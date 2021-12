Wie zwei Hairstylisten unsere Maskenpolitik änderten

Mercola.com

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) führen mehr als 15 Beobachtungsstudien als Grundlage für ihre Empfehlung von Gesichtsmasken an.

Die CDC konzentrierte sich insbesondere auf eine dieser Studien – eine Kohortenstudie über zwei Friseurinnen in einem Schönheitssalon in Missouri, die positiv auf COVID-19 getestet wurden

Die beiden Friseure entwickelten Atemwegssymptome, betreuten aber weiterhin 139 Kunden; beide Friseure trugen während dieser Zeit Masken, ebenso wie die meisten Kunden

Siebenundsechzig der Kunden wurden schließlich auf COVID-19 getestet, von denen keiner positiv war; die anderen 72 Kunden berichteten über keine Symptome.

Da es keine Kontrollgruppe gab, weiß niemand, ob die Ergebnisse anders ausgefallen wären, wenn die Friseure oder Kunden keine Masken getragen hätten.

Jeder der 72 nicht getesteten Kunden könnte COVID-19 gehabt haben, aber symptomlos gewesen sein; die scheinbar fehlende Ausbreitung von COVID-19 könnte auch auf die Belüftung, die Händehygiene oder die Tatsache zurückzuführen sein, dass die Friseure in der Regel die Haare schneiden, während die Kunden von ihnen wegschauen

Amerikaner und Menschen auf der ganzen Welt wurden gezwungen, Gesichtsmasken zu tragen, um „die öffentliche Gesundheit zu schützen“, ohne dass nachgewiesen wurde, dass sie tatsächlich die Übertragung von COVID-19, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle reduzieren.

Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass es in den ersten Tagen der Pandemie einen Ansturm auf die Masken gab, der dazu führte, dass die Vorräte für das Gesundheitspersonal knapp wurden. Damals forderten die Gesundheitsbehörden nachdrücklich, dass die Menschen KEINE Masken tragen sollten.

Im Februar 2020 erklärte Christine Francis, Beraterin für Infektionsprävention und -kontrolle bei der Weltgesundheitsorganisation: „Medizinische Masken … können nicht gegen das neue Coronavirus schützen, wenn sie allein verwendet werden … Die WHO empfiehlt die Verwendung von Masken nur in bestimmten Fällen.

Zu diesen besonderen Fällen gehören Husten, Fieber und Atembeschwerden. Mit anderen Worten, wenn Sie aktiv krank sind und Symptome zeigen. „Wenn Sie diese Symptome nicht haben, brauchen Sie keine Masken zu tragen, denn es gibt keine Beweise dafür, dass sie Menschen schützen, die nicht krank sind“, fuhr sie fort.

Ebenfalls im Februar 2020 rieten die britischen Gesundheitsbehörden von der Verwendung von Masken ab, selbst für Personen, die in Gemeinschafts- oder Pflegeeinrichtungen arbeiten, und erklärten: Bei normalen täglichen Aktivitäten bieten Gesichtsmasken keinen Schutz vor Atemwegsviren wie COVID-19 und müssen vom Personal nicht getragen werden.

Im März 2020 stimmte der US-amerikanische Surgeon General Jerome Adams öffentlich zu und twitterte: „Ernsthaft, Leute – HÖRT AUF, MASKEN ZU KAUFEN!“, und fuhr fort, dass sie die Allgemeinheit nicht wirksam vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen.

Am 31. März riet die WHO immer noch von der Verwendung von Gesichtsmasken für Menschen ohne Symptome ab und erklärte, dass es „keine Beweise“ dafür gebe, dass die Verwendung solcher Masken die Übertragung von COVID-19 verhindere. Wie wurden Masken dann plötzlich zu einer Schlüsselstrategie im Kampf gegen COVID-19? Eine Studie mit zwei Friseurinnen.

Studie in Schönheitssalons als Grundlage für US-Maskenpflicht

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention stützen sich bei der Empfehlung von Gesichtsmasken auf mehr als 15 Studien. Bei allen handelt es sich um Beobachtungsstudien und nicht um randomisierte kontrollierte Studien (RCTs), die als Goldstandard der wissenschaftlichen Forschung gelten.

