Warum haben die Ärzte bei COVID-19 das Richtige getan?

Eine Minderheit von Menschen durchschaute die Lüge, auf die die meisten anderen hereinfielen; das kann unglaublich isolierend sein. Die Frage, die wir uns alle stellen wollten, lautete: „Warum sind bestimmte Menschen wach?

Von: Ein Arzt aus dem Mittleren Westen

Seit ich sehr jung war, habe ich bemerkt, dass eine Minderheit von Menschen „es verstanden“ hat und die aktuelle Lüge, auf die alle anderen hereinfallen, durchschauen konnte. So zu sein, kann unglaublich isolierend sein, also versuchte ich, diese Menschen ausfindig zu machen und sie zu verbinden. Im Laufe der Zeit stellten wir uns alle die Frage: „Was macht bestimmte Menschen wach?“

Anmerkung: „Wach“ war das beste Wort, das wir je finden konnten, um diese Eigenschaft zu beschreiben. Das ist etwas frustrierend, weil es immer noch nicht das richtige Wort ist und weil „wach“ auch von zahllosen spirituellen Gruppen verwendet wird, um die Teilnehmer zu befriedigen und nicht mehr.

Bei der Untersuchung dieser Frage kamen wir zu dem Schluss, dass je nachdem, wie streng man die Kriterien anlegt, zwischen 1-10 % der Bevölkerung „wach“ sind.

Interessanterweise ergab eine Marktforschungsstudie, dass 10 % der Bevölkerung selbstbestimmt waren (d. h., um ihnen etwas zu verkaufen, musste man das Produkt durch seine Vorzüge rechtfertigen), während 90 % dies nicht waren und Produkte kauften, weil man ihnen wiederholt gesagt hatte, sie zu kaufen. Diese Studie wurde mir vor Jahren gezeigt, und ich glaube, sie wurde vom MIT oder Harvard durchgeführt, aber ich konnte sie nie finden.

In ähnlicher Weise werben einige Meditationsschulen nicht für sich selbst (daher wissen nur wenige von diesen Glaubensrichtungen). Der Grund dafür ist, dass diese Schulen der Meinung sind, dass nur die oben erwähnten 10 % die nötige Selbstkontrolle haben, um ihre Praktiken zu vollenden, und dass es unwahrscheinlich ist, dass sie zu denjenigen gehören, die überredet wurden, sich dem Glauben anzuschließen, anstatt ihn aus eigenem Antrieb zu suchen.

Als ich mit Pierre Kory über dieses Thema sprach, erzählte er mir, dass seiner Erfahrung nach höchstens 10 % der Ärzte in der Lage waren, nicht algorithmisch zu denken und echte Probleme zu lösen – was für ihn eine ziemliche Herausforderung darstellte, da es seine Aufgabe war, die nächste Generation von Intensivmedizinern auszubilden.

In ähnlicher Weise stellte er fest, dass, wenn er Konsultationen anordnete, etwa 90 % der Fachärzte (unabhängig vom Fachgebiet) ihm einen standardisierten Algorithmus für die Patienten wiederholten, die er schon öfter gesehen hatte, als er zählen konnte. Dagegen konnten nur 10 % tatsächlich über den Fall nachdenken und wertvolle Erkenntnisse liefern, die Kory bei der Entwicklung eines Behandlungsplans für einen schwierigen Patienten halfen.

Wie das vorangegangene Beispiel zeigt, stellten wir bei der Untersuchung dieser Frage häufig fest, dass Wachsein nicht mit Intelligenz korreliert; es gibt viele extrem intelligente, aber nicht wache Menschen, die oft „einfach nicht kapieren“.

Umgekehrt gibt es viele bemerkenswert scharfsinnige Menschen, die im Rahmen des herkömmlichen akademischen Paradigmas keinerlei Erfolg haben könnten. Leider hat unser Bildungssystem, dem wir die Entwicklung der jungen Köpfe anvertrauen, die unsere Gesellschaft in die Zukunft führen können, anstatt sich mit diesem Trend auseinanderzusetzen, das kritische Denken zunehmend entmutigt und es durch algorithmisches Denken und blinde Ehrerbietung gegenüber Autoritäten ersetzt.

Dies hat sich unter anderem darin niedergeschlagen, dass die Qualität der Bewerber für das Medizinstudium und die darauf folgende Facharztausbildung immer mehr abnimmt.

Im College versuchte ich, einem Freund zu beweisen, dass wache Menschen gar nicht so selten sind, wie sie dachten, und als ich ihm danach von meinen „Erfolgen“ erzählte, sagte er: „Diese Menschen sind nicht wach; du hast nur ihre Programmierung durch etwas ersetzt, das der Wahrheit etwas näher kommt.“ Das blieb bei mir hängen. Dann begann ich, dieses Problem überall um mich herum zu bemerken.

Ich habe zum Beispiel viele Gruppen gesehen, die sich einer (oft alternativen) Sache verschrieben haben, und festgestellt, dass viele Mitglieder die Gruppe übernommen haben, weil sie entweder mit Gleichaltrigen konform gehen oder nach außen hin gut aussehen wollten. Aus diesem Grund werden diese Mitglieder in der Regel die Grundsätze, für die die Gruppe steht, aufgeben, sobald die Gruppe ihnen keinen Nutzen mehr bringt.

