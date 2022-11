Doug Casey über die Zerstörung der Zivilisation durch Inflation … und was Sie dagegen tun können

Internationaler Mensch: Laut einer aktuellen Newsweek-Umfrage befürworten 63 % der Amerikaner neue staatliche Konjunkturpakete zur Bekämpfung der Inflation mit Nachdruck.

Mit anderen Worten: Wir sollten die Auswirkungen des Gelddruckens bekämpfen, indem wir noch mehr Geld drucken.

Was ist Ihre Meinung dazu?

Doug Casey: Das Wesen der USA hat sich gewandelt. Die Amerikaner sehen die Regierung als ein Füllhorn, das alles besser machen kann – vor allem seit den Rettungsaktionen der Biden-Regierung.

Diese Einstellung ist zu einem kulturellen Wert geworden und nur schwierig zu ändern. „Panem et circenses“, wie die Römer sagten, ist sowohl für die Regierung als auch für ihre Untertanen notwendig geworden. Denken Sie daran, dass die oberste Direktive eines jeden Wesens – sei es eine Amöbe, ein Individuum, ein Unternehmen oder eine Regierung – darin besteht, zu überleben. Die derzeitige Regierung kann nicht überleben, ohne mehr als die Hälfte der Bevölkerung zu unterstützen, die zu Parasiten geworden ist. Aber die Regierung selbst ist der größte Parasit von allen. Können Parasiten ewig voneinander leben? Nein. Um ein allzu modisches Wort zu gebrauchen, es ist „unhaltbar“.

Woher soll die US-Regierung das Geld nehmen, das sie zum Überleben benötigt? Sie kann nicht einmal mehr im Entferntesten von ihren Steuereinnahmen leben; Defizite von ein bis zwei Billionen pro Jahr stehen für die unbestimmte Zukunft bevor. Sie kann sich weder von den amerikanischen Bürgern noch von ausländischen Regierungen ausreichend Geld leihen – allein die Umschuldung der bestehenden 32 Billionen Dollar, ganz zu schweigen von den Billionen neuer Schulden, zu annähernd aktuellen Zinssätzen ist schon schwierig genug. Es bleibt ihnen also nichts anderes übrig, als mehr Geld zu drucken. Und sie werden es drucken (natürlich elektronisch). Die Tausenden von „Ökonomen“ bei der Federal Reserve und im Finanzministerium haben nicht mehr Ahnung von solider Ökonomie als Regierungsökonomen in Argentinien oder Simbabwe.

Die Katastrophe ist an diesem Punkt in der DNA der Regierung festgeschrieben. Es gibt keinen realistischen Ausweg.

Internationaler Mensch: Wie viele Amerikaner jetzt feststellen, hat die Inflation eine Art, sich selbst zu erhalten. Allerdings haben viele Länder diesen Weg schon einmal beschritten.

Argentinien zum Beispiel ist berüchtigt dafür, in einem ewigen Kreislauf aus Hyperinflation und Sozialismus gefangen zu sein, aus dem es nicht herauskommt.

Begeben sich die USA jetzt in denselben unausweichlichen Kreislauf?

Doug Casey: Die Gelddruckerei gaukelt einem vor, man bekäme etwas für nichts. Das ist unehrlich, eigentlich kriminell, und führt zu einem moralischen Zusammenbruch. Es führt zu einem Krieg aller gegen alle, da jeder im Land versucht, seinen Anteil am staatlichen Geld – also gestohlenes Geld – vor dem nächsten zu bekommen. Es ist schwer vorstellbar, wie man diesen Kreislauf durchbrechen könnte, wenn man nicht die Staatsschulden nicht begleichen, die Staatsausgaben radikal kürzen, sich aus den Kriegen im Ausland zurückziehen, alle Vorschriften abschaffen und Papier durch Gold als Landeswährung ersetzen würde, um nur einige Beispiele zu nennen.

Würden diese Dinge geschehen, würde die Wirtschaft nach einer kurzen, wenn auch extrem tiefgreifenden Anpassung einen Aufschwung erleben. Aber die Chancen, dass all dies eintritt, sind gleich null. Was wir wahrscheinlich bekommen werden, ist eine langanhaltende und düstere Depression, die von einem Polizeistaat und allgemeinem Chaos überlagert wird.

