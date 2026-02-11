Das WEF wird „epsteiniert“

Von Peter Koenig

Jeffrey Epstein ist seit fast sechs Jahren tot. Doch sein monströses Vermächtnis aus Kindesmissbrauch und Sexhandel – ebenso wie das von Tausenden hochrangiger Politiker, Staatschefs, Konzernchefs und Filmstars – lebt weiter. Erst jetzt werden ihre Verbrechen ans Licht gebracht, nachdem das US-Justizministerium (DoJ) endlich rund 3,5 Millionen Seiten veröffentlicht hat, aus denen hervorgeht, wer wann, wie und mit wem in Epstein verwickelt war.

In diesen Akten taucht prominent Børge Brende auf, der derzeitige Präsident und CEO des Weltwirtschaftsforums (WEF), Nachfolger von Klaus Schwab, der das WEF in Schande „verlassen“ hat – hinausgedrängt von Børge Brende und dem stellvertretenden CEO des Kuratoriums, Peter Brabeck, dem ehemaligen CEO von Nestlé. Es sieht so aus, als müsse auch Børge Brende bald in Schande gehen.

Er beteuert seine Unschuld, wie sie es alle tun, und behauptet, nichts von Epsteins krimineller Vergangenheit gewusst zu haben, geschweige denn von Kindesmissbrauch und Sexhandel. Brende gibt vor, Epstein nur ein einziges Mal bei einem Abendessen in New York getroffen zu haben. Die Epstein-Akten sagen etwas anderes. Nun befindet sich Børge Brende, der ehemalige norwegische Außenminister (2013 bis 2017), in einer stotternden Zwickmühle.

Epsteins Nachleben könnte das Weltwirtschaftsforum (WEF) zu Fall bringen. Wem gehört das WEF eigentlich, jetzt, da Klaus Schwab weg ist – oder ist er es wirklich? Oder auch schon vorher? De facto gehört das WEF BlackRock bzw. dessen CEO Larry Fink. BlackRock ist mit Abstand der größte Geldgeber des WEF und zugleich größter Aktionär aller weiteren WEF-Unterstützer, etwa aus dem Silicon Valley, der Pharmaindustrie, der Öl- und Energiewirtschaft, dem Transportwesen, der Lebensmittelindustrie (z. B. Nestlé), der breiten industriellen Fertigung von Autos bis Maschinen – und natürlich, ganz besonders wichtig, nicht zu vergessen: der Rüstungsindustrie.

BlackRock besitzt die Welt durch einfache Mehrheitsbeteiligungen [nicht „absolute“ Mehrheiten] an nahezu allen großen Industrien, der Produktion, den Dienstleistungen und dem Bankensektor – indem es zusammen mit seiner austauschbaren Partnerorganisation Vanguard sowie State Street, einem dritten engen Verbündeten, Vermögenswerte im Wert von schätzungsweise 20 bis 30 Billionen US-Dollar verwaltet. Exakte Zahlen sind nicht verfügbar. Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands lag 2025 bei etwa 5,1 Billionen US-Dollar (Schätzungen der Weltbank). Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Mr. Larry Fink bestimmt alles – über jeden, über jedes Land – und über das WEF. Es ist fair anzunehmen, dass Larry Fink lange vor der Veröffentlichung Zugang zu den Epstein-Akten hatte. Also wendete er dieselbe Strategie an, um einen „unangenehmen“ Rufschädiger des WEF loszuwerden, wie er es im vergangenen Jahr mit Klaus Schwab getan hat – nun mit Børge Brende, dem „neuen“ CEO des WEF nach Schwab. Fink muss von Brendes Verwicklung mit Epstein gewusst haben. Brende ist ein Ja-Sager, und Fink will keine Ja-Sager an der Spitze des WEF. Er will Denker.

Also veranlasst Fink das Wall Street Journal (WSJ) und die Financial Times (FT), die er beide über den Murdoch-Medienkonzern besitzt – den er ebenfalls besitzt –, einen Artikel über Børge Brendes Verbindung zu Epstein zu veröffentlichen, um den Stein ins Rollen zu bringen. Ist das einmal geschehen, entwickelt der Prozess seine eigene Dynamik.