Man kann es auch so ausdrücken, dass die Leute oft behaupten, ihnen läge aufrichtig etwas am Herzen, aber wenn man es genau betrachtet, steckt keine Integrität oder Substanz hinter diesen Worten.

Dies ist eine gängige Kritik an einigen der neueren spirituellen Bewegungen und vielen Aspekten des ganzheitlichen Gesundheitsbereichs (z. B. viele der Gesundheits-Influencer, die man auf Instagram sieht). Das gleiche Problem trifft jedoch auch auf viele andere Bereiche zu, von denen viele in diesem Meme zusammengefasst sind, das Elon Musk kürzlich geteilt hat.

Betrachten Sie die folgenden Beispiele:

Der größte Teil der heutigen Linken vergöttert Martin Luther King und bezieht sich ständig auf ihn. Doch sie tun genau das Gegenteil von dem, wofür MLK eintrat – gewaltfreier Protest, Harmonie zwischen den verschiedenen Rassen und nicht nach der Hautfarbe zu urteilen -, indem sie ständig versuchen, die Menschen zu spalten und nach ihrer Identität zu definieren. Dann werden im Namen der „Gleichheit“ politische Maßnahmen vorangetrieben, die zu erheblichen Feindseligkeiten zwischen diesen Gruppen führen. Eines der erstaunlichsten Dinge in diesem Zusammenhang ist, dass das US-Militär nach dem Zweiten Weltkrieg eine bemerkenswerte Botschaft zu diesem Thema veröffentlichte, in der es uns warnte, dass wir uns vor jedem, der das tut, was wir jetzt überall um uns herum sehen, sehr in Acht nehmen sollten:

Viele Liberale, die mit den Protesten gegen Vietnam aufgewachsen sind, haben ihr Leben damit verbracht, als „Kriegsgegner“ bezeichnet zu werden. Trump war der erste Präsident seit Carter, der keine neuen Kriege begonnen hat (selbst als Assad die rote Linie überschritten hat, weil er angeblich sein eigenes Volk vergast hat [was sich später als Lüge herausstellte] – ein Fall, in dem viele andere Präsidenten einen Krieg begonnen hätten). Darüber hinaus beendete Trump auch langjährige militärische Konflikte, an denen wir beteiligt waren. Trotzdem haben nur sehr wenige „Anti-Kriegs“-Liberale seine Politik unterstützt, und stattdessen steht die Mehrheit der Demokratischen Partei nun voll und ganz hinter dem militärisch-industriellen Komplex.

Ärzte, die behaupten, sich mit dem hippokratischen Eid und der Gleichbehandlung aller Patienten zu identifizieren, hielten sich bei der Behandlung von COVID-19 an eine äußerst fragwürdige Krankenhauspolitik. So wurden beispielsweise Patienten, die sowohl vom Patienten als auch von ihren Familienangehörigen darum gebeten wurden, keine wiederverwendeten Arzneimittel verabreicht – selbst dann nicht, wenn mit dem Tod des Patienten gerechnet werden musste, und obwohl es Fälle gab, in denen die Behandlung aufgrund von Gerichtsverfahren erzwungen wurde und die Patienten überlebten. Schlimmer noch (und das spiegelt einiges von dem wider, was in Nazi-Deutschland geschah), es gab eine weit verbreitete Diskriminierung von Ungeimpften im medizinischen Bereich, die klar und eindeutig gegen die Grundsätze der medizinischen Ethik verstieß.

Viele religiöse Führer entschieden sich dafür, die Lehren ihres Glaubens aufzugeben, indem sie sich den COVID-19- und Impfstoffnarrativen anschlossen. In ähnlicher Weise waren viele Christen, einschließlich des unten erwähnten Arztes, empört darüber, wie viele ihrer Glaubensbrüder in der Medizin ihre Prinzipien aufgaben, um die Ungeimpften zu diskriminieren.

Viele Menschen aus dem Bereich der „ganzheitlichen“ Gesundheit, die sich dafür einsetzen, dem Körper keine Gifte oder unnatürlichen Dinge (z. B. GVO) zuzuführen, und die an die heilende Kraft der Natur glauben, haben die COVID-19-Impfvorschrift aggressiv vorangetrieben. Noch trauriger ist, dass ich Fälle von linksgerichteten Ärzten gesehen habe, die Impfstoffen gegenüber äußerst misstrauisch waren, weil sie sich auf die Behandlung von Impfschäden in der Kindheit spezialisiert hatten, sich dennoch mit dem COVID-19-Impfstoff impfen ließen, zugaben, dass sie dadurch eine erhebliche Komplikation erlitten hatten, und selbst jetzt noch auf eine Maskierung drängen. In ähnlicher Weise habe ich zahlreiche Institutionen gesehen, die sich der Lehre alternativer Medizinschulen verschrieben haben (z. B. Naturheilkunde), deren Gründer und viele, die in ihre Fußstapfen getreten sind, sich sehr stark gegen das Impfen aussprachen, und doch haben diese führenden Institutionen ihrer jeweiligen Berufe ihren Studenten und Angestellten die Impfungen zwangsweise vorgeschrieben.

