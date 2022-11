Millionen Menschen leiden unter den Profiten der Junk-Food-Industrie

Ein erhöhter Verzehr von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln (UPF) wurde mit mehr als 10% aller vorzeitigen, vermeidbaren Todesfälle in Brasilien im Jahr 2019 in Verbindung gebracht. Das ist das Ergebnis einer neuen, von Experten begutachteten Studie im „American Journal of Preventive Medicine“.

Die Ergebnisse sind nicht nur für Brasilien von Bedeutung, sondern auch für einkommensstarke Länder wie die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich und Australien, in denen UPF mehr als die Hälfte der gesamten Kalorienaufnahme ausmachen.

Die Brasilianer konsumieren weit weniger von diesen Produkten als Länder mit hohem Einkommen. Das bedeutet, dass die geschätzten Auswirkungen in reicheren Ländern noch größer wären.

Bei den UPF handelt es sich um verzehr- oder erhitzungsfertige Industrieprodukte, die mit aus Lebensmitteln extrahierten oder in Labors synthetisierten Zutaten hergestellt werden. Sie ersetzen in vielen Ländern allmählich die traditionellen Lebensmittel und Mahlzeiten aus frischen und wenig verarbeiteten Zutaten.

Die Studie ergab, dass etwa 57.000 Todesfälle in einem Jahr auf den Verzehr von UPFs zurückzuführen sind – 10,5% aller vorzeitigen Todesfälle und 21,8% aller Todesfälle durch vermeidbare nicht übertragbare Krankheiten bei Erwachsenen im Alter von 30 bis 69 Jahren.

Eduardo AF Nilson, der Leiter der Studie, erklärt:

Unseres Wissens hat bisher noch keine Studie den potenziellen Einfluss von UPF auf vorzeitige Todesfälle abgeschätzt.

In allen Altersgruppen und Geschlechtsschichten lag der Anteil des Verzehrs von Fertiggerichten an der Gesamtnahrungsaufnahme in Brasilien während des Untersuchungszeitraums zwischen 13-21%.

Die UPF haben den Verzehr traditioneller Vollwertkost wie Reis und Bohnen in Brasilien kontinuierlich ersetzt.

Eine Reduzierung des Verzehrs von UPF um 10% bis 50% könnte in Brasilien jedes Jahr etwa 5.900 bis 29.300 vorzeitige Todesfälle verhindern. Auf dieser Grundlage könnten weltweit jährlich Hunderttausende von vorzeitigen Todesfällen verhindert werden. Und viele Millionen mehr könnten davor bewahrt werden, langfristige, schwächende Krankheiten zu bekommen.

Nilson fügt hinzu:

Der Konsum von UPF wird mit vielen Krankheiten in Verbindung gebracht, wie z. B. Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, einigen Krebsarten und anderen Krankheiten, und stellt eine bedeutende Ursache für vermeidbare und vorzeitige Todesfälle unter brasilianischen Erwachsenen dar.

Beispiele für UPF sind abgepackte Suppen, Soßen, Tiefkühlpizza, Fertiggerichte, Hot Dogs, Würstchen, Limonaden, Eiscreme und im Laden gekaufte Kekse, Kuchen, Süßigkeiten und Donuts.

Doch dank Handelsabkommen, staatlicher Unterstützung und des Einflusses der WTO erobern transnationale Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels und der Lebensmittelverarbeitung weiterhin Märkte in der ganzen Welt und setzen UPFs durch.

In Mexiko zum Beispiel haben diese Unternehmen die Vertriebskanäle für Lebensmittel übernommen und lokale Lebensmittel durch billige verarbeitete Produkte ersetzt, oft mit direkter Unterstützung der Regierung. Freihandels- und Investitionsabkommen waren für diesen Prozess entscheidend, und die Folgen für die öffentliche Gesundheit waren katastrophal.

Das mexikanische Nationale Institut für öffentliche Gesundheit veröffentlichte 2012 die Ergebnisse einer nationalen Erhebung zur Lebensmittelsicherheit und Ernährung. Zwischen 1988 und 2012 stieg der Anteil der übergewichtigen Frauen im Alter zwischen 20 und 49 Jahren von 25 auf 35% und die Zahl der fettleibigen Frauen in dieser Altersgruppe von 9 auf 37%. Etwa 29% der mexikanischen Kinder zwischen 5 und 11 Jahren und 35% der Jugendlichen zwischen 11 und 19 Jahren waren übergewichtig, und jedes zehnte Kind im Schulalter litt an Anämie.

Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) führte zu Direktinvestitionen in die Lebensmittelverarbeitung und zu einer Veränderung der mexikanischen Einzelhandelsstruktur (hin zu Supermärkten und Convenience Stores) sowie zum Auftreten globaler Agrarunternehmen und transnationaler Lebensmittelkonzerne im Land.

Mit dem NAFTA-Abkommen wurden Vorschriften abgeschafft, die ausländische Investoren daran hindern, mehr als 49% eines Unternehmens zu besitzen. Außerdem wurde ein Mindestanteil an einheimischen Produkten verboten und die Rechte ausländischer Investoren auf Einbehaltung von Gewinnen und Erträgen aus Erstinvestitionen erweitert.

Bis 1999 hatten US-Firmen 5,3 Milliarden Dollar in die mexikanische Lebensmittelindustrie investiert, eine 25-fache Steigerung in nur 12 Jahren.

Die US-Lebensmittelkonzerne begannen, die vorherrschenden Lebensmittelvertriebsnetze von Kleinhändlern, den so genannten Tiendas (Tante-Emma-Läden), zu kolonisieren. Dies trug zur Verbreitung ernährungsphysiologisch schlechter Lebensmittel bei, da die Konzerne ihre Produkte an die ärmere Bevölkerung in Kleinstädten und Gemeinden verkaufen und bewerben konnten. Bis 2012 hatten die Einzelhandelsketten die Tiendas als wichtigste Quelle für den Lebensmittelverkauf in Mexiko verdrängt.

Ein Löffel Täuschung

In Europa ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Europäischen Union (EU) übergewichtig oder fettleibig. Ohne wirksame Maßnahmen wird diese Zahl bis 2026 noch erheblich steigen.

Diese Warnung stammt aus dem Jahr 2016 und stützt sich auf den Bericht „A Spoonful of Sugar: How the Food Lobby Fights Sugar Regulation in the EU“ der Forschungs- und Kampagnengruppe „Corporate Europe Observatory“ (CEO).

CEO stellte fest, dass die Fettleibigkeitsraten in den untersten sozioökonomischen Gruppen am stärksten ansteigen. Das liegt daran, dass energiereiche Lebensmittel mit geringem Nährwert billiger sind als nährstoffreichere Lebensmittel wie Gemüse und Obst, und dass relativ arme Familien mit Kindern Lebensmittel vor allem kaufen, um ihren Hunger zu stillen.

In dem Bericht heißt es, dass mehr Menschen als je zuvor einen großen Teil ihrer Ernährung aus verarbeiteten Lebensmitteln zusammenstellen. Und der einfachste Weg, industriell verarbeitete Lebensmittel billig und haltbar zu machen und ihren Geschmack zu verbessern, besteht darin, den Produkten zusätzlichen Zucker sowie Salz und Fett zuzusetzen.

Im Vereinigten Königreich wurden die Kosten der Fettleibigkeit 2016 auf 27 Milliarden Pfund pro Jahr geschätzt, und etwa 7% der nationalen Gesundheitsausgaben in den EU-Mitgliedstaaten insgesamt sind auf Fettleibigkeit bei Erwachsenen zurückzuführen.

Die Lebensmittelindustrie hat sich energisch dafür eingesetzt, wichtige Rechtsvorschriften für die öffentliche Gesundheit in diesem Bereich zu verhindern, indem sie Freihandelsabkommen und Deregulierungsbestrebungen vorantrieb, unzulässigen Einfluss auf Regulierungsbehörden ausübte, sich wissenschaftliches Fachwissen aneignete, schwache freiwillige Regelungen befürwortete und Verbrauchergruppen ausmanövrierte, indem sie Milliarden für aggressive Lobbyarbeit ausgab.

Der Einfluss, den die Giganten der Lebensmittelindustrie auf die Entscheidungsfindung in der EU ausüben, hat der Zuckerlobby geholfen, viele der Bedrohungen ihrer Gewinnspannen abzuwehren.

