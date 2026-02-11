10 Dinge, die ich aus den Epstein-Akten gelernt habe

Von James Corbett

Mittlerweile wissen wir alle, dass Bill Gates sich bei „russischen Mädchen“ mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt hat und heimlich versucht hat, seiner Frau Antibiotika zu verabreichen. Und wir haben alle gehört, dass Elon Musk unbedingt an „der wildesten Party“ auf Epsteins Pädophileninsel teilnehmen wollte.

Aber was verbirgt sich hinter den aufmerksamkeitsstarken (oder eher aufmerksamkeitsablenkenden?) Schlagzeilen wirklich in den Epstein-Dokumenten?

Finden wir es heraus.

1) Epstein war ein Agent und arbeitete für…

Macht euch bereit, Leute. Eine Geheimdienstquelle hat bestätigt, was wir alle schon wussten: Epstein war ein Spion. Aber ihr werdet nie erraten, für wen er gearbeitet hat…Russland! Überraschung! Es scheint, als wäre Epstein die ganze Zeit ein KGB-Spitzel gewesen!

Und wie die Spitzenjournalisten von The Daily Mail berichten, betrieb Epstein nicht nur eine „KGB-Honigfalle“, sondern war laut einem FBI-Informanten auch noch Vermögensverwalter für Putin und Mugabe.

Da habt ihr es also, Leute. Fall abgeschlossen!…

Oder vielleicht, nur vielleicht – hört mir zu – war er ein Mossad-Agent.

Ich meine, wenn Epstein tatsächlich für den israelischen Geheimdienst gearbeitet hat, würde das ein oder zwei Dinge erklären, wie zum Beispiel:

warum ein hochrangiger israelischer Militärgeheimdienstler und persönlicher Berater von Ehud Barak wochenlang in Epsteins Wohnung in Manhattan verbrachte;

warum Epstein Israel dabei half, einen Überwachungsstaat an die Elfenbeinküste zu verkaufen, israelische Logistikinfrastruktur und Cybersicherheit an die Vereinigten Arabischen Emirate zu verkaufen und die Rothschilds von israelischen Cyberwaffen zu überzeugen;

Warum Epstein Alan Dershowitz dabei half, John Mearsheimer und Stephen Walt wegen ihrer Arbeit zur Aufdeckung der Israel-Lobby zu diffamieren.

Und Dutzende weiterer Geschichten, über die Drop Site in seinem umfangreichen Israel-Epstein-Archiv und The Cradle in seiner laufenden Berichterstattung über Epsteins Verbindungen zu Israel berichtet haben.

… Oder ich schätze, Epstein könnte ein russischer Spion gewesen sein, aus… Gründen. Wer kann das schon sagen?

Eine Person, die etwas dazu zu sagen hatte, war eine vertrauliche menschliche Quelle (Confidential Human Source, CHS). Im Gespräch mit seinem Kontaktmann im Oktober 2020 – also über ein Jahr nach Epsteins Tod – machte die Quelle einige interessante Anschuldigungen über Epsteins wahre Loyalitäten.

Epstein stand dem ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak (Barak) nahe und wurde unter ihm zum Spion ausgebildet. Barak hielt Netanjahu für einen Kriminellen. Saudi-Arabien, Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind gegen Katar, die Türkei, den Iran und Syrien verbündet. Einer der [REDIGIERT] von CHS (der vermutlich [REDIGIERT] arbeitete) stellte CHS viele Fragen zu Epstein. CHS gelangte zu der Überzeugung, dass Epstein ein kooptierter Mossad-Agent war (siehe vorherige Berichterstattung).

Machen Sie daraus, was Sie wollen!

Oh, und dieselbe Quelle behauptet, dass „Chabad alles in seiner Macht Stehende tut, um die Trump-Präsidentschaft zu kooptieren“, wobei sie sich auf die chassidische jüdische Organisation bezieht, die laut dieser Quelle „staatlich sanktioniertes Judentum“ ist und „von Putin dazu benutzt wird, alle russisch-jüdischen Oligarchen im Auge zu behalten“. Die Quelle behauptet auch, dass Jared Kushner „eine Menge russischer Investitionsgelder bewegt hat“ und „dies die ‚wahre‘ Geschichte der russischen Kollusion war/ist“, aber das wussten wir ja alles schon.

2) Jeffrey Epstein war ein Fed-Truther, der die Rothschilds „vertrat“.

Wenn Sie sich für die Epstein-Geschichte interessieren, sollten Sie sich vielleicht das zweistündige Interview zwischen dem Pädophilenkönig und Steve Bannon, einem MAGA-Anhänger und ehemaligen Trump-Strategen, ansehen.

