ukraine schicken werden.

Doug Casey: Ja. Wir müssen den Krieg fortsetzen. Ein sinnloser Krieg. Es sollte für jeden völlig klar sein, dass Russland gewinnen wird.

Anstatt den Krieg zu beenden, macht Trump ihn noch viel schlimmer. Alle haben vergessen, dass der Grund für die Invasion darin bestand, dass sie provoziert wurden.

Trump setzt den Krieg mit großem Aufwand fort. Junge Männer werden sinnlos getötet und verstümmelt. Das ist Wahnsinn. Man kann es nicht rechtfertigen. Sie können es nicht rationalisieren. Genauso wenig wie man einen Angriff auf den Iran – ein Land am anderen Ende der Welt, das den USA noch nie etwas getan hat – rational begründen kann, nur weil es den Israelis hilft. Das ist nicht unser Problem, aber wir haben es zu einem viel größeren gemacht, indem wir uns eingemischt haben.

Es gibt viele andere Probleme in der Trump-Welt. Zum Beispiel die Tatsache, dass noch keine Anklage erhoben wurde, obwohl dies längst hätte geschehen müssen. Es gab offenbar keine Ermittlungen zu irgendetwas, obwohl ich gehört habe, dass sie etwas gegen Comey in die Wege leiten sollen.

Es sieht so aus, als ob die DOGE tot ist oder stirbt. Musk hat entnervt gekündigt. Das sollte das Herzstück des Trump-Regimes sein.

Matt Smith: Ich habe einen Clip gesehen, in dem Trump bei einer Veranstaltung auftritt, in der Hoffnung auf Beifall, aber als er sagt: „Wir werden der Ukraine helfen“, war da ein leises, unentschlossenes Klatschen – eigentlich fast Stille. Und ich denke, dass das die Stimmung in der Bevölkerung gut widerspiegelt. Niemand will das. Niemand in seiner Wählerschaft will das.

Doug Casey: Nein. Keiner. Nur diese Neokonservativen. Und die Neokonservativen sind nicht mal echte Konservative. Es sind Typen wie Bill Kristol und seine Freunde, die wirklich linksgerichtet sind, die nie etwas mit Konservatismus zu tun hatten. Aber sie haben das Label gestohlen.

Der Konservatismus ist, wie ich oft gesagt habe, tot – schon seit langem. Er wurde von Neokonservativen übernommen. Und der klassische Liberalismus? Den gibt es schon seit 100 Jahren nicht mehr. Er wurde vom modernen Sozialismus ersetzt.

Matt Smith: Ja. Absolut.

Der nächste Punkt betrifft etwas, das gestern geschehen ist. Ich habe die Schlagzeile und einen kurzen Clip gesehen, den Sie wahrscheinlich auch gesehen haben. Trump wurde gefragt, warum er Gavin Newsom nicht verfolgt. Warum wird dieser Typ nicht für das, was er getan hat, zur Rechenschaft gezogen? Und seine Antwort war, dass er Newsom mag. „Er war nett zu mir.“

Doug Casey: Ja, genau. Und was ist mit diesem anderen Kerl – dem Typ aus Florida?

Matt Smith: Oh, Sie meinen DeSantis?

Doug Casey: Ja. Der hat im Grunde auch nichts getan, als er Gouverneur war. Nichts. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll.

Das Problem mit Trump ist: Er hat keine Prinzipien. Er denkt einfach nur pragmatisch, was kurzfristig funktioniert. Deshalb ist er unberechenbar. Deshalb ist er manchmal sogar gefährlich.

Die Leute sagen immer, er sei ein Schachspieler auf mehreren Ebenen. Ich halte das für völligen Unsinn. Er denkt nicht strategisch. Er denkt an das nächste Interview, an den nächsten Beifall, an die nächste Wahl. Er handelt wie ein typischer Politiker – nur mit mehr Charisma und ohne jede Konsistenz.

Matt Smith: Und das erklärt auch, warum er Leute wie Newsom oder Fauci nicht zur Rechenschaft zieht. Weil er sich daran erinnert, dass sie einmal nett zu ihm waren – und das ist alles, was zählt.

