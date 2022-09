Doug Casey über das Ende der westlichen Zivilisation

Internationaler Mensch: Der Niedergang der westlichen Zivilisation ist ein Thema, mit dem sich viele Menschen beschäftigen.

Lassen Sie uns über diesen Trend sprechen.

Doug Casey: Die westliche Zivilisation hat ihre Ursprünge im alten Griechenland. Sie ist einzigartig unter den Zivilisationen der Welt, weil sie das Individuum – im Gegensatz zum Kollektiv – in den Mittelpunkt stellt. Sie verankerte Logik und rationales Denken – im Gegensatz zu Mystik und Aberglauben – als den Weg, mit der Welt umzugehen. Diesem Umstand verdanken wir Wissenschaft, Technik, große Literatur und Kunst, Kapitalismus, persönliche Freiheit, das Konzept des Fortschritts und vieles, vieles mehr. In der Tat ist fast alles, was in der materiellen Welt von Wert ist, der westlichen Zivilisation zu verdanken.

Ayn Rand hat einmal gesagt: „Ost minus West ist gleich Null“. Ich denke, dass sie damit rhetorisch ein wenig zu weit ging, aber im Grunde hatte sie recht. Wenn man sich ansieht, was die anderen Zivilisationen der Welt, zumindest in den letzten 2.500 Jahren, zur Party beigetragen haben, ist das trivial.

Ich habe jahrelang im Orient gelebt. Es gibt viele Dinge, die ich dort liebe – Kampfsportarten, Yoga und die Küche gehören dazu. Aber der ganze Fortschritt, den sie gemacht haben, ist darauf zurückzuführen, dass sie sich die Früchte des Westens zu eigen gemacht haben.

Internationaler Mensch: Es gibt so viele Dinge, die die westliche Zivilisation entwürdigen. Wo sollen wir anfangen?

Doug Casey: Es wurde zu Recht gesagt, dass eine Zivilisation immer von innen heraus zusammenbricht. Der Erste Weltkrieg im Jahr 1914 war der Beginn des langen Zusammenbruchs der westlichen Zivilisation. Natürlich hatten die Termiten bereits an den Fundamenten genagt, mit den Schriften von Leuten wie Jean-Jacques Rousseau und Karl Marx. Seitdem geht es immer schneller bergab, auch wenn sich Technologie und Wissenschaft in rasantem Tempo verbessert haben. Sie sind jedoch wie Schwungräder mit verzögerter Wirkung, die mit gespeicherter Energie und angesammeltem Kapital arbeiten. Ohne Kapital, intellektuelle Freiheit und Unternehmertum werden sich Wissenschaft und Technologie verlangsamen. Ich bin optimistisch, dass wir es bis zu Kurzweils Singularität schaffen werden, aber es gibt keine Garantien.

Die Dinge änderten sich auch mit der Gründung der Federal Reserve im Jahr 1913. Davor verwendeten die USA Goldmünzen als Geld. Der „Dollar“ war nur ein Name für 1/20 einer Unze Gold. Das war es, was der Dollar war. Papierdollar waren lediglich Quittungen für Gold, das im Finanzministerium hinterlegt war. Die Einkommenssteuer, die im selben Jahr eingeführt wurde, warf noch mehr Sand ins Getriebe der Zivilisation. Die Welt war vor den Ereignissen von 1913 und 1914, die den Staat in den Mittelpunkt des Geschehens rückten, viel freier.

Die US-Notenbank und die Einkommenssteuer sind beide katastrophale und unnötige Dinge, Feinde des einfachen Menschen in jeder Hinsicht. Leider glauben die Menschen inzwischen, dass sie ein fester Bestandteil des kosmischen Firmaments sind. Sie sind der Hauptgrund – es gibt aber bedauerlicherweise noch viele andere Gründe – warum der Lebensstandard des Durchschnittsamerikaners seit Anfang der 1970er-Jahre gesunken ist. Wären diese Dinge und die immensen Mengen an Kapital, die in den zahlreichen Kriegen der letzten 100 Jahre vernichtet wurden, nicht gewesen, hätten wir wohl schon den Mond und den Mars kolonisiert. Neben vielen anderen Dingen…

Aber ich möchte noch einmal betonen, dass die Wissenschaft, die Technologie und all die wunderbaren Spielzeuge, die wir haben, nicht die Essenz der westlichen Zivilisation sind. Sie sind die Folgen von Individualismus, Kapitalismus, rationalem Denken und persönlicher Freiheit. Es ist wichtig, Ursache und Wirkung nicht zu verwechseln.