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Bannon 15 Stunden Filmmaterial von Interviews zurückhält, die er kurz vor Epsteins Verhaftung im Jahr 2019 mit ihm geführt hat. Bannon behauptet, die Interviews seien für eine ausführliche Enthüllungsgeschichte gedacht gewesen, in der er „Namen nennen“ und den Menschen helfen wollte, „zu verstehen, wie die Eliten der Welt, aber auch die Geheimdienste untrennbar mit der Epstein-Geschichte verbunden sind“. Mark Epstein, Jeffreys Bruder, sagt, dass Bannon „versuchte, Jeff dabei zu helfen, seinen Ruf wiederherzustellen“.

In jedem Fall wurde das Filmmaterial mehrere Jahre lang unter Verschluss gehalten, möglicherweise aufgrund einer obskuren Gesetzeslücke, die es Bannon (einem Nicht-Juristen) ermöglichte, sich Epsteins Anwaltsteam anzuschließen und so seine Arbeit unter dem Anwaltsgeheimnis zu schützen.

Die neueste Datei enthält zwei dieser 15 Stunden Interviews, und darin finden sich einige interessante Informationen. Wussten Sie zum Beispiel, dass Jeffrey Epstein ein Verfechter der Bank-Wahrheit war?

Wer weiß, welche Strategie zur „Wiederherstellung seines Rufs“ er hier verfolgte, aber ein Teil des Interviews klingt, als könnte er von G. Edward Griffin, dem Autor von „The Creature from Jekyll Island“, erzählt worden sein.

Epstein sagte:

Es gibt einen grundlegenden Aspekt des Geldes, der als „fraktioniertes Bankwesen“ bezeichnet wird. Das fraktionierte Bankwesen ist etwas, das Finanzfachleute verstehen. Aber die Menschen auf der Straße – und wenn ich „Menschen auf der Straße“ sage, dann meine ich damit die Zeit, als ich an der Wall Street angefangen habe – würden das für unmöglich halten. Unmöglich. Warum? Bannon Bank. Ich gebe Ihnen 1 Dollar. Nur einen einzigen Dollar. In unserem Bankensystem würde ich sagen: „Okay, Steve, ich habe dir einen Dollar gegeben. Wie viel könntest du deinen Freunden davon leihen?“ Und deine natürliche Reaktion wäre: „Wahrscheinlich weniger als einen Dollar, weil ich etwas in meiner Tasche behalten möchte.“ Unser System funktioniert so, dass du als Bank, wenn du meinen Dollar hast, zusätzlich acht oder neun Dollar verleihen kannst. Nein, das ist unmöglich. Ich habe nur einen Dollar, Jeffrey. Wir haben etwas, das man fraktionierte Reserven nennt, was bedeutet, dass man, wenn man einen Dollar hat, neun Dollar verleihen kann. So funktioniert unser System. Und so verstehen nicht nur die Staats- und Regierungschefs der Welt das Bankwesen nicht, sondern auch der Mann auf der Straße, mein Vater, der in der Parkverwaltung arbeitete, könnte sich nicht vorstellen, dass Menschen mehr Geld verleihen können, als sie tatsächlich in der Tasche haben.

Darüber hinaus sagt Jeffrey Epstein, dass es zu einem „Ansturm auf die Banken“ kommen würde, wenn die Öffentlichkeit verstehen würde, wie das Bankensystem funktioniert. (h/t HRS) Hmmm. Wo haben wir diesen Satz schon einmal gehört?

Oh, und Epstein macht auch Clinton für die Finanzkrise von 2008 verantwortlich und gibt zu, dass das Finanzsystem übermäßig komplizierte Fachbegriffe verwendet, um seine Handlungen komplizierter erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich sind.

Eine der interessantesten Informationen stammt jedoch aus einer E-Mail, die Epstein 2016 an Peter Thiel von Palantir schrieb. Darin behauptet Epstein: „Wie Sie wahrscheinlich wissen, vertrete ich die Rothschilds.”

Bezieht er sich dabei auf seine seltsame Beziehung zu Ariane de Rothschild? Oder bezieht er sich auf eine weitreichendere Beziehung zur Bankendynastie?

Hoffentlich können diejenigen unter Ihnen, die sich intensiv mit den E-Mails beschäftigen, weitere Informationen dazu ausgraben!

3) Jemand hat Epsteins Apple-ID-Passwort geändert, nachdem er gestorben war.



Rätsel mir das, Batman: Wie kann ein Toter sein Apple-ID-Passwort ändern?

Antwort: Wer weiß?! Aber laut Jeffrey Epsteins Gmail-Posteingang ist genau das passiert!

