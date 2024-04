Doug Casey über den neuen amerikanischen Traum: “Du wirst nichts besitzen und glücklich sein”

Von Doug Casey

Internationaler Mensch: Laut einer aktuellen Studie von Investopedia kostet der klassische amerikanische Traum der Mittelklasse heute über 3,4 Millionen Dollar.

Das sind die geschätzten Lebenshaltungskosten für eine Ehe, zwei Kinder, Autos, Häuser, Gesundheitsfürsorge, Bildung und Ruhestand. Das ist für viele Amerikaner völlig unerreichbar geworden.

Was halten Sie von dieser Entwicklung? Wie konnte das passieren?

Doug Casey: Tatsache ist, dass der durchschnittliche Amerikaner trotz der Tatsache, dass sein Lebensstandard in den letzten 50 Jahren gesunken ist, heute viel besser und länger lebt als ein König in vorindustriellen Zeiten. Es gab nie eine Garantie dafür, dass die Amerikaner ihr ganzes Leben lang im Luxus leben würden.

Wir haben diesen hohen Lebensstandard aus zwei Gründen erreicht. Erstens neigten die Menschen dazu, mehr zu produzieren, als sie verbrauchten, und die Differenz zu sparen. Und zweitens hat sich die Technologie in den letzten 200 Jahren fast mit der Geschwindigkeit des Mooreschen Gesetzes verbessert.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass sich diese Art von Fortschritt fortsetzt, zumal die Ersparnisse durch die Zerstörung des Dollars zunichte gemacht werden. Ein Mangel an Ersparnissen bedeutet, dass es keinen Kapitalpool zur Finanzierung weiterer technologischer Fortschritte geben wird.

Aber es sind noch andere ernste Dinge am Werk, Termiten, die an den Fundamenten der Zivilisation nagen. Die Amerikaner haben sich daran gewöhnt, dass es für einige Menschen in Ordnung ist, ihr ganzes Leben lang zu leben, ohne etwas zu produzieren, und auf Kosten der anderen zu leben. Ein großer Teil des Landes lebt von Sozialhilfe. Und noch viel mehr sind verschuldet, was bedeutet, dass sie entweder von dem Kapital leben, das andere in der Vergangenheit gespart haben, oder dass sie ihre eigene Zukunft mit einer Hypothek belasten.

Hinzu kommt, dass das Hauptexportgut der USA seit etwa 1980 nicht mehr Boeings oder Sojabohnen sind, sondern Dollars. Die Ausländer haben diese Papierdollar im Austausch gegen realen Reichtum akzeptiert. Sie sind eigentlich nur eine andere Form der Verschuldung. Einmal – und zwar bald – werden sie sie im Tausch gegen Eigentumsrechte an Land und Unternehmen zurückgeben.

Kapital wird auch durch die ständigen Kriege vernichtet, die die USA gegen unbedeutende Länder auf der anderen Seite der Welt führen.

Tatsache ist, dass unsere Institutionen, von den Unternehmen über die Wissenschaft bis hin zur Regierung, korrupt, ineffektiv und aufgebläht sind. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass in der physikalischen Welt die Dinge mit der Zeit unweigerlich degenerieren. Das gilt auch für die Welt des menschlichen Handelns. Wenn eine Institution alt wird, wird sie im Allgemeinen abgebaut. Das gilt für die USA, und es ist für jeden offensichtlich – zumindest für jeden außerhalb des Washingtoner Gürtels.

Internationaler Mensch: Da die amerikanische Mittelschicht immer weiter schrumpft, scheint es, als ob der “Neue Amerikanische Traum” darin besteht, einfach nur über die Runden zu kommen und sich durchzuschlagen.

Die Menschen werden mieten müssen, anstatt zu besitzen. Sie werden sich vielleicht keine Kinder, Haustiere, Ribeye-Steaks oder eine Rente leisten können. Sie werden viel mehr Schulden machen müssen.

Der “neue amerikanische Traum” sieht eher so aus wie der des WEF: “Du wirst nichts besitzen und glücklich sein.”

Was ist Ihre Meinung?

