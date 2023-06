Doug Casey über den Krieg gegen die Landwirte, der eine Hungersnot auslösen könnte

Internationaler Mensch: In jüngster Zeit haben wir erlebt, wie Regierungen in den Niederlanden und in Kanada unter dem Vorwand des Klimawandels landwirtschaftliche Betriebe stilllegen.

Laut John Kerry, Bidens „Klimazar“, sind ähnliche Maßnahmen gegen US-Farmen in Planung.

Die USA und die Niederlande sind zwei der weltweit größten Agrarproduzenten.

Es scheint, dass einige westliche Länder im Namen des Klimawandels einen Krieg gegen die Landwirte führen.

Was ist hier wirklich los?

Doug Casey: Ich sage nur ungern, dass Dinge wie COVID oder ein fanatischer Glaube an den anthropogenen Klimawandel Teil einer Verschwörung sind – auch wenn es oft so aussieht. Ich neige aus verschiedenen Gründen dazu, Verschwörungen zu ignorieren. Wahrscheinlicher ist, dass es sich um Massenhysterien handelt, wie sie sich Ende des 17. Jahrhunderts in Salem ereigneten, nur in einem gigantischen Ausmaß. Es handelt sich um Varianten des „Gruppendenkens“, das im 20. Jahrhundert eine Reihe von Ländern erfasst hat.

Auf jeden Fall ist das, was wie ein Krieg der „Elite“ gegen die Landwirtschaft aussieht, sowohl real als auch ernst. Die Machthaber sind bestrebt, jeden Aspekt des Lebens der Bürger zu kontrollieren, in der Regel entweder zum angeblichen Wohl der Menschheit oder des Planeten selbst. Sie glauben, dass es Regeln geben sollte, die bestimmen, wo die Menschen leben, was sie sagen und denken dürfen und sogar was sie essen. Die „Elite“ behauptet gerne, dass Nutztiere durch den Ausstoß von Methan für die globale Erwärmung mitverantwortlich sind.

Aber vielleicht ist es mehr als das. Vielleicht ist es die allgemeine Überzeugung, sogar unter dem einfachen Volk selbst, dass die Weltbevölkerung, die größtenteils aus nutzlosen Essern besteht, zu hoch ist. Die Machthaber haben bei zahlreichen Gelegenheiten erklärt, dass acht Milliarden Menschen „zu viel“ sind und dass eine optimale Zahl unter einer Milliarde liegen würde.

Hier ist ein abwegiger Gedanke: Sie können keine Menschen mehr in Gaskammern stecken und hoffen, dass sie damit durchkommen. Aber vielleicht kann die Verringerung der Quantität und der Qualität ihres Nahrungsmittelkonsums neben anderen Maßnahmen den gleichen Effekt haben. Ein verrückter Gedanke? Vergessen Sie nicht, dass Regierungen Kriege, Hungersnöte und Verfolgungen gefördert haben, denen Hunderte Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die heutige „Elite“ weniger ruchlos ist als ihre Vorgänger. Eher das Gegenteil…

Es gibt viele Beweise dafür, dass die Leute, die die Welt kontrollieren und Regierungen leiten, ihren Mitmenschen gegenüber böse Absichten hegen. Auch wenn sie sich als Philanthropen und Menschenfreunde ausgeben, behandeln sie sie in der Regel entweder als Mittel zum Zweck oder als Ärgernis.

Internationaler Mensch: Die staatliche Zentralplanung der Landwirtschaft kann katastrophale Folgen haben.

In der Sowjetunion zum Beispiel starben Millionen von Menschen an Hungersnöten, weil den Landwirten eine katastrophale Politik aufgezwungen wurde.

Sehen Sie heute Parallelen?

Doug Casey: Die Regierung als Institution ist von Natur aus nicht in der Lage, etwas zu schaffen.

Sie kann nur kontrollieren, was andere schaffen, und das ist in erster Linie zerstörerisch. Dafür gibt es viele Beispiele. Die immerwährende Hungersnot, die die UdSSR erlebte, als sie noch existierte, einschließlich Stalins Holodomor in der Ukraine. Mao war bekannt dafür, dass er in China während des Großen Sprungs nach vorn und während der Kulturrevolution immer wieder Hungersnöte verursachte.

Den Landwirten geht es immer dann schlecht, wenn die „Elite“ den Staatsapparat an sich reißt. Ein Grund dafür ist, dass die Bauern als Gruppe im Grunde Unternehmer sind. Sie arbeiten nicht von 9:00 bis 17:00 Uhr. Sie nehmen keine Befehle von Vorgesetzten entgegen, die in Kabinen arbeiten. Sie sind zwangsläufig unabhängig.

