Der Geist der „Israeli First“-Dominanz ist aus der Flasche

Alastair Crooke – 22. September 2025

Netanyahu wird bald feststellen, dass Israel Amerika verloren hat – und den Rest der Welt ebenfalls.

„Gaza brennt; der jüdische Staat wird nicht nachgeben“, verkündet Israels Verteidigungsminister Katz aufgeregt: „Die IDF schlägt mit eiserner Faust gegen terroristische Infrastruktur.“ Tatsächlich hat Israel in den letzten Wochen „Infrastruktur“ im Westjordanland, Iran, Syrien, Libanon, Jemen und Tunesien angegriffen – neben Gaza.

Die sogenannte „regelbasierte Ordnung“ (falls sie jemals über ein bloßes Narrativ hinaus existierte) ist zugunsten eines gewalttätigen Zionismus zerrissen worden: Völkermord, heimtückische Angriffe unter dem Deckmantel laufender Friedensverhandlungen, Attentate und die Enthauptung politischer Führungen. Es ist Krieg ohne Grenzen; ohne Regeln; ohne Recht; und in völliger Missachtung der UN-Charta. Ethische Grenzen werden dabei, mehr noch, als bloßer „moralischer Relativismus“ abgetan.

Etwas Tiefgreifendes formt die israelische Außenpolitik um. Diese Transformation muss als eine Kehrtwende im Kern des zionistischen Denkens verstanden werden (eine Reise von Ben Gurion zu Kahane), wie Yossi Klein schrieb.

Israels Strategie der vergangenen Jahrzehnte beruht weiterhin auf der Hoffnung, eine buchstäbliche chimärische „Deradikalisierung“ sowohl der Palästinenser als auch der gesamten Region zu erreichen – eine Deradikalisierung, die „Israel sicher machen“ soll. Dieses Ziel war seit der Gründung Israels der „Heilige Gral“ der Zionisten.

Israels Minister für strategische Angelegenheiten Ron Dermer behauptet, dass eine solche radikale Bewusstseinsveränderung nur durch das Bombardieren der Gegner bis zur völligen Unterwerfung erreicht werden könne. (Dies ist die Lehre, die er aus dem Zweiten Weltkrieg zieht.) Ein Aspekt – Israels Außenpolitik – ist also klar: Es ist der „Krieg des Dschungels“.

Doch es gibt noch einen anderen Aspekt; einen vielleicht beunruhigenderen: Diese Normen und ethischen Prinzipien, die Israel offen abzureißen sucht, sind letztlich amerikanisch proklamierte Normen und Werte. Auffällig ist, dass die USA ihre traditionelle Ethik in Bezug auf Israel aufgegeben haben. Und anstatt Israels normzerstörende Militäreinsätze zu kritisieren oder einzuschränken, ahmt die Trump-Administration sie nach – heimtückische Angriffe unter dem Vorwand von Friedensgesprächen, Enthauptungsversuche und Raketenangriffe auf unbekannte Schiffe vor Venezuela, bei denen die Besatzung verdampft.

Die USA tun dies offen – und zeigen damit wie Israel ihre Verachtung gegenüber internationalem Recht und Konventionen.

Es scheint tatsächlich so, dass Schlüsselkomponenten des US-Establishments zunehmend die militärischen Strategien Israels bevorzugen und sich sogar von der moralischen Ethik eines „gerechten Krieges“ hin zu einer Haltung bewegen, die näher an der hebräischen Ethik von „Amalek“ liegt. Das läuft auf eine Aktualisierung der westlichen moralischen „Software“ hinaus – hin zur „Gerechtigkeit“ des absoluten Krieges.

Hat der Staat Israel eine Zukunft?

Israel führt jetzt eine zweite Nakba in Gaza und im Westjordanland durch, während die jüdische Gesellschaft weiterhin in Unterdrückung und Verleugnung gefangen bleibt – so wie 1948.

Der israelische Historiker Ilan Pappe schrieb 2006 in seinem grundlegenden Werk über die Nakba 1948 über die fundamentale Bedeutung, diese Ereignisse „aus dem Vergessen zu holen“:

„Nachdem die Entscheidung [am 10. März 1948] gefallen war, dauerte es sechs Monate, bis die Mission abgeschlossen war. Als es vorbei war, war mehr als die Hälfte der einheimischen Bevölkerung Palästinas, fast 800.000 Menschen, entwurzelt, 531 Dörfer zerstört und elf städtische Viertel ihrer Bewohner entleert. Der Plan … und vor allem seine systematische Umsetzung in den folgenden Monaten war ein klarer Fall einer ethnischen Säuberungsoperation, die nach internationalem Recht heute als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gilt …“

Die Geschichte von 1948 ist nicht kompliziert … Es ist die einfache, aber entsetzliche Geschichte der ethnischen Säuberung Palästinas, eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit, das Israel verleugnen und die Welt vergessen lassen wollte. Es aus dem Vergessen zu holen, ist unsere Pflicht, nicht nur als längst überfälliger Akt der historiographischen Rekonstruktion oder beruflichen Pflicht; es ist … eine moralische Entscheidung, der allererste Schritt, den wir tun müssen, wenn Versöhnung jemals eine Chance haben soll.