Die USA wurden zum freiesten und wohlhabendsten Land der Welt, weil sie eine Gesellschaft der Mittelklasse waren. Menschen aus der Mittelschicht sind in der Regel konservativ, selbstversorgend und familienorientiert. Sie sind zukunftsorientierte Arbeiter und Sparer. Das Problem ist, dass die amerikanische Mittelschicht, wie von Lenin vorhergesagt, zwischen den Mühlsteinen von Steuern und Inflation zerquetscht wird. Sie wird ausgelöscht.

Was übrig bleibt, sind die Ober- und Unterschicht. Sehr wohlhabende, politisch vernetzte Typen leben in Enklaven weit über dem Volk und betrachten sich als Herren des Universums. Diese Möchtegern-Globalisten verachten im Grunde die amerikanischen Werte und Traditionen. Währenddessen lebt die Unterschicht im Grunde von der Hand in den Mund, unterstützt durch zahlreiche Arten von Sozialhilfe. Sie glauben, sie könnten für ihren Lebensunterhalt wählen. Deswegen erwarte ich, dass ein garantiertes Jahreseinkommen ein wichtiges Thema bei den Wahlen im Jahr 24 sein wird. „Etwas für nichts“ wird zur offiziellen Politik werden.

Internationaler Mensch: In der Vergangenheit hat die Regierung die Auswirkungen des übermäßigen Gelddruckens durch eine Erhöhung der Zinssätze bekämpft.

Heute ist die Schuldenlast des Staates jedoch viel höher als in der Vergangenheit.

Würden die Zinssätze auf das Niveau steigen, das zur Bekämpfung der heutigen Preissteigerungen erforderlich ist, könnte dies die US-Regierung – und alle anderen – in den Bankrott treiben.

Was ist hier los?

Doug Casey: Die angegebenen Schulden der Regierung belaufen sich auf etwa 32 Billionen Dollar, und sie wachsen mit einer Rate von 1 bis 2 Billionen Dollar pro Jahr. Darin sind die gigantischen ungedeckten Verbindlichkeiten wie Sozialversicherung, Medicare und Medicaid nicht enthalten, die sogar noch schneller wachsen. Hinzu kommen riesige Eventualverbindlichkeiten wie Studentendarlehen, FDIC, SBA, Fannie Mae und zahlreiche andere Versicherungssysteme, die in den Startlöchern stehen, wenn die Zeiten schlecht werden.

Die Regierung zahlt immer noch etwa 2 % Zinsen auf die meisten ihrer Schulden. Aber ich vermute, dass die Zinssätze stark ansteigen werden, unabhängig davon, was die Fed tut, um sie zu manipulieren. Bald werden wir diese Zinssätze bei 5 oder 6 % sehen. Bevor dieses Missgeschick vorbei ist, könnten wir Zinssätze von 15 % und mehr erleben, wie es während der Krise Anfang der 80er-Jahre der Fall war.

Selbst bei 5 % würden sich die staatlichen Zinszahlungen auf 1,6 Billionen Dollar pro Jahr belaufen. Mit anderen Worten: Etwa ein Drittel des Staatshaushalts wird bald allein für Zinsen ausgegeben. Die Fed weiß, dass eine Zinserhöhung zu einer geringeren Kreditaufnahme der Verbraucher und damit zu einer geringeren Kreditvergabe und Inflation führen wird. Einerseits will sie höhere Zinsen, andererseits befürchtet sie, dass höhere Zinsen eine überschuldete Gesellschaft in den Bankrott treiben. Sie haben sich selbst in die Enge getrieben. Das Ende der Fahnenstange wird schon seit Jahrzehnten vorhergesagt. Aber jetzt ist es da. Das Unvermeidliche ist zum Unmittelbaren geworden.

Die Zinssätze werden unweigerlich steigen, allein als Reaktion auf die Entwertung der Währung. Aber höhere Zinsen werden auch dazu führen, dass viele Banken pleite gehen. Zum Teil, weil sie langfristige Kredite mit künstlich niedrigen Zinssätzen vergeben haben. Unter anderem 30-jährige Hypotheken zu 3 %, die vor Kurzem noch erhältlich waren. Ist es sinnvoll, in einem Umfeld von 10 bis 15 % Währungsabwertung und 5–10 % Zinsen Geld für 30 Jahre zu verleihen?

Sie sitzen in der Klemme, weil sie zu niedrigen Zinssätzen lange geliehen und zu hohen Zinssätzen kurze Kredite aufgenommen haben. Hinzu kommt, dass bei der Refinanzierung von Krediten mit anpassbaren Zinssätzen, die sie vergeben haben, viele Leute nicht in der Lage sein werden, diese zu bedienen, und in Verzug geraten werden. Natürlich werden viele dieser Kredite syndiziert und sind dann das Problem eines anderen. Aber es ist eine hässliche Situation, vor allem, wenn man Auto-, Kreditkarten- und gewerbliche Schulden hinzunimmt.