Internationaler Mensch: Sie haben erwähnt, dass der durchschnittliche Lebensstandard der Amerikaner seit den frühen 1970er-Jahren gesunken ist. Das hängt direkt damit zusammen, dass die US-Regierung 1971 die letzte Bindung des Dollars an das Gold aufgegeben hat. Seitdem kann die Federal Reserve den US-Dollar unbegrenzt entwerten.

Meiner Meinung nach hat die Umwandlung des Dollars in eine reine Fiat-Währung die Rechtsstaatlichkeit und die Moral in den USA untergraben. Es ist vergleichbar mit dem, was im Römischen Reich geschah, nachdem es begonnen hatte, seine Währung zu entwerten.

Was denken Sie, Doug?

Doug Casey: Alle Regierungen und Zentralbanken der Welt haben eine gemeinsame Philosophie, die diese Politik vorantreibt. Sie glauben, dass man die Wirtschaftstätigkeit durch die Stimulierung der Nachfrage ankurbelt, und man stimuliert die Nachfrage, indem man Geld druckt. Und natürlich stimmt das in gewisser Weise auch. Ungefähr so, wie ein Geldfälscher die lokale Wirtschaft ankurbeln kann.

Leider wird das ignoriert, und es wird völlig außer Acht gelassen, dass eine Person oder eine Gesellschaft wohlhabend wird, wenn sie mehr produziert als sie verbraucht und die Differenz spart. Mit dieser Differenz, den Ersparnissen, kann man Kapital schaffen. Ohne Kapital ist man auf den Lebensunterhalt reduziert und kratzt mit einem Stock an der Erde. Diese Leute glauben, dass sie Wohlstand schaffen können, indem sie die Währung aufblähen, d. h. zerstören. Aber was sie wirklich tun, ist die Zerstörung von Kapital: Wenn man den Wert der Währung zerstört, hält das die Menschen davon ab, zu sparen. Und wenn die Leute nicht sparen, können sie kein Kapital aufbauen, und der Teufelskreis geht weiter.

Dieser Teufelskreis setzt sich fort. Das ist sowohl langfristig als auch kurzfristig zerstörerisch für die Zivilisation selbst. Je mehr Papiergeld, je mehr Kredit sie schaffen, desto mehr konzentriert sich die Gesellschaft auf das Finanzwesen und nicht auf die Produktion. Das ist der Grund, warum ein Vielfaches mehr Menschen Finanzwissenschaften als Naturwissenschaften studieren. Der Schwerpunkt liegt zunehmend auf der Spekulation, nicht auf der Produktion. Finanzingenieurwesen, nicht Maschinenbau, Elektrotechnik oder Chemieingenieurwesen. Und etliche Gesetze und Vorschriften, um das instabile Gebilde vor dem Einsturz zu bewahren.

Was eine wirklich zivile Gesellschaft zusammenhält, sind nicht Gesetze, Vorschriften und Polizei. Es sind der Gruppenzwang, die soziale Ächtung, die moralische Anerkennung und Ihr Ruf. Dies sind die vier Elemente, die die Dinge zusammenhalten. Die westliche Zivilisation ist auf Freiwilligkeit aufgebaut. Aber mit dem Anwachsen des Staates wird dies in jedem Aspekt der Gesellschaft durch Zwang ersetzt. Es gibt Vorschriften für die obskuren Bereiche des Lebens. Wie Harvey Silverglate in seinem Buch dargelegt hat, begeht der durchschnittliche Amerikaner drei Straftaten pro Tag. Ob er erwischt und strafrechtlich verfolgt wird, ist eine Frage des Glücks und des willkürlichen Willens eines Funktionärs. Das steht im Widerspruch zu den Grundwerten der westlichen Zivilisation.

Internationaler Mensch: Apropos alte Zivilisationen wie Rom: Die Zinssätze sind so niedrig wie seit 5.000 Jahren nicht mehr. Staatsanleihen im Wert von Billionen von Dollar werden mit negativen Renditen gehandelt.

Natürlich könnte das auf einem freien Markt nicht passieren. Es ist nur aufgrund der Manipulation durch die Zentralbanken möglich.

Wie werden sich die künstlich niedrigen Zinsen auf den Zusammenbruch der westlichen Zivilisation auswirken?

Doug Casey: Das ist sehr, sehr ernst. Früher dachte ich, es sei metaphysisch unmöglich, negative Zinssätze zu haben, aber in der Bizarren-Welt, die die Zentralbanken geschaffen haben, ist es passiert.