Die Frage lautet: Wer gab letztlich den Befehl zur Veröffentlichung der Epstein-Akten? Larry Finks Beteiligung an der Veröffentlichung der 3,5 Millionen Seiten ist reine Spekulation, wäre aber nicht überraschend. Man muss sich nur die Machtstruktur vor Augen führen, die er verwaltet und kontrolliert.

Der WEF-CEO-Skandal mit Jeffrey Epstein könnte das WEF zu Fall bringen. Børge Brendes Tage könnten gezählt sein. Je mehr Details seiner tiefen Verstrickung mit Epstein ans Licht kommen, desto weniger werden seine dürftigen Ausreden „Ich wusste es nicht“ tragen.

Der Zusammenbruch des WEF könnte einen Dominoeffekt auslösen und relativ schnell die gesamte gegenwärtige Weltstruktur zum Einsturz bringen – die „ordnungslos-regelbasierte Ordnung“ –, da alle großen sogenannten Weltführer in die Epstein-Pädophilie verwickelt sind.

Ist es das, was Larry will? Vielleicht. Möglicherweise sieht er sich mit seiner Machtpathologie selbst als neuen Kaiser mit finanzieller und digitaler Kontrolle über jeden Menschen und jeden Winkel der Erde. Aber kann er die möglichen Dynamiken eines solchen Schrittes erkennen? Eine erwachte Bevölkerung wird sich möglicherweise nicht mehr einem einzelnen Führer beugen – egal, wie modisch er gekleidet ist. Sie wissen, dass er jenseits der Fassade nackt ist, wie sie alle.

Und ja, Larry Fink mag böse sein, aber er ist klug. Er hat mit Sicherheit keine Verbindungen zu Jeffrey Epsteins Klub pathologisch Kranker.

Jeffrey Epstein wurde am 10. August 2019 im Metropolitan Correctional Center in New York City „suizidiert“, wo er auf seinen Prozess wegen Sexhandels wartete. Der Prozess war vorläufig für Juni 2020 angesetzt, auch wenn seine Anwälte auf einen späteren Termin drängten.

Es lag im Interesse der „hohen“ Elite – des pädophilen Abschaums, der vorgibt, die Welt zu regieren –, dass er nicht vor Gericht kam, da er zahlreiche unbequeme Wahrheiten hätte preisgeben und die Karrieren der kindesmissbrauchenden Elite ruinieren können, darunter US-Präsidenten und andere Staatschefs. Seine Beseitigung – lieber früher als später – entsprach daher vollkommen den Absichten seiner Geheimdienst-Arbeitgeber.

Epstein arbeitete für den israelischen Mossad, und wer für den Mossad arbeitet, arbeitet standardmäßig für das berüchtigte Trio: Mossad, CIA (USA) und MI6 (UK). Ihr Plan war brillant und möglicherweise über mehr als 100 Jahre vorbereitet. Epstein war das perfekte Werkzeug: geld- und machtgierige Pädophile, sogenannte „Führer“ der Welt, in Sexualverbrechen zu verwickeln – Vergewaltigung von Minderjährigen, Pädophilie mit verschleppten, hilflosen Kleinkindern, Kannibalismus und letztlich die schnelle Entsorgung ihrer verstümmelten Körper, meist im Meer.

All diese sogenannten Weltführer, Milliardäre und pädophilen Psychopathen machten sich dadurch erpressbar. Man stelle sich vor, was das potenziell bedeutet – die Weltordnung (oder Unordnung) könnte zusammenbrechen, wenn Könige und Königinnen, Prinzessinnen, Präsidenten und Premierminister in das Epstein-Spiel verwickelt sind.

