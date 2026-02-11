Doug Casey über Davos 2026: Die Agenda der Elite und was als Nächstes kommt

Von Doug Casey

International Man: Davos 2026 ist gerade zu Ende gegangen, und in seiner Rede hob Trump die Erschwinglichkeit von Wohnraum in den USA hervor.

Er stellte dies als einen Kompromiss zum Schutz des Vermögens bestehender Hausbesitzer dar und warnte davor, dass die „Verbilligung” von Wohnraum den Wert für diejenigen, die bereits Eigentümer sind, zerstören könnte.

Wie bewerten Sie dies wirtschaftlich und politisch – und was lässt sich daraus ableiten, was Regierungen auf den Wohnungsmärkten wirklich zu schützen versuchen?

Doug Casey: Trump sagt, dass er die Preise für diejenigen, die Häuser besitzen, stabil halten, aber auch Wohnraum für diejenigen erschwinglich machen will, die keine Häuser besitzen. In seinem Video erklärt er diese Widersprüche auf eine gewisse Weise.

Hier ist eine weitere Rede von ihm, in der er sagt: „Ich bin der Einzige, der weiß, wie man das macht.” Die Macht ist ihm zu Kopf gestiegen. Er ist zu einem echten Größenwahnsinnigen geworden.

So widersprüchlich Trumps Worte auch sind, einige seiner Aussagen sind tatsächlich sinnvoll. Er sagte, dass er Vorschriften abschaffen möchte. Das ist eine ausgezeichnete Idee, denn Vorschriften erhöhen die Baukosten wahrscheinlich um 20 oder 30 %. Aber die meisten davon sind lokale und staatliche Vorschriften, die außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs liegen.

Er möchte die Zinssätze senken, um die Kosten für Hypothekenfinanzierungen zu reduzieren. Aber mehr Geld und Kredite zu schaffen, würde nur eine weitere Immobilienblase schüren. Und er will BLM-Land privatisieren. Gute Idee. Aber das liegt alles in der Pampa, weit weg von den Städten.

Er tut so, als hätte er persönlich die Kontrolle über den Immobilienmarkt. Aber während er hier und da an der Wirtschaft herumstochert und sie manipuliert wie Willy Wonka in der Schokoladenfabrik, vergisst er geflissentlich die Zölle von bis zu 45 %, die er auf kanadisches Holz erhebt.

Trump spricht eigentlich von einem zweigeteilten Markt, der notwendigerweise vom Staat verwaltet wird – hochpreisige Häuser für derzeitige Eigentümer, billige Häuser für neue Käufer. Entgegen dem, was seine Anhänger glauben wollen, laufen Trumps Lösungen darauf hinaus, dass die Regierung alles verwaltet und die US-Wirtschaft weiter politisiert.

Ich möchte darauf hinweisen, dass 1980 der durchschnittliche Hauskäufer 32 Jahre alt war. Heute ist der durchschnittliche Hauskäufer Ende 50. Es stimmt, dass junge Menschen sich kaum eine Miete leisten können, geschweige denn ein Haus kaufen. Während der Wert des Eigenkapitals der derzeitigen Hausbesitzer um 5-10 % pro Jahr sinkt, da der Dollar inflationiert ist.

International Man: Jared Kushner hat seine Vision vorgestellt, Gaza in ein High-End-Bauprojekt zu verwandeln. Angesichts der mehr als zwei Millionen Palästinenser, die dort leben, welche praktischen Schritte – und politischen Realitäten – müssten erfüllt sein, damit so etwas auch nur annähernd möglich wäre?

Doug Casey: Die erste Frage lautet: Wohin sollen die zwei Millionen Palästinenser, die derzeit dort leben, gebracht werden? Ihre Städte und Häuser wurden im Krieg vollständig zerstört. Wütende, obdachlose Menschenmassen, die umherirren, stehen im Widerspruch zu der Idee, Gaza in ein hochpreisiges Bauprojekt zu verwandeln.

Werden sie nach Somaliland verschifft, das Israel gerade anerkannt hat? Das ist möglich. Wird das die Palästinenser glücklich machen? Und was ist mit den Somalis? Jeder, der sie aufnimmt, hat ein Palästinenserproblem. Sie umzusiedeln wird nur zu einem noch größeren Problem in der Zukunft führen. Nun, keine Sorge. Vermutlich werden die Amerikaner das Geld leihen, um das alles zu bezahlen.

Das wirft eine weitere Frage auf: Wenn Kushner all diese großartigen Pläne hat, wem wird dann das Land in Gaza tatsächlich gehören? Haben die Bewohner Gazas jetzt individuelle Eigentumsrechte an dem Land? Was ist mit den Wohnungen, die sie hatten? Wem gehörten sie? Niemand spricht diese Dinge an.

Werden sie im Grunde genommen all diese Menschen vertreiben? Wird ihnen jemand Geld zahlen, damit sie weggehen?

