Doktor Zelenko fürchtet um sein Leben und sendet eine beunruhigende Videobotschaft

Dr. Vladimir Zelenko warnt in einer Videobotschaft, dass alles getan wird, um kritische Ärzte zum Schweigen zu bringen. Wenn er bald stirbt, dann nicht durch Krankheit oder Selbstmord, sagt er.

In einem Video, das Zelenko am Montag auf Gettr veröffentlichte, deutet er an, dass das Establishment seinen Kampf gegen Ärzte, die sich offen gegen diese Politik aussprechen, verstärken wird. Er fordert die Menschen auf, sich zu wiedersetzen.

„Die Regierung ist jetzt verzweifelt“, sagt Zelenko. „Die Tyrannen wissen, dass ihr Ende naht, und sie haben sich eingegraben und werden nun in ihrer totalitären Tyrannei versuchen, Stimmen wie mich zu beseitigen.“

„Erstens: Ich bin nicht suizidgefährdet“, sagte Zelenko. „Zweitens: Ich bin gesund. Wenn ich also sterbe oder verschwinde, hat das nichts damit zu tun.“ Er spricht von einem „Angriff auf die Wahrheit“.

Zelenko fährt fort, dass es bald einen „Versuch geben wird, Ärzte wie mich zu sanktionieren, uns die Zulassung zu entziehen, zu verleumden und so weiter.“

Der einzige Ausweg, so der Arzt, sei, dass sich ehrliche Ärzte und andere Gleichgesinnte zusammenschließen, sich politisch erheben und die Tyrannei zurückweisen.

„Meine Bitte an alle Ärzte und an alle, die mir zuhören, ist, genau in die entgegengesetzte Richtung zu gehen: Erheben Sie sich. Dies ist ein Bürgerkrieg für die Freiheit, hoffentlich auf gewaltfreie Weise“, sagt Zelenko.

Er ruft zu zivilem Ungehorsam auf. „Wir müssen „Nein“ sagen zu der verrückten Marionette im Weißen Haus und zu all den Lügen von Leuten wie Fauci und den NIH, der CDC und der FDA. All diese Organisationen sind nichts anderes als Prostituierte“.

Die Zukunft, so bestätigt Zelenko, hängt davon ab, dass sich gute Menschen dem rücksichtslosen Autoritarismus (auf gewaltfreie Weise) entgegenstellen.

„Wenn ihr wollt, dass eure Kinder eine Chance haben, mit Gottesbewusstsein zu gedeihen, ist es jetzt an der Zeit, aufzustehen und Opfer zu bringen, denn die Freiheit unserer Kinder hängt davon ab, was wir jetzt tun“, stellt der Arzt fest.

„Ich bin kein Befürworter von Gewalt. Ich plädiere für zivilen Ungehorsam. Erhebt euch. Sagen Sie Nein zu den Giftspritzen und lehnen Sie die heutige Regierung vollständig ab, die nichts anderes ist als ein Feind des Volkes, ein Feind der Menschheit, ein Feind Gottes.“