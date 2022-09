Milliarden für Folgebehandlungen der Covid-Spritze. Steht die echte pharmazeutische Covid-Goldgrube erst am Anfang?

GlaxoSmithKline (GSK), das keinen Covid-Impfstoff herstellt und daher nicht von den Covid-Impfstoffverkäufen profitiert hat, gab kürzlich Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt, die die Erwartungen übertrafen. Dies ermöglichte eine Anhebung der Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2022. Der Telegraph berichtete, dass die GSK-Aktien gegenüber dem letzten Frühjahr um 44 % gestiegen sind.

Der Umsatz des Gürtelrose-Impfstoffs Shingrix von GSK war der Haupttreiber des Wachstums. Die Shingrix-Verkäufe haben sich im zweiten Quartal (April bis Juni 2022) mehr als verdoppelt und den Gesamtumsatz von GSK um 13 % gesteigert.

Shingrix ist ein relativ neuer Gürtelrose-Impfstoff, von dem mir mein Arzt sagte, er sei eine Verbesserung gegenüber Zostervax, dem herkömmlichen Gürtelrose-Impfstoff. Allerdings ist Shingrix nicht billig. Eine Impfung mit zwei Dosen kostet in Hongkong 600 Pfund, im Vereinigten Königreich 440 Pfund und in den USA etwa 300 Dollar. Unter Berücksichtigung der Vertriebs- und Einzelhandelsspannen schätze ich, dass die Einnahmen von GSK etwa ein Drittel des Einzelhandelspreises betragen würden. Gehen wir also davon aus, dass GSK im weltweiten Durchschnitt 150 £ pro zwei Dosen verdient.

Nach Angaben von GSK verdoppelte sich der Umsatz von Shingrix auf 731 Mio. £, was einem Anstieg von 366 Mio. £ in einem Geschäftsquartal entspricht. Bei einem Preis von 150 Pfund pro Dosis entspricht dies einem unerwarteten Anstieg der Umsätze und damit der Zahl der Impflinge in einem Geschäftsquartal um 2,4 Millionen gegenüber der erwarteten vierteljährlichen Durchlaufrate.

Auf die Frage nach dem Grund für diesen überraschenden Umsatzsprung bei Shingrix erklärte der CEO von GSK: „Er kommt, nachdem die Länder begonnen haben, ihren Schwerpunkt von Covid auf andere Impfkampagnen zu verlagern.“

Niemand scheint diese Aussage in Frage gestellt zu haben. Im fraglichen Zeitraum, von April bis Juni 2022, waren die Covid-Impfprogramme immer noch sehr aktiv, und viele Programme in der ganzen Welt befanden sich bereits bei der dritten oder vierten Auffrischung.

Obwohl die Gürtelrose sehr schmerzhaft ist, ist sie nicht lebensbedrohlich und betrifft in der Regel Menschen über 50. Sie tritt bei Personen auf, die bereits Windpocken hatten, häufig in der Kindheit, und wird hauptsächlich durch Überarbeitung, Schlafmangel oder ähnliche stressbedingte Ursachen ausgelöst. Die Gürtelrose greift das Nervensystem an, insbesondere die Nervenenden, und ist daher oft sehr schmerzhaft.

Eine Impfung gegen Gürtelrose wird in den meisten Ländern nicht routinemäßig an alle über 50-Jährigen verabreicht. Trotzdem haben sich die Länder nach Angaben von GSK mitten in einer laufenden Covid-Kampagne dafür entschieden, ihren Schwerpunkt auf die Impfung gegen Gürtelrose zu verlagern?

Ist dies wahrscheinlich? Wenn es tatsächlich zu einer Verlagerung auf üblichere Impfprogramme gekommen wäre, hätte man dann der Impfung gegen Gürtelrose Vorrang eingeräumt? Würden die meisten Länder oder Patienten angesichts der Kosten dieses Impfstoffs und unter Abwägung des öffentlichen Nutzens wirklich von dem viel billigeren Zostervax auf Shingrix umsteigen?

All dies scheint unwahrscheinlich. Was hat also zu einem 50%igen Anstieg der Verkäufe eines kostspieligen Impfstoffs geführt, der nicht Teil des üblichen Standardimpfprogramms ist?

Außerdem ist in den USA das Verhältnis der Verkäufe von Shingrix und Zostervax 50:50. In den meisten anderen Ländern hat Shingrix einen Marktanteil von weniger als 50 %. Wenn 2,4 Millionen Menschen in einem Quartal den Shingrix-Impfstoff erhalten haben, wie viele haben dann Zostervax erhalten? Es ist nicht unvorstellbar, dass in einem Quartal etwa 5 Millionen Menschen mehr als üblich gegen Gürtelrose geimpft wurden.