Doug Casey: Ganz genau. Es ist unglaublich naiv und gefährlich. Und es zeigt, dass er kein Verständnis für Gerechtigkeit oder Moral hat. Es geht nur um persönliche Loyalität. Wenn jemand ihm gegenüber loyal war, ist er ihm ewig dankbar – selbst wenn dieser Mensch das Land ruiniert hat.

Matt Smith: Ja. Und das ist vielleicht verständlich bei einem Geschäftsfreund oder einer Person des öffentlichen Lebens. Aber wenn man Präsident der Vereinigten Staaten ist, kann man sich nicht von persönlichen Loyalitäten leiten lassen. Man muss sich von Prinzipien leiten lassen – oder man wird zur Gefahr für die Republik.

Doug Casey: Genau. Und deshalb bin ich auch so enttäuscht von Trump. Ich hatte gehofft, dass er zumindest ein bisschen anders wäre. Aber es zeigt sich immer mehr, dass er nur ein Symptom ist – nicht die Lösung.

Er ist ein Entertainer, kein Staatsmann. Er versteht Macht, aber nicht, wie man sie sinnvoll einsetzt. Er will gemocht werden. Das ist keine gute Eigenschaft für jemanden, der schwierige Entscheidungen treffen muss.

Matt Smith: Was halten Sie von den jüngsten Aussagen über den möglichen Einsatz von Militär gegen die eigene Bevölkerung, etwa bei künftigen Pandemien oder Unruhen?

Doug Casey: Das ist der klassische Weg in den Faschismus. Wenn man beginnt, das Militär gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen, um „Ordnung aufrechtzuerhalten“, dann hat man jede Grenze überschritten.

Und wenn Trump das tatsächlich tun will – und ich denke, er ist dazu fähig – dann wäre das ein fataler Schritt. Und ironischerweise würde er genau das System aufrechterhalten, das er angeblich zerstören will.

Matt Smith: Ja. Es ist wie eine Art perverse Umkehrung dessen, was seine Anhänger glauben. Sie denken, er sei gegen den „Deep State“, aber am Ende benutzt er genau dessen Werkzeuge – oder schlimmer noch: Er erweitert sie.

Doug Casey: Absolut. Die Leute wollen glauben, dass er „für das Volk“ ist, aber in Wirklichkeit handelt er oft nur aus Eigeninteresse. Und weil er so charismatisch ist, kann er viele dazu bringen, ihm zu folgen, auch wenn er völlig konträr zu ihren Interessen handelt.

Matt Smith: Ich habe auch gelesen, dass er plant, das Militär an der Grenze in einer Art Dauerzustand einzusetzen – nicht nur zur Unterstützung der Grenzpolizei, sondern als primäre Vollzugskraft. Was halten Sie davon?

Doug Casey: Das ist ein Rezept für eine Militärdiktatur. Wenn man einmal damit anfängt, das Militär für innere Angelegenheiten einzusetzen, wird es zur Norm. Und dann ist der Weg nicht mehr weit zu Kriegsrecht und vollständiger Unterdrückung.

Man darf nicht vergessen: Das Militär ist nicht darauf ausgerichtet, Bürgerrechte zu achten. Es ist dafür geschaffen, den Feind zu töten und zu zerstören. Und wenn man es im Inland einsetzt, wird die Bevölkerung zwangsläufig zum Feind.

Matt Smith: Ich frage mich auch, was mit all den Wählern passiert, die dachten, er sei gegen den „Überwachungsstaat“ – gegen Impfzwang, gegen Zensur, gegen technokratische Kontrolle. Und jetzt wirkt es so, als ob er selbst dieses System perfektionieren möchte.

Doug Casey: Genau. Es ist ein gigantischer Betrug. Und ich glaube, viele Leute ahnen es, aber sie verdrängen es, weil sie niemanden sonst sehen, der auch nur halbwegs oppositionell wirkt.

Das ist das Traurige daran: Wir haben ein politisches System, in dem die Leute zwischen einer totalen Katastrophe und einem schillernden Blender wählen müssen. Und das ist kein echtes Wahlrecht mehr. Das ist Verzweiflung.