Für diejenigen, die es nicht wissen: Im vergangenen November haben zwei findige Softwareentwickler eine innovative Methode entwickelt, um die umfangreichen, unübersichtlichen Epstein-Dokumente des US-Justizministeriums zu sortieren. Sie organisierten alle vom Justizministerium bereitgestellten E-Mails in einer gefälschten Gmail-Ansicht, mit der man die E-Mails von Jeffrey Epstein durchsuchen kann, als wäre man ein Hacker, der sich in sein Konto eingeloggt hat. Das Ganze heißt „Jmail“ und ist hier zugänglich:

https://www.jmail.world

Wenn Sie dort hingehen, sehen Sie, dass die neueste E-Mail eine einfache sechs Wörter lange Nachricht von einem gewissen „Cody Rutland“ ist, der sich offenbar die Mühe gemacht hat, Epstein an die nun öffentlich bekannt gewordene E-Mail-Adresse des in Ungnade gefallenen Erpressers zu schreiben, um ihm mitzuteilen: „Du bist tot – lol, gut, dass wir dich los sind.“ Diese E-Mail wurde am 13. August 2019 verschickt, drei Tage nachdem die Figur Epstein endgültig von der Bühne verschwunden war.

Wie ein findiger Forscher jedoch herausfand, entdeckt man, wenn man auf das Zahnrad-Symbol für die Einstellungen in der oberen Ecke der Seite klickt und „Yahoo-E-Mails nach dem 15. August 2019 anzeigen“ auswählt, eine interessante E-Mail von Apple, die am 14. Januar 2021, über ein Jahr nach seinem Tod, verschickt wurde:

Diese E-Mail deutet darauf hin, dass jemand an diesem Tag das Passwort für Epsteins Apple-ID zurückgesetzt hat.

Das ist, gelinde gesagt, interessant.

Nun, vielleicht handelt es sich dabei nur um einen FBI-Agenten oder jemanden, der an dem Fall arbeitet. Ich weiß nicht, wie solche Ermittlungen ablaufen und ob sie sich die Freiheit nehmen würden, das Passwort eines Verstorbenen zurückzusetzen, aber es ist dennoch faszinierend.

Laut einem anderen Forscher hat jemand Anfang dieser Woche das iTunes-E-Mail-Passwort von Jeffrey Epstein geändert, da diese Adresse offenbar in den kürzlich veröffentlichten Dateien enthalten war. Es gibt noch keine Informationen darüber, wer das getan hat oder was dabei gefunden wurde. Bleiben Sie dran! (Oder iTuned, je nach Fall.)

4) Ein falscher Epstein wurde mit Kisten und Laken geschaffen, um die Medien zu täuschen

Wenn Sie die Geschichte von Epsteins Nicht-Selbstmord verfolgt haben, wissen Sie, wie genau Online-Detektive die Bilder seines Leichnams untersucht haben, der in der Nacht, in der er für tot erklärt wurde, transportiert wurde.

Nun, diese nächste kleine Information wird sicherlich keine Gerüchte unterdrücken. Laut Seite 106 dieses Dokuments in der neuesten Veröffentlichung der Epstein-Akte…

…die Behörden „verwendeten Kisten und Laken, um etwas zu schaffen, das wie ein menschlicher Körper aussah, der in das weiße Fahrzeug des OCME [Office of the Chief Medical Examiner] gelegt wurde, während die Presse folgte, sodass das schwarze Fahrzeug mit EPSTEINs Leiche unbemerkt davonfahren konnte.“

Mit anderen Worten: Das dramatische Video von der Entfernung von „Epsteins Leiche“ aus dem Krankenhaus, das in der Daily Mail, der New York Times und anderen ehrwürdigen Dinosaurier-Medieninstitutionen verbreitet wurde, war in Wirklichkeit nur ein Video von gebrauchten Kisten und Laken, die aus dem Krankenhaus entfernt wurden.

Hmmm. Das erinnert mich an die Zeit, als Gefängnisbeamte zugaben, genau dieselbe List angewendet zu haben, um Timothy McVeighs Leiche (oder das, was vermutlich McVeighs Leiche war) zu einem örtlichen Bestattungsinstitut zur Einäscherung zu transportieren, bevor jemand wusste, was vor sich ging.

Aber vielleicht noch wichtiger als all diese Tricksereien rund um den Leichentausch sind die kürzlich veröffentlichten „makabren Bilder“, die „Jeffrey Epsteins Leiche zeigen, während Rettungssanitäter nach seinem Selbstmord im Gefängnis eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen“. Oder die jüngste Bestätigung, dass die Ermittler über die „übermäßige“ Bettwäsche in Epsteins Zelle zum Zeitpunkt seines Todes und die mysteriöse Abwesenheit seines Zellengenossen gerätselt hatten.