Ist dies wirklich dadurch zu erklären, dass die Länder ihre normalen Impfprogramme wieder aufnehmen und ohne besonderen Grund einen Gürtelrose-Impfstoff in die Standardmischung aufnehmen?

Ich habe vielleicht die Antwort. In meinen 50ern hatte ich zweimal Gürtelrose. Ich kann bezeugen, wie schmerzhaft sie ist. Seitdem habe ich mich alle paar Jahre gegen Gürtelrose impfen lassen und bin seit 15 Jahren frei von Gürtelrose. Außerdem habe ich mein Geschäftsreisemanagement und meinen Lebensstil bewusst verbessert, um Reisestress und Müdigkeit zu reduzieren, die in meinem Fall die Auslöser waren.

Im März und April 2021 erhielt ich meine erste und zweite Covid-Impfung von Pfizer. Am Tag nach der zweiten Impfung bekam ich einen Windpocken-ähnlichen Ausschlag und begann, Nervenschmerzen zu haben. Da ich so etwas wie ein Gürtelrose-Veteran bin, dachte ich sofort: „Ich bekomme eine Gürtelrose!“ Und in der Tat entwickelte sich das in den nächsten Tagen ziemlich schlimm.

Ich rief meinen Arzt an, der sagte: „Es kann keine Gürtelrose sein, Sie sind geimpft.“ Als er mich am nächsten Tag untersuchte, gab er mir jedoch Recht. Ich fragte, wie es dazu gekommen sei. Könnte es an den Covid-Impfungen liegen? Er antwortete mir: „Ich kann es nicht erklären, aber es ist unwahrscheinlich, dass es mit der Covid-Impfung zusammenhängt. Es ist einfach ein unglücklicher Zeitpunkt.“

Mein Arzt verschrieb mir daraufhin die üblichen Medikamente gegen Gürtelrose, und die Krankheit klang innerhalb von etwa einer Woche ab (bei manchen kann es mehrere Wochen dauern). Mein Arzt schlug mir dann vor, 600 Pfund für den neuen und besseren Shingrix-Impfstoff auszugeben, „da Ihr Körper jetzt offensichtlich immun gegen den herkömmlichen Impfstoff ist“. Zu seiner Verteidigung sagte er, dass es damals noch sehr früh war, um die Nebenwirkungen von Impfstoffen zu beurteilen.

Ich beschloss, keine 600 Pfund auszugeben. Stattdessen begann ich, im Internet zu recherchieren.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass Gürtelrose eine anerkannte Reaktion auf den Pfizer-Impfstoff bei älteren Menschen ist. Gürtelrose ist eine Entzündung der Nerven und Nervenenden. Es ist inzwischen bekannt, dass die mRNA-Impfstoffe das Nervensystem auf verschiedene Weise beeinflussen. Die Auslösung der Gürtelrose scheint eine davon zu sein (oder sie ist die Folge einer vorübergehenden Schwächung des Immunsystems, wie einige behauptet haben).

Bezeichnenderweise hat mein Arzt bestätigt, dass er inzwischen weitere Patienten hatte, die nach der Covid-Impfung an Gürtelrose erkrankten. Die meisten von ihnen haben das Angebot von Shingrix für 600 £ angenommen. Man braucht nicht viel, um sich vorzustellen, welchen Multiplikatoreffekt eine solche Beratung und Inanspruchnahme auf der ganzen Welt auf den Absatz von Shingrix und die Gewinne von GSK haben würde.

Irgendetwas muss in der Welt passieren, damit sich die Verkäufe eines bestehenden Einzelprodukts innerhalb eines Quartals um 2,4 Millionen verdoppeln. In Ermangelung anderer neuer Faktoren kann man zu dem Schluss kommen, dass der Anstieg der Verkaufszahlen auf eine Nebenwirkung der Covid-Impfstoffe zurückzuführen sein muss. Ebenso kann man sich den Booster-Effekt für die Hersteller von Zostervax vorstellen.

Zwar haben nicht alle Pharmakonzerne die enorm profitablen Covid-Impfstoffe hergestellt, aber die sich abzeichnenden medizinischen Kosten, Nebenwirkungen und allgemeinen Folgen dieser Impfstoffe und Sperrungen werden gerade erst bekannt. Ich vermute, dass alle Pharmakonzerne jetzt an einem zweiten Covid-Gewinnsprung teilhaben werden, der durch Medikamente angetrieben wird, die zur Bewältigung der kollektiven Folgen von Covid verschrieben werden. GSK hat den Weg geebnet.