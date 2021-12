Der Omikron-Wahn: Fauci und Biden sind pathologische Lügner

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Beide behaupten ohne den geringsten Beweis, dass 97 % der Covid-Fälle/Krankenhausaufenthalte/Todesfälle auf ungeimpfte Personen zurückzuführen sind. Dies ist eine glatte Lüge.

Informationen aus allen Ländern zeigen, dass es die Geimpften sind, die Verletzungen und Todesfälle erleiden.

Die „Omikron-Variante“ wird benutzt, um eine neue Welle der öffentlichen Angst und der staatlichen Kontrolle über die bürgerlichen Freiheiten und den Körper der Bürger auszulösen – im Grunde eine Vergewaltigung mit einer Nadel -, obwohl bekannt ist, dass die Variante nur selten schädlich ist. Es wird fälschlicherweise berichtet, dass Krankenhäuser voll mit Omikron-Patienten sind.

Die Medien betonen, dass die mehr oder weniger harmlose Variante hochgradig ansteckend ist, und schüren Angst, weil man sich leicht anstecken kann. Die Menschen werden dazu angehalten, sich durch eine Impfung zu schützen, obwohl bekannt ist, dass die Omikron-Variante gegen den „Impfstoff“ immun ist.

Informieren Sie sich über die Fakten:

In Schottland waren von August bis November 2021 über 85 % der Todesfälle bei den Geimpften zu verzeichnen. Auffrischungsimpfungen verstärken lediglich die COVID-Infektionen. In den USA, dem Vereinigten Königreich und der EU gab es nach der Impfung etwa 40.000 Todesfälle, aber Omikron ist mild. Die britische Regierung hat die Daten manipuliert, um die Ungeimpften zu beschuldigen, doch die Geimpften sind am stärksten gefährdet.

Schon bei den ersten Fällen in Südafrika und jetzt auch im Vereinigten Königreich und in der EU war klar, dass die neue Omikron-Variante des Coronavirus zu milden Erkrankungen und sehr wenigen Todesfällen [nicht durch Covid, sondern] „mit COVID“ führt. Südafrikanische Experten haben sogar dazu geraten, das Stop-and-Trace-Verfahren und die Quarantäne einzustellen, da die meisten Infizierten keine Symptome zeigen.

Ein weiterer Beweis für das Versagen von Impfstoffen angesichts neuer Infektionen kommt aus den USA, wo einer der bisher größten Ausbrüche der neuen Omicron-Variante an der Cornell University in Ithaca, New York, aufgetreten sein soll. Man geht davon aus, dass es sich bei fast allen 930 Fällen der vergangenen Woche um diese Variante handelt.

Alle bestätigten Omikron-Fälle im Fall der Cornell University sind bei Personen aufgetreten, die vollständig geimpft sind, und einige von ihnen bei Personen, die auch eine Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Die Auffrischungsimpfung ist natürlich eine weitere Impfung in der Hoffnung, dass die dritte Dosis das bewirkt, was die ersten beiden Dosen bewirken sollten! Und die neue Variante, „Omikron“?

Die meisten Omikron-Fälle in den Vereinigten Staaten sind unter den Geimpften aufgetreten, so die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in einem Update vom Freitag, den 12.10.21. Bei den meisten Patienten traten leichte Symptome auf.

Wenn die Medien der gesamten westlichen Welt sich zu eklatanten Lügen hinreißen lassen, um die Profite von Big Pharma zu steigern, die Zerstörung der bürgerlichen Freiheit durch die Regierungen zu fördern, abweichende Meinungen zu unterdrücken und vielleicht eine Entvölkerungsagenda zu unterstützen, ist die westliche Welt verloren. Es sind die korrupten westlichen Medien, die sich mit den Regierungen verschworen haben, um die Freiheit zu zerstören und die westliche Welt zu nazifizieren, bis zu dem Punkt, dass es in Argentinien Konzentrationslager für die Ungeimpften gibt und Deutschland und Österreich beabsichtigen, die Ungeimpften einzusperren – und das alles für einen „Impfstoff“, von dem alle Beweise zweifelsfrei belegen, dass er nicht vor einem Virus schützt, einem Virus außerdem, der eine sehr niedrige Sterblichkeitsrate hat und mit HCQ und Ivermectin leicht geheilt und verhindert werden kann.

Die Menschen im Westen müssen verstehen, dass ihre Feinde nicht Russland und China sind, sondern ihre eigenen Regierungen und ihre eigenen „Gesundheitsbeamten“. Es sind diese Leute, die die Feinde der Menschheit sind.