Mattias Desmet und die Bildung von Massen

Eine der besten Erklärungen für die Katastrophe, die wir in den letzten Jahren beobachten konnten, ist die Massenbildungshypothese von Mattias Desmet, die im Wesentlichen beschreibt, wie sich unter den richtigen Bedingungen ein kollektives Massenbewusstsein bilden kann, dem sich etwa 95 % der Bevölkerung anschließen.

Ich unterstütze Desmets Theorie ausdrücklich, weil sie viele Aspekte totalitärer Staaten berührt, die für diejenigen, die sie nicht aus erster Hand miterlebt haben, nur schwer zu verstehen sind. Darüber hinaus trifft vieles von dem, was Desmet beschreibt, den Kern so vieler gesellschaftlicher Probleme, die wir unbedingt so schnell wie möglich angehen müssen, und seine Perspektiven, die im weiteren Verlauf des Interviews näher erläutert werden, entsprechen in weiten Teilen der Lebensphilosophie, zu der viele wache Menschen, die ich kenne, unabhängig voneinander gelangt sind.

Vor einem halben Jahr hat sich Desmet mit Tucker Carlson zusammengesetzt und eines der besten Interviews gegeben, das ich in meinem Leben gesehen habe, in dem er seine Hypothese erklärte. Ich habe mir dieses Interview vor kurzem noch einmal angesehen, als Teil einer Intervention für jemanden, der damit kämpft, eine Sekte zu verlassen.

Ich tat dies, nachdem ich feststellte, dass fast alle Punkte von Desmet auch auf die Erfahrung des Opfers zutrafen, und es war schließlich eines der wichtigsten Dinge, die zu dieser Person durchdrangen (ich erzähle das, um hervorzuheben, wie breit die Anwendbarkeit des Interviews war).

Ich möchte insbesondere ein Zitat aus diesem Interview anführen, das meiner Meinung nach die letzte Rede von Tucker Carlson stark beeinflusst hat:

„Tucker: Das ist eine der erstaunlichsten Unterhaltungen, die ich je hatte. Und ich bin so dankbar, dass Sie hier sind. Ich habe das Gefühl, dass Sie direkt zu unserem Land sprechen. Was ist der Unterschied zwischen den Menschen, die mitmachen, was die Mehrheit zu sein scheint, und dem kleineren Prozentsatz, der entscheidet: „Nein, ich werde sagen, was ich glaube, ist wahr, egal was passiert.“ Was bringt die Menschen dazu, sich für den einen oder den anderen Weg zu entscheiden? Und kann man das im Voraus vorhersagen? Desmet: Nein, das kann man nicht. Seit dem 19. Jahrhundert, seit dem Zeitpunkt, an dem die Psychologen das Phänomen der Massenbildung untersucht haben, wurde immer wieder festgestellt und beobachtet, dass es jedes Mal, wenn in einer Gesellschaft eine Masse entsteht, eine kleine Gruppe gibt, die sich ihr nicht anschließt. Aber die kleine Gruppe ist extrem vielfältig und heterogen, und niemand scheint zu wissen, was diese Menschen verbindet, welche Eigenschaft sie teilen, aber auf die eine oder andere Weise treffen sie alle diese grundlegende Entscheidung, eine Entscheidung, die sich auf nichts anderes reduzieren lässt. Sie treffen diese Entscheidung, sich für die Sprache der Wahrheit zu entscheiden, anstatt den einfachen Weg zu wählen und sich dem Narrativ anzuschließen, an das jeder glaubt, von dem aber eigentlich jeder weiß, dass es völlig absurd und unethisch ist.“

Tucker Carlsons letzte Rede

Tucker Carlson wurde abrupt von Fox News gefeuert, kurz nachdem er einen Beitrag ausgestrahlt hatte, in dem er die Verbrechen der Medien gegen das amerikanische Volk mit den COVID-19-Impfstoffen und ihre Komplizenschaft mit dem Krieg in der Ukraine kritisierte.

Nach seiner letzten Sendung, unmittelbar vor seiner unerwarteten Entlassung, hielt er eine Rede auf der 50-Jahr-Feier der Heritage Foundation, in der er eine Frage ansprach, die sich viele von uns seit dem Beginn von COVID-19 gestellt haben.