Matt Smith: Und das erklärt vielleicht auch, warum die Leute so anfällig für Angstpropaganda sind – wie in der COVID-Zeit. Die Leute haben keine Orientierung mehr, keine Prinzipienführer, nur noch Akteure und Verkäufer.

Doug Casey: Richtig. Und das führt zu einem Zusammenbruch der Zivilisation. Denn ohne Vertrauen, ohne Integrität, ohne Wahrheit – was bleibt dann noch? Nur Macht. Nur Gewalt.

Und genau das sehen wir jetzt überall – von der Justiz über das Finanzsystem bis hin zur Außenpolitik. Alles ist korrupt, instabil, und nur auf kurzfristige Kontrolle ausgerichtet.

Matt Smith: Apropos Finanzsystem – was halten Sie von den Entwicklungen rund um CBDCs, also die digitalen Zentralbankwährungen?

Doug Casey: Sie sind eine Katastrophe in der Entstehung. CBDCs geben der Regierung totale Kontrolle über Ihr Geld – was Sie kaufen, wann Sie es kaufen, wo Sie es kaufen. Es ist das ultimative Werkzeug zur sozialen Kontrolle.

Wenn das Bargeld erst einmal abgeschafft ist – und darauf läuft es hinaus – dann haben Sie keine Privatsphäre mehr. Keine wirtschaftliche Freiheit mehr. Die Regierung weiß dann alles über Sie. Und wenn Sie etwas tun, das ihr nicht gefällt, können sie Ihnen einfach den Geldhahn zudrehen. Sofort.

Matt Smith: Und das wird natürlich unter dem Deckmantel der Bequemlichkeit und Sicherheit eingeführt.

Doug Casey: Natürlich. So funktioniert es immer. „Es ist zu Ihrem Schutz.“ Genau wie bei den COVID-Maßnahmen. Genau wie bei der Terrorismusbekämpfung. Die Leute geben ihre Freiheit auf – freiwillig – weil sie Angst haben.

Matt Smith: Glauben Sie, dass sich die Leute dagegen wehren werden?

Doug Casey: Einige schon. Aber leider nicht genug. Die meisten Menschen sind bequem. Sie werden es akzeptieren, wenn man es ihnen nur schrittweise aufzwingt – mit genug Propaganda.

Die einzige Hoffnung, die ich sehe, ist, dass einige Staaten oder Länder sich dem entziehen. Vielleicht gibt es Parallelgesellschaften oder Schwarzmarktstrukturen, die den Leuten ermöglichen, dem System zu entkommen. Aber es wird hart.

Matt Smith: Und wahrscheinlich auch gefährlich.

Doug Casey: Ja. Denn jede echte Alternative wird kriminalisiert werden. Denken Sie an Goldbesitz in den 1930er Jahren – das war illegal. Dasselbe wird mit alternativen Währungen oder unabhängiger Technologie passieren.

Matt Smith: Was halten Sie in dem Zusammenhang von Kryptowährungen? Einige glauben ja, dass Bitcoin eine Art Rettungsboot gegen CBDCs ist.

Doug Casey: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite – ja, Bitcoin bietet theoretisch die Möglichkeit, der staatlichen Kontrolle zu entkommen. Es ist dezentralisiert, nicht manipulierbar, und hat eine begrenzte Menge. Das ist gut.

Aber auf der anderen Seite – die meisten Menschen verstehen es nicht, und sie werden es nie verstehen. Und wenn es einmal richtig gefährlich für das System wird, dann wird der Staat mit aller Härte dagegen vorgehen. Er wird es kriminalisieren. Er wird den Zugang blockieren. Er wird Menschen bestrafen, die es benutzen.

Außerdem ist Bitcoin nicht wirklich anonym. Es ist pseudonym. Jede Transaktion ist nachvollziehbar – und damit kann man Leute sehr gut verfolgen, wenn man es will.

Matt Smith: Also glauben Sie nicht, dass es eine echte Alternative sein kann?