Die Frage ist: Wer ordnete an, Jeffrey Epstein zu „suizidieren“? Auch hier können wir nur spekulieren. Und das ist kompliziert, da wir erst am Anfang stehen, die Punkte miteinander zu verbinden. Auch das ist wahrscheinlich irgendwo in den 3,5 Millionen Seiten der Epstein-Pädophilie-Akten verborgen, die das US-Justizministerium kürzlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat.

Und wer veranlasste letztlich diese Veröffentlichung? Auch das ist derzeit noch ein Ratespiel.

Warum hat Børge Brende keinen Ausweg?

Im November 2025, als der Name des WEF-CEO Børge Brende erstmals im Zusammenhang mit Epstein genannt wurde, erklärte Brende der norwegischen Zeitung Aftenposten, er habe keinerlei Verbindung zu Epstein. Er sagte, er hätte niemals darum gebeten, jemanden zu treffen, der wegen sexueller Übergriffe verurteilt worden sei.

Das US-Justizministerium beweist nun jedoch, dass Børge Brende in einer früheren Erklärung nicht die Wahrheit gesagt hat. Zwischen 2018 und 2019 tauschte er mindestens 27 Nachrichten mit Epstein aus. Zudem wurden drei persönliche Abendessen im Haus Epsteins in New York bestätigt. Mit diesen Fakten konfrontiert, räumt Brende ein, dass seine frühere Darstellung falsch war, und erklärt, er habe „die Sache damals anders verstanden“.

„Ich hätte Epsteins Vergangenheit genauer prüfen müssen. Ich bedaure zutiefst, dass ich das nicht getan habe.“

Ein wunderbares Geständnis, dem natürlich jeder und sein Onkel glauben.

In einem der intimeren Austausche zwischen Epstein und Børge Brende fragt Epstein Letzteren nach seinen Menüvorlieben. Brende antwortet umgehend, er würde wieder gerne „Sushi“ als Vorspeise haben. Das Sushi der früheren Mahlzeiten sei so frisch und schmackhaft gewesen. Ist Sushi vielleicht vergleichbar mit der „Pizza“ von Pizzagate – erinnern wir uns an den Kindeshandelsskandal von 2016 in Washington D.C., an dem ebenfalls kleine Mädchen beteiligt waren?

Die norwegische Politikerin Guri Melby glaubt kein Wort von dem, was Børge Brende sagt. Er behaupte Unkenntnis von Epsteins Vergangenheit, sagt sie.

„Seine Wortwechsel, in denen er Frauen zu verachten scheint, sind grotesk“, sagte sie dem Portal Nyhetsblikk.

Guri Melby fordert nun, dass Børge Brende überprüft, ob er noch legitim als Präsident und CEO des WEF ist. In direkteren Worten fordert sie seinen Rücktritt. Schließlich steht der Ruf Norwegens auf dem Spiel.

Die Beziehung zwischen Epstein und Børge Brende wird bei genauerer Betrachtung des E-Mail- und SMS-Austauschs zwischen den beiden Freunden immer intimer. Epstein und Børge Brende diskutierten sogar die Möglichkeit, dass das WEF die UNO ersetzen könnte.

„Genau. Wir brauchen eine neue globale Architektur. Das WEF hat ein einzigartiges Potenzial“, schrieb der ehemalige norwegische Außenminister.

Auf Nachfrage schwieg das WEF zunächst. Die Stiftung, die beim Davoser Treffen (Ende Januar 2026) aufgrund von Reden von Trump, Macron, Milei und Musk erneut im Rampenlicht stand, weigerte sich zu sagen, wie und wann sie von dem Austausch zwischen Jeffrey Epstein und Børge Brende erfahren hatte. Sie verwies lediglich auf Brendes Erklärungen und erklärte, man werde „derzeit keinen weiteren Kommentar abgeben“.

Siehe hierzu weitere Details.

Intern jedoch brennt das WEF. Wie die NZZ am 4. Februar berichtete, hat das WEF eine Untersuchung zu dem sich entwickelnden Skandal eingeleitet.

