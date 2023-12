Doug Casey über das Ende des Nationalstaates

In dieser Veröffentlichung wurde im Laufe der Jahre mehrfach auf das Thema „Phylen“ Bezug genommen. In diesem Aufsatz soll das Thema näher beleuchtet werden. Insbesondere geht es darum, wie Phylen den Nationalstaat, eine der schlechtesten Erfindungen der Menschheit, ersetzen können.

Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dieses Thema zu diskutieren. In den kommenden Jahren werden wir fast ununterbrochen mit schlechten Nachrichten von verschiedenen Seiten konfrontiert werden. Vielleicht ist es deshalb gut, eine hoffnungsvolle Perspektive im Auge zu behalten.

Lassen Sie uns zunächst einen Blick darauf werfen, wo wir stehen. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich die gesamte politische Geschichte der Menschheit in wenigen Absätzen abhandle, aber es geht mir mehr darum, einen Rahmen dafür zu schaffen, wohin wir gehen, als eine anthropologische Monografie zu schreiben.

Die Menschheit hat seit dem ersten Tag vor etwa 200.000 Jahren, als der anatomisch moderne Mensch auftauchte, drei Hauptstadien der politischen Organisation durchlaufen. Wir können sie Stämme, Königreiche und Nationalstaaten nennen.

Karl Marx hat sich in vielem geirrt, vorwiegend in seiner Moralphilosophie. Aber eine seiner scharfsinnigen Beobachtungen war, dass die Produktionsmittel vielleicht die wichtigste Determinante dafür sind, wie eine Gesellschaft strukturiert ist. Auf dieser Grundlage sind in der Geschichte nur zwei wirklich wichtige Dinge geschehen: die landwirtschaftliche und die industrielle Revolution. Der Rest ist nur eine Fußnote.

Schauen wir uns an, wie diese Dinge zusammenhängen.

Die Agrarrevolution und das Ende der Stämme

In prähistorischer Zeit war die größte politische/wirtschaftliche Gruppe der Stamm. Da der Mensch ein soziales Wesen ist, war es nur natürlich, dem Stamm gegenüber loyal zu sein. Das ergab Sinn. Fast alle Mitglieder des Stammes waren genetisch miteinander verwandt, und die Gruppe war für das gemeinsame Überleben in der Wildnis unerlässlich. Der Stamm war also alles, was im Leben eines Menschen zählte – abgesehen von den „Anderen“ aus fremden Stämmen, die um die knappen Ressourcen konkurrierten und einen vielleicht sogar töten wollten.

Stämme sind in der Regel natürliche Leistungsgesellschaften, in denen die Klügsten und Stärksten die Führung übernehmen. Sie sind aber auch natürliche Demokratien, die klein genug sind, dass jeder in wichtigen Fragen mitreden kann. Stämme sind klein genug, dass jeder jeden kennt und weiß, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Jeder sucht sich eine Nische mit marginalen Vorteilen und tut das, was er am besten kann, einfach weil es zum Überleben notwendig ist. Schlechte Spieler werden geächtet oder wachen eines Morgens nicht in einer Lache ihres eigenen Blutes auf. Stämme sind ein sozialer Zwang, aber angesichts der vielen Fehler in der menschlichen Natur eine natürliche und nützliche Organisationsform in einer Gesellschaft mit primitiver Technologie.

In dem Maße, wie die Menschen über viele Generationen hinweg Kapital und Technologie aufbauten, wuchsen die Bevölkerungen. Am Ende der letzten Eiszeit, vor etwa 12.000 Jahren, kam es weltweit zu einer Bevölkerungsexplosion. Die Menschen begannen, in Städten zu leben und Landwirtschaft zu betreiben, anstatt zu jagen und zu sammeln. Große Gruppen von Menschen, die zusammenlebten, bildeten Hierarchien mit einer Art König an der Spitze.

Diejenigen, die sich an die neue landwirtschaftliche Technologie und die neue politische Struktur anpassten, häuften die überschüssigen Ressourcen an, die für eine ausgedehnte Kriegsführung gegen die noch auf Subsistenzniveau lebenden Stämme notwendig waren. Die höher entwickelten Gesellschaften hatten die Zahl und die Waffen, um über die Nachzügler zu triumphieren. Wenn man in einem Stamm bleiben wollte, war es besser, mitten im Nirgendwo zu leben, wo es keine Ressourcen gab, die andere benötigen konnten. Andernfalls war es sicher, dass ein benachbartes Königreich dich versklaven und deinen Besitz stehlen würde.