Machen Sie sich selbst ein Bild von diesen „makabren Fotos“ und rätselhaften Fakten … aber sie beweisen sicherlich nicht, dass Epstein sich selbst umgebracht hat!

5) Epstein war Mitglied der Trilateralen Kommission

Wie ich kürzlich in meinem Interview über die Epstein-Akten im Podcast „The Ripple Effect“ erwähnt habe, hätte ich wahrscheinlich wissen müssen, dass Epstein ein Mitglied der Trilateralen Kommission war … aber das wusste ich nicht. Zumindest nicht, bis ich Bannons Interview mit ihm gesehen habe.

Für diejenigen, die die Trilaterale Kommission nicht kennen: In dem Interview mit Bannon gibt Epstein einen kurzen Überblick über die Organisation, wie sie entstanden ist und wie Epsteins guter Freund David Rockefeller ihn persönlich im reifen Alter von 30 Jahren eingeladen hat, dem Gremium beizutreten:

Er [David Rockefeller] gründete etwas, das sich Trilaterale Kommission nannte. Die Trilaterale Kommission ist eine unheimliche Angelegenheit. Die Leute sagten, es handele sich um etwas, das mit den Illuminaten zu tun habe, dass es etwas Geheimnisvolles daran gebe. Menschen, die die Welt regierten. Es waren Politiker. Aber David sagte, dass in den meisten Ländern die Politiker für vier oder acht Jahre gewählt werden, anders als die Königsfamilien in England oder im Nahen Osten. Jemand ist vier Jahre lang im Amt und dann ist er nicht mehr da. Die wichtigsten Personen für Stabilität und Beständigkeit wären Geschäftsleute. Also gründete er diese Trilaterale Kommission aus Geschäftsleuten und Politikern aus drei großen Kontinenten. Das waren also die Nordamerikaner, die Europäer und die Asiaten. Er fragte mich: „Möchten Sie Mitglied der Trilateralen Kommission werden?“ Ich war 30 Jahre alt, 32 Jahre alt. Ich sagte: „Großartig.“ Und er sagte: „Nun, Sie müssen diesen Antrag ausfüllen, damit sie Ihre Biografie haben.“ Ich schaute mir die Liste der Personen an, darunter Bill Clinton, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten, Paul Volcker, alle großen Führungskräfte Amerikas, Asiens und Japans, mit einer sehr langen Beschreibung ihrer Geschichte. Sie baten mich, anzugeben, was ich gerne geschrieben hätte. Ich schrieb: „Jeffrey Epstein, Komma, einfach ein guter Junge“, was ich lustig fand. Niemand sonst fand das lustig.

Interessanterweise gibt es genau an der Stelle des Interviews (14:03 Min.), an der Bannon ihn zur Trilateralen Kommission befragt, einen Schnitt in der Aufnahme. Der Zeitzähler in der Ecke des Bildschirms läuft weiter, aber offensichtlich wurde etwas herausgeschnitten.

Was nicht aus dem Video herausgeschnitten wurde, ist eine Geschichte von Epstein über das „erste“ Treffen der Trilateralen Kommission in Tokio in den „frühen 90er Jahren“. Laut dem Pädophilen „war es lustig, weil sie über Inflation sprachen und sich Sorgen machten, was passieren würde. Wie kontrolliert man Inflation? Als Mathematiker verstand ich das Konzept nicht. Ich verstehe das Konzept auch heute noch nicht. Wie ist das möglich?“

Leider wird jede Gelegenheit, mehr zu diesem Thema direkt von Epstein zu erfahren, zunichte gemacht, als Bannon sich mit einer Reihe irrelevanter Folgefragen einmischt.

Natürlich ist der gesamte Austausch Unsinn, da das erste Treffen der Trilateralen Kommission tatsächlich im Oktober 1973 stattfand. Vielleicht bezog sich Epstein auf das erste Treffen, an dem er teilnahm? Aber wenn er mit 30 (oder 32) Jahren in die Organisation eingeladen wurde, würde das seinen Eintritt in den Club auf Mitte der 1980er Jahre datieren. Nichts davon passt zusammen, und die Zeitachse ergibt keinen Sinn.

Wenn Sie sich eingehend mit der Verbindung zwischen Epstein und der Trilateralen Kommission befassen möchten und wissen möchten, wie dieses Thema mit dem größeren Zusammenhang zwischen Epstein, Erpressung und Geheimdiensten zusammenhängt, sollten Sie den ausführlichen Artikel „From Rockefeller to Starmer: Mapping the Trilateral Network in the Epstein Files” von Paul Knaggs lesen.

