Doug Casey über den globalen Vorstoß für eine digitale ID – und ihre Bedrohung für die Freiheit

Doug Casey

International Man: Kürzlich hat die Staatsbank von Vietnam im Zuge der Umstellung auf ein neues nationales digitales ID-System über 86 Millionen Bankkonten deaktiviert.

Die Behörden bezeichnen dies als „Sicherheitsupgrade“, aber es hat über Nacht Millionen von Menschen den Zugang zu ihrem eigenen Geld abgeschnitten.

In Thailand sehen wir einen ähnlichen Vorstoß, finanzielle und Online-Aktivitäten an staatlich ausgegebene digitale IDs zu knüpfen.

Ist das Teil eines koordinierten globalen Vorstoßes in Richtung zentralisierter Kontrolle durch digitale ID-Systeme?

Doug Casey: Ohne Zweifel.

Geld ist eine primäre Manifestation persönlicher Freiheit. Geld ist nicht nur ein wirtschaftliches Gut; es ist ein moralisches Gut. Es repräsentiert die Stunden Ihres Lebens, die Sie damit verbracht haben, es zu verdienen, und alles, was Sie sich für sich und andere in der Zukunft erhoffen. Es ist effektiv geronnene oder kristallisierte Lebenszeit.

Diejenigen, die andere Menschen kontrollieren wollen – Kollektivisten, Etatisten, Marxisten, die Woken, Sozialisten und dergleichen – wollen natürlich die Verwendungsmöglichkeiten und den Wert von Geld einschränken. Die Durchsetzung der Verwendung von Fiat-Geld, das von Zentralbanken ausgegeben wird, ist der ideale Weg, dies zu tun. Es handelt sich um einen gigantischen Betrug. Aber der Durchschnittsmensch akzeptiert das dummerweise als Teil des kosmischen Firmaments.

Den Menschen wurde gesagt, dass sie in einer Demokratie die Herrscher seien. In Wirklichkeit ist die Demokratie in der heutigen Welt nichts anderes als Pöbelherrschaft, die in Anzug und Krawatte gekleidet ist. Sie kommt einer säkularen Religion gleich, bei der der Staat ein Gott und die Politiker seine Priester sind. Wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht, hat sich die Öffentlichkeit daran gewöhnt, das zu tun, was ihnen gesagt wird.

Das ist nichts Neues. Nur wenige erinnern sich, dass Roosevelt, als er 1933 Gold konfiszierte, eine Executive Order verwendete – dasselbe Instrument, das Trump heute für so viele Dinge benutzt. Man hätte meinen können, dass die Amerikaner vor fast hundert Jahren dem massenhaften Diebstahl des Präsidenten Widerstand geleistet hätten. Aber sie waren bereits daran gewöhnt, dass die Federal Reserve Währung ausgab und die Regierung Einkommenssteuer einnahm. Als sie angewiesen wurden, ihr Gold abzuliefern, handelten sie wie gehorsame kleine Lämmer.

Der durchschnittliche Amerikaner ist heute noch unterwürfiger und indoktrinierter als damals. Daher erwarte ich wenig Widerstand gegen digitale Währung, die ein letzter Sargnagel für die wirtschaftliche Freiheit sein wird.

Ich bin kein religiöser Mensch, aber es könnte sich dennoch herausstellen, dass das Neue Testament, Offenbarung 13, richtig liegt, wo es heißt: „Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.“

Dieser Vers ist ziemlich vorausschauend.

International Man: Im UK hat Premierminister Keir Starmer kürzlich gesagt, dass Menschen ohne digitale ID nicht würden arbeiten können.

Was sagt es Ihnen, wenn der Zugang zu Beschäftigung zum Hebelpunkt für die Erzwingung der Einführung digitaler IDs wird – und könnten wir dieselbe Taktik in den USA sehen?

Doug Casey: Absolut. Regierungen würden es vorziehen, dass jeder Arbeitnehmer ist. Sie mögen keine Unternehmer, weil diese eine zu unabhängige Mentalität haben. Unternehmer und selbstständig Beschäftigte sind in einer viel besseren Position, Steuern und Vorschriften zu umgehen oder sich ihnen zu entziehen. Bei Arbeitnehmern werden Steuern abgeführt, bevor sie ihr Gehalt überhaupt sehen. Wenn sie dann ihre Steuererklärung einreichen und eine Rückerstattung für Überzahlung erhalten, sehen sie das dummerweise als Geschenk der Regierung.

