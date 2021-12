Doug Casey über die Eroberung der Universitäten durch die Marxisten, die bald die ganze Nation erobern werden

Internationaler Mensch: Kommunistische und sozialistische Ideen erfreuen sich in der Generation der Millennials und der Generation Z zunehmender Beliebtheit. Tatsächlich lehnt die Mehrheit der jungen Menschen den Kapitalismus ab und befürwortet ein sozialistischeres oder sogar kommunistisches Wirtschaftssystem.

Dies wird durch den Aufstieg von Politikern wie Alexandria Ocasio Cortez (AOC) und The Squad belegt.

Was ist Ihre Meinung dazu?

Doug Casey: Die Jugend wird korrumpiert, und das ist schlimmer als je zuvor. Obwohl ich das mit einem Augenzwinkern sage, da die Leute wahrscheinlich schon seit dem ersten Tag denken, dass die Jugend entartet ist.

Als Sokrates im antiken Griechenland hingerichtet wurde, lautete eine der beiden Anklagepunkte, dass er die Jugend verderbe. Die Älteren sind immer der Meinung, dass die Jugend dumm, unwissend, faul und verrückt ist und im Allgemeinen die Welt in einem Handkorb zur Hölle führt. Und natürlich sind viele ihrer Anschuldigungen wahr und waren es schon immer.

Aber je älter die Kinder werden, desto weiser, kenntnisreicher, fleißiger und umsichtiger werden sie im Allgemeinen – das ist nichts Neues. Seit Beginn der Zivilisation in Sumer vor 5.000 Jahren hat die Welt etwa 250 neue Generationen überlebt. Und sie wird wahrscheinlich auch diese Generation überleben.

Das ist die gute Seite. Und wie Sie wissen, sehe ich immer die gute Seite. Andererseits wurde das amerikanische Universitätssystem von Kulturmarxisten, Sozialisten, Statisten, Kollektivisten, Befürwortern der Identitätspolitik und ähnlichen Leuten völlig vereinnahmt. Diese Leute hassen die westliche Zivilisation und ihre Werte und versuchen aktiv, sie zu zerstören. Meiner Ansicht nach ist dies die vielleicht größte Herausforderung, der wir je begegnet sind, und die Gefahren werden durch die fortschreitende Technologie noch erheblich verstärkt.

Internationaler Mensch: Welche Rolle spielen die westlichen Universitäten? Wie wirkt sich das auf die heutigen und künftigen Generationen aus?

Doug Casey: Die Universitäten haben sich im letzten Jahrhundert in vielerlei Hinsicht völlig verändert, und zwar in jedem Fall zum Schlechten. Wenn ein durchschnittlicher 18-Jähriger ein College besucht, weiß er nur sehr wenig darüber, wie die Welt im Allgemeinen funktioniert. Er hat vage Vorstellungen, die er hauptsächlich aus dem Fernsehen, aus Filmen und von Leuten aufgeschnappt hat, die einen Job als Lehrer an der High School haben. Sie wissen im Grunde nichts über Wirtschaft, Regierung oder Geschichte. Schlimmer noch: Was sie zu wissen glauben, ist meist falsch.

Das macht sie zur leichten Beute für Professoren mit völlig verqueren Ansichten, um sie zu indoktrinieren.

Es geht nicht so sehr darum, dass sie ungenaue Fakten vermittelt bekommen. Es gibt natürlich viele „Fakten“ (künstliche Fakten), wie z. B. dass der Krieg zwischen den Staaten (der nicht Bürgerkrieg genannt werden sollte) hauptsächlich zur Befreiung der Sklaven geführt wurde. Oder dass die keynesianische Wirtschaftslehre richtig ist. Oder dass die USA eine Demokratie sind, die von „We the People“ regiert wird. Und viele, viele mehr. Aber das ist nur ein Teil des Problems.