6) Pizzagate war real

Die Verschwörungs-Community weiß seit nunmehr 10 Jahren über „Pizzagate“ Bescheid.

Kurz gesagt: Eine Reihe von E-Mails aus dem gehackten Posteingang von John Podesta, dem Wahlkampfleiter von Hillary Clinton, die bizarre, verschlüsselte Nachrichten über „Pizza“ zwischen hochrangigen Politikern enthielten, führten die Forscher in einen Strudel der Verderbtheit. Bald darauf begannen diese Forscher, eine Fülle von Informationen aufzudecken, die darauf hindeuteten, dass ein politisch gut vernetzter Pädophilenring in und um die Machtzentren in Washington, D.C. operierte.

Dieselbe Verschwörungs-Community wird sich auch daran erinnern, wie all die echten, überprüfbaren Informationen, die diese frühen Pizzagate-Forscher zutage förderten, dann absichtlich mit allerlei Desinformationen und leicht zu widerlegendem Unsinn verwässert wurden – in einer False-Flag-Operation, die den Begriff „Pizzagate“ zu einem Synonym für „verrückte Verschwörungstheorie“ machte. Es dauerte nicht lange, bis das Thema Pizzagate von Reddit (und allen anderen „seriösen“ Ecken des Internets) verboten und als gefährliche russische Desinformation bezeichnet wurde.

… Aber wie Saagar Enjeti in einem aktuellen Video über die Epstein-Akten auf Breaking Points bemerkt: „Man kann nicht leugnen, dass viele dieser E-Mails sehr seltsam sind und im Zusammenhang mit einem tatsächlichen Gespräch über Pizza keinen Sinn ergeben. […] Ich verstehe einfach nicht, wie man das nicht zumindest in irgendeiner Weise in Verbindung bringen kann.”

Auf welche der 900 Erwähnungen von Pizza in den Epstein-Dateien bezieht sich Enjeti also?

Ist es der E-Mail-Austausch vom April 2016 mit dem Betreff „The Pizza Monster“, in dem jemand Epstein eine Bilddatei schickt, woraufhin Jeffrey bemerkt: „Sie sieht schwanger aus“, und der Korrespondent antwortet: „Du meinst, sie strahlt ein sanftes Leuchten aus, mit einem Ausdruck von Glückseligkeit und Aufregung. Ja, das ist die Pizza …“?

Oder ist es der iMessage-Gruppenchat über die Herstellung einer Silikonreplik von jemandes Hintern, die als „Backform“ verwendet werden soll und irgendwie zu einer Anspielung auf Pizza wird?

Oder ist es der E-Mail-Austausch, in dem ein redigierter Epstein-Korrespondent andeutet, dass „Pizza und Traubensaft holen gehen“ etwas ist, „das niemand sonst verstehen kann“?

Noch einmal: Wer kann das schon sagen?

Ich weiß nur, dass sogar Reddit nun wieder bereit ist, Spekulationen über Pizzagate zuzulassen.

Aber Moment mal. Entstand Pizzagate nicht ursprünglich auf 4chan, dem berüchtigten chaotischen und trolligen Internetforum, auf dem Kinderpornografie einst als „Cheese Pizza” bezeichnet wurde? Wäre es nicht verrückt, wenn es eine Verbindung zwischen Epstein und 4chan gäbe?

7) Epstein und 4chan

Falls Sie sich mit Internet-Kultur nicht auskennen: 4chan ist ein Imageboard – eine Art Internetforum, das sich auf das Posten von Bildern und Begleittexten konzentriert. Es wurde 2003 von Christopher Poole gegründet, einem damals noch jugendlichen Teenager, der unter dem Online-Pseudonym „moot“ auftrat und offenbar vom anarchischen japanischen Imageboard 2chan inspiriert war.

4chan erlangte schnell den Ruf als Zufluchtsort für Trolle, Shitposter und Liebhaber dessen, was die Poster als „Cheese Pizza” (d. h. Kinderpornografie) bezeichneten.

Die Website enthält zahlreiche Unterforen zu verschiedenen Themen, darunter zu einem bestimmten Zeitpunkt auch ein /new/ Imageboard für Diskussionen über Nachrichten und aktuelle Ereignisse. Das /new/ Imageboard wurde jedoch im Januar 2011 von Poole entfernt, weil, wie er sagte:

Was /new/ betrifft, weiß jeder, der es genutzt hat, genau, warum es entfernt wurde. Als ich das Forum letztes Jahr wieder hinzugefügt habe, habe ich darauf hingewiesen, dass ich es entfernen würde, wenn es zu /stormfront/ verkommen würde. Das ist vor langer Zeit geschehen. Jetzt ist es weg, wie versprochen.

