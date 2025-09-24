Das Russland–China-Pipeline-Abkommen ist ein geostrategischer Durchbruch für Eurasien, es bedeutet den Niedergang westlichen Einflusses, den Aufstieg einer multipolaren Welt und den langsamen Zusammenbruch der Dollar-Herrschaft im Energiesektor.

Suleyman Karan

Während der China-Reise des russischen Präsidenten Wladimir Putin im September einigten sich Moskau und Peking darauf, den Bau der seit langem erwarteten Pipeline Power of Siberia 2 (PoS-2) voranzutreiben. Das Abkommen wurde von Gazprom-Chef Alexei Miller als ein „rechtsverbindliches Memorandum“ bestätigt, das zwischen Russlands staatlichem Gasriesen und der China National Petroleum Corporation (CNPC) unterzeichnet wurde. Die 2.600 Kilometer lange Pipeline wird jährlich bis zu 50 Milliarden Kubikmeter (bcm) Gas aus der Jamal-Region in Westsibirien über die Mongolei nach Nordchina transportieren.

Das Pipelineprojekt geht nicht nur um Energie. Obwohl Europäer zunächst Trost in der Vorstellung suchten, dass Russland seine Kunden verloren habe, indem es sich von ihren Energiemärkten abgeschnitten habe, lösten sie in Wirklichkeit Moskaus strategische Umleitung seiner Energie nach Osten aus. Das strategische Gewicht von PoS-2 liegt in seiner Fähigkeit, die eurasischen Handelsrouten neu zu verdrahten, Peking eine verlässliche Alternative zu US-ausgerichteten LNG-Exporteuren zu bieten und eine neue Achse der wirtschaftlichen Resilienz außerhalb des westlich kontrollierten Systems zu festigen.

Während Moskau den Zusammenbruch seines europäischen Gasmarktes auszugleichen sucht und China seine langfristige Energiesicherheit absichert, markiert PoS-2 einen Wendepunkt in der globalen Energieordnung – weg von der US-Dominanz hin zu einer multipolaren, von Eurasien geführten Zukunft.

Von Ausschluss zu Integration

Die Unterzeichnungszeremonie zwischen der Russischen Föderation und der Volksrepublik China fand nach dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Tianjin statt. Sie fiel auch mit dem 80. Jahrestag der Befreiung Chinas von der japanischen Besatzung zusammen, der mit einer Militärparade der Volksbefreiungsarmee begangen wurde.

PoS-2 sendet eine kraftvolle Botschaft sowohl an den Westen als auch an den Globalen Süden: Unipolarität ist obsolet. Die Ära der coerciven atlantischen Dominanz ist vorbei. Mit dem Aufstieg der SCO, der BRICS und der Vertiefung militärischer und wirtschaftlicher Allianzen in ganz Eurasien kann man mit Recht sagen, dass Multipolarität nicht länger nur Rhetorik ist.

PoS-2 ist das Ergebnis jahrelanger Planung durch Gazprom. Obwohl Moskau seine Entwicklung seit den frühen 2020er Jahren hinauszögerte – hauptsächlich aufgrund von Preisstreitigkeiten, Routenänderungen, Baukosten und Terminproblemen – wurden diese Hürden schließlich überwunden, so wie bei PoS-1. Diese Pipeline transportiert derzeit jährlich 38 bcm nach China im Wert von 400 Milliarden Dollar und soll auf 44 bcm pro Jahr steigen. Lieferungen über die fernöstliche Route und die Insel Sachalin durch eine geplante neue Verbindung zu PoS-1 sollen 2027 beginnen und von 10 bcm auf 12 bcm pro Jahr anwachsen. Sowohl PoS-1 als auch PoS-2 entstanden unter ähnlichen geopolitischen Bedingungen. Nach der Annexion der Krim 2014 und unter westlichen Sanktionen wandte sich Moskau nach Osten, während China in das Jamal-LNG-Projekt in Sibirien investierte, das 27 Milliarden Dollar wert ist. Zusammen halten CNPC und der Silk Road Fund rund 30 Prozent der Anteile neben Novatek (50,1 Prozent) und Total.