Ich schrieb kürzlich, wie die israelische Filmemacherin Neta Shoshani in ihrer umstrittenen Dokumentation über die Nakba von 1948 zeigte, dass israelische ethische und rechtliche Grenzen in einem Blutrausch und Vergewaltigungen ausgelöscht wurden. Der völlige Verlust von Ethos (es gab keine Abrechnung, keine Gerechtigkeit), so Shoshani, gefährdete damals die Legitimität des Staatsgründungsprojekts. Wiederholt – wie im aktuellen Krieg – warnt sie, „könnte es das Ende Israels sein“.

Shoshanis Kommentare deuten auf das Trauma hin, das säkulare liberale Juden empfinden, wenn sie sehen, wie die Normen und der Lebensstil ihrer weitgehend säkular-liberalen Gesellschaft durch den Schwenk zu den militaristischen und eschatologischen Zielen der israelischen Rechten umgestürzt werden. Finanzminister Smotrich erklärte kürzlich, dass das jüdische Volk gerade „den Prozess der Erlösung und die Rückkehr der göttlichen Gegenwart nach Zion“ erlebe – indem es sich an der „Eroberung des Landes“ beteilige.

Viele europäische Juden kamen zwar in den neuen israelischen Staat, um Sicherheit und Schutz zu finden, sie kamen jedoch auch, um am zionistischen Projekt in Palästina teilzunehmen.

Trump, Netanjahu und Amerikas Wandel

Derzeit erklärt Netanyahu, er habe Trumps „100%“-Unterstützung und „unbegrenzten Kredit“ für den entfesselten Sturm in der Region. Wie Ben Caspit unter Berufung auf einen hochrangigen israelischen Diplomaten schreibt:

„Die Tatsache, dass Rubio nur wenige Tage nach dem [Doha]-Angriff hier landete und fast keine Kritik äußerte – im Gegenteil – verleiht Israels Operation in Gaza Rückenwind … Israel hat von keiner amerikanischen Regierung je eine so großzügige und lange Kreditlinie erhalten.“

Und Trump scheint sich vom Image des „globalen Friedensstifters“ abzuwenden, um sich enger darauf zu konzentrieren, die „außergewöhnliche Größe“ Amerikas zu demonstrieren – durch Zölle, Sanktionen oder Militäreinsätze – und so eine dominierende, wenn nicht große, Nation vorzuführen.

Doch die Probleme sind offensichtlich: In den vergangenen Jahren war Israel beim US National Conservatism Conference weitgehend an den Rand gedrängt. Dieses Mal jedoch konnten der jüdische Staat und seine Kriege nicht vermieden werden. Die jüngste Konferenz des Konservatismus glitt in einen „Bürgerkrieg“ zwischen den neokonservativen „Realisten“, die Israel unterstützen, und jenen, die fragten: „Warum sind das unsere Kriege? Warum sind Israels endlose Probleme Amerikas Lasten? Warum sollten wir [Israel als Teil von] ‚America First‘ akzeptieren?“, wie der Herausgeber von The American Conservative explodierte: „Wir verdammt noch mal sollten es nicht!“

Die Spannung innerhalb der Republikanischen Partei ist offensichtlich: MAGA-Anhänger wollen Trump unterstützen, doch die großen jüdischen Spender und Kommentatoren, wie der pro-israelische Falke Max Abrahms, verspotteten die Tucker-Carlson-liebenden „MAGA-Isolationisten“ auf der Konferenz, die in ihrem Drängen auf einen Rückzug aus dem Nahen Osten „wahnsinnig geworden“ seien.

Trump warnte Netanyahu, dass der Genozid in Gaza Israel Unterstützung unter Republikanern kosten werde, insbesondere bei jungen Menschen. Dennoch hat Trump seine unerschütterliche Unterstützung für Israel nicht geändert (aus welchen Gründen auch immer), aber er hat die „Stimmung“ seiner Basis bemerkt.

Wenn Trump diese Veränderung bemerkt hat, kümmert es Netanyahu nicht. Wie Amir Tibon in Haaretz berichtet:

„Wenn Trump denkt, seine Kommentare über Israels Verlust der ‚Kontrolle über den Kongress‘ seien ein Weckruf für Netanyahu, irrt er sich. Die Israelis brauchten Trump nicht, um zu wissen, dass ihr Land den Kampf um die globale öffentliche Meinung verliert.“

„Netanyahu und Ron Dermer … sind im Reinen mit Israels Verlust internationaler Unterstützung, verstärkter Isolation, Sanktionsdrohungen und Haftbefehlen gegen seine Führer (einschließlich Netanyahu selbst). Die beiden scheinen sich nicht darum zu kümmern, und der Grund ist ironischerweise genau der Mann, der Alarm schlägt: Donald Trump.“

„Aus Netanyahus Sicht spielt es keine Rolle – solange er Trumps Unterstützung hat.“

Der Geist ist aus der Flasche

Israels Kriege haben eine Generation junger amerikanischer Konservativer verloren – und sie werden nicht zurückkommen. Welche Umstände auch immer zum Tod von Charlie Kirk geführt haben, sein Tod hat den Geist der „Israeli First“-Dominanz in der republikanischen Politik aus der Flasche gelassen.

Wenn Netanyahu hinausschaut, wird er feststellen, dass Israel Amerika verloren hat – und den Rest der Welt ebenfalls.