„Ich würde sagen, es gibt zwei Dinge, über die wir nachdenken. Das erste ist, dass man sich umschaut und sieht, wie so viele Menschen unter der Belastung, unter dem Druck dessen, was wir gerade durchmachen, zusammenbrechen. Und man sieht mit Verachtung und Traurigkeit, wie Menschen, die man kennt, zu Quislingen werden, wie sie als Feiglinge entlarvt werden, wie sie sich einer neuen, neuen Sache anschließen, die eindeutig eine giftige Sache ist, eine dumme Sache, wie sie Dinge sagen, die sie nicht glauben, weil sie ihren Job behalten wollen. Wenn es auch nur eine einzige Person in diesem Raum gibt, die das nicht durch George Floyd und COVID und den Ukraine-Krieg gesehen hat, heben Sie die Hand. Oh, niemand? Richtig. Sie alle wissen, wovon ich spreche. Der Herdentrieb ist ein sehr starker Trieb. Und Sie sind so enttäuscht von den Menschen. Das bist du. Und ihr erkennt, dass der Herdentrieb vielleicht der stärkste Instinkt ist. Ich meine, er ist vielleicht sogar stärker als der Hunger- und der Sexualinstinkt. Der Instinkt, der wiederum inhärent ist, um wie alle anderen zu sein und nicht aus der Gruppe ausgestoßen zu werden, nicht gemieden zu werden. Das ist ein sehr starker Impuls, den wir alle von Geburt an haben. Und leider wird er in Momenten wie diesem von schlechten Menschen genutzt, um Uniformität zu erzeugen. Und wenn man sieht, wie die Leute das mitmachen, verliert man den Respekt vor ihnen. Und das ist mir in den letzten drei Jahren in großem Umfang passiert. Ich bin nicht wütend auf die Leute, ich bin nur traurig. Ich bin enttäuscht. Wie konnten Sie so etwas mitmachen? Du weißt, dass es nicht wahr ist, aber du sagst es trotzdem. Da ich dafür bezahlt werde, Dinge vorherzusagen, versuche ich viel darüber nachzudenken, welche Zusammenhänge zwischen bestimmten Ergebnissen bestehen, die ich hätte erkennen müssen, bevor sie eintreten. Und in diesem Fall gibt es keinen roten Faden, den ich finden kann, der all die Menschen verbindet, die in meinem Leben aufgetaucht sind, um die einsame, mutige Person in der Menge zu sein, die „Nein, danke“ sagt. Sie hätten nicht wissen können, wer diese Menschen sind. Sie passen nicht in ein gängiges Profil. Einige sind Menschen wie ich. Einige von ihnen sehen mir überhaupt nicht ähnlich. Einige von ihnen sind Menschen, die ich noch vor ein paar Jahren aus politischen Gründen verachtet habe.“

Tuckers Worte spiegeln eine Rede von Peter Gøtzsche wider, einem bemerkenswerten Arzt, der seine Karriere einer der führenden Stimmen gewidmet hat, die sich gegen die Verbrechen der Pharmaindustrie aussprechen. In diesem Vortrag beschreibt Gøtzsche, was seiner Meinung nach eine Minderheit der Bevölkerung dazu bringt, aus der Herde auszubrechen und ein großes Risiko auf sich zu nehmen, um das Richtige zu tun:

Whistleblowers are critical for righting the wrongs in government and healthcare. They always pay a steep price, but still would choose to do it again.



Gøtzsche's presentation provides the best explanation I have ever seen on what drives the heroes we need now more than ever. pic.twitter.com/97Ut2pa9gV — A Midwestern Doctor (@MidwesternDoc) December 31, 2022

Anmerkung: Eine häufig geäußerte Kritik an Tucker Carlson lautete, dass er keine kontroversen Themen behandeln würde, die sein Publikum von ihm verlange, und dass man ihm daher nicht vertrauen könne. Ich habe das so verstanden, dass er sich auf einen heiklen Balanceakt eingelassen hat, bei dem es darum ging, so viel wie möglich zu sagen, ohne die Fähigkeit zu verlieren, weiterhin etwas zu bewirken. Dies ist eine Situation, in der sich fast jeder wache Mensch immer wieder wiederfindet, unabhängig von der Branche (ich erlebe dies z. B. regelmäßig in der Medizin).

Interessanterweise gab Tucker kürzlich zu, dass dies der Fall war, als er seine Pläne für eine unzensierte Produktion auf Twitter ankündigte – ebenso wie RFK Jr., der mitteilte, dass sein Freund, der CEO von Fox News, sehr gerne Inhalte über die Sicherheit von Impfstoffen ausstrahlen wollte, dies aber nicht konnte, da 70 % der Einnahmen des Senders aus pharmazeutischer Werbung stammten (was nur in den Vereinigten Staaten und Neuseeland erlaubt ist).

Je mehr ich über diejenigen erfuhr, die sich gegen COVID-19 aussprachen, desto klarer wurde mir, dass wir alle trotz unterschiedlicher Fachgebiete und Wertvorstellungen im Grunde genommen sehr ähnlich denken, und ich glaube, dass ich einen ähnlichen Weg wie viele von ihnen eingeschlagen hätte, wenn ich statt der Medizin ihren Beruf ergriffen hätte.

Auch wenn viele der COVID-19- (und Impfstoff-)Geschichte nachgegeben haben, hat keiner meiner Mentoren dies getan. Viele von ihnen sind in der Tat lebenslange Liberale, die völlig ungläubig darüber sind, was ihre Partei und ihre Kollegen jetzt unterstützen (z. B. die aktuelle Kriegspolitik). Aus diesem Grund kann das, was sie gemeinsam hatten, vielleicht einige wertvolle Antworten auf die Frage liefern, was einige in den letzten Jahren zum Aufstehen bewegt hat.

Meine Mentoren

Ich hatte das Glück, von einigen bemerkenswert talentierten Ärzten betreut zu werden. Ich habe mich oft gefragt, was sie von ihren Kollegen unterscheidet, und in allen Fällen stellte ich fest, dass das Folgende zutrifft:

Sie waren „wache“ Menschen (was auch der Grund dafür ist, dass sie bereit waren, sich mir zu öffnen).