Dann, auf mysteriöse Weise, schien Poole im November 2011 einen Kurswechsel vorzunehmen. Er schuf das Imageboard /pol/ („politisch inkorrekt“) als Ort für uneingeschränkte politische Diskussionen, und das Board knüpfte schnell dort an, wo /new/ aufgehört hatte.

Was geschah also zwischen Januar 2011 und November 2011, dass Poole seine Meinung über den Nutzen eines solchen Imageboards änderte? Epstein ist passiert, das ist passiert.

Insbesondere die neuesten veröffentlichten Epstein-Dateien zeigen, dass Christopher Poole tatsächlich den berüchtigten Pädophilen genau zu der Zeit getroffen (und sogar beeindruckt) hat, als er seinen Kurs im chaotischsten Forum des Internets geändert hat.

Die Zeitachse sieht wie folgt aus: Am 20. Oktober 2011 schickte Boris Nikolic, ein Berater der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, Epstein eine E-Mail mit folgendem Inhalt: „Es gibt einen coolen Typen (KID), den du kennenlernen solltest.“ Damit ist Poole gemeint, zu dessen Wikipedia-Seite Boris einen Link angibt.

Am 24. Oktober 2011 bestätigt Epstein in einer E-Mail an Nikolic das Treffen mit Poole. Tatsächlich haben sich die beiden nicht nur getroffen, sondern sie haben sich auch gut verstanden. „Ich mochte mmot slot. Ich habe ihn nach Hause gefahren, er ist sehr intelligent.“ (Oder, übersetzt aus dem ungebildeten Pädophilen-Jargon: „Ich mochte Moot (Poole) sehr. Ich habe ihn nach Hause gefahren. Er ist sehr intelligent.“)

Dies deutet darauf hin, dass sich Poole und Epstein irgendwann zwischen dem 20. und 24. Oktober 2011 getroffen haben.

Unterdessen wurde /pol/ am 23. Oktober 2011 gestartet.

Zufall? Urteilen Sie selbst. Es gibt weitere Hinweise auf Epsteins anhaltendes Interesse an Poole, den er bei mehreren weiteren Gelegenheiten zu treffen versuchte (und möglicherweise auch traf), sowie auf Epsteins anhaltendes Interesse an 4chan, auf das er in seiner privaten Korrespondenz verwies.

Aber das ist (natürlich) noch nicht das Ende von Epsteins Verbindungen zur modernen Internetkultur.

8) Epstein hat Bitcoin kooptiert (und Call of Duty zu einer Hölle der Mikrotransaktionen gemacht).

Wenn Sie ein Videospiel-Enthusiast sind, haben Sie zweifellos die Schlagzeilen in den Mainstream-Medien gesehen, in denen berichtet wurde, dass Jeffrey Epstein Advisors dazu beigetragen hat, Mikrotransaktionen in Call of Duty zu fördern.

Falls Sie diese Geschichte irgendwie verpasst haben sollten: Sie dreht sich um einen E-Mail-Austausch aus dem Mai 2013 zwischen Epstein, dem Hacker/Erfinder/Futuristen Pablos Holman und Bobby Kotick, dem damaligen CEO von Activision Blizzard, einem Videospielunternehmen, das für die Bestseller-Reihe Call of Duty bekannt ist. In diesem Austausch zeigt sich Epstein begeistert von Koticks Idee, „reale“ Belohnungen als „virtuelle“ Preise zu verwenden. Holman antwortet darauf, dass er „voll und ganz dafür ist, Kinder in die Wirtschaft einzuführen”.

Der Austausch ist nicht nur wegen der gruseligen Formulierung „Kinder indoktrinieren” bemerkenswert, sondern auch wegen seiner Vorwegnahme der „Mikrotransaktionen” (Bezahlen von echtem Geld für Upgrades im Spiel), die die moderne Ära des Gaming prägen. Tatsächlich fand der Austausch nur zwei Monate nach der Einführung der ersten Mikrotransaktionen in der Call of Duty-Reihe statt.

So interessant diese Nachricht für Gamer auch sein mag, es gibt eine weitaus größere Geschichte über Epstein und die Online-Wirtschaft, die weitgehend übersehen wird: Epstein hat dazu beigetragen, Bitcoin zu kapern.

Um alle Details dieser Geschichte zu erfahren, legen Sie alles beiseite, was Sie gerade tun, und lesen Sie Aaron Days ausführlichen Bericht „The Hijacking of Bitcoin“ für das Brownstone Institute.