„Im Allgemeinen sind Beobachtungsstudien nicht nur von geringerer Qualität als RCTs, sondern auch anfälliger für Politisierung, da sie das Urteil des Forschers stärker in die Untersuchung einfließen lassen können und sich weitaus mehr als RCTs dazu eignen, das zu finden, was man finden will“, erklärte Jeffrey Anderson, ehemaliger Direktor des Bureau of Justice Statistics, in einem vom City Journal veröffentlichten Bericht.

Die CDC konzentrierte sich insbesondere auf eine der Studien – eine Kohortenbeobachtungsstudie über zwei Friseurinnen in einem Schönheitssalon in Missouri, die positiv auf COVID-19 getestet wurden. Die beiden Friseurinnen entwickelten Atemwegssymptome, hatten aber noch mehrere Tage lang 139 Kunden, bis sie positiv auf COVID-19 getestet wurden. Die beiden Friseurinnen trugen während dieser Zeit Masken, ebenso wie die meisten ihrer Kunden.

Siebenundsechzig der Kunden wurden schließlich auf COVID-19 getestet, von denen keiner positiv war. Die anderen 72 Kunden meldeten keine Symptome, was die CDC zu der Feststellung veranlasste: „Die Einhaltung der Richtlinien der Gemeinde und des Unternehmens zur Gesichtsbedeckung hat die Verbreitung von SARS-CoV-2 wahrscheinlich eingedämmt“. Aber waren die Masken wirklich der ausschlaggebende Faktor für die scheinbar fehlende Übertragung im Salon? Anderson schrieb:

Diese Studie weist erhebliche Einschränkungen auf. Zunächst einmal könnte eine beliebige Anzahl der 72 nicht getesteten Kunden Covid-19 gehabt haben, aber asymptomatisch gewesen sein, oder aber sie hatten Symptome, die sie dem Greene County Health Department, der befragenden Stelle, nicht gemeldet haben. Das offensichtliche Ausbleiben einer Ausbreitung von Covid-19 könnte auf eine gute Belüftung, gute Handhygiene, minimales Husten der Friseure oder die Tatsache zurückzuführen sein, dass die Friseure im Allgemeinen, wie die Forscher anmerken, die Haare schneiden, während die Kunden von ihnen abgewandt sind.

Einer der wichtigsten Faktoren, der die Nützlichkeit der Studie einschränkt, ist jedoch das Fehlen einer Kontrollgruppe. Wären die Ergebnisse anders ausgefallen, wenn die Friseure oder Kunden keine Masken getragen hätten? Das weiß niemand. Zum Vergleich erwähnte Anderson ein Szenario in einem Fitnessstudio in Virginia, in dem die meisten Menschen keine Masken trugen. Ein Trainer wurde positiv auf COVID-19 getestet, aber keines der 50 Mitglieder des Fitnessstudios, die mit dem Trainer gearbeitet hatten, wurde krank.

„Das beweist natürlich nicht, dass das Nichttragen von Masken eine Übertragung verhindert“, stellte Anderson fest, doch genau diese Logik hat die CDC bei ihrer Unterstützung der Studie über Schönheitssalons angewandt.

RCTs lassen Zweifel an Masken aufkommen

„Es ist auffallend, wie sehr die CDC bei der Auflistung von Beweisen zur Rechtfertigung ihrer überarbeiteten Maskenrichtlinien sorgfältig vermeidet, randomisierte kontrollierte Studien zu erwähnen“, so Anderson weiter. „Maskenbefürworter behaupten oft, dass wir keine andere Wahl haben, als uns auf Beobachtungsstudien anstelle von RCTs zu verlassen, weil RCTs uns nicht sagen können, ob Masken funktionieren oder nicht. Aber was sie wirklich meinen, ist, dass ihnen nicht gefällt, was die RCTs zeigen“.