Sie verließen sich nicht auf soziale Beweise, um Entscheidungen zu treffen (ich vermute, dass diese Tendenz mit dem Alter zunimmt, denn das war meine Erfahrung).

Sie versuchten, unsichtbar zu bleiben und nicht öffentlich für sich zu werben (z. B. haben die meisten von ihnen immer noch keine Website).

Sie waren sehr scharfsinnig und nutzten diese Fähigkeit häufig in Verbindung mit ihrer Intuition und ihrem umfangreichen medizinischen Wissen, um Medizin zu praktizieren.

Sie hatten einen spirituellen Glauben (meist das Christentum), dem sie aus tiefer Überzeugung folgten.

Sie hatten eine tiefe Verpflichtung zur Moral.

Anmerkung: Moral ist ein weiteres Thema, das meiner Meinung nach im Wesentlichen auf diejenigen hinausläuft, die ihr folgen, weil sie moralisch sein wollen, und diejenigen, die ihr aus Bequemlichkeit folgen. Erstere sind bereit zu leiden, um das zu tun, was sie für richtig halten, und machen sich viele Gedanken darüber, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen sollen.

Letztere suchen in der Regel nach Möglichkeiten, die bestehenden ethischen Regeln zu manipulieren, um zu erreichen, was sie wollen. Dies ist ein großes Problem in der Medizin, und ich habe kürzlich über ein Gerichtsverfahren gegen einen Arzt berichtet, der zwei Teenager zwangsgeimpft hat, das viele der Mängel des derzeitigen Modells der medizinischen Ethik verdeutlicht.

Dr. James Miller

Ein Leser, mit dem ich seit einem Jahr korrespondiere, wandte sich an mich, um mir mitzuteilen, was ihm widerfahren ist, und da ich das Gefühl hatte, dass die Menschen davon erfahren sollten, bot ich an, es zu veröffentlichen. Dr. Miller hat eine beeindruckende Geschichte, und der Hauptzweck des restlichen Artikels besteht darin, den Kontext zu liefern, um die Bedeutung dessen, was er erzählt, besser zu verstehen.

Dr. Millers Geschichte ging viral und wurde einige Tage später auf Fox News ausgestrahlt, wo sie das ganze Land sehen konnte. Dort hat Dr. Miller in den 5 Minuten, die ihm zugestanden wurden, eine bemerkenswerte Arbeit geleistet, indem er die wichtigsten Punkte dargelegt hat:

Kurz darauf gab er ein längeres Interview in der Alison Morrow Show, in dem er viele weitere wichtige Details seiner Geschichte erläuterte:

Dr. Miller arbeitete als Unfallchirurg (ein sehr schwieriger Beruf, der eine wesentlich größere Investition erfordert als der typische Weg, den Ärzte gehen, um in die Praxis zu kommen). Während der COVID-19-Krise stellte er fest, dass alle, einschließlich der Kollegen, denen er jahrelang vertraut hatte, den Verstand verloren hatten und einer COVID-19-Darstellung folgten, die nicht der Realität entsprach.

Als die Impfstoffe auf den Markt kamen, sah er, wie die Diskriminierung der Ungeimpften begann, was gegen alle Grundsätze der medizinischen Ethik verstieß, die ihm beigebracht worden waren und die er während seiner gesamten Laufbahn nie erlebt hatte.

Schließlich hatte er die Grausamkeiten satt und beschloss, eine kostenlose Klinik zu gründen, da viele der ungeimpften Patienten, die vom medizinischen System im Stich gelassen wurden, sehr litten und manchmal sogar starben. Weil er dies tat, wurden gegen ihn Vergeltungsmaßnahmen ergriffen, und er musste schließlich aus dem Staat fliehen, um seine ärztliche Zulassung nicht endgültig zu verlieren. Drei Dinge sind an Dr. Millers Geschichte bemerkenswert.

Die Persönlichkeitsmerkmale, die ihn dazu brachten, das zu tun, was er tat, sind denen sehr ähnlich, die ich bei vielen meiner im vorherigen Abschnitt genannten Mentoren beobachtet habe. Wenn Sie sich also ein Bild von ihnen machen wollen, sind Dr. Millers Interviews die besten Beispiele, die ich Ihnen geben kann.

Dr. Miller ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was wir alle von Ärzten erwarten und wozu wir sie als Öffentlichkeit ermutigen sollten.

Die Erfahrungen von Dr. Miller helfen zu erklären, was Ärzte dazu gebracht hat, sich nicht an die COVID-19- und Impfstoff-Darstellung zu halten. Ich möchte auch anmerken, dass mir Freunde von anderen (inzwischen berühmten) Ärzten, die sich gegen die Impfstoffe gestellt haben, gesagt haben, dass diese Ärzte viele der gleichen Beweggründe wie Dr. Miller hatten.

In jeder Epoche gibt es bemerkenswerte Menschen, die sehen können, was niemand vor ihnen gesehen hat. Aus ihren Beobachtungen schöpfen sie dann eine Vielzahl von Innovationen, die die Menschheit erheblich voranbringen, und haben die innere Stärke, ihre Botschaft in die Welt zu tragen, ungeachtet der Verfolgung, die sie dafür erfahren.