Doug Casey: Es ist ziemlich schockierend, dass in einer traditionell bürgerlichen Gesellschaft wie den USA das “eine Prozent” – in der Regel diejenigen, die mit dem Staat und den großen Unternehmen verbunden sind – inzwischen etwa ein Drittel des gesamten Vermögens besitzt.

Noch schockierender ist, dass die untere Hälfte der Gesellschaft nur 2 % des Vermögens des Landes besitzt. Diese Art von Ungleichgewicht führt zu Instabilität. Kein Wunder, dass man sagt, dass der Durchschnittsbürger im Notfall nicht einmal 500 Dollar in bar in die Hand nehmen kann. Kein Wunder, dass ein Krimineller wie Klaus Schwab sein “Du wirst nichts besitzen und glücklich sein”-Memory verbreiten kann, ohne an einem Laternenmast aufgehängt zu werden – viele Menschen haben das Gefühl, dass es ihnen in einer solchen Welt besser gehen würde.

Der Reichtum des Landes befindet sich zunehmend im Besitz von Unternehmen und deren Topmanagement. Früher hieß es: “Was gut für General Motors ist, ist gut für Amerika”. Früher habe ich das geglaubt, weil General Motors tatsächlich Autos herstellte, und das war gut. Aber wir haben uns weiterentwickelt. GM und andere Großkonzerne sind de facto Arme des Staates geworden. Steuern, schwindelerregende Vorschriften, Subventionen und Rettungsaktionen haben den Kapitalismus der freien Marktwirtschaft zerstört.

Das kapitalistische System in den USA ist längst überholt. Wir sind zum klassischen Faschismus à la Mussolini übergegangen, d. h. zum Staatskorporatismus, bei dem Unternehmen und Staat Hand in Hand arbeiten.

Man nennt das euphemistisch eine öffentlich-private “Partnerschaft”. Die Leute in der Regierung und die Leute in den Führungsetagen der Unternehmen kraulen sich gegenseitig den Rücken und stärken sich gegenseitig in ihren Positionen. Sie versorgen sich gegenseitig mit Macht und Geld. Dies führt zu einer hochgradig politisierten Gesellschaft, in der nicht mehr die Produktion, sondern die Beziehungen zählen.

Bei den letzten Wahlen wurden beispielsweise 14 Milliarden Dollar für Wahlkampfspenden ausgegeben, um den Pöbel dazu zu bringen, für die eine oder andere Partei zu stimmen. Aber nur ein Fünftel dieses Geldes kam von Kleinspendern – der Rest von den Reichen und Unternehmen. Natürlich werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer, während unsere hochgradig politisierte Gesellschaft immer weiter degeneriert.

Internationaler Mensch: Viele Menschen blicken darauf zurück, wie sie die Zukunft sahen und wie sie in Filmen dargestellt wurde. Viele dachten, wir hätten jetzt schon fliegende Autos und andere futuristische Luxusgüter.

Stattdessen haben wir einen sinkenden Lebensstandard, und die Menschen blicken zurück auf die gute alte Zeit.

Wohin wird sich dieser Trend Ihrer Meinung nach entwickeln?

Doug Casey: Wir bewegen uns mit zunehmender Geschwindigkeit in die falsche Richtung, weil die Moral in der Gesellschaft zusammengebrochen ist. Die Menschen wissen im Allgemeinen nicht mehr, was richtig und was falsch ist – oder was gut und was böse ist. Sie übernehmen immer weniger Verantwortung für ihr eigenes Leben und für das, was um sie herum geschieht.

Wir haben uns von einer Gesellschaft mit hohem Vertrauen, in der man sein Auto oder seine Haustür nicht abzuschließen brauchte, zu einer Gesellschaft mit geringem Vertrauen entwickelt, in der jeder ständig beobachtet wird und Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist.

Gleichzeitig hat sich das Land generell von einer geringen Zeitpräferenz und Zukunftsorientierung zu einer hohen Zeitpräferenz entwickelt: “Ich will alles, und zwar jetzt.” Sie sind nicht mehr so zukunftsorientiert, wie sie es einmal waren.