Doug Casey: Für einige – ja. Für Menschen, die technisch versiert sind und vorsichtig vorgehen, kann es ein Teil der Lösung sein. Aber es wird nie der breite Ausweg für die Masse sein. Dafür ist es zu kompliziert und zu angreifbar.

Matt Smith: Und was ist mit physischem Gold und Silber? Altmodisch – aber anonym, wertbeständig, unauffällig.

Doug Casey: Genau. Ich setze immer noch auf physisches Gold und Silber. Es ist seit Jahrtausenden Geld. Es braucht keine Technologie. Es ist unauffindbar, wenn man es richtig lagert. Und es ist international akzeptiert.

In Krisenzeiten will man etwas, das man anfassen kann – etwas, das nicht von einem Server oder einem Stromnetz abhängt. Deshalb glaube ich, dass Edelmetalle immer eine Rolle spielen werden.

Matt Smith: Und wenn wir in Richtung Zusammenbruch gehen – was viele derzeit befürchten – dann könnten Gold und Silber entscheidend sein.

Doug Casey: Absolut. Nicht nur als Werterhalt, sondern auch als Tauschmittel, wenn das Fiat-System zusammenbricht – was es früher oder später tun wird. Es ist mathematisch unausweichlich.

Matt Smith: Sie sprechen oft vom Zusammenbruch. Glauben Sie, dass er plötzlich kommt – wie ein Crash – oder eher schleichend, über viele Jahre?

Doug Casey: Beides. Es ist wie bei Hemingway: „Wie bist du bankrott gegangen? Zuerst allmählich, dann plötzlich.“ Genau so läuft es auch mit Imperien. Die Grundlagen erodieren über Jahre hinweg. Das Vertrauen schwindet. Die Institutionen verfallen. Und dann – ein Auslöser – und alles stürzt ein.

Der Auslöser kann vieles sein: ein Finanzkollaps, ein Krieg, eine politische Krise, eine Pandemie – oder eine Kombination aus allem. Und dann geht es sehr schnell.

Matt Smith: Und sehen Sie einen bestimmten Auslöser, der aktuell bevorsteht?

Doug Casey: Der Finanzsektor ist extrem fragil. Die Schulden sind außer Kontrolle. Die Zinsen steigen, was die Blase platzen lässt. Die Aktienmärkte sind grotesk überbewertet. Der Dollar ist am Limit.

Aber auch geopolitisch wird es heiß: China, Russland, der Nahe Osten. Es kann überall knallen. Und wenn das passiert, wird alles miteinander verbunden sein. Es ist ein globales Kartenhaus.

Matt Smith: Was ist Ihrer Meinung nach die beste Vorbereitung für Einzelpersonen?

Doug Casey: Erstens: Werden Sie finanziell unabhängig – so weit wie möglich. Verlassen Sie sich nicht auf staatliche Systeme. Halten Sie echte Vermögenswerte – nicht nur digitale Versprechungen. Gold, Silber, Land, nützliche Fähigkeiten.

Zweitens: Diversifizieren Sie geografisch. Haben Sie ein zweites Standbein in einem anderen Land. Nicht nur ein Bankkonto, sondern Aufenthaltsrecht, Beziehungen, Notfallpläne.

Drittens: Bilden Sie sich weiter. Verstehen Sie, was vor sich geht. Dann kann man schneller handeln, wenn es ernst wird.

Und viertens: Bleiben Sie ruhig. Die meisten Menschen treffen in der Krise schlechte Entscheidungen, weil sie emotional reagieren. Wer vorbereitet ist, bleibt ruhig.

Matt Smith: Sie sprechen oft über geografische Diversifikation. Haben Sie aktuell einen Ort, den Sie als besonders empfehlenswert ansehen?

Doug Casey: Ja. Ich lebe selbst die meiste Zeit des Jahres in Uruguay. Das Land ist ruhig, politisch stabil, relativ unbemerkt vom Weltgeschehen – und hat eine respektable Rechtssicherheit und Eigentumsrechte.

Außerdem ist Südamerika insgesamt ein guter Gegenpol zur nördlichen Hemisphäre. Die meisten globalen Konflikte konzentrieren sich auf Europa, Asien und Nordamerika. Südamerika ist oft außen vor.

