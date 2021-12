Russland rät der NATO, ihr Versprechen „keinen Zentimeter nach Osten“ (endlich) einzulösen

Anders als 1990 hat Russland noch viele Möglichkeiten, wenn die NATO sein Friedensangebot ignoriert und weiter auf den ehemaligen sowjetischen Raum vorrückt.

Da sich die NATO unaufhaltsam auf die russische Grenze zubewegt, hat Moskau dem westlichen Militärblock einen Sicherheitsvorschlag unterbreitet, der in Wirklichkeit nichts anderes als ein Ultimatum ist: Keine weiteren militärischen Vorstöße nach Osten, oder Russland wird gezwungen sein, im Namen seiner nationalen Interessen zu handeln.

Der 9. Februar 1990 wird unter Historikern für immer als „Tag der Schande“ in Erinnerung bleiben, was die Beziehungen zwischen der NATO und Russland betrifft. An diesem Tag versicherte der amerikanische Außenminister James Baker dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow während der Glasnost-Gespräche über die deutsche Wiedervereinigung, dass der westliche Militärblock „keinen Zentimeter nach Osten“ an die Grenzen Russlands heranrücken werde.

Das Ausmaß der Täuschung, das in diesem leeren Versprechen steckte, ist heute leicht zu erkennen, da die Zahl der NATO-Mitglieder seit den Zeiten des Kalten Krieges auf 30 Staaten angewachsen ist. Im Jahr 2004 traten die ehemaligen Sowjetstaaten Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien auf dem Istanbuler Gipfel der NATO bei; Albanien und Kroatien wurden 2009 Mitglieder, während Nordmazedonien 2020 beitrat.

Schon jetzt grenzt der westliche Militärblock an die nordwestliche Grenze Russlands in den baltischen Staaten Lettland und Estland. Doch nun, da das politische Pulverfass Ukraine aktiv die Mitgliedschaft in der NATO anstrebt, hat Moskau so etwas wie ein Ultimatum gestellt, bei dem das Zuckerbrot einfach die Erhaltung des Friedens zwischen den atomaren Supermächten der Welt ist.

Wird die von den USA geführte Organisation anbeißen? Was die NATO betrifft, so heißt es im Entwurf des Sicherheitsabkommens: Die Vereinigten Staaten von Amerika werden Maßnahmen ergreifen, um eine weitere Osterweiterung der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) zu verhindern und den Beitritt der ehemaligen UdSSR-Republiken zum Bündnis zu verweigern.

On Nov 14, 🇺🇦 received the delivery of approx 80,000 kilos of ammunition from 🇺🇸. Part of the up to $60 mln in addtl security assistance directed by President Biden to 🇺🇦 in Aug, it is a demonstration of 🇺🇸 commitment to the success of a stable, democratic, & free 🇺🇦. pic.twitter.com/nu8jezAcOh — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 14, 2021

Mit Blick auf das Chaos in der Ukraine betont der Entwurf die Verpflichtung Washingtons und seiner Verbündeten, keine Militärstützpunkte in ehemaligen Sowjetstaaten zu errichten, die nicht der NATO angehören, ihre Infrastruktur nicht für militärische Aktivitäten zu nutzen und keine bilaterale militärische Zusammenarbeit mit ihnen aufzubauen.

Das Angebot Moskaus kommt inmitten irreführender und gefährlicher Behauptungen westlicher Politiker, Russland wolle in der Ukraine Truppen stationieren, möglicherweise schon zu Weihnachten – Äußerungen, die jeglicher Grundlage entbehren. Tatsächlich war es der Westen, der die Spannungen in der Region verschärft hat.

Erst letzten Monat simulierten US-Bomber einen Atomschlag gegen Russland, wobei sich einige der Flugzeuge während der Übung bis auf 20 Kilometer an die russische Grenze heranbewegten, wie der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärte.

„Wir beobachten eine erhebliche Zunahme der Aktivitäten der strategischen US-Bomber in der Nähe der russischen Grenzen. Im vergangenen Monat flogen sie etwa 30 Mal die Grenzen der Russischen Föderation an, das sind 2,5 Mal mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres“, sagte Schoigu bei Gesprächen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wei Fenghe, wie Tass berichtete.

Unterdessen haben sich die Waffenverkäufe der USA an die Ukraine in besorgniserregendem Tempo beschleunigt. In diesem Monat wurde bekannt, dass „Uncle Sam“ im Oktober 30 Javelin-Panzerabwehrlenkwaffensysteme an die Ukraine geliefert hat, als Teil der jährlichen Militärhilfe, die zur Verteidigung gegen das ewige Schreckgespenst der „russischen Aggression“ eingesetzt wird.

Russische Gesetzgeber haben davor gewarnt, dass die Entscheidung der USA, Kiew mit tödlichen Waffen zu versorgen, einen Schlag gegen die Minsker Vereinbarungen darstellt, ein im September 2014 geschlossenes Abkommen zur Gewährleistung eines Waffenstillstands im Donbass, und eine Bedrohung für die Sicherheit ganz Europas darstellt.