Industrielle Revolution und das Ende der Königreiche

Von etwa 12.000 v. Chr. bis etwa Mitte des 16. Jahrhunderts waren die Kulturen der Welt unter starken Männern organisiert, die von kleinen Fürsten bis zu Königen, Pharaonen oder Kaisern reichten.

Zumindest für mich ist es merkwürdig, wie sehr das menschliche Tier die Idee der Monarchie zu lieben scheint. Sie wird mythologisiert, vorwiegend im mittelalterlichen Kontext, als ein System mit edlen Königen, schönen Prinzessinnen und tapferen Rittern, die von Burgen auf Hügeln ausreiten, um Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Wie mein Freund Rick Maybury gerne und treffend bemerkt, unterscheidet sich die Realität erheblich von diesem Mythos. Der König ist selten mehr als ein erfolgreicher Gauner, bestenfalls ein Tony Soprano oder vielleicht ein wenig Stalin. Die Prinzessin war eine ungebadete Hexe im Keuschheitsgürtel, der Ritter ein gedungener Mörder und das glänzende Schloss auf dem Hügel das Hauptquartier eines Konzentrationslagers mit vielen Kerkern für politisch Unkorrekte.

In den Königreichen galt die Loyalität nicht so sehr dem „Vaterland“, einem nebulösen und willkürlichen Begriff, sondern dem Herrscher. Man war in erster Linie Untertan des Königs. Seine sprachliche, ethnische, religiöse oder sonstige Zugehörigkeit war zweitrangig. Es ist merkwürdig, dass die Menschen, wenn sie an die Zeit des Königreichs denken, nur an das denken, was die herrschenden Klassen taten und hatten. Wer damals geboren wurde, war mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein einfacher Bauer, der nichts besaß, nichts wusste als das, was ihm seine Vorgesetzten erzählten, und der den größten Teil seines Produktionsüberschusses an seine Herrscher ablieferte. Aber auch hier ermöglichte die allmähliche Anhäufung von Kapital und Wissen den nächsten Schritt: die industrielle Revolution.

Industrielle Revolution und Ende des Nationalstaates

Als sich die Produktionsmittel veränderten und Maschinen die Muskelarbeit ersetzten, machte der Wohlstand einen gewaltigen Sprung nach vorn. Der Durchschnittsmensch hatte zwar bisher nicht viel, aber es eröffnete sich die Möglichkeit, etwas anderes zu tun, als sein Leben lang mit dem Stock auf die Erde zu schlagen.

Mit der Amerikanischen und der Französischen Revolution änderte sich die Situation grundlegend. Die Menschen fühlten sich nicht mehr als Eigentum eines Herrschers, sondern schenkten ihre Loyalität einer neuen Institution, dem Nationalstaat. Ein angeborener Atavismus, der wahrscheinlich auf die Zeit vor der Abspaltung des Menschen vom Schimpansen vor etwa 3 Millionen Jahren zurückgeht, scheint dem nackten Affen zu diktieren, seine Loyalität einer Sache zu schenken, die größer ist als er selbst. Dies hat uns zu der heute vorherrschenden Norm geführt, dem Nationalstaat, einer Gruppe von Menschen, die in der Regel eine gemeinsame Sprache, Religion und ethnische Zugehörigkeit haben. Die Idee des Nationalstaates ist besonders wirkungsvoll, wenn sie als „Demokratie“ organisiert ist, in der dem Durchschnittsbürger die Illusion vermittelt wird, dass er ein gewisses Maß an Kontrolle darüber hat, wohin sich der Leviathan bewegt.

Auf der positiven Seite ist zu vermerken, dass die industrielle Revolution Ende des 18. Jahrhunderts dem einfachen Mann persönliche Freiheit sowie das Kapital und die Technologie verschaffte, um die Dinge in rasantem Tempo zu verbessern.

Was war der Auslöser für diese Revolution?

