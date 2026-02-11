John Ing: Gold – Der Nebel des Krieges (Teil 1/2)

Niemand kennt die wahre Ursache der Weltwirtschaftskrise. Was wir wissen, ist, dass sich eine Konjunkturabschwächung zu einer Rezession verschlimmerte und sich der große Börsencrash dann zur Weltwirtschaftskrise von 1929 entwickelte. Es wurden zahlreiche Gründe dafür genannt, vom Zusammenbruch der „Goldenen Zwanziger“ über die Spekulationsorgie an den Märkten bis hin zur großen Industrialisierung Amerikas.

Auch das Fehlen institutioneller Governance spielte eine Rolle, da Gier die Oberhand gewann, als Investmentfonds – unkontrollierbare Blind Pools – Kapital in Form einer Pyramide anzogen. Hinzu kam eine eklatante Vermögensungleichheit, da die reichsten 5% der Bevölkerung 30% des nationalen Vermögens besaßen.

Als die Musik aufhörte, implodierten diese Strukturen und begruben Reiche wie Arme gleichermaßen unter sich. Nach dem Börsencrash von 1929 wurden die Securities Exchange Commission (SEC), die Federal Deposit Insurance Corporation und die