Matt Smith: Gibt es auch Länder, die man vermeiden sollte?

Doug Casey: Ja. Ich würde Länder meiden, die entweder politisch instabil oder totalitär sind. Dazu zählen viele europäische Staaten, leider auch Australien und Kanada – die sich seit COVID als autoritäre Gesellschaften entpuppt haben.

Und natürlich würde ich mich von Kriegszonen und wirtschaftlich bankrotten Staaten fernhalten.

Matt Smith: Was halten Sie von Südostasien?

Doug Casey: Einige Orte sind vielversprechend – wie Thailand, Vietnam, Malaysia. Aber man muss sehr genau hinschauen, was Visabestimmungen, Eigentumsrechte und kulturelle Unterschiede betrifft.

Ich sage den Leuten immer: Man muss mindestens ein paar Monate an einem Ort verbringen, bevor man entscheidet, ob man dort wirklich leben will. Touristenillusionen führen sonst zu teuren Fehlern.

Matt Smith: Gute Empfehlung. Und wie sieht es mit der Idee eines „digitalen Nomaden“ aus? Also möglichst flexibel, weltweit unterwegs, ohne festen Wohnsitz?

Doug Casey: Das funktioniert für einige Jahre. Aber man braucht irgendwann ein Zuhause – einen Rückzugsort. Nomadentum ist anstrengend, vor allem in Krisenzeiten. Deshalb: Mobilität ja – aber mit Plan B und einem sicheren Hafen.

Matt Smith: Sie sprechen von einem sicheren Hafen – und viele Ihrer Leser fragen sich wahrscheinlich: Wie finde ich meinen „sicheren Hafen“?

Doug Casey: Gute Frage. Es hängt davon ab, was man sucht. Für manche ist Sicherheit das Wichtigste – sie wollen einfach nur raus aus dem System. Für andere ist es Freiheit. Oder wirtschaftliches Potenzial. Oder familiäre Stabilität.

Ich denke, man sollte sich ein paar Schlüsselfragen stellen:

– Wo fühle ich mich wohl?

– Wo kann ich legal leben, arbeiten oder investieren?

– Wo werde ich am wenigsten vom Staat belästigt?

– Wo gibt es Zugang zu Dingen, die ich im Notfall brauche – wie Wasser, Nahrung, Medizin?

Uruguay ist für mich so ein Ort. Aber für jemand anderen kann es Mexiko sein, Paraguay, Georgien, Kambodscha – oder vielleicht sogar ein ländlicher Ort in den USA. Es hängt von Ihrer Situation ab.

Matt Smith: Und wie sieht es mit „zweitem Pass“ oder Aufenthaltsgenehmigung aus?

Doug Casey: Extrem wichtig. Man muss einen Plan B haben. Wenn das Land, in dem man lebt, verrücktspielt – was sehr wahrscheinlich ist – muss man die Option haben, legal woanders hinzugehen.

Ich habe das schon vor Jahrzehnten realisiert. Deshalb habe ich mehrere Aufenthaltsgenehmigungen und Pässe – und ich empfehle das jedem, der es sich leisten kann.

Man weiß nie, wann man fliehen muss. Wenn es so weit ist, ist es oft zu spät, sich noch um Papierkram zu kümmern.

Matt Smith: Es ist wie eine Versicherung – man hofft, sie nie zu brauchen, aber wenn doch, ist man dankbar, dass man sie hat.

Doug Casey: Ganz genau. Und wenn man es richtig macht, lebt man sogar besser – mit mehr Freiheit, mehr Lebensqualität, weniger Stress.

Matt Smith: Viele Menschen, mit denen ich spreche, fühlen sich heute einfach machtlos. Sie sehen, was passiert – Korruption, Kontrollsysteme, Zusammenbruchstendenzen – aber sie wissen nicht, was sie tun sollen. Was sagen Sie solchen Menschen?