CEO argumentierte, dass die wichtigsten Handelsverbände, Unternehmen und Lobbygruppen, die mit zuckerhaltigen Lebensmitteln und Getränken zu tun haben, zusammen schätzungsweise 21,3 Millionen Euro (2016) jährlich für die Lobbyarbeit in der EU ausgeben.

Während von der Industrie finanzierte Studien die Entscheidungen der Europäischen Lebensmittelbehörde beeinflussen, betreiben Coca Cola, Nestlé und andere Lebensmittelgiganten Unternehmenspropaganda, indem sie Sportveranstaltungen und große Sportprogramme sponsern, um von den Auswirkungen ihrer Produkte abzulenken und den falschen Eindruck zu erwecken, dass Bewegung und eine gesunde Lebensweise die wichtigsten Faktoren bei der Vorbeugung schlechter Gesundheit sind.

Katharine Ainger, freiberufliche Journalistin und Mitverfasserin des CEO-Berichts, sagte:

Fundierte wissenschaftliche Ratschläge werden durch die Milliarden von Euro, die die Zuckerlobby unterstützt, verdrängt. In ihrer Unehrlichkeit und ihrer Missachtung der Gesundheit der Menschen steht die Lebensmittel- und Getränkeindustrie den Taktiken in nichts nach, die wir seit Jahrzehnten von der Tabaklobby kennen.

ILSI-Frontgruppe der Industrie

Eine der bekanntesten Tarnorganisationen der Industrie mit weltweitem Einfluss ist das, was in einem Bericht der „New York Times“ (NYT) vom September 2019 als „schattenhafte Industriegruppe“ bezeichnet wurde – das „International Life Sciences Institute“ (ILSI).

Das Institut wurde 1978 von Alex Malaspina, einem Leiter für wissenschaftliche und regulatorische Angelegenheiten bei Coca-Cola, gegründet. Es begann mit einer Stiftung von 22 Millionen Dollar und der Unterstützung von Coca-Cola.

Seitdem hat das ILSI still und leise staatliche Gesundheits- und Ernährungsgremien auf der ganzen Welt infiltriert und verfügt über mehr als 17 Zweigstellen, die Einfluss auf die Lebensmittelsicherheit und die Ernährungswissenschaft in verschiedenen Regionen nehmen.

ILSI ist kaum mehr als eine Tarnorganisation für seine 400 Unternehmensmitglieder, die das 17-Millionen-Dollar-Budget bereitstellen. Zu den Mitgliedern von ILSI gehören Coca-Cola, DuPont, PepsiCo, General Mills und Danone.

Der NYT zufolge hat ILSI mehr als 2 Millionen Dollar von Chemieunternehmen erhalten, darunter Monsanto. Im Jahr 2016 entschied ein UN-Ausschuss, dass Glyphosat, der Hauptbestandteil von Monsantos Unkrautvernichter Roundup, „wahrscheinlich nicht krebserregend“ sei und widersprach damit einem früheren Bericht der WHO-Krebsagentur. Der Ausschuss wurde von zwei ILSI-Mitarbeitern geleitet.

Von Indien bis China wurden prominente Persönlichkeiten mit engen Verbindungen zu den Korridoren der Macht kooptiert, um die Politik zu beeinflussen und die Interessen der Lebensmittelkonzerne zu fördern, sei es durch Warnhinweise auf ungesunden Lebensmittelverpackungen oder durch die Gestaltung von Aufklärungskampagnen gegen Fettleibigkeit, die körperliche Bewegung in den Vordergrund stellen und die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Lebensmittelsystem ablenken.

Bereits 2003 berichtete die Zeitung „The Guardian“, dass ILSI seinen Einfluss auf die nationale und globale Lebensmittelpolitik ausgeweitet hat. In dem Bericht war die Rede von einer unzulässigen Einflussnahme auf spezifische WHO/FAO-Lebensmittelpolitiken, die sich mit Ernährungsrichtlinien, Pestizideinsatz, Zusatzstoffen, Transfettsäuren und Zucker befassen.