In diesem unglaublich detaillierten Artikel erklärt Day akribisch, wie Epstein dazu beigetragen hat, die Übernahme von Bitcoin durch die „Big Blockers“ zu finanzieren, die Bitcoin zu der regierungskonformen, nicht-kryptografischen „Kryptowährung“ gemacht haben, die es heute ist.

Wie Day darlegt, wurde dies auf mindestens zwei verschiedene Arten erreicht:

Erstens durch einen Zuschuss in Höhe von 525.000 US-Dollar an die Digital Currency Initiative des MIT Media Lab, der, wie Media Lab-Direktor Joi Ito prahlte, dazu verwendet wurde, drei der fünf wichtigsten Bitcoin-Entwickler an Bord zu holen; und

zweitens durch eine Investition in Höhe von 500.000 Dollar in Blockstream, ein Unternehmen, das Tools entwickelt hat, um Bitcoin von seiner ursprünglichen Verwendung als dezentrale, freiheitsfördernde Kryptowährung weg und auf seinen aktuellen Weg als unbrauchbare, staatlich regulierte Nicht-Kryptowährung zu lenken.

Die ganze Geschichte ist natürlich gleichermaßen faszinierend wie erschreckend, daher sei jedem, der sich für dieses Thema interessiert, die Lektüre von Days Artikel ans Herz gelegt. Es sollte jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht überraschen, dass Epstein im Zentrum der Subversion steht, die uns in den Würgegriff einer staatlich regulierten, zentralisierten digitalen Währung gebracht hat.

9) Ghislaine wurde eingeladen, Mitglied der „Shadow Commission” zum 11. September zu werden

Noch nie von der „Shadow Commission on 9-11-2001” gehört? Ich auch nicht (wie die meisten Menschen) – bis letzte Woche.

Da stießen Forscher auf eine E-Mail in den Epstein-Akten, die von einem gewissen Edward Jay Epstein an eine gewisse Ghislaine Maxwell geschrieben worden war.

Siehe hier: EFTA02335737

Es ist ein kurzer Austausch. Ed fragt „Gmax“, ob sie Interesse daran hat, bei etwas namens „Shadow Commission on 9/11“ mitzumachen, und Ghislaine antwortet, dass sie nicht dabei sein kann.

Was ist also die 9/11 Shadow Commission?

Glücklicherweise gibt Ed einen Link zu einer Website an, auf der weitere Informationen über die Kommission zu finden sind. Der Link funktioniert heute zwar nicht mehr, aber dank der Wunder der Wayback Machine können wir sehen, wie die Website Anfang 2003 aussah, als Ed diese E-Mail verschickte. Hier ist sie.

Daraus können wir schließen, dass Edward Jay Epstein nicht mit Jeffrey Epstein verwandt ist. Vielmehr ist er ein langjähriger Regierungsskeptiker, der sich an der Warren-Kommission zur Vertuschung des JFK-Attentats die Sporen verdient hat und zum Zeitpunkt seiner Kontaktaufnahme mit Ghislaine bereits Autor (und bekannter „hartnäckiger Skeptiker“) war.

Aus dieser archivierten Website können wir auch schließen, dass die „Shadow Commission on 9-11-2001“ keine geheime, von der Regierung gesponserte Verschwörungsgruppe von Vertuschern ist, sondern ein früher, nicht besonders ausgeklügelter Versuch, einige Fragen zur offiziellen Darstellung des 11. September zusammenzustellen. Wenn Sie zu dieser Zeit im Bereich der 9/11-Wahrheit tätig waren, kennen Sie die Art der diskutierten Themen: das Video „Fat Bin Laden“, die Sicherheitsmängel, die „fehlenden“ Beweise usw.

Wie kam dieser „hartnäckige Skeptiker“ und 9/11-Fragensteller also an Ghislaine’s E-Mail? Warum wollte er sie für seine Schattenkommission rekrutieren? Was hat das mit dem Preis von Tee in China zu tun?

Gute Fragen! Lassen Sie mich wissen, wenn Sie die Antwort finden.

10) Epstein hat sich nicht selbst umgebracht

Oh, OK, ich habe offensichtlich nichts über Epsteins Selbstmord (oder Nicht-Selbstmord) aus den neuesten veröffentlichten Dateien erfahren.

Es gibt ein neu veröffentlichtes Videologbuch, das im Widerspruch zu dem steht, was uns zuvor über die Ereignisse in der Nacht von Epsteins „Selbstmord“ erzählt wurde, und es gibt die oben erwähnten „makabren“ Post-Mortem-Fotos und Fragen zu übermäßigen Bettlaken. Wenn Sie jedoch wissen möchten, was in dieser Nacht tatsächlich passiert ist – oder gar die Antwort auf eine der tiefergehenden Fragen zu Epstein –, muss ich Ihnen leider sagen, dass Sie diese Antworten in diesen Dateien nicht finden werden.

