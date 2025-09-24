Schurke oder Held — die Welt wird nach Donald Trump nie mehr dieselbe sein

Karel Beckman

„Trump versteht die Herausforderungen, vor denen er steht, viel besser, als er es zeigt.“

Ein Rätsel ohne Lösung

Das Rätsel Trump scheint nur größer zu werden, je länger er an der Macht ist. Für die einen ist er ein Tyrann und Zerstörer, der bereit ist, alles zu tun, um die amerikanische Welthegemonie zu erhalten; für die anderen ein Retter, der im Geheimen an einer neuen Weltordnung arbeitet. Sicher ist: Die Welt wird nach Trump nie mehr dieselbe sein.

Über den amerikanischen Präsidenten Donald Trump ist kein Verlass. Mal wischt er mit seinen Amtskollegen den Boden auf — „bitte richten Sie Wladimir Putin und Kim-Jong-un meine besten Grüße aus, während Sie gegen die USA konspirieren“, ließ er Präsident Xi Jinping kürzlich über TruthSocial wissen. Dann wieder schreibt er: „Es sieht so aus, als hätten wir Indien und Russland an das tiefste, dunkelste China verloren. Ich hoffe, sie haben eine lange und wohlhabende Zukunft.“

Dies, nachdem er selbst Indien in die Arme Chinas getrieben hatte, indem er das Land beleidigte und ein Einfuhrzoll von 50 Prozent verhängte. Indiens Premier Modi war so verärgert, dass er angeblich viermal hintereinander einen Anruf Trumps ignorierte. Putin hingegen nahm Trumps Äußerungen gelassen: „Der Präsident der Vereinigten Staaten ist nicht ohne Sinn für Humor“, sagte er auf eine Journalistenfrage. „Alles ist klar, jeder versteht es. Ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm. Wir nennen uns beim Vornamen.“

Eine neue Weltordnung formt sich

Unbestreitbar ist: Trumps Handeln beschleunigt die Bildung einer neuen Weltordnung durch BRICS und die Shanghai Cooperation Organization (SCO), in der alle nicht-westlichen Großmächte vertreten sind. „Die erste Septemberwoche wird in die Geschichtsbücher eingehen als der Moment, in dem die Ankunft des eurasischen Zeitalters eine neue Stufe erreicht hat“, schrieb der renommierte brasilianische Journalist Pepe Escobar zur SCO-Konferenz, bei der Putin, Modi und Xi sich eng zusammenschlossen.

Der US-Top-Ökonom Jeffrey Sachs nannte Trump sarkastisch „den großen Verbinder, der es geschafft hat, die ganze Welt gegen unser Land zu vereinen“.

Enttäuschung bei den eigenen Anhängern

Sachs wirft Trump „schamloses Verhalten“ vor. Er ist mit dieser Kritik nicht allein. Viele, die in Trump einst Hoffnung auf eine bessere Zukunft setzten, sind ernüchtert:

Sie hofften auf eine Säuberung des „Deep State“ – Trump verweigert jedoch die Freigabe der Epstein-Akten.

Sie erwarteten eine Einschränkung staatlicher Macht – stattdessen steigen Ausgaben und Schulden weiter.

Sie hofften auf Frieden in der Ukraine – doch dieser ist nicht in Sicht.

Sie erwarteten die Wiederherstellung der Grundrechte – doch Trump setzt die Nationalgarde in Städten wie Los Angeles und Chicago ein, was viele als schweren Verfassungsbruch sehen.

„Ich liebe den Geruch von Deportationen am Morgen“, schrieb Trump auf TruthSocial. „Chicago wird herausfinden, warum ich das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umbenannt habe.“

Gaza, Venezuela und die globale Bühne

Trump unterstützt weiterhin das brutale israelische Vorgehen in Gaza. Er plant eine „Neuordnung“ des Gebiets, die de facto eine ethnische Säuberung der palästinensischen Bevölkerung bedeutet. Länder wie Libyen, Äthiopien, Somaliland und Sudan sollen mit Geld dazu gebracht werden, Palästinenser aufzunehmen.