Es scheint, als wolle Kushner mit seinem Luxusprojekt mit Dubai konkurrieren. Ich sehe nicht, wie das möglich sein soll. Dubai ist ein etabliertes Weltwunder. Gaza wäre im Grunde genommen ein jüdisches Projekt inmitten von Hunderten Millionen sehr feindseliger Mohammedaner. Das Konzept erscheint mir irgendwo zwischen wahnhaft und kriminell dumm.

Niemand wagt zu erwähnen, dass alle, die an der Vertreibung der muslimischen Bewohner Gazas beteiligt sind, offenbar Juden sind. Das kann nur den Antisemitismus schüren. Es ist nicht nur die schlechteste Entwicklungsidee, von der ich je gehört habe, sondern auch die schlechteste, die ich mir vorstellen kann.

International Man: In Davos ging es bei der KI weniger um „Innovation” als vielmehr um Wirtschafts- und Sicherheitsstrategien.

Wo konzentriert KI die Macht – in Staaten, Megakonzernen oder Netzwerken – und was sind die größten Folgen zweiter Ordnung, die die Menschen übersehen?

Doug Casey: KI wird zweifellos die Welt verändern. Sie ist eine der wichtigsten Innovationen in der Geschichte der Menschheit, mindestens genauso wichtig wie die Erfindung des Schießpulvers oder der Druckerpresse. Wie bei Schießpulver und Druckerpresse werden zunächst reiche Menschen und Staaten die KI dominieren und sie zur Unterdrückung der Massen einsetzen.

Aber irgendwann kommt die Katze aus dem Sack. Schießpulver verwandelte sich von einem Mittel zur Unterdrückung des Volkes zu einem praktischen Mittel, um die Herrscher zu stürzen, gepanzerte Ritter zu besiegen und ihre Burgen zu zerstören. Die Druckerpresse wurde zunächst von der Kirche und dem Staat kontrolliert. Aber sie geriet schnell außer Kontrolle und verbreitete schließlich alle möglichen Ideen, die den herrschenden Klassen zuwiderliefen.

Das Gleiche wird mit der KI passieren. Sie wird demokratisiert werden, und das Volk wird sie auf unvorhersehbare Weise nutzen. Elon Musk sagt, dass er nächstes Jahr Roboter mit KI-Fähigkeiten für Verbraucher bauen wird.

Regierungen werden natürlich Terminatoren haben. Aber Einzelpersonen, Rebellen und Cyberguerillas werden sie hacken.

KI ist zweifellos gefährlich. Regierungen und soziopathische Unternehmen werden in einer „öffentlich-privaten Partnerschaft“ zusammenarbeiten, um die hoi polloi zu kontrollieren. Aber als ewiger Optimist, der ich bin, denke ich, dass das Endergebnis eher so aussehen wird. Ich bin für KI. Es wird eine Geschichte mit einem Happy End sein.

International Man: Die Gespräche in Davos vermittelten den Eindruck, dass die Regeln der Geopolitik in Echtzeit neu geschrieben werden.

Trump forderte beispielsweise „sofortige Verhandlungen“ zum Erwerb Grönlands, während er (und dann wieder zurückruderte) Zollandrohungen als Druckmittel gegenüber europäischen Ländern einsetzte.

Was sagt das darüber aus, wie Macht in einer multipolaren Welt ausgeübt wird, und welche Konfliktpunkte entstehen dadurch für Verbündete, die plötzlich feststellen, dass Handel, Sicherheit und Souveränität in denselben Verhandlungen gebündelt sind?

Doug Casey: Trump hat seine Karten auf den Tisch gelegt, als er sagte, dass er Grönland haben will, und damit gedroht, es „auf die leichte oder die harte Tour” zu bekommen. Das zeigt uns zwei Dinge. Erstens, dass Trump die Mentalität eines Straßengangsters hat. Zweitens, dass die NATO und die EU unwichtige Anachronismen sind.

Die NATO ist bereits eine tote Ente. Sie hätte 1991, als die Sowjetunion zusammenbrach, abgeschafft werden sollen. Auch wenn sie nutzlos ist, ist ihr Fortbestehen eine Provokation für Russland und China. Die EU ist eine kontraproduktive Bürokratie, deren 80.000 Bürokraten eine reine Belastung sind.

Die gute Nachricht ist, dass sowohl die NATO als auch die EU wahrscheinlich bis 2030 verschwinden werden.

Was Grönland betrifft, so wird Trump nicht davon ablassen, es zu einem Teil der USA zu machen. Meiner Meinung nach sollte es ein unabhängiges Land sein. Natürlich ist mein Ideal, dass es acht Milliarden unabhängige Länder auf der Welt gibt. Aber überall sehen wir, wie größere Einheiten in kleinere zerfallen, so wie die Sowjetunion in 15 kleinere Einheiten, Jugoslawien in 6 und die Tschechoslowakei in 2. Hoffentlich wird das auch mit Italien und Deutschland passieren, die im 19. Jahrhundert aus Dutzenden kleiner Herzogtümer und Fürstentümer vereint wurden. Das Gleiche gilt für Frankreich und Spanien. Russland wird sich in mehrere kleinere Länder aufteilen, ebenso wie China; was Trump versucht, läuft dem Geist des Jahrhunderts zuwider.