Aber genau darum geht es doch, oder?

Sicher, es gibt Hinweise auf viel, viel größere Machenschaften:

die E-Mail-Korrespondenz, die auf die Existenz eines albanischen Drogenterrorismus-Komplotts hindeutet, bei dem eine Million Kinder an westliche Eliten verkauft werden sollen;

eine E-Mail von einer vertraulichen Quelle, die behauptet, ein ehemaliger Mitarbeiter von Epsteins „Zorro”-Ranch in New Mexico zu sein, und angibt, dass zwei ausländische Mädchen „irgendwo in den Hügeln hinter der Ranch” begraben wurden, nachdem sie „während brutaler Fetisch-Sexpraktiken stranguliert” worden waren;

Epsteins nonchalante Bemerkung „Ich habe das Foltervideo geliebt“, die er einer E-Mail angehängt hat, in der er sich nach dem Verbleib eines Freundes erkundigt;

sein Angebot, Frauen Geld für die Geburt von Babys für den „Schwarzmarkt“ zu zahlen;

seine umfangreiche Korrespondenz mit Bryan Bishop, einem Bitcoin-Entwickler, über die Erleichterung „der ersten Lebendgeburt eines Designer-Babys und möglicherweise eines menschlichen Klons“;

&c.

Aber das sind nur Bruchteile. Wir bekommen hier nicht die ganze Geschichte zu sehen. Das ist keine Spekulation, sondern eine anerkannte Tatsache.

„Sie haben bestenfalls die Hälfte der Dokumente veröffentlicht“, sagte der Abgeordnete Ro Khanna, ein Mitglied der überparteilichen Initiative, die sich dafür einsetzt, diese Dokumente vom Justizministerium zu erhalten, letzte Woche gegenüber Meet The Press. „Das sind die meisten Dokumente, die wir bisher in der Geschichte veröffentlicht gesehen haben. Aber das reicht nicht aus. Wenn wir die restlichen Akten nicht bekommen […] und wenn die Überlebenden nicht zufrieden sind, dann sind Thomas Massie und ich bereit, ein Amtsenthebungsverfahren oder ein Verfahren wegen Missachtung des Kongresses einzuleiten.“

Der Abgeordnete Massie, Khannas republikanischer Komplize bei den Bemühungen, diese Dokumente zu beschaffen, äußerte sich noch deutlicher zu der Veröffentlichung: „Wie werden wir also wissen, ob dieser Gesetzentwurf erfolgreich war? Wir werden es wissen, wenn Männer, reiche Männer, in Handschellen zum Gefängnis geführt werden, und bis dahin ist dies immer noch eine Vertuschung.“

Aber wenn reiche Männer in Handschellen zum Gefängnis geführt werden, ist das ein Zeichen dafür, dass Gerechtigkeit walten kann, und genau das Gegenteil von dem, was wir bisher gesehen haben. Tatsächlich haben wir bisher nur Peter Mandelson in Unterhosen gesehen.

Ja, der ehemalige britische Botschafter in den USA musste aus dem House of Lords ausscheiden und wird nun von der Polizei „unter die Lupe genommen“, nachdem die Akten eine viel engere Beziehung zwischen dem in Ungnade gefallenen Politiker und dem lüsternen Erpresser bestätigten, als bisher bekannt war. Inmitten des Trubels geht die Tatsache unter, dass Mandelson (wie sein Kumpel Epstein und wie der britische Premierminister Keir Starmer, der ihn trotz seiner bekannten Verbindungen zu Epstein zum Botschafter ernannte) Mitglied der Trilateralen Kommission ist.

Was ist also mit den tatsächlichen Opfern von Epstein? Was haben sie zu all dem zu sagen?

„Die jüngste Veröffentlichung der Jeffrey-Epstein-Akten wird als Transparenz verkauft, aber in Wirklichkeit werden damit die Überlebenden bloßgestellt“, erklärte eine Gruppe von Opfern letzte Woche in einer Stellungnahme. „Wieder einmal werden die Namen und identifizierenden Informationen der Überlebenden offengelegt, während die Männer, die uns missbraucht haben, im Verborgenen bleiben und geschützt werden.“

Und das ist ungefähr der Stand der Dinge. Zweifellos gibt es in diesen Akten noch viel, viel mehr, was wirklich interessant ist. Aber erwarten Sie nicht, dass Sie in den vom Justizministerium redigierten Akten den ganzen Wahrheitsgehalt dieses Kaninchenbaus aufdecken können.