Darüber hinaus mögen große Regierungen große Konzerne partly, weil Regierungsangestellte leicht lateral in einen großen Konzern wechseln können, um sich für erwiesene Gefälligkeiten zu belohnen. Das passiert bei kleinen unternehmerischen Unternehmen nicht. Nur große Konzerne können in einem hochpolitischen Umfeld effektiv agieren, weil nur sie sich die Anwälte und Buchhalter leisten können, um die Vorschriften zu interpretieren, und die Politiker subtil bestechen können, um Gesetze zu ihren Gunsten zu verabschieden.

Wenn jeder eine digitale ID verwendet, hilft das, ihn zu kategorisieren, ihn weniger unabhängig zu machen und leichter zu kontrollieren. In einer bürokratischen Welt, in der alles computerisiert ist, existiert man nicht, wenn man keine Nummer hat.

International Man: In den USA sehen wir auch erste Schritte – Dinge wie digitale Führerscheine, biometrische Flughafenprogramme und Vorschläge im Zusammenhang mit Zentralbank-digitalwährungen.

Wie nah sind wir an einem umfassenden digitalen ID-System? Wie könnte sich das entfalten?

Doug Casey: Jeder verwendet bereits sein iPhone für alles – zum Scannen seiner Flugtickets, Digitalisieren seiner Kreditkarten, Speichern seiner Bankunterlagen und so weiter. Die Menschen sind es bereits gewohnt, vollständig computerisiert zu sein.

Ich habe eine Frage. Ist das einfach eine natürliche Entwicklung, weil die Technologie die Dinge reibungsloser, billiger und genauer machen kann? Oder ist es eine Verschwörung der Elite, um ihre Untertanen besser zu kontrollieren? Es ist beides. Ich bin nicht sicher, ob wir diesem Trend ausweichen können, zumal Computer immer leistungsfähiger werden, Kameras überall sind und jeder sein persönliches iPhone überall dabei hat. Die Speicherkapazität nähert sich fast unendlichen Levels, und der sich entwickelnde Quantencomputer wird den Trend beschleunigen. Es scheint jetzt unaufhaltsam.

In einem dystopischen Science-Fiction-Buch, „This Perfect Day“ von 1969, waren alle Bürger verpflichtet – zu ihrer eigenen Sicherheit, natürlich – ihre Tattoos zu zeigen, wann immer sie an zahlreichen Identifikationskiosken vorbeikamen. Die Regierung wusste immer, wo sie waren. Das iPhone tut das und fungiert auch als Abhörgerät.

Die Technologie ist seit dem ersten Tag sowohl ein Freund als auch ein Feind des Durchschnittsmenschen gewesen. Das Problem ist, dass die „Mächtigen“ – der Staat – die Technologie immer zuerst bekommen. Schießpulver ist das perfekte Beispiel dafür. Die Elite des 14. Jahrhunderts bekam es zuerst und nutzte es, um die Plebs zu kontrollieren. Aber es dauerte nicht lange, bis die Technologie nach unten durchsickerte, so dass die Plebs Schießpulver verwenden konnten, um gepanzerte Ritter von ihren Pferden zu holen und ihre Burgen zu zerstören.

Hoffentlich werden all diese dystopischen digitalen Entwicklungen mehr Silberstreifen am Horizont als subtile Ketten haben. Aber die Dinge werden sich wahrscheinlich verschlimmern, bevor sie besser werden. Viel schlimmer, da die Große Depression offensichtlicher wird und die Hoi Polloi dummerweise den Staat anflehen, alles zu küssen und es „besser“ zu machen.

International Man: Wie beurteilen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass digitale IDs für den finanziellen Zugang, Reisen oder sogar die Internetnutzung erforderlich werden?

Doug Casey: Zum „Wohle der Gesellschaft“ und Ihrem eigenen Wohl werden Sie sich identifizieren müssen. Um Verbrechen, Drogen, Klimawandel, Rassismus oder was auch immer das Tagesgericht sein mag, zu bekämpfen. Aber die Frage ist, wie man sich abschottet, wenn die Kontrollen immer belastender werden?

