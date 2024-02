Doug Casey über die Klimahysterie, die ihren Lebensstandard senkt

Internationaler Mensch: Die Klimahysterie geht weit über die Öl- und Gaskonzerne hinaus.

Ein übersehener Bereich sind Haushaltsgeräte.

Politiker führen immer strengere Vorschriften für Geschirrspüler, Waschmaschinen und andere Geräte ein. Es gibt sogar Berichte, dass Gasherde aus dem Verkehr gezogen werden sollen.

Was halten Sie davon?

Doug Casey: Wie der Schwabenklaus des Weltwirtschaftsforums vor einigen Jahren kühn sagte: „Sie werden nichts besitzen und glücklich sein“.

Die Tatsache, dass eine prominente Persönlichkeit so etwas sagen und diese Idee propagieren konnte, ohne dafür an den Pranger gestellt zu werden, gibt Aufschluss über den Geist dieses Jahrhunderts. Die fehlende Entrüstung des Durchschnittsmenschen ist noch unheilvoller als die Idee selbst.

Der Verzicht auf den Besitz von Haushaltsgeräten ist eine praktische Anwendung des Mems, aber nur ein Tentakel der Krake der globalen Erwärmung. Geräte werden aus Ressourcen hergestellt, die abgebaut und mit Strom betrieben werden müssen. In den Augen dieser Leute ist es viel wichtiger, „den Planeten zu retten“ – ein lächerliches Konzept – als den Lebensstandard weiter zu erhöhen.

Tatsache ist, dass die selbstgerechten Autoritären, die den Gebrauch von Elektrogeräten einschränken wollen, im Grunde nur die Menschen hassen – vorwiegend die Mittelschicht. Sie würden am liebsten in die vorkapitalistische Zeit zurückkehren, in der nur die Oberschicht, der Feudaladel, in den Genuss von Annehmlichkeiten kam.

Die Ökokrieger, die Grünen, sind aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Sozialisten, Kommunisten und Faschisten. Ihre Totemfrucht ist die Wassermelone, außen grün und innen rot.

Internationaler Mensch: Vielen Menschen ist aufgefallen, dass moderne Geräte nicht mehr die gleiche Qualität haben wie Geräte, die vor Jahrzehnten hergestellt wurden. Zum einen brauchen moderne Geräte in der Regel viel länger, um das zu tun, was ein älteres Modell schneller erledigte.

So ist es heute üblich, dass ein normaler Geschirrspülgang mehr als zwei Stunden dauert.

Moderne Geräte sind auch weniger effizient und gehen häufiger kaputt. Für diesen Rückschritt sind zu einem großen Teil die Klimavorschriften verantwortlich.

Was ist hier wirklich los?

Doug Casey: Ich habe nicht viel persönliche Erfahrung mit der Funktionsweise von Haushaltsgeräten, aber ich habe gehört, dass moderne Geräte so konstruiert sind, dass sie auf Komfort und Zeit verzichten, um weniger Wasser oder Strom zu verbrauchen.

Ich erinnere mich, dass die US-Regierung vor einigen Jahrzehnten beschlossen hat, die Wassermenge für die Toilettenspülung zu regulieren. Die Folge war, dass die Toiletten weniger hygienisch waren und oft zweimal gespült werden mussten. Es ist absurd, dass Politiker das Design von Sanitäranlagen vorschreiben. Aber sie tun es bei allen Produkten – Autos, Flugzeugen, Häusern, was auch immer. Sie vernichten Kapital, verlangsamen den technischen Fortschritt und verärgern und frustrieren die Ingenieure.

Aber vielleicht denkt der Durchschnittsbürger nicht über diese Dinge nach und kümmert sich nicht darum. Der Lebensstandard ist so lange gestiegen, dass wir glauben, das sei automatisch und gottgewollt. Da bin ich mir nicht so sicher. Alles neigt dazu, sich zu verlangsamen, es sei denn, es gibt genügend äußere Kräfte, die dem entgegenwirken.

Wir leben unter anderem in einer Wegwerfgesellschaft. Wenn etwas repariert werden muss, ist es in der Regel wirtschaftlicher, das ganze Ding wegzuwerfen, als einen geschickten Handwerker damit zu beauftragen, auch wenn es diese kaum noch gibt und sie kostspielig sind. Es ist oft billiger, Dinge, die kaputt gehen, zu ersetzen.

Ist das wirklich ökonomisch oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, aber wir können das sogar bei Häusern beobachten. Früher wurden Häuser so gebaut, dass sie 100 Jahre oder länger halten. Sie waren eine große Investition. Aber heute scheinen sie das wohnliche Äquivalent von IKEA-Möbeln zu sein. Sie sind Wegwerfprodukte. Aber wen kümmert das, wenn man zur Miete wohnt oder eine hohe Hypothek hat?