Ich vermute, dass ein intellektueller Faktor, nämlich die Erfindung des Buchdrucks, und ein physischer Faktor, nämlich der weitverbreitete Gebrauch von Schießpulver, dafür verantwortlich waren. Der Buchdruck zerstörte das Wissensmonopol der Eliten; der Durchschnittsbürger konnte nun sehen, dass sie nicht klüger oder „besser“ waren als er. Wenn er sie bekämpfen wollte (schließlich geht es in der Politik um Konflikte), dann nicht nur, weil es ihm befohlen wurde, sondern weil er von einer Idee getrieben war. Und jetzt, mit dem Schießpulver, war er den Rittern und Berufssoldaten des Herrschers ebenbürtig.

Ich glaube, wir stehen an der Schwelle zu einer weiteren Veränderung, die mindestens so wichtig ist wie die vor 12.000 Jahren und die vor ein paar hundert Jahren. Auch wenn es für den Einzelnen langsam wirklich düster aussieht, mit zusammenbrechenden Wirtschaftsstrukturen und immer aggressiveren Regierungen, glaube ich, dass die historische Entwicklung uns helfen wird. So wie die Agrarrevolution dem Tribalismus ein Ende gesetzt und die industrielle Revolution das Königreich abgeschafft hat, glaube ich, dass wir auf eine weitere, vielschichtige Revolution zusteuern, die den Nationalstaat zu einem Anachronismus machen wird. Das wird nicht nächsten Monat oder nächstes Jahr geschehen. Aber ich wette, dass das Muster noch zu Lebzeiten vieler, die dies lesen, deutlich werden wird.

Von welchem Modell spreche ich? Wieder einmal eine Anspielung auf das böse Genie Karl Marx und seinen Begriff vom „Absterben des Staates“. Ich vermute, dass die USA und die meisten anderen Nationalstaaten bis zum Ende dieses Jahrhunderts praktisch aufgehört haben zu existieren.

Das Problem des Staates – und Ihres Nationalstaates

Natürlich vermute ich, dass viele von Ihnen mit diesem Gedanken sympathisieren, aber Sie werden auch denken, dass das Konzept zu weit hergeholt ist und ich mich des Wunschdenkens schuldig gemacht habe. Die Menschen glauben, dass der Staat notwendig und – im Allgemeinen – gut ist. Sie fragen sich nicht einmal, ob diese Institution von Dauer ist.

Ich glaube, dass die Institution des Staates an sich etwas Schlechtes ist. Es geht nicht darum, die richtigen Leute in die Regierung zu bringen; die Institution selbst ist hoffnungslos fehlerhaft und korrumpiert unweigerlich die Menschen, die sie bilden, ebenso wie die Menschen, die sie regieren. Diese Aussage schockiert immer wieder Menschen, die glauben, dass die Regierung ein notwendiger und dauerhafter Teil des kosmischen Firmaments ist.

Das Problem ist, dass Regierungen auf Zwang beruhen, und es ist zumindest suboptimal, eine soziale Struktur auf institutionalisiertem Zwang aufzubauen. Ich empfehle Ihnen dringend die Lektüre des ausgezeichneten Buches The Market for Liberty von Tannehill, das Sie hier kostenlos herunterladen können.

Eine der großen Veränderungen, die der Buchdruck mit sich brachte und die durch das Internet exponentiell beschleunigt wurde, besteht darin, dass die Menschen in der Lage sind, unterschiedliche Interessen und Standpunkte zu verfolgen. Das hat zur Folge, dass sie immer weniger gemeinsam haben: Innerhalb derselben politischen Grenzen zu leben, reicht nicht mehr aus, um sie zu Landsleuten zu machen. Das ist eine große Veränderung gegenüber der Zeit vor der Landwirtschaft, als Angehörige desselben Stammes vieles – fast alles – gemeinsam hatten. Aber im Zeitalter des Königreichs und des Nationalstaates wurde das immer mehr verwässert. Wenn Sie ehrlich sind, werden Sie vielleicht feststellen, dass Sie mit den meisten Ihrer Landsleute außer Oberflächlichkeiten und Trivialitäten sehr wenig gemeinsam haben.