Es sind nicht nur die Fakten, die ihnen beigebracht werden. Es ist die Art und Weise, wie die Schulen die tatsächlichen Fakten interpretieren und welche Bedeutung sie den Ereignissen beimessen. Das „Warum?“ von Ereignissen wird verdreht, und die Konzepte von Gut und Böse werden pervertiert. Das Bildungssystem ist fast vollständig von Marxisten und anderen Linken übernommen worden. Sie sind in der Lage, die Jugend zu indoktrinieren, und sie nutzen diese Macht bis zum Maximum aus. Wenn die Gedanken eines Kindes erst einmal in die eine oder andere Richtung gebogen sind – so wie ein Baum als Schössling gebogen werden kann -, ist es sehr schwer, sie wieder gerade zu biegen.

Das führt natürlich zu der Frage, ob die Jugend überhaupt in die eine oder andere Richtung gelenkt werden sollte. Welche Werte sind „richtig“ oder „falsch“? Ich habe sicherlich meine eigenen Ansichten zu diesem Thema, aber dies ist nicht der richtige Ort, um sie zu erörtern – abgesehen davon, dass grundlegende Werte zu wichtig sind, um sie willkürlichen Regierungsangestellten zu überlassen.

Das eigentliche Problem ist jedoch, dass das heutige Bildungssystem kein kritisches Denken lehrt. Vielmehr ist genau das Gegenteil der Fall. Den Schülern wird beigebracht, blind zu akzeptieren, was derzeit als politisch korrekt gilt.

Anstatt die Autorität auf friedliche und rationale Weise in Frage zu stellen – wie es Sokrates tat -, soll verhindert werden, dass abweichende Ansichten überhaupt diskutiert werden. Die Professoren sind im Grunde alle Sozialisten, und die Kinder neigen dazu, das zu glauben, was ihnen beigebracht wird. Diese Ansichten werden durch die anderen Informationsquellen, die sie umgeben, verstärkt – Hollywood, die Massenmedien und die Regierung selbst.

Zerstörerische Ideen beginnen in der Regel bei den „Intellektuellen“. Intellektuelle verachten in der Regel das Geschäft, den Handel und die Produktion und beneiden die Kapitalisten um ihr Geld. Intellektuelle halten sich nicht nur für klüger, sondern auch für viel moralischer als Geschäftsleute. Das gibt ihnen in ihren Augen das Recht, allen anderen etwas vorzuschreiben. Sie sind in der Regel Sozialisten und befürworten „Kader“ wie sie selbst, die alle anderen herumkommandieren. Intellektuelle zieht es naturgemäß an die Universitäten, wo sie dafür bezahlt werden, miteinander abzuhängen, von den Kindern angehimmelt zu werden und alberne Ideen auszubrüten.

Das war schon immer der Fall. Aber es ist zu einem viel größeren Problem geworden als in der Vergangenheit, zum Teil, weil ein viel, viel höherer Prozentsatz von Kindern und Jugendlichen jetzt zur Universität geht als je zuvor. Selbst in der jüngeren Vergangenheit besuchten höchstens fünf oder 10 Prozent der Kinder eine Hochschule. Heutzutage geht fast jeder, und ein viel höherer Anteil der Jugend wird mit linken Denkmustern infiziert als je zuvor.

Einige Kinder werden daraus erwachsen und erkennen, dass das meiste von dem, wofür sie eine exorbitante Menge Geld bezahlt haben, Unsinn ist. Aber die meisten werden reflexartig verteidigen, was ihnen im Kokon beigebracht wurde. Und ich fürchte, dass diese Menschen heute einen großen Teil der US-Bevölkerung ausmachen.

Kinder, die befragt werden, sagen, dass sie den Sozialismus für gut halten… Ich vermute, die Umfragen sind korrekt. Und selbst wenn sie es nicht denken, fühlen es fast alle – obwohl nur wenige den Unterschied zwischen Denken und Fühlen kennen … Wenn du mit dem Gedanken aufgewachsen bist, dass die Werte des Sozialismus und des Wohlfahrtsstaates gut sind, und jeder um dich herum daran glaubt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du das auch tust.

Internationaler Mensch: Was halten Sie von der Betonung der Identitätspolitik und dem Konzept des „weißen Privilegs“?