Ich kann verstehen, dass eine Wegwerfmentalität gut sein kann, auch wenn sie verschwenderisch erscheint, nur weil die Technologie besser wird. Raus mit dem Alten, rein mit dem „Neuen und Besseren“. Die meisten Veränderungen machen Elektrizität, Sanitäranlagen und Isolierung sparsamer. Wer will schon altes Zeug, wenn die Technologie neue Dinge bietet, die besser funktionieren? Das Problem könnte jedoch sein, dass neue Geräte teuer sind und oft finanziert werden müssen. Kurzfristig kann der Lebensstandard steigen, langfristig aber sinken, weil man sich verschulden muss.

Man kann dafür plädieren, alles nach 50 oder 100 Jahren abzureißen – ein Lebenszyklus-Argument. Vielleicht möchte man ein altes Auto aus sentimentalen Gründen behalten, aber neuere Autos funktionieren wirklich besser. Aber Sie müssen es wahrscheinlich über sieben Jahre finanzieren, weil es so teuer ist. Oder Sie leasen es und machen aus einem kleinen Vermögen eine ewige Schuld. Und wenn es kaputt geht, können Sie vergessen, es selbst zu reparieren, schon wegen der Tausenden Computerchips. Dasselbe gilt für die meisten Geräte.

Es gibt Gründe, Geräte zu hassen, auch wenn man sie braucht oder sogar liebt. Aber die Entscheidung treffe lieber ich als ein Regierungsbeamter. Das ist eine moralische Frage, keine technische.

Internationaler Mensch: Die Regierungen präsentieren sogenannte „grüne“ Lösungen als einen Schritt in die Zukunft.

In vielerlei Hinsicht sind sie aber ein großer Schritt zurück.

Was ist Ihre Meinung dazu?

Doug Casey: Ein aktuelles Beispiel ist die 15-Minuten-Stadt, die Regierungen auf der ganzen Welt einführen wollen. Dabei wird man bestraft, wenn man die zugewiesene 15-Minuten-Zone mehr als X-mal im Monat verlässt. Die Idee ist grün. Und wie die meisten grünen Ideen ist sie sehr rückwärtsgewandt. Sie wollen die Menschen in den Zustand mittelalterlicher Leibeigener zurückversetzen, als sich kaum jemand länger als 15 Minuten aus seiner Hütte traute.

Die ungeheuerlichsten grünen Lösungen bestehen natürlich darin, Billionen von Dollar für den Bau von Wind- und Solaranlagen zur Stromerzeugung auszugeben. Gegen die Nutzung von Wind- und Solarenergie ist nichts einzuwenden, aber sie ist nur für bestimmte Projekte sinnvoll, in der Regel an abgelegenen Orten und unter besonderen Bedingungen.

Wind- und Sonnenenergie sind für den Betrieb einer industriellen Zivilisation vollkommen ungeeignet. Sie wurden im Laufe der Jahre durch technologischen Fortschritt erheblich verbessert, sind aber immer noch eher ein Produkt der Sozialtechnik als der Mechanik oder Elektrotechnik.

Elektroautos sind ein weiteres Beispiel. Als lebenslanger Autoliebhaber sehe ich die Vorteile von Elektrofahrzeugen. Sie haben einen sehr niedrigen Schwerpunkt, wodurch sie, wenn alles andere gleich bleibt, viel besser zu fahren sind als vergleichbare Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Sie haben viel weniger bewegliche Teile, was ihre Zuverlässigkeit und Effizienz erhöht. Sie sind leiser, auf der Straße emissionsfrei und blitzschnell. Das sind große Pluspunkte.

Die Kehrseite der Medaille ist, dass sie ein Albtraum sind, wenn es zu kalt oder zu heiß ist; Temperaturextreme entleeren die Batterien, und das Aufladen ist immer noch ziemlich umständlich. Vorausgesetzt, dass die enorme zusätzliche Last, die sie mit sich bringen, nicht das gesamte „nachhaltige“ Wind-/Solarnetz zusammenbrechen lässt.

Natürlich wird sich die Batterietechnologie weiterentwickeln, sodass sie ihr Versprechen vielleicht doch noch halten wird. Aber in der Zwischenzeit, wenn die Lithiumbatterie ausgetauscht werden muss, kann man das Auto genauso gut verschrotten. Außerdem ist die Reparatur bei einem Unfall mit Blechschaden in der Regel wertvoll und unter Umständen auch sehr gefährlich.