Landwirte müssen kaufen und verkaufen wie Kaufleute. Sie müssen praktisch veranlagte Biologen, Botaniker und Zoologen sein. Sie müssen Geschäftsleute, Mechaniker, Meteorologen und ein Dutzend anderer Dinge sein.

Ein erfolgreicher Landwirt ist von Natur aus vielseitig und vielseitig begabt – und nicht der Typ Mensch, der dazu neigt, Befehle von ganz oben anzunehmen. Er ist ein Mensch, der Eigentum besitzt und es zu schätzen weiß.

Als Klasse sind Landwirte die natürlichen Feinde sozialistischer Regierungen. Es stimmt, dass sie korrumpiert werden können, so wie viele Landwirte in den USA seit den 1930er-Jahren durch Subventionen geschädigt wurden. Aber Landwirte sind in der Regel unabhängige Freidenker.

Die Regierungen misstrauen ihnen daher und sind geneigt, den Landwirten besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Internationaler Mensch: Da die Inflation Fleisch für viele unerschwinglich macht, will die Elite das Volk bei Laune halten, indem sie ihm vorgaukelt, dass Fleisch schlecht für die Umwelt ist.

Das ist ein wichtiger Grund, warum es in den Mainstream-Medien eine Flut von Artikeln gibt, die den Fleischkonsum verurteilen und billige Alternativen fördern.

Bill Gates sagte kürzlich: „Ich denke, alle vermögenden Länder sollten zu 100 % auf synthetisches Rindfleisch umsteigen“.

„Man kann keine Kühe mehr haben“, und die Regierungen können „durch Regulierung die Nachfrage völlig umstellen“.

Was ist Ihre Meinung dazu?

Doug Casey: Das US-Landwirtschaftsministerium hat etwa 100.000 Mitarbeiter. Es ist eine der vielen US-Regierungsstellen, die abgeschafft werden sollten. Wenn auch nur einer dieser 100.000 Mitarbeiter etwas von Landwirtschaft versteht – die meisten von ihnen tun es nicht -, dann sollten sie es tun, anstatt das Leben der Landwirte zu verderben.

Interessanterweise ist die Aufgabe Nr. 1 des USDA, wie auf seiner Website angegeben, die Bekämpfung des Klimawandels. Nicht die Verbesserung der Lebensmittelproduktion.

Das USDA, die EPA und viele andere schaffen Vorschriften für alles, was Landwirte heute tun. Ich möchte darauf hinweisen, dass nach den USDA-Vorschriften eine „Farm“ jedes Stück Land ist, das Produkte im Wert von über 1000 Dollar produziert oder produzieren kann. Das ist ein unglaublich niedriger Betrag. Ein Garten in Ihrem Hinterhof kann als Farm gelten, wenn es den Behörden passt.

Egal, was ein Landwirt produziert, er kann sich darauf verlassen, dass er von einer Aufsichtsbehörde, die seine Existenz rechtfertigen will, umfassend überwacht wird.

Die gesamte Produktion muss einen bürokratisierten, zentralisierten und stark regulierten Prozess durchlaufen. Es ist fast so, als ob alles, was produziert wird, an eine zentrale Verarbeitungsanlage in Kansas geschickt werden könnte, bevor es, nachdem es homogenisiert, pasteurisiert, sterilisiert, verpackt und denaturiert wurde, an den Ort zurückgeschickt wird, von dem es stammt.

Das ist schlecht, denn es führt zu weniger Unabhängigkeit aufseiten der Erzeuger und Verbraucher und zu mehr Abhängigkeit von Bürokratien, die außer Steuern und Vorschriften nichts einbringen.

Internationaler Mensch: Im Rahmen dieses Trends, über den wir gerade gesprochen haben, propagieren die Medien, das Weltwirtschaftsforum und bestimmte Politiker den Verzehr von Käfern als Lösung.

Ein Artikel in The Economist stellt fest: „Wir werden die Europäer und Amerikaner nicht davon überzeugen, in großer Zahl Insekten zu essen… Der Trick könnte darin bestehen, sie heimlich in die Nahrungskette einzubauen.“

Was halten Sie von dem Vorstoß, die Menschen mit Insekten zu füttern?

Doug Casey: Vor allem im Orient werden bestimmte Arten von Insekten und Larven in Lebensmittelläden verkauft. Ich habe einige davon probiert, und nachdem ich meine kulturelle Abneigung überwunden habe, können sie schmackhafte Snacks sein.