Doug Casey: Identitätspolitik ist im Wesentlichen die Idee, dass eine Person in erster Linie ein Mitglied einer bestimmten Rasse oder Ethnie ist und erst in zweiter Linie ein Individuum. In den letzten Jahren wurden die meisten Menschen indirekt und direkt, subtil und offen, indoktriniert, dass weiße Menschen und die von ihnen geschaffene Zivilisation schlecht sind. Das Mem ist allgegenwärtig. Sie sind zu der Überzeugung gelangt, dass die westliche Zivilisation etwas Schlechtes ist und dass die Weißen die Welt zerstören.

Selbst wenn sie es nicht glauben wollen, weil das Konzept so dumm und so völlig kontrafaktisch ist, akzeptieren sie es schließlich, weil sie es immer wieder gehört haben. Propaganda funktioniert. Meme, die ursprünglich von Intellektuellen an den Universitäten entwickelt wurden, haben die Massenmedien und die Unterhaltungsindustrie gründlich infiltriert. Es ist pervers, dass die „Vordenker“ von heute überwiegend dasselbe denken.

Die so genannten Kapitalisten und Wirtschaftsführer haben sich überhaupt nicht gewehrt, geschweige denn einen Gegenangriff gestartet. Alles, was sie interessiert, ist Geld zu verdienen. In der Tat akzeptieren sie nicht nur die Ideen, sondern spenden Geld für die Anliegen ihrer Feinde, in der idiotischen Annahme, dass Tugendhaftigkeit sie besänftigen wird. Es ist eine bedauerliche Tatsache, dass Geschäftsleute, insbesondere die Anzugträger, die große Unternehmen leiten, sich nicht wirklich darum kümmern, wie sie Geld verdienen. Sie neigen dazu, völlig amoralische oder unmoralische Spießer und politische Schreiberlinge zu sein. Sie wirken wie Heuchler und werden von den Intellektuellen (zu Recht) verachtet. Die Unternehmer arbeiten gerne mit und für ihre Kollegen in der Regierung, was genau das ist, was der Faschismus von Mussolini befürwortet. Sie spenden selbstgerecht an Universitäten und NGOs und subventionieren damit die Quelle des Giftes.

Es gibt fast keine Verteidigung der Ideen, die uns die westliche Zivilisation beschert haben, die für so ziemlich alles Gute in der Welt verantwortlich ist. Ich scherze nicht, wenn ich diese Behauptung aufstelle. Mit Ausnahme einiger weniger Anomalien wie Taoismus, Kampfsport, Yoga und orientalische Küche ist Ost minus West gleich Null. Ohne sie würde die ganze Welt Afrika, Kambodscha oder der Mongolei ähneln – nicht einmal heute, sondern vor 200 Jahren. Ideen wie Individualismus, Gedankenfreiheit, Redefreiheit, Wissenschaft, Rationalität und Kapitalismus sind Produkte der westlichen Zivilisation. Diese Konzepte haben nirgendwo mehr einen Verteidiger. Sie werden überall angegriffen.

Internationaler Mensch: Welche Auswirkungen wird dies Ihrer Meinung nach auf die Märkte und die Wirtschaft haben?

Doug Casey: Ich bin pessimistisch, vor allem auf kurze Sicht, da in Washington die Jakobiner das Sagen haben.

Wie können die Märkte gesund sein, wenn das, was als herrschende Klasse im Westen gilt, sich selbst hasst und die Mittelschicht wirtschaftlich und psychologisch zusammenbricht? Wenn politisches Unternehmertum höher bewertet wird als Geldverdienen durch Produktion, wenn die Währung aktiv zerstört wird, um das zu stützen, was ein sehr korruptes politisches System geworden ist?

In der Tat sind die Wirtschaft und die Märkte das geringste unserer Probleme. Das Fundament der Zivilisation selbst wird angegriffen. Die weit verbreitete Akzeptanz destruktiver staatsbürgerlicher und kollektivistischer Ideen ist ernst zu nehmen. Die Folgen werden hier die gleichen sein wie in Russland unter den Sowjets, in Deutschland unter den Nazis und in China unter Mao. Die Situation könnte sogar noch ernster sein, da die Idee der westlichen Zivilisation selbst in den USA, die im letzten Jahrhundert das Bollwerk waren, ernsthaft angegriffen wird.

Entschuldigen Sie also meine pessimistische Haltung, aber ich denke, sie ist gerechtfertigt.