Doug Casey: Das Erste ist: Verstehen, dass das System nicht zu retten ist. Es ist wie ein alter Baum, der von innen hohl ist. Er sieht vielleicht noch stabil aus, aber beim nächsten Sturm fällt er um. Versuchen Sie nicht, ihn zu stützen – suchen Sie sich ein neues Fundament.

Das bedeutet: Selbstverantwortung übernehmen. Lernen, selbst zu denken. Nicht auf Politiker hoffen. Nicht auf das nächste „Wunderwahljahr“ hoffen. Sie müssen sich selbst helfen – intellektuell, finanziell, praktisch.

Matt Smith: Und wie geht man konkret vor?

Doug Casey: Ich würde sagen: Schritt für Schritt.

– Konsumieren Sie weniger Mainstream-Medien.

– Lesen Sie echte Bücher – Klassiker, Philosophie, Geschichte, Ökonomie.

– Bauen Sie ein Netzwerk von Menschen auf, die ähnlich denken.

– Lernen Sie Fähigkeiten, mit denen Sie unabhängig leben können – vom Gärtnern über Reparaturen bis hin zum Verhandeln.

– Und vor allem: Seien Sie bereit, zu gehen – geistig und physisch. Viele werden gefangen bleiben, weil sie zu lange gewartet haben.

Matt Smith: Glauben Sie, dass es noch möglich ist, etwas Positives aus dieser Situation zu machen?

Doug Casey: Für Einzelne – ja. Große Umbrüche bedeuten auch große Chancen. Aber nur für die, die vorbereitet sind. Es wird viele Verlierer geben – aber auch einige, die besser dastehen als je zuvor. Es hängt von Ihrem Denken, Ihrer Haltung und Ihren Entscheidungen ab.

Matt Smith: Gibt es irgendetwas, das Ihnen Hoffnung gibt?

Doug Casey: Ja – der menschliche Geist. Trotz all des Wahnsinns gibt es immer noch Menschen, die denken, die sich vorbereiten, die kreativ sind. Die sich nicht anpassen, sondern ihre eigenen Wege gehen.

Und Technologie – trotz all ihrer Gefahren – ermöglicht es auch, sich zu vernetzen, Wissen zu verbreiten, Strukturen zu schaffen, die vorher unmöglich waren.

Ich sehe überall kleine Inseln der Freiheit, des gesunden Menschenverstands und der Eigenständigkeit. Sie sind vielleicht nicht dominant, aber sie existieren. Und wer sie findet, kann darin überleben – vielleicht sogar gedeihen.

Matt Smith: Also kein Grund zur Verzweiflung?

Doug Casey: Nein. Verzweiflung bringt nichts. Klar sehen, nüchtern analysieren, strategisch handeln – das ist, was zählt.

Der Sturm kommt. Aber es ist ein Unterschied, ob man nackt im Regen steht oder in einer Hütte mit Vorräten und einem Plan.

Matt Smith: Schönes Bild.

Doug Casey: Danke. Ich benutze es oft.

Matt Smith: Ja, ich stimme zu.

Matt Smith: Okay, also nur zur Erinnerung: Im Oktober findet unsere Plan B Uruguay-Konferenz statt. Wenn Sie noch keine Aufenthaltsgenehmigung haben oder keinen Plan B für den Fall haben, dass die Dinge schiefgehen – wie bestimmte historische Perioden, auf die wir in der Vergangenheit Bezug genommen haben – sollten Sie sich diese Konferenz ansehen.

Matt Smith: Sie können mehr erfahren unter crisisinvesting.com. Oben gibt es einen Link namens „Plan B Uruguay“ – schauen Sie ihn sich an und prüfen Sie, ob es das Richtige für Sie und Ihre Familie ist.

Doug Casey: Und ich füge hinzu – da die Jahreszeiten auf der Südhalbkugel umgekehrt sind – wenn es in den USA kalt und verschneit ist, kann man nach Südamerika fliehen, wo es warm und mild ist.

Matt Smith: Das stimmt. Der Oktober ist tatsächlich ein sehr angenehmer Monat in Uruguay. Eine großartige Zeit, um dort zu sein.

Doug Casey: Absolut.

Matt Smith: Alles klar, wir belassen es für heute dabei, Doug.