Tatsächlich gibt es in den USA seit Jahrzehnten schokoladenüberzogene Ameisen, die in Spezialgeschäften als essbare Neuheiten verkauft werden. Ein paar Insekten oder Larven als gelegentliche Abwechslung zur Belustigung der Freunde auf einer Cocktailparty ist eine Sache, aber die gesamte Ernährung der Menschen zu ändern, weil man glaubt, es sei ein moralisches Gebot, Käfer zu essen? Die Idee ist wahnsinnig. Die Manipulation der Lebensmittelversorgung und der Essgewohnheiten des einfachen Volkes ist nicht nur unnötig, sondern auch entwürdigend.

Die Bewegung zur radikalen Veränderung der Landwirtschaft und zur Ernährung der Massen geht jedoch weit über Insekten hinaus. Ein finnisches Unternehmen namens Solar Foods hat ein obskures Bakterium entwickelt, das in Kübeln gezüchtet werden kann, sich weitgehend von Wasserstoff und Sonnenlicht ernährt, einen sehr hohen Proteingehalt hat und, wie es heißt, sehr umweltfreundlich ist. Es kann zu einem Pulver getrocknet und in eine essbare Form gebracht werden. Ich bin sehr für Innovationen. Und ich nehme an, dass Wokesters und die hungernden Massen darauf anspringen werden. Aber ich bin überzeugt, dass es als Viehfutter gefördert werden sollte, nicht als Soylent Green-Ersatz. Aber das wird nicht funktionieren, wenn es keine Rinder mehr gibt.

Apropos Rinder: Das irische Parlament hat eine drastische Reduzierung des irischen Rinderbestands angeordnet. In den nächsten drei Jahren sollen jeweils etwa 65.000 Kühe gekeult werden, um den Bestand um etwa 10 % zu reduzieren, damit die Kohlenstoffvorgaben der EU erfüllt werden können. Ich habe den Verdacht, dass dies ein Vorzeichen für die Zukunft ist.

Das Problem ist, dass die Menschen an der Spitze, die sich selbst als eine eigene Klasse sehen und über enorme Mengen an Macht und Geld verfügen, meinen, sie hätten das Recht, dem einfachen Volk Befehle zu erteilen. Die Gesetze, die sie erlassen, betreffen sie nur am Rande. In der Zwischenzeit wurden dem Volk Vorstellungen eingeimpft, die es für moralisch falsch halten, Tiere zu essen, so wie Tiere schon immer andere Tiere gegessen haben.

Ich verstehe die ästhetische Neigung, Vegetarier zu sein. Und ich schätze das moralische Gefühl, andere Lebewesen nicht abzuschlachten. Aber dies ist eine Entscheidung, die – wie alle Entscheidungen – dem Einzelnen überlassen bleiben sollte, und nicht von denen aufgezwungen werden sollte, die sich für die besseren Menschen halten.

Internationaler Mensch: Was kann der Durchschnittsbürger tun, wenn der Krieg gegen Landwirte und Fleisch zunimmt?

Doug Casey: Sie fragen sich vielleicht: Ist es möglich, den Staat zu bekämpfen?

Wenn man sich nicht an das Gesetz hält und tut, was einem gesagt wird, läuft man Gefahr, ins Gefängnis zu kommen oder sein Eigentum beschlagnahmt zu bekommen. Es ist gefährlich, gegen das Gesetz zu verstoßen, vor allem, wenn der Durchschnittsbürger glaubt, er befinde sich in einer „Demokratie“ und habe die Kontrolle über die Geschehnisse. Das ist eine Illusion. Unsere Nomenklatura hat die Kontrolle über den Staatsapparat.

Können Sie etwas politisch unternehmen, um die Leute, die die Kontrolle haben, zu verändern? Ich denke, die Wahl von 2020 hat gezeigt, dass das so weit unten wahrscheinlich sinnlos ist.

Kann man mit diesen Leuten reden? Wahrscheinlich nicht.

Wir haben es mit einem psychologischen Problem zu tun, nicht mit einem intellektuellen Problem. Daher lässt sich die Situation nicht wirklich mit Vernunft und sachlichen Argumenten lösen. Erkennen Sie, dass der einzige Grund für den Versuch, Dinge zu ändern, nicht darin besteht, dass Sie Erfolg haben werden – das ist unwahrscheinlich -, sondern weil es richtig ist.

Die Richtung der Gesellschaft hat ein Eigenleben. Sie sollten daran arbeiten, schlechte Trends umzukehren, einfach, weil es gutes Karma ist und für Sie persönlich psychologisch befriedigend.

Machen Sie sich jedoch bewusst, dass der Abwärtstrend schon seit Jahrzehnten anhält. Er beschleunigt sich immer noch und wird sich wahrscheinlich weiter beschleunigen, bis er eine echte Krise erreicht, die sehr unangenehm sein wird. Wir wissen nicht, was nach der Krise passieren wird. Was mit den Landwirten und der Lebensmittelversorgung geschieht, ist nur ein Aspekt davon.