Eine Route durch Widerstände

Während Gazprom versuchte, die Jamal-Gasexporte nach Europa über Nord Stream 1 und 2 zu maximieren, startete es auch 2007 das Eastern Gas Development Program – mit dem Ziel, den chinesischen Markt mit integrierten Versorgungssystemen zu erschließen, die Ostsibirien (PoS-1) und Südostasien (PoS-3) verbinden. PoS-2 war lange ausgesetzt, muss nun aber schnell beschleunigt werden.

Der mongolische Premierminister Luvsannamsrai sagte der Financial Times im Juli 2022, dass die Machbarkeitsstudie für PoS-2 abgeschlossen sei und dass der Bau 2024 beginnen solle. Während ein früherer Vorschlag eine Route durch das Altaigebirge in Chinas Region Xinjiang vorsah, hatte Peking bis 2019 ein Präferenzsignal für einen Weg von Irkutsk durch die Mongolei in die chinesische Hauptstadt gegeben. Umweltbedenken der lokalen Behörden im Altai beeinflussten diese Entscheidung ebenfalls. Die Route ist nun weitgehend festgelegt, nur kleinere Änderungen sind zu erwarten.

Karte der Pipelines Power of Siberia 1 und 2.

China, der weltweit größte Gaskäufer

China führt die Welt bei Gasimporten an, sowohl über Pipelines als auch über See. Seit 2021 steht es an der Spitze der globalen LNG-Importe. Allein 2024 importierte es 107 bcm LNG und 71 bcm über Pipelines.

Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigen, dass Chinas LNG-Importe (im Jahresvergleich) sinken – aufgrund schwacher Nachfrage und wachsender Konkurrenz mit Europa um LNG-Ladungen. Gleichzeitig baut China seine Pipeline-Gasimportkapazität aus – eine Verschiebung, von der Analysten sagen, dass sie Chinas Abhängigkeit von LNG allmählich verringern könnte.

Derzeit sind Gasflüsse aus Turkmenistan (35 bcm), Myanmar (12 bcm) und Russland über PoS-1 (38 bcm) entscheidend. Moskau und Peking haben sich auch darauf geeinigt, die PoS-1-Ströme jährlich auf 44 bcm zu erhöhen. Chinas gestärkte Position sichert die Versorgung und stärkt gleichzeitig die Verhandlungsmacht – eine Lektion, die US-Verbündeten wie Australien nicht entgangen ist, das kürzlich gezwungen war, LNG-Preise in seinem langfristigen Vertrag mit Sinopec zu senken.

Risse in der westlichen Ordnung

Seit 2018 hat Peking die Steigerung der heimischen Gasexploration und -produktion priorisiert – erfolgreich stieg die Produktion von 190 bcm im Jahr 2020 auf 230 bcm bis 2024. Chinas Energiemix wird durch Versorgungssicherheit, geopolitische Faktoren, Kosten und Umweltprioritäten geprägt, wobei Gas, LNG, Rohöl, Kohle (inländisch und importiert), Kernenergie und erneuerbare Energien ausbalanciert werden. Diese Verschiebung könnte die Marktposition traditioneller Exporteure wie der USA, Kanada, Australien und Katar schwächen – insbesondere in Südostasien und europäischen Spotmärkten.

Katar, einer von Chinas wichtigsten LNG-Lieferanten, steht trotz mehrerer langfristiger Großverträge mit chinesischen Firmen im Jahr 2023 weiterhin vor Unsicherheiten, darunter 27-jährige Lieferabkommen mit CNPC und Sinopec. Obwohl diese Vereinbarungen eine gewisse Stabilität bieten, bleibt Dohas Gesamtposition auf dem chinesischen Markt weniger gesichert im Vergleich zu Russlands wachsenden Pipeline-Verpflichtungen. Chinesische Energieunternehmen wägen Katars Zuverlässigkeit weiterhin ab – nach Israels jüngster Aggression, US-Basen auf seinem Boden und der potenziellen Schließung der Straße von Hormus.

Katar könnte gezwungen sein, stark vergünstigte Preise anzubieten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Es könnte die Produktion steigern, um die Preise zu drücken, oder die Mengen begrenzen, um hohe Preise aufrechtzuerhalten – aber nur für eine Weile.

Dollar entthront?