Im Januar 2019 enthüllten zwei Artikel der Harvard-Professorin Susan Greenhalgh im „British Medical Journal“ und im „Journal of Public Health Policy“ den Einfluss von ILSI auf die chinesische Regierung in Fragen der Fettleibigkeit. Und im April 2019 veröffentlichte „Corporate Accountability“ einen Bericht über ILSI mit dem Titel „Partnership for an Unhealthy Planet“.

In einem Bericht der „Times of India“ aus dem Jahr 2017 wurde festgestellt, dass ILSI-Indien aktiv von Indiens wichtigstem Gremium für die Formulierung politischer Maßnahmen – Niti Aayog – konsultiert wird. Der Stiftungsrat von ILSI-India wurde von Lebensmittel- und Getränkeherstellern dominiert – sieben der 13 Mitglieder kamen aus der Branche oder standen mit ihr in Verbindung (Mondelez, Mars, Abbott, Ajinomoto, Hindustan Unilever und Nestle), und der Schatzmeister war Sunil Adsule von Coca-Cola Indien.

In Indien fällt der wachsende Einfluss von ILSI mit den steigenden Raten von Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes zusammen.

Im Jahr 2020 verwies „US Right to Know“ (USRTK) auf eine in „Public Health Nutrition“ veröffentlichte Studie, die dazu beitrug, ILSI als wenig mehr als einen Propagandaarm der Industrie zu bestätigen.

Die Studie, die sich auf Dokumente stützt, die USRTK erhalten hat, deckte „ein Verhaltensmuster auf, bei dem ILSI versucht hat, die Glaubwürdigkeit von Wissenschaftlern und Akademikern auszunutzen, um die Positionen der Industrie zu stärken und von der Industrie entwickelte Inhalte in ihren Tagungen, Zeitschriften und anderen Aktivitäten zu fördern„.

Gary Ruskin, geschäftsführender Direktor von USRTK, einer Gruppe für Verbraucher und öffentliche Gesundheit, sagte:

ILSI ist heimtückisch … Überall auf der Welt spielt ILSI eine zentrale Rolle in der Produktverteidigung der Lebensmittelindustrie, um die Verbraucher dazu zu bringen, ultra-verarbeitete Lebensmittel, zuckerhaltige Getränke und andere Junk-Food-Produkte zu kaufen, die Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes und andere Übel fördern.

Die Studie enthüllte auch neue Details darüber, welche Unternehmen ILSI und seine Niederlassungen finanzieren.

Der Entwurf des IRS-Formulars 990 von ILSI Nordamerika aus dem Jahr 2016 zeigt einen Beitrag von PepsiCo in Höhe von 317.827 USD, Beiträge von Mars, Coca-Cola und Mondelez in Höhe von mehr als 200.000 USD und Beiträge von General Mills, Nestle, Kellogg, Hershey, Kraft, Dr. Pepper Snapple Group, Starbucks Coffee, Cargill, Unilever und Campbell Soup in Höhe von mehr als 100.000 USD.

Aus dem Entwurf des Formulars 990 des Internal Revenue Service für 2013 geht hervor, dass ILSI 337.000 Dollar von Coca-Cola und jeweils mehr als 100.000 Dollar von Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Pioneer Hi-Bred, Bayer Crop Science und BASF erhalten hat.

Globale Institutionen wie die WTO und Regierungen fungieren weiterhin als administrativer Arm der Industrie, der die Profite der Unternehmen steigert, während er die öffentliche Gesundheit zerstört und das menschliche Leben verkürzt.

Ein Teil der Lösung besteht darin, eine politische Agenda in Frage zu stellen, die globale Märkte, stark verarbeitete Lebensmittel und die Bedürfnisse des „modernen Lebensmittelsystems“ privilegiert – d. h. die Gewinne der dominierenden industriellen Lebensmittelkonzerne.

Dazu gehört auch der Schutz und die Stärkung lokaler Märkte, kurzer Lieferketten und unabhängiger Kleinunternehmen, einschließlich traditioneller Lebensmittelverarbeitungsbetriebe und kleiner Einzelhändler.

Und natürlich müssen wir die agrarökologische, kleinbäuerliche Landwirtschaft, die eine nährstoffreiche Ernährung fördert, schützen und stärken – mehr Familienbetriebe und gesunde Lebensmittel statt mehr Krankheiten und allopathische Hausärzte.