Enthüllte Dokumente enthüllen zahllose zivile Todesopfer und Kriegsverbrechen der USA

Von Paul Antonopoulos er ist unabhängiger geopolitischer Analyst

Seit Anfang der 2000er Jahre rückt der Einsatz von Drohnen in der Kriegsführung immer mehr in den Mittelpunkt der militärischen Planung und des Engagements der USA. Mehrere aufeinanderfolgende US-Präsidenten, insbesondere Barack Obama, versprachen, dass der Einsatz von allsehenden Drohnen und Präzisionsbomben die Zahl der zivilen Opfer verringern würde. Dokumente, die von der New York Times veröffentlicht wurden, zeigen jedoch, dass die Geheimdienstinformationen fehlerhaft sind, dass die Ziele falsch gewählt wurden, dass es jahrelang Tote unter der Zivilbevölkerung gab und dass es kaum Verantwortlichkeiten gibt.

Die New York Times schildert in schockierender Weise verschiedene Fälle, in denen Zivilisten im Nahen Osten, darunter auch Kinder, durch US-Drohnenangriffe getötet wurden, ohne dass dies ein Kriegsverbrechen gewesen wäre. Die geschilderten Fälle stammen aus einem geheimen Pentagon-Archiv über amerikanische Luftangriffe im Nahen Osten seit 2014, also seit Beginn der US-Kampagne gegen ISIS.

Die Dokumente enthüllten, dass es nach eigenen Einschätzungen des US-Militärs mehr als 1.300 Berichte über zivile Opfer bei amerikanischen Luftangriffen gab. Die Autorin des Artikels, Azmat Khan, sagte, dass die enthüllten Dokumente „offenlegen, wie der Luftkrieg durch zutiefst fehlerhafte Geheimdienstinformationen, überstürzte und oft ungenaue Zielvorgaben und den Tod tausender Zivilisten, darunter viele Kinder, gekennzeichnet war, was in scharfem Kontrast zum Bild der amerikanischen Regierung von einem Krieg steht, der von allsehenden Drohnen und Präzisionsbomben geführt wird“.

Sie fügte hinzu, dass „trotz des hochgradig kodifizierten Systems des Pentagons zur Untersuchung ziviler Opfer die Versprechen von Transparenz und Rechenschaftspflicht einer Undurchsichtigkeit und Straflosigkeit gewichen sind.“ Khan erläuterte auch, dass trotz der 1.300 Berichte über zivile Opfer „nur in einer Handvoll von Fällen die Beurteilungen veröffentlicht wurden“ und „kein einziger der vorgelegten Berichte eine Feststellung von Fehlverhalten oder Disziplinarmaßnahmen enthält.“

Obwohl Tausende von Menschen durch rücksichtslose amerikanische Luftangriffe zu Schaden gekommen sind, darunter auch Überlebende, die mit schrecklichen Behinderungen und teuren Arztrechnungen zurückbleiben, wurden weniger als ein Dutzend Beileidszahlungen an die Opfer geleistet. Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass die Bemühungen, die Ursachen zu ermitteln oder Lehren aus den Fehlern der Geheimdienste zu ziehen, selten sind.

Obama bezeichnete die Angriffe gegen ISIS als „die präziseste Luftkampagne der Geschichte“ und lobte sie als besseren Schutz für Truppen und Zivilisten gleichermaßen. Dieser Ansicht widersprach jedoch Captain Bill Urban, der Sprecher des US Central Command. In seiner Antwort auf Fragen der Times sagte er, dass „selbst mit der besten Technologie der Welt Fehler passieren, sei es aufgrund unvollständiger Informationen oder falscher Interpretation der verfügbaren Informationen“.

Obwohl er behauptete, dass die USA versuchen, „aus diesen Fehlern zu lernen“, „[…] gewissenhaft daran arbeiten, solchen Schaden zu vermeiden“ und „jeden glaubwürdigen Fall untersuchen“, beweisen die Beweise das Gegenteil, da die versteckten Dokumente Zivilisten regelmäßig als Kollateralopfer zeigen.

Die Times hat, wie Khan sagt, „das getan, was Militärbeamte zugeben, dass sie es nicht getan haben: Sie haben die Bewertungen der Opfer in ihrer Gesamtheit analysiert, um Muster von fehlgeschlagener Aufklärung, Entscheidungsfindung und Ausführung zu erkennen.“ Die Untersuchung ergab, dass es zwar unmöglich ist, die vollständige Zahl der zivilen Todesopfer durch die US-Angriffe zu ermitteln, dass sie aber mit Sicherheit weitaus höher ist als die 1.417 Opfer, die das Pentagon zugegeben hat.

Die in London ansässige Zeitung stellte fest, dass viele zivile Opfer summarisch außer Acht gelassen wurden, Berichte vor Ort, die eine Auswahl glaubwürdiger Fälle enthielten, abgetan wurden und kaum Lehren gezogen wurden.

Es überrascht nicht, dass keine Lehren gezogen wurden, wenn Chatprotokolle, die einige Bewertungen begleiten, zeigen, dass amerikanische Soldaten Drohnenangriffe wie Videospiele behandeln. In einem aufgezeichneten Fall drückten amerikanische Soldaten ihre Freude darüber aus, dass sie in einem Gebiet feuern durften, in dem es angeblich nur so von ISIS-Kämpfern wimmelte – ohne die Kinder in ihrer Mitte zu entdecken. Indem man die Soldaten vom Boden abzieht und sie hinter einen Computermonitor setzt, verringert man nicht nur die Aufklärung vor Ort, sondern desensibilisiert die Soldaten auch für die sozialen und familiären Auswirkungen, die ihre kriminellen Handlungen auf normale Zivilisten haben.

Hauptmann Urban versucht, diese Desensibilisierung herunterzuspielen, indem er sagt, dass Drohnenoperateure oft „nicht den Luxus der Zeit haben“ und dass „der Nebel des Krieges zu Entscheidungen führen kann, die tragischerweise zu Schäden an der Zivilbevölkerung führen.“

In einem anderen dokumentierten Fall in Mosul im Jahr 2016 wurden jedoch drei Zivilisten bei einem von den USA genehmigten Angriff getötet, weil sie beschlossen hatten, präzisere Waffen für andere bevorstehende Angriffe aufzusparen. Tatsächlich ergab die Analyse der Times, dass Zivilisten häufig bei Luftangriffen getötet wurden, die lange im Voraus geplant waren. Dies spricht den Behauptungen von Hauptmann Urban, es gebe „Kollateralschäden“, Hohn. Beunruhigenderweise wurde festgestellt, dass einige dieser „Kollateralscans“ nur 11 Sekunden lang waren.

Diese nachlässige Informationsbeschaffung hat dazu geführt, dass Schulen, Bäckereien und Krankenhäuser in Syrien und im Irak von gezielten Angriffen getroffen wurden, vor allem nachdem sie von der „No-strike“-Liste gestrichen worden waren. Bei allem Wohlwollen, für das die USA eintreten, insbesondere bei ihren „humanitären Interventionen“ (wie sie ihre Besetzungen in Syrien und im Irak anpreisen), ist ihr Einsatz von Drohnen wirklich etwas Unglaubliches – die Betreiber behandeln die Angriffe wie Videospiele, Tausende von unschuldigen Zivilisten (darunter auch Kinder) werden ausgelöscht, und es gibt keinen Regress oder keine Verantwortung.

Es gibt praktisch keine Gerichte, keine Richter und keine Strafverfolgung für einige der schlimmsten Kriegsverbrechen der modernen Geschichte.