Denken Sie einen Augenblick darüber nach. Was haben Sie mit Ihren Landsleuten gemein? Eine Lebensweise, (vielleicht) eine gemeinsame Sprache, vielleicht einige gemeinsame Erfahrungen und Mythen und einen gemeinsamen Herrscher. Aber sehr wenig von wirklicher Bedeutung oder Wichtigkeit. Zunächst einmal stellen sie für Sie eher eine aktive Bedrohung dar als die Bürger eines vermeintlich „feindlichen“ Landes wie Iran. Wenn Sie ein gutes Einkommen haben, vor allem wenn Sie ein Unternehmen besitzen und über Vermögen verfügen, dann sind es Ihre amerikanischen Mitbürger, die eine klare und aktuelle Gefahr darstellen. Der Durchschnittsamerikaner (derzeit etwa 50%) zahlt keine Einkommensteuer. Selbst wenn er nicht direkt oder indirekt bei der Regierung angestellt ist, ist er über die Sozialversicherung und andere Wohlfahrtsprogramme ein Nettoempfänger der Großzügigkeit der Regierung, d.h. Ihres Vermögens.

Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass ich mit Menschen meines sozialen, wirtschaftlichen oder beruflichen Status in Frankreich, Argentinien oder Hongkong viel mehr gemeinsam habe als mit einem amerikanischen Gewerkschafter in Detroit oder einem Bewohner der Barrios von Los Angeles. Ich vermute, dass viele von Ihnen dieser Beobachtung zustimmen würden. Was in Beziehungen wirklich zählt, sind gemeinsame Werte, Prinzipien, Interessen und Philosophien. Geografische Nähe und gemeinsame Nationalität sind bedeutungslos – nicht mehr als ein Zufall der Geburt. Ich fühle viel mehr Loyalität gegenüber einem Freund im Kongo – obwohl wir unterschiedliche Hautfarben, Kulturen, Sprachen und Lebenserfahrungen haben – als gegenüber den Amerikanern, die in der Wohnwagensiedlung unten am Highway leben. Ich sehe die Welt genauso wie mein kongolesischer Freund; er ist eine Bereicherung für mein Leben. Mit vielen meiner „amerikanischen Mitbürger“ bin ich zwangsläufig uneins; sie sind eine aktive und wachsende Belastung.

Manche mögen dies lesen und einen beunruhigenden Mangel an Loyalität gegenüber dem Staat feststellen. Das klingt aufrührerisch. Professionelle Polemiker wie Rush Limbaugh, Sean Hannity, Bill O’Reilly oder fast jeder in der Nähe von Washington werden weiß vor Wut, wenn sie so etwas hören. Tatsache ist, dass Loyalität gegenüber einem Staat, nur weil man zufällig auf dessen Territorium geboren wurde, einfach dumm ist.

Nach meinem Kenntnisstand, gibt es in der amerikanischen Verfassung nur zwei Straftatbestände: Geldfälschung und Hochverrat. Das ist weit entfernt von der heutigen Welt, in der fast jedes reale oder imaginäre Verbrechen föderalisiert worden ist, und unterstreicht, dass das gesamte Dokument ein bedeutungsloser toter Buchstabe ist, kaum mehr als ein historisches Artefakt. Es bestätigt aber auch, dass die Verfassung selbst in ihrer ursprünglichen Form ziemlich unvollkommen war. Fälschung ist einfacher Betrug. Warum sollte man das als Straftatbestand besonders hervorheben? (Okay, das öffnet ein ganz neues Wespennest… aber das will ich hier nicht vertiefen). Hochverrat wird normalerweise definiert als der Versuch, eine Regierung zu stürzen oder einem Staat die Loyalität zu entziehen. Eine etwas merkwürdige Voraussetzung, wenn man bedenkt, dass die Verfasser der Verfassung nur wenige Jahre zuvor genau das getan hatten, könnte man meinen.

Aus meiner Sicht hatte Thomas Paine recht, als er sagte: „Mein Land ist dort, wo die Freiheit wohnt“.

Aber wo wohnt die Freiheit heute? Eigentlich hat sie keine Heimat mehr. Sie ist zu einem echten Flüchtling geworden, seit Amerika, eine großartige Idee, die in einem Land mit diesem Namen Wurzeln geschlagen hat, zu den Vereinigten Staaten degeneriert ist. Das ist nur ein weiterer unglücklicher Nationalstaat. Und er ist auf dem absteigenden Ast.