Negative Zinssätze entmutigen das Sparen. Noch einmal: Sparen ist der Aufbau von Kapital. Ohne Kapital endet man als leere Hülle – Rom im Jahr 450 n. Chr. oder Detroit heute – mit vielen wunderschönen, aber leeren Gebäuden und ohne wirtschaftliche Aktivität. Schlimmer noch, es zwingt die Menschen dazu, ihr Geld verzweifelt in alle möglichen idiotischen Spekulationen zu stecken, um der Inflation einen Schritt voraus zu sein. Am Ende jagen sie den Blasen hinterher, die das komische Geld erzeugt.

Lassen Sie mich noch einmal etwas betonen: Um Wissenschaft und Technologie voranzubringen, benötigt man Kapital. Woher kommt das Kapital? Es kommt von Menschen, die mehr produzieren, als sie verbrauchen und die Differenz sparen. Verschuldung hingegen bedeutet, dass man über seine Verhältnisse lebt. Entweder verbrauchen Sie das Kapital, das andere gespart haben, oder Sie verpfänden Ihre Zukunft.

Die Null- und Negativzinspolitik und die Geldschöpfung aus dem Nichts sind im Grunde genommen zerstörerisch für die Zivilisation selbst. Sie geben dem Durchschnittsbürger das Gefühl, dass er sein Schicksal nicht selbst in der Hand hat. Er beginnt zu glauben, dass der Staat, das Glück oder Allah für ihn sorgen werden. Diese Einstellung ist typisch für Menschen aus rückständigen Teilen der Welt – nicht für die westliche Zivilisation.

Internationaler Mensch: Was sagt es über die Wirtschaft und die Gesellschaft aus, dass sich die Menschen so sehr bemühen, die Aussagen von Vertretern der Federal Reserve und anderer Zentralbanken zu interpretieren?

Doug Casey: Es ist eine beschämende Zeitverschwendung. Sie erinnern mich an Primitive, die den Rat von Medizinmännern einholen. Vor hundert Jahren haben die vermögendsten Leute des Landes – die Rockefellers, die Carnegies und so weiter – ihr Geld mit der Schaffung von Industrien verdient, die tatsächlich etwas produzierten. Heute schieben die vermögendsten Leute des Landes das Geld nur noch hin und her. Sie werden reich, weil sie der Regierung und dem Währungshydranten nahe stehen, der von der Federal Reserve geschaffen wurde. Ich würde sagen, das ist ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft in den USA ziemlich degeneriert ist.

Die Welt dreht sich viel weniger um die tatsächliche Produktion, sondern darum, die Richtung der Finanzmärkte zu erraten. Negative Zinssätze schaffen Blasen und werden schließlich zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch führen.

Internationaler Mensch: Negative Zinssätze sind im Grunde eine Steuer auf Ersparnisse. Viele Menschen würden ihr Geld lieber von der Bank abheben und unter die Matratze stecken, als diesen Stachel zu erleiden.

Die zentralen Wirtschaftsplaner wissen das. Deshalb nutzen sie die Negativzinsen, um den Krieg gegen das Bargeld voranzutreiben – die Abschaffung des Papiergeldes und die Schaffung einer bargeldlosen Gesellschaft.

Das Bankensystem ist sehr anfällig. Die Banken halten nicht viel Papiergeld. Es besteht hauptsächlich aus digitalen Bytes auf einem Computer. Wenn die Menschen anfangen, massenhaft Papiergeld abzuheben, braucht es nicht viel, um das ganze System zum Einsturz zu bringen.

Ihre Lösung besteht darin, den Zugang zu Bargeld zu erschweren und in einigen Fällen sogar zu verbieten. Deshalb fordern die Wirtschaftsexperten in Harvard die Abschaffung des 100-Dollar-Scheins.

Nehmen Sie zum Beispiel Frankreich. Bargeldtransaktionen über 1.000 € sind jetzt illegal, wenn sie nicht ordnungsgemäß dokumentiert werden.

Negative Zinssätze haben den Krieg gegen das Bargeld beschleunigt. Wenn die Zentralplaner diesen Krieg gewinnen, wäre das der endgültige Todesstoß für die finanzielle Privatsphäre.

Wie hängt das alles mit dem Zusammenbruch der westlichen Zivilisation zusammen?