Obwohl ein so großes Land mit nur 57.000 Einwohnern bedeutet, dass Grönland als Einheit schwer zu erhalten sein könnte. Aufgrund seiner Größe ist es nicht wie Monaco, Liechtenstein, Andorra oder einer der zahlreichen karibischen Ministaaten. Das bedeutet jedoch nicht, dass es Teil der USA werden sollte.

Ich vermute, dass Dänemark es wirklich gerne loswerden würde. Es kostet das Land etwa eine Milliarde Dollar pro Jahr an Subventionen, was für ein kleines Land wie Dänemark eine Menge ist. Trump wird weiter darauf drängen, denn obwohl er nie Geschichte gelesen hat, bestätigt er Thukydides: „Die Starken tun, was sie können, und die Schwachen leiden, was sie müssen.“

Trump wird nicht bei Grönland aufhören. Es ist klar, dass er die Panamakanalzone zurückerobern wird, und schon jetzt sprechen amerikanische Beamte mit den Einwohnern Albertas über einen Beitritt zu den USA. Wenn Alberta klug wäre, würde es jedoch unabhängig werden. Da Alberta eine Geldquelle für den Rest Kanadas ist, würde das Land in seine verschiedenen Provinzen zerfallen, wenn Alberta sich abspalten würde.

Es ist lustig, denn Carney, den ich für einen schrecklichen Menschen und einen gefährlichen politischen Hacker halte, hielt in Davos eine Rede, die Trump als persönliche Beleidigung auffasste. Und da Trump alles persönlich nimmt, wird er wahrscheinlich auf die Auflösung Kanadas drängen, nur um Carney für seine Beleidigung in Davos zu bestrafen.

Trump ist ein Symptom für den Zusammenbruch dessen, was einst als Neue Weltordnung galt. Und gut, dass wir das los sind. Vielleicht schafft Trump deshalb sein sogenanntes Friedensgremium. Einerseits ist es ein Vorwand, um die Bewohner Gazas zu vertreiben, andererseits hat es den Anspruch, die Vereinten Nationen zu ersetzen. Bislang haben sich jedoch nur einige Dritte-Welt-Länder und Trump-Anhänger angeschlossen. Selbst wenn es zustande kommt, wird es nur so lange bestehen, wie Trump Präsident ist.

Aber der Friedensrat ist eine Mischung aus Wirtschaft und Regierung und zeigt einen weiteren Trend in der Welt: Die Wirtschaft ist eigentlich nur ein Arm des Staates. Es ist die Verwirklichung von Mussolinis Traum. Alles muss durch eine staatliche Bürokratie genehmigt werden. Das macht es für politisch mächtige Menschen viel einfacher, „legitim” reich zu werden, indem sie durch ein staatskapitalistisches, auch bekannt als faschistisches, System Gefälligkeiten verteilen.

International Man: Was sind die wichtigsten Auswirkungen auf Investitionen nach dem Davos-Gipfel 2026 – und wie positionieren Sie sich dafür?

Doug Casey: Vor Jahren besuchte ich eine ähnliche Veranstaltung wie Davos namens Concordia.

Dort waren genau die gleichen Leute wie in Davos – wichtige Wirtschafts- und Politikführer. Ich fand es langweilig, pompös und selbstgerecht: ein Ort, an dem sich nutzlose Gauner, die zu den Großen gehören wollen, gegenseitig die Schultern tätscheln können. Ich wurde nicht wieder eingeladen.

All das Gerede in Davos verschlimmert die Probleme der Welt nur noch. Warum? Weil die vorgeschlagenen Lösungen immer mehr staatliche Einmischung beinhalten, nicht weniger.

Man sollte bedenken, dass der explosionsartige Anstieg des Goldpreises in den letzten Monaten ein Zeichen von Instabilität ist. Jeder weiß, dass Trump einen niedrigen Dollar will, um die Staatsverschuldung zu verwalten und die Vermögenspreise in die Höhe zu treiben. Das ist destabilisierend. Wenn alle den Dollar abstoßen, wohin gehen sie dann?

Für Zentralbanken ist Gold die einzige praktische Alternative. Solange Trump im Amt ist, wird sich dieser Trend fortsetzen; Trump hat sich wirklich festgebissen. Lord Acton hatte Recht: Macht korrumpiert, und absolute Macht korrumpiert absolut. Trump ist die Macht zu Kopf gestiegen.

Ich wiederhole meine Prognose: Er wird seine Amtszeit aus einer Vielzahl möglicher Gründe nicht beenden.

Anmerkung der Redaktion: Soziopathen fühlen sich von Regierungen und internationalen Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum angezogen. Sie streben nach Macht und Kontrolle über andere durch Zwang, Besteuerung und mehr.

Leider kann der Einzelne praktisch wenig tun, um den Verlauf dieser Trends zu ändern.

Das Beste, was Sie tun können und sollten, ist, sich auf dem Laufenden zu halten, damit Sie sich bestmöglich schützen und sogar von der Situation profitieren können.