„Natürlich müssen die [US-]Kongressmitglieder verstehen, dass die Lieferung von tödlichen Waffen an die Ukraine die Minsker Vereinbarungen in der Sekunde zerstören würde, in der sie beginnen“, sagte der stellvertretende Leiter des russischen Komitees für Verteidigung und Sicherheit, Frants Klintsevich, gegenüber RIA Novosti. „Die Gewährung von Militärhilfe in Höhe von 350 Millionen Dollar an Kiew ist eine direkte Aufforderung an die Ukraine, einen umfassenden Krieg im Donbas zu beginnen.“

Aus Sicht des Kremls wird die weitere Militarisierung der Ukraine und des Donbass durch die USA und ihre Verbündeten die Frage, ob Kiew ein vollwertiges Mitglied der NATO ist oder nicht, fast zur Nebensache machen. Es kann leicht zu fatalen Fehlern kommen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij könnte, ähnlich wie der frühere georgische Präsident Michail Saakaschwili 2008 das Schicksal mit einem unüberlegten Angriff auf die selbsternannten Republiken Südossetien und Abchasien herausforderte, bei dem mehrere russische Friedenstruppen ums Leben kamen, versucht sein, etwas ebenso Dummes und Unüberlegtes zu tun, vor allem, wenn er glaubt, dass der Westen ihm den Rücken freihält.

Zelensky ist sich sicherlich bewusst – obwohl er zu dieser Zeit völlig in die Arbeit an einer Komödie vertieft war -, dass Moskau auf Tiflis‘ Aggressionsakt mit einer groß angelegten Invasion Georgiens zu Lande, zu Wasser und in der Luft reagierte, die das russische Militär in nur vier Tagen abschloss.

Werden die westlichen Staats- und Regierungschefs den Vorschlag Russlands im Namen des Friedens auf dem europäischen Kontinent und darüber hinaus akzeptieren? Die USA haben zwar noch nicht auf das russische Angebot reagiert, aber es besteht kein Zweifel daran, dass Moskaus Geduld langsam zu Ende geht.

„Seit dem Ende des Kalten Krieges wurde Russland wiederholt versichert, dass sich die Zuständigkeit und die militärischen Kräfte der NATO keinen Zentimeter nach Osten bewegen werden“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, Anfang des Monats. „All diese Versprechen wurden vergessen und nicht erfüllt. Das Ergebnis ist der derzeitige traurige Zustand der europäischen Sicherheit“.

„Wir sind davon überzeugt, dass die einzige Option zur Lösung der gegenwärtigen Situation die gemeinsame Entwicklung langfristiger Vereinbarungen ist, die ein weiteres Vordringen der NATO nach Osten und die Stationierung von uns bedrohenden Waffensystemen in unmittelbarer Nähe des russischen Territoriums ausschließen“, fügte sie hinzu.

Anders als 1990 hat Russland viele Möglichkeiten, wenn die NATO sein Friedensangebot ignoriert und weiter auf das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion vordringt, was für Moskau eine klare rote Linie darstellt.

Eine Möglichkeit wäre, dass Weißrussland russische Atomwaffen auf seinem Territorium beherbergt, ein Angebot, das im November vom weißrussischen Staatschef Alexander Lukaschenko formell unterbreitet wurde, der seinen eigenen Streit mit dem Westen hat, nachdem er gerade eine vom Westen unterstützte Farbrevolution in der Hauptstadt Minsk überlebt hatte.

„Ich werde vorschlagen, dass [der russische Präsident Wladimir] Putin die Atomwaffen an Weißrussland zurückgibt“, sagte Lukaschenko in einem Kommentar gegenüber RIA Novosti.

Lukaschenko reagierte damit auf die unverantwortlichen Äußerungen von NATO-Chef Jens Stoltenberg, der sagte, dass die Atomwaffen der NATO „den europäischen Verbündeten einen wirksamen nuklearen Schutzschirm bieten“. Dies schließt natürlich auch unsere östlichen Verbündeten ein, und sie sind ein wichtiges Signal der Einheit der Alliierten gegenüber jedem nuklear bewaffneten Gegner. Es erübrigt sich zu sagen, dass diese Bemerkung Moskau wenig über die wahren Absichten der NATO beruhigte.

Es bleibt zwar abzuwarten, ob Russland seine Atomwaffen tatsächlich in Weißrussland stationieren würde, aber Moskau hat noch andere strategische Optionen, die die Europäer dazu veranlassen sollten, über Russlands Vorschlag für einen langfristigen Frieden nachzudenken. Angesichts des kontinuierlichen Vormarschs der NATO nach Osten ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass Russland seine Westgrenze mit einigen der furchterregendsten Waffen ausstattet, die die Menschheit kennt. Schließlich handelt es sich nicht um das Russland von 1990 oder gar 2004, als seine Möglichkeiten, auf die Machenschaften des Westens zu reagieren, nicht allzu überzeugend waren.

Heute, und vor allem nach Russlands atemberaubender Leistung in Syrien gegen den Islamischen Staat, würde kein militärischer Führer, der etwas auf sich hält, die Macht und Effektivität des russischen Militärs unterschätzen.

Im Rahmen einer ehrgeizigen Militärreforminitiative von Putin und seinem Verteidigungsminister Schoigu verfügt Russland heute über eine Militärmaschine von Weltrang, die mit der besten Technologie der Welt ausgestattet ist, darunter Hyperschallraketen, die weltweit ihresgleichen suchen.

Auch wenn dies sicherlich nicht Moskaus erste Wahl ist, um den Frieden zu bewahren, sollte die NATO ihr Angebot – das in Wirklichkeit ein freundliches Ultimatum ist – ablehnen, dann sollte man sich darauf einstellen, dass die russisch-europäische Grenze wieder auf das Niveau von Angst, Paranoia und Militarisierung des Kalten Krieges zurückfallen wird, was wirklich das Letzte ist, was die Welt im Moment braucht.