Um auf die Frage des Zusammenbruchs der Moral zurückzukommen, prägte der Wirtschaftswissenschaftler Thorstein Veblen den Begriff des “auffälligen Konsums”. Die Menschen wollten mit teuren Autos und Kleidern angeben, um anderen zu zeigen, dass sie erfolgreicher sind. Aber jetzt, aufgrund der vielen Schulden in der Gesellschaft, kann jeder ein schönes Auto haben. Und niemand kümmert sich mehr um schöne Kleidung; jeder trägt das Äquivalent von T-Shirts und Jeans.

Die Trendsetter sind vom Besitz und der Zurschaustellung frivoler Güter zur Zurschaustellung frivoler Ideen übergegangen – wie dem Wokeism. Jeder macht sich diese Ideen zu eigen, um zu zeigen, dass er angesagt ist, sich auskennt und zur Intelligenz gehört. In der Vergangenheit hätte die Übernahme des auffälligen Lebensstils ihrer Vorgesetzten sie nur arm gemacht. Die Übernahme dieser degenerierten Ideen macht sie dumm und unmoralisch – und das ist viel schlimmer.

Internationaler Mensch: Welchen Rat haben Sie für Menschen aus der Mittelschicht, die kurz davor stehen, in die Unterschicht abzusteigen?

Doug Casey: Erstens und am wichtigsten: Gehen Sie nicht aufs College, es sei denn, Sie benötigen einen MINT-Abschluss – Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen oder Mathematik.

Wer heute aufs College geht, vergeudet vier wichtige Jahre seines Lebens, verschuldet sich dauerhaft und verdirbt sich den Verstand mit den idiotischen Ideen, die marxistische Professoren und Verwaltungen den Studenten in den Rachen stopfen. Bilden Sie sich weiter. Lesen Sie ständig.

Arbeiten Sie darauf hin, sich selbstständig zu machen, nicht um “einen Job zu bekommen”. Du möchtest dich nicht auf einen Job verlassen, den dir jemand anderes gibt. Und sparen Sie Ihr Geld – aber nicht in Fiat-Dollar. Sparen Sie in Gold. Wenn Sie genügend Ersparnisse haben, lernen Sie, zu spekulieren und zu investieren.

Internationaler Mensch: Wie Sie festgestellt haben, ist die Große Depression eine Periode, in der es zu einem erheblichen Rückgang des allgemeinen Lebensstandards kommen wird.

Besteht eine Möglichkeit, aus diesen Zitronen Limonade zu machen?

Doug Casey: Wir befinden uns mitten in dem, was ich seit langem als “Große Depression” bezeichne. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass es den größten Teil des realen Reichtums in der Welt immer noch geben wird – er wird nur anderen Leuten gehören.

Flinke Unternehmer und Spekulanten werden die Möglichkeit haben, gute Geschäfte zu machen, auch wenn der Lebensstandard der meisten Menschen sinkt. Aber die große Frage ist: Wie lange wird der gesellschaftliche Trend, in dem wir uns jetzt befinden, noch weiter nach unten gehen?

Als Rom über einen Zeitraum von mehreren hundert Jahren zusammenbrach, wurde es immer schwieriger, ein gutes und friedliches Leben zu führen, während Europa in das dunkle Mittelalter eintrat. Selbst wenn man viel Geld hatte, half einem das nicht wirklich weiter. Deshalb ist es wichtig, das zu bewahren, was von der Idee Amerikas übrig geblieben ist.

Anmerkung des Herausgebers: Leider kann der Einzelne kaum etwas tun, um die Richtung dieses Trends zu ändern. Das Beste, was Sie tun können, ist, sich zu informieren, damit Sie sich bestmöglich schützen und sogar von der Situation profitieren können.

Die meisten Menschen wissen nicht, was wirklich passiert, wenn eine Währung zusammenbricht, geschweige denn, wie man sich darauf vorbereitet…

Wie können Sie Ihre Ersparnisse im Falle einer Währungskrise schützen? Dieses soeben veröffentlichte Video zeigt Ihnen genau, wie. Klicken Sie hier, um es jetzt anzusehen.