Anderson wertete 14 weltweit durchgeführte RCTs zur Wirksamkeit von Masken bei der Reduzierung der Übertragung von Atemwegsviren aus. Elf von ihnen kamen zu dem Ergebnis, dass Masken die Übertragung nicht verringern oder, schlimmer noch, kontraproduktiv sind und das Risiko erhöhen können. Nur drei der Studien legen nahe, dass Masken nützlich sein könnten:

.. eine stellte fest, dass die Kombination aus chirurgischen Masken und Handhygiene weniger wirksam war als Handhygiene allein, eine stellte fest, dass die Kombination aus chirurgischen Masken und Handhygiene weniger wirksam war als gar nichts, und eine stellte fest, dass Stoffmasken weniger wirksam waren als chirurgische Masken.

In einem Beispiel, bei dem es sich angeblich um die erste RCT zu Tuchmasken handelt und das 2015 durchgeführt wurde, wurden 1607 Beschäftigte des Gesundheitswesens in Krankenhäusern nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, ob sie medizinische Masken, Tuchmasken oder eine Kontrollgruppe tragen sollten, die ebenfalls Masken trug. Die Maske wurde in jeder Schicht über vier aufeinanderfolgende Wochen getragen.

Nicht nur waren die Infektionsraten bei denjenigen, die Stoffmasken trugen, signifikant höher als bei denjenigen, die medizinische Masken oder die Kontrollgruppe trugen, sondern beide Arten von Masken ließen Partikel durch – „die Durchdringung der Stoffmasken durch Partikel lag bei fast 97 % und die der medizinischen Masken bei 44 %“, schrieben die Forscher. Nicht nur, dass die Stoffmasken nicht wirksam waren, die Forscher warnten auch vor ihrer Verwendung, da „Feuchtigkeitsretention, Wiederverwendung von Stoffmasken und schlechte Filterung zu einem erhöhten Infektionsrisiko führen können.“

In einem anderen Fall kam eine in der Cochrane Database of Systematic Reviews veröffentlichte Überprüfung von 13 der 14 oben erwähnten RCTs zu einem ähnlichen Ergebnis: „Es besteht Unsicherheit über die Auswirkungen von Gesichtsmasken“ und „die zusammengefassten Ergebnisse randomisierter Studien zeigten keine eindeutige Verringerung der Virusinfektionen der Atemwege durch die Verwendung medizinisch-chirurgischer Masken während der saisonalen Grippe“.

Die „Danmask-19-Studie“, die am 18. November 2020 in den Annals of Internal Medicine veröffentlicht wurde, ergab, dass unter den Maskenträgern 1,8 % (42 Teilnehmer) positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, verglichen mit 2,1 % (53) unter den Kontrollpersonen.

Als sie die Personen ausschlossen, die angaben, sich nicht an die Anwendungsempfehlungen zu halten, blieben die Ergebnisse gleich – 1,8 % (40 Personen), was darauf schließen lässt, dass die Einhaltung der Empfehlungen keinen signifikanten Unterschied macht. Die Autoren hatten Schwierigkeiten, die Studie zu veröffentlichen, da ihre Ergebnisse die Maskierungspflicht infrage stellen. Anderson fügte hinzu:

In der Zwischenzeit stellt die CDC-Website die dänische RCT (mit ihren 4.800 Teilnehmern) als weit weniger relevant oder wichtig dar als die Beobachtungsstudie von Friseuren in Missouri ohne Kontrollgruppe, wobei erstere als ’nicht schlüssig‘ und ‚zu klein‘ abgetan wird, während letztere erstaunlicherweise als ‚Beweis dafür, dass das Tragen einer Maske die Ausbreitung von Infektionen verhindert‘ gepriesen wird – obwohl sie nichts dergleichen gezeigt hat.

Durch Masken ausgelöste Umweltkatastrophe droht

Wenn die Masken nicht funktionieren, wird die extreme Umweltbelastung, die sie verursachen, noch tragischer. In der Fachzeitschrift BMJ Open schätzten Forscher anhand eines Modells die Nutzung, die Kosten und den Abfall, der durch die Verwendung von N95-Atemschutzmasken in den ersten sechs Monaten der Pandemie in den USA entstand.

Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die Verwendung einer neuen N95-Atemschutzmaske für jeden Patienten 7,41 Milliarden Atemschutzmasken erfordern, 6,38 Milliarden Dollar kosten und 84 Millionen Kilogramm (92.594 Tonnen) Abfall erzeugen würde – und das nur über einen Zeitraum von sechs Monaten und nur in den USA.

Selbst wenn man dies auf eine N95-Maske pro Mitarbeiter im Gesundheitswesen und Tag reduzieren würde, wären immer noch 3,29 Milliarden Atemschutzmasken erforderlich, die 2,83 Milliarden Dollar kosten und 37,22 Millionen Kilogramm Abfall erzeugen würden. Ein MIT-Team hat eine wiederverwendbare N95-Maske aus Silikon entwickelt, die einen Filter enthält, der sterilisiert und wiederverwendet werden kann. Studienautor Giovanni Traverso erklärte gegenüber MIT News:

Unsere Vision war, dass wir die Kosten senken könnten, wenn wir ein wiederverwendbares System hätten. Die meisten Einwegmasken haben auch erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt, und es dauert sehr lange, bis sie abgebaut sind. Während einer Pandemie ist es vorrangig, die Menschen vor dem Virus zu schützen, und das bleibt natürlich vorrangig, aber langfristig müssen wir aufholen und das Richtige tun und die potenziellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt stark berücksichtigen und minimieren.

Damit ist jedoch noch nichts über die unvorstellbare Anzahl von Einwegmasken gesagt, die täglich außerhalb des Gesundheitswesens weggeworfen werden. In einer Studie stellten Forscher der Universität Swansea fest, dass in China täglich 200 Millionen Einweg-Plastikmasken produziert werden, und dass „unsachgemäße und unkontrollierte Entsorgung“ zu einem erheblichen Problem der Plastikverschmutzung geführt hat.

Die meisten Einweg-Gesichtsmasken bestehen aus drei Schichten – einer äußeren Schicht aus Polyester, einer mittleren Schicht aus Polypropylen oder Polystyrol und einer inneren Schicht aus saugfähigem Material wie Baumwolle. Polypropylen ist bereits jetzt einer der problematischsten Kunststoffe, da er in großen Mengen hergestellt wird und für eine große Abfallmenge in der Umwelt verantwortlich ist.

Nicht nur der Kunststoff selbst ist das Problem, sondern auch die darin enthaltenen Chemikalien. Als sieben Marken von Einweg-Gesichtsmasken in Wasser getaucht wurden, um zu simulieren, was passiert, wenn Masken in die Gewässer gelangen, wurden mikro- und nanoskalige Fasern und Partikel sowie Schwermetalle, darunter Blei, Antimon und Kupfer, nachgewiesen, was zu erheblichen Bedenken hinsichtlich der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit führt.

Wie viele Masken werden verwendet und weggeworfen? Eine Schätzung geht davon aus, dass weltweit jeden Monat 129 Milliarden Gesichtsmasken verwendet werden, während eine andere besagt, dass täglich 3,4 Millionen entsorgt werden. Aber wenn sie einmal im Müll gelandet sind, verschwinden sie nicht einfach. Um dies zu verdeutlichen, wurde in einer Studie von Environmental Advances berechnet, dass eine Gesichtsmaske täglich 173.000 Mikrofasern ins Meer abgeben kann.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass Gesichtsmasken allein für zusätzliche 72 bis 31.200 Tonnen Mikroplastikmüll verantwortlich sein könnten, die im Jahr 2020 in den Weltmeeren landen. „Es besteht daher dringender Handlungsbedarf, um die Menge der weggeworfenen chirurgischen Masken, die in das marine Ökosystem gelangen, zu begrenzen“, schreiben sie.

Eine weit verbreitete Maskenpflicht ist nicht einfach eine Frage des „Tragens einer Maske kann nicht schaden“. Diese gesundheitspolitische Maßnahme muss sofort neu bewertet werden, da sie unwirksam ist und immensen Schaden anrichten kann, sowohl für die Menschen, die sie tragen, als auch für die Umwelt, die ihr ausgesetzt ist.

