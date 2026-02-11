Hat die USA noch eine Verfassung?

Von Andrew P. Napolitano

Rechtswissenschaftler verfügen über viele Blickwinkel, um die Verfassung zu untersuchen. Anwälte müssen etwa 150 Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs beherrschen, um ein ausreichendes Verständnis der Regierung zu haben. Doch vieles von dem, was Anwälte studiert haben, ist Theorie – wie die Verfassung funktionieren soll, im Gegensatz dazu, wie sie tatsächlich funktioniert. Dieses Dilemma zwischen „sollte“ und „tatsächlich“ wird oft als das Formale versus das Funktionale bezeichnet.

Formal besitzt die Vereinigten Staaten noch immer eine Verfassung. Es gibt weiterhin die drei Gewalten der Regierung. Der Kongress besteht nach wie vor aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Der Präsident wird weiterhin durch das Wahlmännerkollegium gewählt. Die Gerichte funktionieren weiterhin, um Streitigkeiten zu entscheiden und festzulegen, was Gesetze bedeuten und was die Verfassung bedeutet.

Doch dank – in großem Maße – der öffentlichen Angst und Hysterie im Krieg gegen Drogen in den 1980er- und 1990er-Jahren, im Krieg gegen den Terror in den 2000er- und 2010er-Jahren und nun im Krieg gegen Einwanderer, fand es der Kongress funktional leicht, verfassungsrechtliche Abkürzungen zu nehmen und wegzusehen, während eine Krise nach der anderen zur Ausweitung exekutiver Macht und zum Abbau persönlicher Freiheiten führte.

Das Hauptopfer in all diesen Kriegen war das zutiefst amerikanische Recht, in Ruhe gelassen zu werden, das ausdrücklich durch den Vierten Verfassungszusatz geschützt ist. Dieser lautet:

„Das Recht des Volkes, in seiner Person, seinen Häusern, Papieren und Effekten vor unvernünftigen Durchsuchungen und Beschlagnahmen sicher zu sein, darf nicht verletzt werden; und es sollen keine Haftbefehle erlassen werden, außer bei hinreichendem Tatverdacht, gestützt durch Eid oder Bekräftigung, und unter genauer Bezeichnung des zu durchsuchenden Ortes oder der zu beschlagnahmenden Personen oder Sachen.“

Die Gerichte haben entschieden, dass alle Durchsuchungen und Beschlagnahmen – mit Ausnahme einiger weniger dringender Umstände – ohne Haftbefehl per Definition unvernünftig sind und damit gegen diesen Zusatz verstoßen.

1947, als das Überziehen eines Einwanderungsvisums ein zivilrechtliches Vergehen war – wie das verspätete Einreichen der Steuererklärung oder das Unterlassen des Schneeschaufelns vor dem Haus – entwickelte der Kongress das Konzept administrativer Haftbefehle, bei denen ein Bundesbeamter einen anderen ermächtigte, nach solchen zivilrechtlichen Verstößen zu suchen. Die Theorie war, dass es sich nicht um Straftaten handelte und niemand ins Gefängnis kommen könne, weshalb kein richterlicher Haftbefehl erforderlich sei.

Der Krieg gegen Drogen begann die schleichende Aushöhlung des Rechts auf Privatsphäre, getragen von der Überzeugung der Strafverfolgungsbehörden, dass bereits der bloße Besitz kontrollierter gefährlicher Substanzen der sozialen Ordnung so sehr schade, dass seine Beseitigung ein höheres Gut sei als die Bewahrung verfassungsrechtlicher Normen. Leider durchdrang diese Haltung auch die Justiz, die bald davor zurückschreckte, – um mit den Worten von Richter Benjamin Cardozo zu sprechen – den Verbrecher freizulassen, weil der Polizist einen Fehler gemacht hatte.

Doch im Krieg gegen Drogen, ebenso wie im Krieg gegen den Terror, hat der Polizist keinen Fehler gemacht; er hat verfassungsrechtliche Normen bewusst verletzt, weil er glaubte, damit durchzukommen.