Ich glaube, dass diese Individuen die wachen Individuen darstellen, die innerhalb der strengsten Abgrenzung der Definition zu finden sind, und dass ihre Natur eine Eigenschaft ist, mit der einige Menschen geboren werden, die völlig unabhängig davon ist, wie sie erzogen wurden.

Die beste Metapher, die ich dafür gesehen habe, ist die Art und Weise, wie Menschen mit einem Trauma umgehen. Die meisten Menschen, die eine traumatische Kindheit hatten, sind für ihr ganzes Leben durch diese Erfahrung gezeichnet (z. B. erkennt sogar die CDC die schweren und lebenslangen Auswirkungen von Kindheitstraumata an).

Hin und wieder treffe ich jedoch jemanden, der eine wirklich schreckliche Kindheit hatte und der ohne jegliche Hilfe von außen das Geschehene überwunden hat und ein bemerkenswert mitfühlender Mensch ist, der im Laufe seines Lebens viel erreicht hat. In solchen Fällen kann ich diese Fähigkeit nur so interpretieren, dass sie dem Menschen in die Wiege gelegt wurde.

Anmerkung: Da Trauma tragischerweise ein so häufiges Thema ist, habe ich versucht, meine Gedanken zu diesem Thema und Ansätze, die ich für den Umgang damit als hilfreich empfunden habe, hier zusammenzustellen.

Psychologische Eckpunkte

Während des letzten Monats, in dem ich an diesem Artikel gearbeitet habe, bin ich immer wieder auf dieselbe Frage zurückgekommen – was veranlasst manche Menschen, sich einer Massenbildung zu widersetzen? Zu sagen, jemand sei „wach“, beschreibt zwar eine allgemein verbreitete Eigenschaft, ist aber dennoch eine Ausrede – zu sagen, jemand sei von Natur aus resistent dagegen, auf die Erzählung hereinzufallen, erklärt nicht, warum er nicht darauf hereinfällt. Heute ist mir endlich eine der Antworten eingefallen.

Als ich in der Mittel- und Oberstufe war, fiel mir auf, dass viele der Dinge, in denen Menschen einen Sinn im Leben sahen, letztlich nur ein kurzes Hochgefühl durch Dopaminschübe in ihrem Gehirn waren. Während dieser Rausch klassischerweise mit Dingen wie Kokain in Verbindung gebracht wird, gilt er auch für das Erreichen von Erwartungen, die man hegt, und da unser gesamtes Marketingsystem auf die Erfüllung von Erwartungen ausgerichtet ist, kommt dies häufig vor.

In meinem Fall war es so, dass ich, sobald eine Erwartung erfüllt war, diesen Rausch nicht mehr erlebte. Aus diesem Grund sah ich den ganzen Prozess mehr und mehr nur noch als eine Reihe von kurzen Hochs, die abebben und nichts Substanzielles mehr haben. Da mir das „Hoch“ fehlte, das das Leben real und bedeutungsvoll erscheinen ließ, war ich gezwungen, viel darüber nachzudenken, welche Art von Lebensziel und -schwerpunkt ich verfolgen könnte, der sich real und bedeutungsvoll anfühlen würde – was sehr schwierig war.

Hinweis: Das obige Bild zeigt einen 2-dimensionalen Drehpunkt. Das Konzept, das ich zu veranschaulichen versuche, ist 3+-dimensional, aber ich verwende dieses Bild, weil das Konzept in höheren Dimensionen schwer darzustellen ist.

Ein Drehpunkt ist in diesem Zusammenhang definiert als der Punkt, der ein System und das um ihn herum organisierte System stützt. Eine meiner Erkenntnisse auf meiner frühen Suche nach Sinn und Zweck des Lebens war, dass der Geist fast aller Menschen einen „Drehpunkt“ braucht, um ihn zu stützen, und dass der Geist nicht funktionieren kann, wenn dieser Drehpunkt nicht vorhanden ist. Wenn die Menschen also die Wahl zwischen einem schlechten Drehpunkt oder keinem Drehpunkt hätten, würden sie immer den schlechten psychologischen Drehpunkt wählen.

Merke: Die Filter, die die Wahrnehmung der Realität eines jeden Menschen prägen, werden oft durch den bereits vorhandenen psychologischen Drehpunkt bestimmt.

Der erste Hinweis darauf waren einige Diskussionen mit Gleichaltrigen, in denen ich zu verstehen suchte, warum sie so fanatisch an dysfunktionalen Ideologien festhielten, und in jedem Fall hörte ich die gleiche Geschichte:

„Ich befand mich in einer sehr schlechten Lebenssituation, in der ich mich hoffnungslos fühlte und das Gefühl hatte, dass mein Leben keinen Sinn hatte. Dann wurde ich von einer sehr charismatischen und intelligenten Person mit [der angenommenen Ideologie] bekannt gemacht, die mir ohne den geringsten Zweifel bewies, dass [die Ideologie] wahr ist. Ich war überglücklich, dass mein Leben endlich einen Zweck und einen Sinn hatte, und seitdem widme ich mich der Förderung dieser Ideologie.“ *In jedem Fall, den ich mir ansah, war der „Beweis“ sehr fragwürdig.