Wahrscheinlich das Wichtigste, was Sie tun können, ist, Ihren persönlichen Wohlstand zu mehren. Streben Sie in allen Lebensbereichen nach dem Äquivalent des Privatfliegens im Gegensatz zum kommerziellen Fliegen – wer möchte schon wie ein Rindvieh zusammengetrieben und von der TSA inspiziert werden?

Geld kann Sie nicht vollständig vor der Regierung isolieren, aber es gibt aufkeimende Lichtblicke, wie die BRICS-Staaten, die den Dollar abwerfen, weil sie erkennen, dass die US-Regierung ihn benutzt, um sie zu kontrollieren. Andere Länder ziehen nach, da der Dollar und das internationale Geschäftsbankensystem die einfachsten und einfachsten Wege für die Elite sind, uns Plebs zu kontrollieren. Der fortschreitende Tod des Dollars kann eine gute Sache sein.

Dinge, die an Orten wie El Salvador passieren – wo Bitcoin eine nationale Währung ist – machen mir Hoffnung. Ich erwarte, dass in Zukunft andere Länder entstehen werden, die als Ersatz für das dienen, was die Schweiz einst war: ein Hort der finanziellen Freiheit. Die Schweiz hat ihren alten Status größtenteils verloren. Aber mit etwas Glück werden andere auftauchen, besonders wenn sich der Dritte Weltkrieg entwickelt.

Ich erwarte, dass viele der derzeitigen Nationalstaaten in kleinere zerbrechen werden und viele derzeit unterdrückerische Regierungen verschwinden und, zumindest für eine Weile, durch kleinere ersetzt werden. Wenn es um die Überweisung von Geld geht, hasse ich die Nutzung des SWIFT-Systems, des Dollars oder des konventionellen Bankensystems überhaupt. Vielleicht wird das Hawala-System, das die islamische Welt verwendet – oder Äquivalente davon – entstehen, um Geld privat und außerhalb des konventionellen Systems zu bewegen. Gold oder Bitcoin – nicht der Dollar – werden das Numeraire sein.

Mit etwas Glück werden nicht regulierte Privatbanken auftauchen, die keine Mitglieder des Federal Reserve Systems sind und sich nicht auf konventionellen Kredit oder Dollar verlassen. Im 19. Jahrhundert, wenn reiche Leute reisten, boten Korrespondenten in großen Städten auf der ganzen Welt Ihnen einen Kreditbrief an, wenn Sie ein Konto bei einer substantiellen Bank hatten. Es war streng zwischen Ihnen und der Bank, ohne Vermittler und ohne Einmischung der Regierung.

Es bestand keine Notwendigkeit für Visa oder MasterCard, die beide früher Ihre Freunde waren, aber wie die meisten Dinge im kommerziellen Bankensystem jetzt nur Arme des Staates sind. Hoffentlich wird der Markt informelle Lösungen hervorbringen, zumal die meisten heutigen Geschäftsbanken sowie Regierungen tatsächlich bankrott sind. Wenn sie auseinanderfallen, wird es eine Lücke auf dem Markt geben, und neue Dinge können wachsen.

International Man: Was kann der Durchschnittsmensch gegen diesen wachsenden Trend tun?

Doug Casey: Eine wichtige Sache ist, crypto- und bitcoin-kompetent zu werden, damit man das korrupte und kontrollierte konventionelle System und den Dollar nicht nutzen muss.

Besitzen Sie auch viele Gold- und Silbermünzen für Bargeld – nicht Papiergold oder Papiersilber, sondern die tatsächlichen Münzen in Ihrem Besitz. Sie sollten sie auch im Ausland besitzen, wie zum Beispiel bei SWP auf den Cayman Islands, der Perth Mint oder anderen ähnlichen Einrichtungen.

Aber das Allerwichtigste ist, sicherzustellen, dass Sie so viele Fähigkeiten und Kompetenzen wie möglich haben, damit Sie gedeihen können, egal was in der Welt passiert. Geistiger und moralischer Reichtum schlägt physischen Reichtum.