Dann erlaubte der Patriot Act im Jahr 2001 einem Bundesbeamten, einen anderen zu ermächtigen, Durchsuchungen persönlicher privater Unterlagen vorzunehmen, die sich im Besitz des eigenen Arztes, Anwalts, Bankers, Telefon- und Computeranbieters, sogar des Briefträgers befinden. Die Theorie war, dass man seine Privatsphäre aufgegeben habe, als man diesen Verwahrern erlaubte, die eigenen Unterlagen aufzubewahren. Und als Schlag gegen den Ersten Verfassungszusatz untersagte das Gesetz dem Empfänger eines von einem Agenten verfassten Haftbefehls, irgendjemanden über dessen Erhalt zu informieren.

Dann, nachdem der Trommelwirbel anti-einwandererischer Hysterie und Paranoia die Regierung auf nahezu allen Ebenen infiziert hatte und der Kongress Einwanderungsverstöße von zivilrechtlichen Vergehen zu Straftaten umwandelte, wiesen die Bundesbehörden ihre Agenten an, administrative Haftbefehle zur Festnahme von Personen zu verwenden.

Dies geschah in offenkundiger Verletzung des Vierten Verfassungszusatzes und geschieht irgendwo in den Vereinigten Staaten noch immer, während dieser Essay gelesen wird. Administrative Haftbefehle sind Generalvollmachten, die dem Inhaber erlauben, dort zu suchen, wo er will, und zu beschlagnahmen, was er findet. Der britische Gebrauch von Generalvollmachten war ein wesentlicher Auslöser der Amerikanischen Revolution. Der gesamte Zweck des Vierten Verfassungszusatzes bestand darin, Generalvollmachten abzuschaffen und zu verbieten.

Heute werden in Minneapolis und anderswo Durchsuchungen und Beschlagnahmen von Personen, Häusern, Papieren und Effekten ohne richterliche Haftbefehle durchgeführt. Administrative Haftbefehle nennen oft nicht einmal die festzunehmende Person. Sie erlauben Erscheinungsbild, Beschäftigung und Aufenthaltsort als beschreibende Ermächtigung für Gruppenstopps und -festnahmen. Dies hat zu regelmäßigen, konsistenten, systematischen und massiven Verletzungen der Rechte aus dem Vierten Verfassungszusatz von Bürgern und Einwanderern geführt.

Während dieser beschämenden Geschichte staatlicher Gleichgültigkeit gegenüber der Verfassung war die Haltung der Bundesbeamten, die die Verletzungen begingen – und oft auch der Richter und Geschworenen, die sie bestätigten, sowie der Gesetzgeber, die sie ermöglichten – stets: wir gegen sie. Wir nehmen keine Drogen, sie tun es. Wir sind keine Terroristen, sie sind es. Wir wurden hier geboren, sie nicht.

Bis jetzt.

Jetzt haben wir auf den Straßen und in den Häusern der hilflosen Bewohner von Minneapolis den Grund gesehen, warum wir einen Vierten Verfassungszusatz haben. Der Regierung kann nicht vertraut werden, sich selbst zu bewerten oder zu zügeln, wenn es um die Einhaltung der Verfassung geht. Daher die feierliche Notwendigkeit des Eingreifens der Justiz zwischen Regierung und ihren Zielpersonen. Daher die absolute Anforderung eines begründeten Tatverdachts. Daher die zwingende Anforderung der Genauigkeit.

Nun hat die Trump-Regierung – beim Durchkämmen aller Einwanderer, selbst langjähriger, gesetzestreuer Bewohner mit amerikanischen Kindern und Enkeln – administrative Haftbefehle eingesetzt, die niemals vom Obersten Gerichtshof genehmigt wurden, um die Türen der Häuser von Einwanderern und amerikanischen Bürgern einzutreten und sie in Unterwäsche bei eisiger Kälte zu wartenden Regierungsfahrzeugen zu schleifen.

Nun töten dieselben Bundesbeamten, die Freiheiten mit Füßen treten, unschuldige Amerikaner auf offener Straße.

Um Richter Louis Brandeis zu paraphrasieren: Wenn die Regierung selbst zum Gesetzesbrecher wird, erzeugt sie Verachtung für Recht und rechtsstaatliche Verfahren; sie lädt jeden ein, sich selbst zum Gesetz zu machen; sie verbreitet die Anarchie, die sie hervorbringt.

Es gab Zeiten, in denen die Verfassung uns schützte. Funktional sind diese Tage heute vorbei.