Aus diesen Ereignissen wurde mir klar, dass Menschen, denen ein psychologischer Drehpunkt fehlt und die gleichzeitig nicht bereit sind, die schwierige Arbeit zu leisten, ihren eigenen zu entwickeln, extrem anfällig dafür sind, den ihnen aufgezwungenen psychologischen Drehpunkt zu übernehmen. Dies bringt mich zu einem meiner absoluten Lieblingszitate (das viele Variationen und Autoren hat, denen es zugeschrieben wird):

„Wenn man nicht für etwas einsteht, fällt man auf alles herein“.

Jeder der bekannten COVID-Dissidenten, die ich kennengelernt hatte, war nicht nur ein „wacher“ Mensch, wie James Miller in seinen Interviews zeigte, sondern hatte aus dem einen oder anderen Grund auch einen stark entwickelten psychologischen Drehpunkt, bevor die Pandemie begann.

Dies steht im Gegensatz zu einem Großteil der Bevölkerung, die, anstatt einem klaren Ziel zu folgen, das sie für sich selbst gewählt haben, wie benommen durch das Leben gehen und jeden (oft von Unternehmen gesponserten) psychologischen Drehpunkt annehmen, den die Gesellschaft ihnen aufzwingt.

Im Laufe der Jahre ist dies zu einem immer größeren Problem geworden, weil jeder Anker, der uns früher Sinn und Zweck gab (eine starke Gemeinschaft, eine traditionelle Familie, ein Glaube, regelmäßiges Draußensein usw.), systematisch abgebaut wurde, so dass Menschen, die verzweifelt nach einem psychologischen Drehpunkt suchen, bereitwillig den annehmen, der ihnen vorgesetzt wird.

Dies ist vor allem ein Problem in der Medizin – die Konditionierung, die wir durchlaufen, um die allopathische Ideologie als unsere Identität anzunehmen, ist für jeden, der sie nicht am eigenen Leib erfahren hat, schwer zu begreifen – und ich glaube, dies ist ein Hauptgrund dafür, dass so wenige Ärzte das Narrativ in Frage stellen.

Den Verstand verschließen

In einem kürzlich erschienenen Artikel habe ich meine Ansichten über die Entwicklung eines gesunden Verhältnisses zu den eigenen Emotionen erörtert und darüber, welche der zahlreichen Behandlungsmethoden die psychische Gesundheit tatsächlich verbessern. In dem Artikel habe ich argumentiert, dass der entscheidende Fehler unserer Kultur in der weit verbreiteten Tendenz besteht, unsere Gefühle zu intellektualisieren oder einzuengen, anstatt sie zu akzeptieren und zu erleben.

Diese Verkrampfung verhindert, dass die Emotion den Körper verlassen kann. Stattdessen wird die Emotion im Körper und schließlich im Unterbewusstsein verankert, wo sie einen tief greifenden, aber unsichtbaren Einfluss auf das Leben ausübt. In vielen Fällen bewegen sich diese Menschen in der gleichen zusammenhangslosen Benommenheit durchs Leben, wie sie bei Menschen zu beobachten ist, die keinen eigenen psychologischen Dreh- und Angelpunkt haben und ebenfalls leicht bösartigen äußeren Einflüssen zum Opfer fallen.

Gefangene Emotionen verursachen auch viele andere Probleme, wie z. B. eine erhebliche Verschlechterung der momentanen Lebenserfahrung, die Menschen dazu zwingt, selbstsabotierende Entscheidungen zu treffen, die ihr rationaler Verstand niemals unterstützen würde, und die den Einzelnen davon abhält, das Leben zu erleben. Aus all diesen Gründen fördern unterdrückerische Regierungen, die die Öffentlichkeit kontrollieren wollen, diese emotionale Unterdrückung.

Gleichzeitig haben weise Menschen zu allen Zeiten immer wieder darauf hingewiesen, dass ihre Mitmenschen aufhören sollten, ihre Herzen zu verschließen.

Die häufigsten Gründe, warum wir unsere Emotionen gewohnheitsmäßig unterdrücken, sind das Unbehagen, die Emotion zu erleben (vor allem, wenn sie schmerzhaft ist), und die Belastung, der unser Bewusstsein (vor allem im Herzen) ausgesetzt ist, wenn seine Realität auf etwas außerhalb seiner vertrauten Komfortzone ausgedehnt wird.

Denken Sie zum Beispiel an die psychologischen Auswirkungen, wenn Sie akzeptieren müssen, dass alles, was Sie über ein Jahrzehnt lang zu wissen glaubten, falsch war, und wenn Sie nicht mehr wissen, wohin Sie gehen oder worauf Sie vertrauen sollen. Weil das so schwierig ist, folgen viele lieber der Masse und übernehmen deren psychologischen Dreh- und Angelpunkt, anstatt die Verantwortung für die Entwicklung und Aufrechterhaltung ihres eigenen zu übernehmen.

