Mullvad tarnt WireGuard über QUIC, sodass VPN-Verkehr wie normaler Internettraffic aussieht und Zensur sowie Sperren umgeht.

Rick Findlay

Mullvad hat begonnen, eine neue Funktion auszurollen, die WireGuard-Verbindungen in QUIC-Verkehr versteckt – eine Technik, die Nutzer:innen helfen soll, aggressive Zensursysteme zu umgehen.

Indem VPN-Verkehr wie gewöhnliches verschlüsseltes Browsen aussieht, bietet das Update Menschen in streng kontrollierten Regionen wie Russland und China eine bessere Chance auf stabilen Internetzugang. Auch bei Webseiten, die zunehmend VPNs blockieren, verbessert es den Zugang.

Der Schritt kommt, während Mullvad sich auf die Abkehr von OpenVPN vorbereitet, dessen Unterstützung ab Januar 2026 eingestellt wird. Das Unternehmen setzt damit voll auf WireGuard, sorgt aber zugleich dafür, dass es auch in Ländern nutzbar bleibt, in denen Standard-WireGuard-Verbindungen stark gedrosselt oder blockiert werden.

QUIC selbst ist nicht neu: Ursprünglich von Google entwickelt und heute das Rückgrat von HTTP/3, gilt das Protokoll als schnell, robust gegenüber Netzwerkausfällen und in der Lage, mehrere Datenströme gleichzeitig zu handhaben. Dienste wie YouTube nutzen es längst – was Mullvad nun ausnutzt, indem WireGuard-UDP-Pakete in QUIC eingekapselt werden und VPN-Nutzung damit nicht mehr von normalem Webverkehr unterscheidbar ist.

Ermöglicht wird dies durch MASQUE, einen Standard, der UDP-Verkehr durch HTTP/3-Verbindungen tunnelt. Das Ergebnis ist Datenverkehr, der identisch zu gewöhnlichem Browsen erscheint und für Zensoren deutlich schwerer zu erkennen und zu blockieren ist.

Die Funktion ist ab Version 2025.9 in den Mullvad-Desktop-Apps für Windows und macOS enthalten. Nutzer:innen können sie in den VPN-Einstellungen aktivieren; wenn mehrere Verbindungsversuche scheitern, wechselt der Client automatisch zu QUIC. Unterstützung für Android- und iOS-Geräte ist ebenfalls geplant.

Andere VPN-Anbieter verfolgen ähnliche, aber unterschiedliche Ansätze: Proton VPN setzt auf sein Stealth-Protokoll (WireGuard in TLS), NordVPN hat kürzlich NordWhisper eingeführt, Surfshark verschleiert OpenVPN-Pakete mit seinem Camouflage-Modus und ExpressVPN integriert Obfuskation direkt in OpenVPN.

Da Regierungen ihre Online-Beschränkungen ausweiten, bringen VPN-Provider zunehmend neue Methoden auf den Markt, um Nutzer:innen verlässlich verbunden zu halten.