Werden die Ergebnisse so ausfallen wie bei der Untersuchung, die der Stiftungsrat des WEF 2025 initiiert und bezahlt hat, um Klaus Schwab als Präsident und CEO des WEF zu entsorgen? 2025 sprach das Rechtsteam des WEF Schwab und das WEF von jeglichem Fehlverhalten frei. Klaus Schwab verließ das WEF, jedoch eher leise, ohne großen Skandal.

Diese Untersuchung ist deutlich ernster, da es 3,5 Millionen pädophile Akten gibt, die die Wahrheit stützen – von denen einige den WEF-CEO Børge Brende belasten. Und wer weiß, wen aus der internen Elite des WEF noch.

Bleiben Sie dran. Ein großer Zusammenbruch könnte bevorstehen.

Als Nachgedanke ein Blick auf das große Ganze:

In einer Mitteilung von Jeffrey Epstein an Peter Thiel schreibt Epstein: „Wie Sie wahrscheinlich wissen, vertrete ich die Rothschilds.“ Geschrieben am 28. Februar 2016. Das sagt weit mehr, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Es geht nicht nur um Epstein und jene pädophilen Psychopathen, die in seine Falle getappt sind – hochrangige Politiker und Wirtschaftsführer –, sondern um die City of London [den Vatikan der Hochfinanz], das westliche Finanzsystem, ein System, das unsere Zivilisation schrittweise immer weiter korrumpiert hat.

Seth Holehouse, der Moderator von „Man in America“, nennt das, was wir geworden sind, eine Pathokratie (wie eine kleine Anzahl gewissenloser Menschen durch Kompromittierung und Erpressung die Kontrolle über ganze Systeme übernimmt). Dann gehen wir durch die Dokumente. Die Namen. Die Muster. Die Verbindungen, die weit höher reichen, als die meisten Menschen bereit sind zu akzeptieren. Dies ist kein bloßer Dokumentenabwurf. Es ist eine Entlarvung dessen, wie Macht sich selbst schützt – und warum sie zu bröckeln beginnt.

Sollten die Epstein-Akten tatsächlich das „System“ zu Fall bringen, wäre das eine gute Sache. Aber nur dann, wenn wir, das Volk, die Gelegenheit ergreifen, eine Zivilisation aufzubauen, die auf unseren angeborenen menschlichen Werten basiert – mit Gewissen, mit Empathie füreinander und mit einer festen Entschlossenheit zum Frieden. Es wird tägliche Arbeit sein, wachsam gegenüber jenen bösen Geistern zu bleiben, die nicht loslassen wollen. Doch was wir aus dem Zusammenbruch der aktuellen Welt-Unordnung gelernt haben – oder hätten lernen sollen –, aus dem Chaos, das uns in den Abgrund führt, ist: Nichts kommt umsonst.

Wir sind hier, um das zu genießen, wofür wir arbeiten – gemeinsam für unser gemeinsames Wohl. Doch individueller Komfort wird nicht „verdient“. Bestenfalls wird er gestohlen. Schlimmstenfalls ist er das Ergebnis unserer Nachgiebigkeit gegenüber Manipulation. Weil es „bequem“ ist, das Gewissen für kurzfristiges materielles Wohlergehen abzuschalten.

Fallen wir nie wieder darauf herein! Machen wir das Gewissen zu einer dauerhaften Priorität, tief verankert in unserem Geist.

Vielleicht interessiert Sie die vollständige Analyse von Seth, dem Moderator von Man in America – ein 58-minütiges Video [gestreamt am 1. Februar 2026] mit außergewöhnlichen Enthüllungen, die für das analysiert werden, was sie sind – sie sind nicht gefälscht.

Abschließend: Wenn Sie selbst recherchieren möchten, welche Namen auf den 3,5 Millionen Seiten der Epstein-Liste stehen, finden Sie hier den Link des US-Justizministeriums.

Die Datenbank wird von künstlicher Intelligenz betrieben, ist aber (noch) nicht durch KI-„Fake News“ manipuliert worden und gilt als gesichert.