Doug Casey: Ich glaube, der nächste Schritt in ihrem idiotischen Plan ist die Abschaffung des Bargelds. Vor Jahrzehnten haben sie die Goldmünzen abgeschafft, die Tag für Tag in den Taschen der Menschen zirkulierten. Dann haben sie das Silbermünzgeld abgeschafft. Jetzt plant man, das Bargeld ganz abzuschaffen. Sie werden also keinen Euro, keinen Dollar und kein Pfund mehr in Ihrem Portemonnaie haben, und wenn doch, dann nur in winzigen Stückelungen. Alles andere wird über den elektronischen Zahlungsverkehr abgewickelt werden müssen.

Für den Durchschnittsbürger ist das eine große Katastrophe: Alles, was Sie kaufen oder verkaufen, außer vielleicht einem Schokoriegel oder einem Hamburger, wird über das Bankensystem abgewickelt werden müssen. So wird die Regierung in der Lage sein, jede Transaktion und jede Zahlung zu überwachen. Die finanzielle Privatsphäre, selbst das, was davon heute noch übrig ist, wird buchstäblich nicht mehr existieren.

Die Privatsphäre ist einer der großen Unterschiede zwischen einer zivilisierten und einer primitiven Gesellschaft. In einer primitiven Gesellschaft, in Ihrem kleinen Hüttendorf, kann jeder durch Ihr Fenster schauen oder die Klappe Ihres Zeltes zurückziehen. Sie haben keine Privatsphäre. Jeder kann alles hören und alles sehen. Das war eines der wunderbaren Dinge der westlichen Zivilisation – die Privatsphäre wurde geschätzt und respektiert. Aber dieses Konzept ist, wie so viele andere, auf dem Rückzug…

Internationaler Mensch: Sie haben bereits erwähnt, dass Sprache und Worte wichtige Hinweise auf den Zusammenbruch der westlichen Zivilisation liefern. Wie kommt das?

Doug Casey: Viele der Wörter, die man hört, vorwiegend im Fernsehen und in anderen Medien, werden verwechselt, vermischt oder völlig falsch verwendet. Viele der jüngsten Veränderungen in der Art und Weise, wie Wörter verwendet werden, verderben die Sprache. Wie George Orwell zu sagen pflegte: Wer die Sprache kontrolliert, kontrolliert auch das Denken. Die Korruption der Sprache trägt zur Korruption der Zivilisation selbst bei. Dies ist kein trivialer Faktor für den Verfall der westlichen Zivilisation.

Worte – ihre genaue Bedeutung und die Art und Weise, wie sie verwendet werden – sind von entscheidender Bedeutung. Wenn man nicht meint, was man sagt, und nicht sagt, was man meint, dann ist es unmöglich, genau zu kommunizieren. Vergessen Sie die Übermittlung philosophischer Konzepte.

Nehmen Sie unter anderem Aktionäre und Stakeholder. Wir alle wissen, dass ein Aktionär einen Anteil an einem Unternehmen besitzt, aber ist Ihnen aufgefallen, dass die Aktionäre im Laufe der letzten Generation weniger wichtig geworden sind als die Stakeholder? Auch wenn die Stakeholder nur Mitläufer, Angestellte oder Leute sind, die sich an einer Erpressung beteiligen wollen. Aber alle erkennen sklavisch an: „Ja, wir müssen uns um die Stakeholder kümmern.“

Woher stammt dieses Konzept? Es ist eine neue Erfindung, aber Boobus americanus scheint zu glauben, dass es bei der Gründung des Landes in Stein gemeißelt wurde.

Man sagt uns, wir sollen sie schützen, als wären sie eine wertvolle und gefährdete Art. Ich sage: „Verflucht seien die Interessengruppen.“ Wenn sie mitbestimmen wollen, was ein Unternehmen tut, dann sollten sie Aktionäre werden. Stakeholder sind eine Klasse von Wesen, die von den Kulturmarxisten aus dem Nichts geschaffen wurden, um die Aktionäre zu erdrücken.

Anmerkung des Herausgebers: Wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich scheinen die Vereinigten Staaten einen Weg einzuschlagen, der nicht nur mit den Gründungsprinzipien des Landes unvereinbar ist, sondern sich auch rasch in Richtung grenzenlosen Verfalls beschleunigt.

In den kommenden Jahren wird es wahrscheinlich sehr viel weniger Stabilität geben als bisher.

Genau deswegen haben der New York Times-Bestsellerautor Doug Casey und sein Team gerade einen dringenden neuen Bericht mit dem Titel Doug Casey’s Top 7 Predictions for the Raging 2020s veröffentlicht.

Klicken Sie hier, um die kostenlose PDF-Datei herunterzuladen.