Wenn ich nicht gerade ein leistungsstarkes Spielzeug will oder mich in einer idealen Umgebung befinde, in der ich es nur lokal benutze, machen Elektroautos derzeit wenig Sinn.

Tatsächlich sind fast alle „grünen“ Lösungen unwirtschaftlich, kontraproduktiv und sogar zerstörerisch.

Internationaler Mensch: Der Anstieg der Kohlenstoffhysterie geht einher mit einem Anstieg der Inflation.

Man würde erwarten, dass sich der Durchschnittsbürger über drastisch steigende Fleisch- oder Energiepreise aufregt.

Aber seine Wut wird von den Medien, den Wissenschaftlern, Hollywood und den Politikern gedämpft und fehlgeleitet, die ihm erzählen, dass sein reduzierter Lebensstandard zur Rettung des Planeten beiträgt. Es scheint, dass die Kohlenstoffhysterie eine Massenkampagne ist, um die Menschen dazu zu bringen, einen niedrigeren Lebensstandard zu akzeptieren.

Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen Inflation und Kohlenstoffhysterie?

Doug Casey: Inflation wird durch das Drucken von Geld verursacht. Die Kohlenstoffhysterie wird hauptsächlich durch Gelddrucken finanziert. Es gibt also einen indirekten Zusammenhang. Aber eigentlich ist es noch schlimmer.

Es heißt schon lange, dass Krieg die Gesundheit des Staates ist. Jetzt haben wir es mit einem wahnsinnigen Krieg gegen den Kohlenstoff zu tun, um angeblich den Planeten zu retten. Kohlenstoff ist nicht nur die Grundlage allen Lebens, sondern der CO₂-Gehalt liegt nur geringfügig über dem Wert, der für die Erhaltung pflanzlichen Lebens notwendig ist.

Es liegt in der genetischen Veranlagung des Menschen, im Krieg zusammenzuhalten. Die Öko-Hysteriker fragen: „Was könnte wichtiger sein als ein Krieg, um den Planeten zu retten?“ Deshalb werden gedankenlose Menschen natürlich weniger akzeptieren und tun, was man ihnen sagt. Meiner Meinung nach ist das alles Unsinn.

Wenn man den Leuten sagt, dass die Inflation notwendig ist, um das tödliche CO₂ zu bekämpfen und den Planeten zu retten, dann werden die Leute wahrscheinlich mitmachen, denn sie haben fast keine Ahnung von Wirtschaft und noch weniger von Wissenschaft.

Dem Planeten wird es gut gehen. Es gibt ihn seit 4,5 Milliarden Jahren und es wird ihn noch Milliarden Jahre geben, lange, nachdem die Menschheit verschwunden oder weggezogen ist. Wie dem auch sei, den Klimahysterikern geht es nicht wirklich um die „Rettung des Planeten“, so dumm sind sie auch wieder nicht. Das Problem ist, dass sie die Menschheit hassen. Und sich selbst. Die Welt leidet an einer Massenpsychose.

Meine Reaktion ist, sie zu bekämpfen, wo immer ich kann.

Internationaler Mensch: Wohin geht der Trend der Kohlenstoffhysterie? Haben wir den Höhepunkt erreicht?

Doug Casey: Nun, wir müssen sowohl die langfristigen als auch die kurzfristigen Trends betrachten.

Der langfristige Trend – der Aufstieg des Menschen – ist seit mindestens 10.000 Jahren in Bewegung. Er entwickelt sich exponentiell mit immer neuen wissenschaftlichen Durchbrüchen, die zu besserer Technologie und höherem Lebensstandard führen. Wird dieser Trend aufhören? Ich würde gerne glauben, dass er sich nicht nur fortsetzen, sondern sogar beschleunigen wird.

Aber es gab auch gegenläufige Trends innerhalb dieses sehr günstigen langfristigen Trends. Der Zusammenbruch der Bronzezeit um 1200 v. Chr. brachte die Zivilisation über 400 Jahre zurück. Der Fall der römischen Zivilisation im Westen führte zu den Dunklen Jahrhunderten, die etwa vom fünften bis zum neunten Jahrhundert dauerten. Könnten wir uns am Rande von etwas Ähnlichem befinden? Es gibt viele Gründe zur Besorgnis. Aber lasst uns nicht in Angstmacherei verfallen.

Ich mag nicht glauben, dass so etwas Schlimmes bevorsteht. Aber die dunklen Reiter sind frei, und das Auge Saurons sucht die Welt ab. Die Tendenz zum Autoritarismus oder gar Totalitarismus nimmt weltweit zu, ganz zu schweigen von der Möglichkeit eines Dritten Weltkrieges.

Die negativen Trends gehen weit über die Kohlenstoffhysterie und schlecht funktionierende Geräte hinaus.