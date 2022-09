Top-Klimaforscher kritisiert „Goebellschen“ Klimaalarm und „lächerliche“ Versuche, den „Dünger“ Kohlendioxid zu verteufeln

Die Erwärmung durch Kohlendioxid ist aufgrund der „Sättigung“ im Infrarotspektrum logarithmisch, und jede künftige Verdopplung des Gases in der Atmosphäre wird mit der gleichen Erwärmung von etwa 1°C einhergehen. Dieses Ergebnis wird nicht als umstritten angesehen, argumentiert der Atmosphärenforscher und emeritierte Professor Richard Lindzen vom MIT – obwohl man anmerken könnte, dass es das ist, denn es untergräbt auf fatale Weise das politisch „gefestigte“ wissenschaftliche Konzept der katastrophalen anthropogenen globalen Erwärmung. Professor Lindzen stellt fest, dass das derzeitige „absurde ‚wissenschaftliche‘ Narrativ“ uns eine quasi-religiöse Bewegung beschert – allen voran die „ständige Goebellsche Wiederholung des Klimaalarms durch die Medien“.

In einem von der Global Warming Policy Foundation (GWPF) veröffentlichten Papier warnt Lindzen, dass, wenn wir nicht aufwachen und die Absurdität des motivierenden Narrativs erkennen, „dies wahrscheinlich nur der Anfang der Katastrophen sein wird, die aus der derzeitigen irrationalen Verteufelung von CO2 folgen werden“. Zu diesen Katastrophen gehört natürlich auch die „Aushebelung“ der westlichen Energiesysteme, was zu einer verminderten Fähigkeit führt, sich der russischen Aggression entgegenzustellen.

Lindzen ist seit Langem ein Kritiker des politischen Narrativs der globalen Erwärmung. In seinem GWPF-Papier verweist er auf die Worte des verstorbenen US-Präsidenten Eisenhower aus dem Jahr 1961:

Die Aussicht auf die Beherrschung der Gelehrten der Nation durch die Beschäftigung auf Bundesebene, die Zuteilung von Projekten und die Macht des Geldes ist allgegenwärtig und muss ernsthaft in Betracht gezogen werden. Doch wenn wir die wissenschaftliche Forschung und Entdeckung respektieren, wie wir es tun sollten, müssen wir auch auf die gleiche und entgegengesetzte Gefahr achten, dass die öffentliche Politik selbst zur Gefangenen einer wissenschaftlich-technologischen Elite werden könnte.

Lindzen warnt seit Langem vor den Gefahren einer politisierten Wissenschaft und stellte kürzlich fest, dass der von der UNO unterstützte Weltklimarat IPCC „von der Regierung kontrolliert wird und nur von der Regierung diktierte Ergebnisse herausgibt“. Zusammen mit seinem Kollegen, dem Atmosphärenforscher Professor William Happer aus Princeton, sagte er kürzlich bei einer Untersuchung der US-Regierung, dass die derzeitige klimawissenschaftliche Literatur „ein Witz“ sei. Es handele sich um ein „pal review, nicht um ein peer review“, fügten sie hinzu. Natürlich sind die Verbindungen zwischen der Klimawissenschaft und den Politikern, die Subventionen gewähren, wohlbekannt. Im Jahr 2013 sagte der damalige Leiter des IPCC, Rajendra Pachauri, gegenüber dem Guardian: „Wir sind ein zwischenstaatliches Gremium und wir tun das, was die Regierungen der Welt von uns verlangen. Wenn die Regierungen beschließen, dass wir anders vorgehen und ganz andere Produkte vorlegen sollen, stehen wir ihnen zu Diensten.“

Wissenschaftler wie Lindzen – und wie wir gesehen haben, werden es immer mehr – haben ein intellektuelles Problem damit, alle oder die meisten Veränderungen der globalen Temperatur auf die Eigenschaften eines einzigen atmosphärischen Spurengases zurückzuführen. Lindzen ist unzufrieden mit der, wie er es nennt, „eindimensionalen“ Sichtweise des Weltklimas und der Art und Weise, wie der „Treibhauseffekt“ und die Rolle von CO2 die Darstellung der Erwärmung dominieren. Er weist darauf hin, dass die Erde viele Klimaregimes hat und dass es im Laufe der Jahrtausende „tiefgreifende“ Temperaturveränderungen zwischen den Tropen und den Polarregionen gegeben hat. Während dieser Zeit hat sich die Temperatur in den Tropen kaum verändert, was wir auch in den aktuellen Klimaaufzeichnungen beobachten können.

Lindzen vertritt in der Klimawissenschaft die Ansicht, dass die Temperaturveränderungen durch dynamische Wärmeströme in der Atmosphäre und in den Ozeanen verursacht werden, die durch die Temperaturunterschiede in den Breitengraden oder die „barokline Instabilität“, wie es wissenschaftlich heißt, bedingt sind. Änderungen der Durchschnittstemperatur „sind in erster Linie auf Änderungen der Tropik-zu-Pol-Differenz zurückzuführen und nicht auf Änderungen des Treibhauseffekts“, so Lindzen.

Für Lindzen ist es „absurd“, anzunehmen, dass der kleine Beitrag von CO2 der kontrollierende Faktor für Temperaturänderungen im komplexen dreidimensionalen Klima ist. Er verweist auf die Beweise aus dem Vostok-Eiskern der Antarktis, die zeigen, dass die Abkühlung während der Vergletscherungszyklen der letzten 700.000 Jahre dem Rückgang des CO2 vorausging. Für die paläoklimatischen Aufzeichnungen, die 600 Millionen Jahre zurückreichen, „gibt es keinen Hinweis auf irgendeine Korrelation mit Kohlendioxid“, fügte er hinzu.

Kohlendioxid ist als Schadstoff eine „besonders lächerliche“ Wahl. Seine primäre Rolle ist die eines Düngers für Pflanzen, und gegenwärtig, fügt er hinzu, „sind fast alle Pflanzen von CO2 ausgehungert“. Würden wir etwas mehr als 60 % des CO2 entfernen, hätte das schlimme Folgen, nämlich den Hungertod für alle Tiere“. Lindzen zufolge hätte ein solcher Rückgang keine großen Auswirkungen auf die globale Temperatur, da sich der Strahlungshaushalt um weniger als ein paar Prozentpunkte ändern würde, was zu einem Rückgang um 1°C führen würde. Schließlich habe eine 30-prozentige Verringerung der Sonneneinstrahlung vor etwa 2,5 Milliarden Jahren nicht dazu geführt, dass die Erde viel kälter war als sie heute ist.

Chris Morrison ist der Umweltredakteur des Daily Sceptic.