Internationaler Mensch: So schlimm die Währungsabwertung in den USA auch ist, in allen anderen Ländern ist die Situation noch schlimmer.

Was bedeutet das für den Wert des US-Dollars?

Doug Casey: Der US-Dollar ist die Weltwährung. Er ist der wichtigste Vermögenswert der weltweit meisten Zentralbanken, zusammen mit kleineren Mengen an Euro, Pfund, Yen und Gold. Wenn der US-Dollar schnell an Wert verliert, verlieren auch andere Währungen, die im Grunde durch den Dollar gedeckt sind, an Wert.

Es ist wie das, was der schreckliche US-Finanzminister John Connolly in den 70er-Jahren gesagt hat, als er darauf aufmerksam gemacht wurde: „Es mag unsere Währung sein, aber es ist Ihr Problem.“ Aber es wird sich herausstellen, dass es auch unser Problem sein wird. Wir haben einen künstlich hohen Lebensstandard genossen, der durch den Export von US-Dollars finanziert wurde. Sie sind bei Weitem unser wichtigstes Exportgut. Wir haben im Austausch für unsere Fiat-Dollars Billionen an kostenlosen Gütern von Ausländern erhalten. Einmal werden diese Dollars zurück in die USA kommen, und alles wird sich umkehren. Ausländer werden im Tausch gegen diese Dollars Eigentum an US-Land und -Unternehmen erhalten; der Lebensstandard der Amerikaner wird in den freien Fall übergehen. Diese zusätzlichen Dollars in den USA werden die Einzelhandelspreise in die Höhe treiben.

Internationaler Mensch: Sind Sie der Meinung, dass der Durchschnittsbürger in Anbetracht all dessen, was wir besprochen haben, weiterhin eine beträchtliche Menge an US-Dollar halten sollte? Was sind die Alternativen?

Doug Casey: Ich war schon immer ein Anhänger des harten Geldes, ein Goldfan. Gold ist Geld in seiner grundlegendsten Form. Nur ein Narr vertraut einer Regierung Geld an, vor allem wenn die Zeichen an der Wand so klar sind.

Ich habe Gold immer als Sparanlage genutzt, und es hat sich bewährt. Als ich anfing, kostete Gold etwa 40 Dollar. Jetzt liegt es im Bereich von 1700–1800 Dollar. Im Vergleich zu anderen Formen des realen Reichtums ist Gold im historischen Vergleich derzeit recht günstig. Aber da wir uns am Rande einer der größten finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen in der Geschichte befinden, ist es nur logisch, dass Gold in realen Werten steigt. Betrachten Sie es nicht als Spekulationsobjekt, sondern besitzen Sie es aus Sicherheits-, Vorsichts- und Versicherungsgründen. Mehr denn je sollten Sie erhebliche Ersparnisse in Gold haben.

Die Tatsache, dass Gold in der letzten Woche auf über $ 100 pro Unze gestiegen ist, lässt mich glauben, dass dies der Beginn einer echten Panik sein könnte. Hoffen wir nicht. Ich ziehe gute Zeiten, auch wenn sie künstlich sind wie diese, schlechten Zeiten vor.

Wenn Sie es noch nicht getan haben, sollten Sie anfangen, Gold zu kaufen und es zur Seite zu legen. Das Gleiche gilt für Silber. Mit 20 Dollar ist es ein ausgezeichneter Wert. Morgen früh ist ein guter Zeitpunkt, damit zu beginnen.

Außerdem ist es wichtig, dass Sie lernen, zu spekulieren. Die Märkte werden auf und ab fahren wie ein Fahrstuhl mit einem Verrückten am Steuer. Das wird es schwierig machen, zu investieren, d. h. Geld so anzulegen, dass echtes Vermögen wächst. Aber es sollte eine gute Zeit sein, um zu spekulieren, d. h. Geld zu investieren, um von den Verzerrungen zu profitieren, die durch staatliche Maßnahmen verursacht werden.

Da die meisten Menschen jedoch weder die Wirtschaft noch die Märkte verstehen, werden sie Spekulationen mit Glücksspielen verwechseln. Das wird nicht gut für sie ausgehen. Das Positive daran ist, dass der größte Teil des realen Reichtums auf der Welt immer noch vorhanden sein wird. Es wird nur den Besitzer wechseln.