Genauso wie wir die Gefühle in unserem Herzen einschränken, wie das vorherige Beispiel zeigt, schränken wir auch die Gedanken in unserem Verstand ein. In meiner eigenen Erfahrung habe ich festgestellt, dass viele sich nach dem Komfort kontrahierter Gedanken und Emotionen sehnen, während wache Individuen typischerweise das Gegenteil tun – obwohl in vielen Fällen der Unwille, sich zu kontrahieren, nur in einem der beiden existiert und nicht im anderen.

Wenn wir noch einmal zu Dr. Millers Geschichte zurückkehren, sollte klar sein, dass er einen psychologischen Drehpunkt entwickelt hatte, der unabhängig von seiner Identität als Arzt war, und dass er einen Verstand hatte, der nicht bereit war, sich zusammenzuziehen oder ihm zu erlauben, seine Augen vor dem zu verschließen, was er vor sich sah.

Anmerkung: Sein mentaler Widerstand gegen Kontraktion ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass er überhaupt einen starken psychologischen Dreh- und Angelpunkt geschaffen hat. Umgekehrt teilten viele seiner Altersgenossen diese Eigenschaft, und obwohl sie wussten, dass das, woran sie teilnahmen, falsch war (entweder auf einer bewussten oder unbewussten Ebene), machten sie trotzdem mit und umarmten in vielen Fällen die Massenformation, die ihnen vorgesetzt wurde.

Eine von Desmets wichtigsten Beobachtungen über Massenformationen ist, dass ihre Auflösung davon abhängt, ob genügend wache Individuen, die sich der Erzählung widersetzen, auch bereit sind, sich dagegen auszusprechen. Dies bringt auf den Punkt, warum es so wichtig ist, Geschichten wie die von Dr. Miller zu erzählen, denn indem sie andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun, tragen sie wesentlich dazu bei, die bevölkerungsweite Immunität zu schaffen, die wir brauchen, um künftige Massenbildungen zu verhindern.

Darüber hinaus hob Desmet den vielleicht wichtigsten Teil dieser Geschichte hervor. Im Laufe der Geschichte geschah in den schwierigsten Situationen, in denen fast jeder in eine Massenformation hineingezogen wurde und verabscheuungswürdige Handlungen beging, die tiefe Konflikte in den Herzen und Köpfen auslösten, etwas sehr Interessantes mit denjenigen, die dennoch das Risiko auf sich nahmen, die Wahrheit zu sagen.

Sie werden von einer Kraft erfüllt, die sie nicht erklären können und die es ihnen ermöglicht, die dunkelsten Situationen durchzustehen, die man sich vorstellen kann.

Ich glaube, dass diese Beobachtung darauf zurückzuführen ist, dass ein Großteil unserer inneren Stärke davon abhängt, dass wir keine inneren Kontraktionen haben, was wiederum voraussetzt, dass wir frei von inneren Konflikten sind, indem wir dem Weg folgen, von dem wir in unserem Herzen wissen, dass er richtig ist (was auch etwas ist, was spirituelle Systeme in allen Zeitaltern erkannt haben). Erinnern Sie sich:

„Wenn man nicht für etwas einsteht, fällt man auf alles herein“.

Schlussfolgerung

Ich glaube, dass viele der Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, auf eine Bewusstseinskrise zurückzuführen sind, die es den Menschen erlaubt, leicht in die Irre geführt zu werden, und auf einen weit verbreiteten Glaubensverlust, der die Anker entfernt hat, auf die man sich verlassen konnte, um uns vor dem Abdriften zu bewahren.

In den letzten Artikeln habe ich versucht, Lösungen für einige der allgemeinen Probleme aufzuzeigen, die ich beobachtet habe und die unsere Fähigkeit behindern, zu sehen, was vor uns liegt, zusammenzukommen und dann effektiv gegen die Dunkelheit zu arbeiten, die in unsere Welt eingedrungen ist. Zusätzlich zu den bereits in diesem Artikel erwähnten Themen sind dies unter anderem:

Das Bedürfnis loszulassen, Recht zu haben und Informationen oder Wahrheiten zu begehren, die einem das Gefühl geben, den anderen überlegen zu sein. Dieses Begehren führt nicht nur zu einer Spaltung zwischen Menschen, die sich gegenseitig unterstützen sollten, sondern verstellt auch den Blick auf das, was direkt vor einem liegt.

Ambiguität zu tolerieren und zu akzeptieren, dass es immer Widersprüche zu dem geben wird, was man „weiß“, solange man etwas nicht vollständig verstanden hat (was nahezu unmöglich sein kann).

Erkennen, dass wir vieles in unserer Umgebung selektiv ausblenden, vor allem, wenn wir mit einem Übermaß an Informationen konfrontiert werden – etwas, das das moderne Zeitalter kennzeichnet. Viele der Dinge, die wir um uns herum sehen müssen, sind nur für diejenigen sichtbar, die ohne diese Filter arbeiten können.

Bei der Beobachtung wacher Menschen sind mir viele Eigenschaften aufgefallen, die immer wieder in ihrem Geist auftauchen, und ich habe versucht, sie in diesem Artikel so gut es geht aufzulisten.

Obwohl einige dieser Fähigkeiten schwierig zu entwickeln sind, glaube ich, dass viele von ihnen entwickelt werden können, wenn klar ist, worauf wir hinarbeiten und unsere Priorität darin liegt, das höchste Gut zu fördern.