Auch Venezuela bedroht er. Er ließ alle Besatzungsmitglieder eines venezolanischen Schiffs töten — ohne Verfahren, nur aufgrund des Verdachts auf Drogenschmuggel. „Das stinkt an allen Ecken“, schrieb CIA-Analyst Larry Johnson. Der US-Journalist Kevin Barrett kommentierte: „Wir stecken in einem bizarren Film. Ameripocalypse Now. Die USA gehen immer schneller bergab.“

Strategisches Kalkül oder Chaos?

Trotzdem glauben manche Analysten an ein tieferes Kalkül. Der kroatische Geopolitik- und Finanzanalyst Alex Krainer hält Trump für ein „Enigma“: scheinbar irrational, aber vielleicht strategisch klug. „Manchmal sind seine Aussagen zu dumm, um wahr zu sein.“

Beispiel: Trumps Behauptung, das iranische Atomwaffenprogramm sei zerstört, obwohl klar war, dass es nicht stimmte. Krainer interpretiert dies als geschickten Schachzug: „Trump befriedigte Falken in Washington und Teheran und nahm ihnen zugleich das wichtigste Kriegsargument.“

Krainer sieht in Trumps Politik den Ansatz einer US-russischen Allianz, mit Europa als Verlierer. Putins Aussagen auf der SCO-Konferenz stützen diese Sicht: „Alle meine Gesprächspartner unterstützten unser Treffen in Alaska. Sie hoffen, dass es das Ende des Konflikts bringen wird.“ Auch Putins Berater Kirill Dmitriev betonte, dass die Friedensgespräche zwischen Trump und Putin die „Dritte Weltkrieg-Gefahr abwenden“ könnten.

„Trump und sein Team verstehen die geopolitischen Herausforderungen besser, als sie zeigen“, so Krainer. „Sie spielen nicht das normale Great Game, sondern die Sport of Kings — eine Ebene höher. Das bedeutet, dass sie diejenigen steuern, die das Great Game spielen. Aber es ist gefährlich — man könnte dabei ausgeschaltet werden.“

Alain de Benoist: Trump der Geschäftsmann

Der französische Journalist Alain de Benoist sieht ebenfalls mehr in Trumps Politik — ist jedoch skeptischer. Für ihn steckt dahinter kein Idealismus, sondern knallharter Eigennutz:

„Trump hat keine Freunde oder Feinde, nur Geschäftspartner. Alles hat einen Preis.“ Militärische Abenteuer lohnen sich nicht, daher setzt er auf Deals.

De Benoist sieht dennoch eine historische Zeitenwende: „Das kollektive Westen-Modell bricht zusammen. Das neoliberale Globalisierungsprojekt endet. Europa und die USA entkoppeln sich. Das liberale Zeitalter geht zu Ende. Die vier neuen Großmächte — USA, China, Russland, Indien — sind alle nicht-liberal. Völkerrecht wird durch Machtgleichgewicht ersetzt. NATO und Atlantische Allianz stehen vor dem Aus. Ein Wendepunkt der Weltgeschichte.“

Simplicius: Skepsis gegenüber dem Wandel

Die neue Nationale Verteidigungsstrategie der USA scheint diese Sicht zu bestätigen: Laut Medienleaks will Washington sich von Eurasien abwenden und die Dominanz im westlichen Hemisphäre sichern.

Doch der Analyst Simplicius zweifelt: „Trump mag vieles wollen, aber er muss das Establishment mitnehmen. Es ist so korrupt, dass die USA nicht mehr als normaler Staat handeln können. Amerika steckt in einem imperialistischen Todeskampf und weiß nicht mehr, wie man ohne Gewalt und Dominanz existiert.