Die unwahrscheinlichen Revolutionäre, die das Internet „neu starten“ wollen

Der ehemalige Twitter-CEO Jack Dorsey und eine Gruppe von Tech-Titanen haben sich zusammengetan, um Finanz- und Governance-Strukturen mit Blockchain-Innovationen umzukrempeln, die frei übersetzt „Web3“ heißen. Auf der Grundlage der Dezentralisierung bestehender Machtstrukturen angeboten, könnte es sich leicht in ein System der totalen Kontrolle über alles auf der Erde verwandeln. ⁃ TN-Redakteur

Mitglieder der Tech-Elite haben sich zusammengetan, um das Web zu seinen idealistischen Ursprüngen zurückzubringen. Sie nennen ihre Vision „Web3“.

Das Internet hat sich nicht so entwickelt, wie es eigentlich sein sollte.

In seinen Anfängen, bevor einige Wall Street Journal-Leser geboren wurden und der Rest weniger automatisch erneuerte digitale Abonnements hatte, sollte es verteilt, von den Nutzern kontrolliert und, mit einem Wort, demokratisch sein.

Dann kamen Big Tech und die damit einhergehende Zentralisierung, unerwartete Gewinne, Kulturkriege, Fehlinformationskampagnen, Anhörungen im Kongress, EU-Entscheidungen, Kartellschlachten und Techno-Nationalismus, die das letzte Jahrzehnt geprägt haben.

Was wäre, wenn es einen anderen Weg gäbe?

Was wäre, wenn, um nur ein Beispiel zu nennen, die Nutzer sozialer Netzwerke kollektiv Eigentümer dieser Netzwerke wären oder zumindest darüber abstimmen könnten, wie sie geführt werden und welche Art von Rede sie erlauben? Und was wäre, wenn man ähnliche Fragen auch jedem anderen Technologieunternehmen stellen könnte, dessen Hauptprodukt Software und Dienstleistungen sind – sei es im Finanzbereich, im Cloud Computing oder sogar im Unterhaltungsbereich?

Dies sind die Fragen, die sich Investoren, Ingenieure und mehr als nur ein paar Träumer stellen – darunter auch der ehemalige Twitter-Chef Jack Dorsey, dessen Interesse an diesen Fragen seinen plötzlichen Rückzug von Twitter erklärt.

Die Antworten nehmen die Form von Diensten und Anwendungen an, die die ersten Umrisse dessen sind, was ihre Schöpfer hoffen, dass das Internet eines Tages vollständig verschwinden wird: ein verteiltes, demokratisch regiertes „Web 3.0“ oder „Web3“, das sich wie ein Phönix des Web-1.0-Idealismus der 1990er Jahre aus der Asche des von Unternehmen kontrollierten Web 2.0 erheben wird, in dem wir alle derzeit leben.

Hier ist die Grundidee: Neue Technologien wie Blockchain bieten die Möglichkeit, den zentralisierten Würgegriff zu lockern, den Unternehmen und Regierungen über alles haben, von Internetplattformen über geistiges Eigentum bis hin zur Schaffung und Verteilung von Geld. Diese Technologien funktionieren, indem sie die Verantwortung oder das Eigentum auf eine Gruppe von Nutzern verteilen, die zum Beispiel ihre Rechenleistung nutzen, um elektronisch Kryptowährung herzustellen – oder zu „schürfen“ – oder Transaktionen für digitale Kunst aufzuzeichnen.

Diese Technologien stellen eine Weiterentwicklung der Kryptowährung über den Bitcoin hinaus dar, den einige in der Krypto-Community inzwischen als bloßes „digitales Gold“ verhöhnen. Zusätzlich zum Geldwert sind die „Token“, aus denen diese Systeme bestehen, jeweils auch mit Informationen kodiert, die einen anderen Nutzen haben, sei es die Mitgliedschaft in einem Club, das Recht, über das Geschäftsgebaren eines Unternehmens abzustimmen, oder auch nur Daten.

Die Blockchains, die all dem zugrunde liegen, sind lediglich Informationsbücher, die auf vielen verschiedenen Computern gleichzeitig gespeichert sind. Dadurch kann jede Blockchain der Kontrolle durch eine Regierung oder ein Unternehmen entzogen werden, und die Menschen können Token auf dieser Blockchain sicher und transparent austauschen.

Diese Zukunft, eine zweite Chance, die Technologie zu nutzen, um traditionelle Machtstrukturen auf den Kopf zu stellen, wird von wortgewandten Hype-Leuten jeder Couleur angepriesen, von Risikokapitalgebern bis hin zu Sesselorakeln in den sozialen Medien.

Andere halten das ganze Unternehmen für mehr als nur Zeitverschwendung. Sie betrachten Bitcoin als eine Währung mit einem übergroßen (und, so argumentieren viele, völlig unnötigen) Energie- und Kohlenstoff-Fußabdruck. Und sie sehen Kryptowährungen im Großen und Ganzen als ein klassisches, zum Scheitern verurteiltes Techno-Solutionismus-Ponzi-Schema (der Glaube, dass Technologie jedes Problem lösen kann), das von modernen Medizin-Show-Huckstern vorangetrieben wird, die darauf erpicht sind, aus ihren Investitionen in unregulierte Wertpapiere auszusteigen, bevor der Markt zusammenbricht oder die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde dazu kommt, sie zu regulieren.

Herr Dorsey, kein Quacksalber, gehört eindeutig zum Lager der Gläubigen – und ist in der Tat eines ihrer prominentesten Mitglieder. Im Juli sagte er den Investoren, dass Bitcoin ein wichtiger Bestandteil der Zukunft von Twitter sein würde, und im August twitterte er, dass Bitcoin die Welt vereinen würde.

Sein Weggang von Twitter spiegelt die Anziehungskraft wider, die das Web3 auf viele der Tech-Elite ausübt. Dorsey arbeitet jetzt Vollzeit bei Block – dem neuen Namen, den er Square, seinem Unternehmen für digitale Zahlungen, gegeben hat – und setzt sich dort enthusiastisch für Kryptowährungen ein.