Es besteht kein Zweifel daran, dass PoS-2 den globalen Gasmarkt verändern wird. Der LNG-Handel wird leiden, und die Auswirkungen werden sich auf die Seeschifffahrt ausdehnen. Einige große Tanker könnten überflüssig werden.

Bis 2030, wenn China die LNG-Importe reduziert, werden andere Importeure an Einfluss gewinnen. Einige LNG-Projekte könnten sogar vollständig zusammenbrechen. Exporteure wie die USA und Katar sind bereits beunruhigt. Washington ist besonders alarmiert über den möglichen Rückgang des dollarbasierten Energiehandels – ein weit schädlicherer Schlag als der Verlust des chinesischen LNG-Marktes. Gazproms CEO Miller sagt, PoS-2-Zahlungen könnten gleichmäßig zwischen Yuan und Rubel aufgeteilt werden. Dies stellt eine direkte Herausforderung für die Energiedominanz des Dollars dar. Der verstorbene Saddam Hussein im Irak bekam den Zorn Washingtons zu spüren, weil er es wagte, Öl in Euro zu bepreisen. Doch Russland und China sind nicht Irak.

Einige argumentieren, dass China zu abhängig von russischer Energie werde. Aber die Abhängigkeit ist gegenseitig. In einer Ära, in der beide Staaten aggressiver Eindämmung durch die USA und ihre Partner ausgesetzt sind, ist eine solche Interdependenz strategisch, nicht riskant. Moskau trennt sich zudem von unzuverlässigen europäischen Kunden. 2021 gingen 80 Prozent des russischen Pipelinegases und 40 Prozent der LNG-Exporte nach Europa, etwa 150 bcm insgesamt. Dieser Markt ist nahezu verloren. Aber PoS-2 kann einen Großteil dieser Einnahmen zurückgewinnen, während es Russland im Energieorbit Asien-Pazifik verankert.

Mehr als Profit

PoS-2 könnte weniger profitabel sein als sein Vorgänger – wegen höherer Baukosten und niedrigerer Preise. Aber Steuererleichterungen könnten helfen. Wichtiger noch: Das Projekt schafft Inlandsaufträge, treibt die Stahlproduktion an und fördert die Entwicklung im Osten Russlands – ein zentrales Ziel des Kremls. Gazprom, das 2023 einen Nettountergang von 6,8 Milliarden Dollar – den ersten seit 1999 – und 2024 einen Verlust von 13,1 Milliarden Dollar verzeichnete, hat außer PoS-2 und dem ausgesetzten Baltic LNG-Terminal kein anderes großes Infrastrukturprojekt. Für Gazprom ist es existenziell.

Ein Grund, warum China das Geschäft nicht überstürzt hat, ist, dass es bis Mitte der 2030er Jahre möglicherweise kein zusätzliches Gas benötigt. Die Importe, derzeit rund 150 bcm, sollen bis 2030 auf 250 bcm steigen – größtenteils durch bestehende Verträge abgedeckt. Doch Prognosen deuten darauf hin, dass es bis 2035 Raum für PoS-2 geben wird. PoS-2 wird auch Chinas Aufstieg als globaler LNG-Akteur beschleunigen. Zusätzliche 50 bcm Pipeline-Gas werden chinesischen Firmen helfen, Importe zu optimieren, Re-Export-Fähigkeiten zu stärken, gemeinsame LNG-Strategien zu schmieden und Regasifizierungsinfrastruktur im Ausland auszubauen.

Eine breitere PoS-2-Nutzung, langfristige LNG-Verträge und erweiterter globaler Handel werden China bis in die 2030er Jahre als globalen LNG-Stabilisator positionieren – mit weitreichenden Auswirkungen auf die Energiegeopolitik. Aus jeder Perspektive betrachtet ist PoS-2 ein Sieg für die Multipolarität. Es umgeht westliche Eindämmungsversuche, bietet dem Globalen Süden ein Entwicklungsmodell und beschleunigt die BRICS-Erweiterung. Am kritischsten ist, dass es an der langjährigen Energiedominanz des Dollars nagt. Das könnte sich als die dauerhafteste Auswirkung der Pipeline erweisen – und als der größte Verlust des Westens.