Doug Casey über Klassenkampf, „Friss die Reichen“-Stimmung und was als Nächstes passieren wird

Internationaler Mensch: Politiker, die nach Möglichkeiten suchen, ihre extravaganten Ausgaben zu finanzieren, beklagen sich zunehmend darüber, dass die Wohlhabenden nicht ihren „gerechten Anteil“ zahlen.

Das ist ein Trend, der sich immer mehr beschleunigt. Diese zunehmende vermögensfeindliche Stimmung scheint die USA auf ein gefährliches Terrain zu führen.

Unser Freund Rick Rule sagte einmal: „Eat the rich? Bereitet euch auf den Hungertod vor.“

Was ist Ihre Meinung?

Doug Casey: Früher haben die Apologeten der Regierung gerne gesagt, dass die Reichen besteuert werden müssen, um den Armen zu helfen. Das ist nicht mehr der Fall. Niemand in Amerika hungert. Selbst arme Menschen haben Flachbildfernseher, Klimaanlagen und Kühlschränke. Die Armen leben besser als ein mittelalterliches Königshaus.

Was hier vor sich geht, ist die Institutionalisierung von Neid, einem schrecklichen Laster. Es ist etwas anderes als Neid.

Neid sagt: „Du hast etwas, das ich haben will. Ich will auch etwas. Gib es mir.“

Neid sagt: „Du hast etwas, das ich haben will. Wenn ich es nicht haben kann, werde ich es zerstören, damit du es auch nicht haben kannst.“ Neid ist der moralische Makel, der allen sozialistischen Wirtschaftstheorien zugrunde liegt. Sozialistische Gefühle und Moral liegen den wirtschaftlichen Lügen, dem Rassenhass, dem Klassenhass, der Geschlechterfeindlichkeit und der politischen Polarisierung zugrunde, die die USA und den Westen zerreißen. Neid und Sozialismus sind zu weltlichen Religionen geworden. Das Land ist in zwei unterschiedliche und einander feindlich gesinnte Weltanschauungen gespalten worden.

Es geht um die richtige, falsche Frage, was gut und böse ist. Es ist keine Frage der Wirtschaft, was produktiver ist. Es geht um eine viel ernstere Spaltung. Es handelt sich um einen Religionskrieg zwischen den Linken, die die Gesellschaft umstürzen und umwandeln wollen, und den Rechten, die die traditionellen Werte mehr oder weniger beibehalten wollen, denen aber eine echte Ideologie fehlt.

Die Linke schlägt alle möglichen unverschämten, zerstörerischen und wirklich dummen Ideen vor. Kostenlose Sachen für alle. Nicht nur Nahrung, Unterkunft, Schulbildung und medizinische Versorgung auf Kosten der Produzenten – was sie im Grunde genommen erreicht haben. Sondern jetzt auch ein garantiertes Jahreseinkommen. Jeder soll tausend Dollar im Monat bekommen, so der dumme Trottel und Möchtegern-US-Präsident Andrew Yang. Sie werden nichts tun müssen, sondern einfach nur existieren und vermutlich den ganzen Tag bei Starbucks abhängen und mit ihren iPhones spielen. Sie werden wirklich das sein, was Yuval Noah Harari, der Hofintellektuelle des Weltwirtschaftsforums, eine permanente Klasse von nutzlosen Essern genannt hat.

Einmal jedoch werden die Menschen, die arbeiten, schaffen, produzieren und an traditionelle Werte glauben, reagieren. Vielleicht werden sie in einer gewaltsamen Gegenrevolution explodieren. Vielleicht werden sie leise in den Streik treten, wie Ayn Rands Helden in „Atlas Shrugged“. Oder vielleicht werden sie umkippen und sich in Leibeigene verwandeln – was die Elite bevorzugen und erwarten würde. Aber es kommt etwas Böses auf uns zu.

Internationaler Mensch: Was halten Sie von der Einstellung von 87.000 neuen IRS-Agenten im Zusammenhang mit diesem Trend?

Doug Casey: Diese Leute werden nicht nur rekrutiert, um Steuern einzutreiben, obwohl das sicherlich eine der Aufgaben ist, die sie erfüllen werden. Sie werden zu einer nationalen Polizeitruppe, die ein anderes Mandat hat als das FBI, das ATF, die DEA oder andere Prätorianerbehörden. Die Steuerbehörden haben das Recht, jede wirtschaftliche Aktivität überall und jederzeit zu überprüfen.

Als moralische Frage werden sie versuchen, die Nichtzahlung von Steuern seitens der Produzenten zu einem Verbrechen gegen die Gesellschaft zu machen. Mich schaudert es, wenn ich mir vorstelle, was für amoralische Gestalten – mit fetten Gehältern und immensen Befugnissen – rekrutiert werden, um das Leben ihrer Landsleute zu untersuchen. Sie werden mit der deutschen Gestapo oder Stasi vergleichbar sein.

Diese neuen IRS-Agenten werden wenig mit den Armen zu tun haben. Die Armen sind zunehmend irrelevant, außer für ihre Stimmen. Die ungebildeten Unterschichten arbeiten im Grunde von der Hand in den Mund, so wie es in der Geschichte schon immer war. Sie sind hauptsächlich an Brot und Spiele interessiert, und genau das werden sie auch bekommen. Ihre Zahl wächst in diesem Land zum ersten Mal.

Auch die neuen IRS-Agenten werden mit der Elite nicht viel zu tun haben; sie können sich Steueranwälte und Buchhalter leisten, um sie abzuwehren. Sie werden ein paar Opfer in Kauf nehmen, um zu zeigen, dass sie „fair“ sind, aber die Elite ist der Hauptnutznießer der Hunderte von Milliarden Dollar, die die Regierung in die Gesellschaft pumpt. Bezahlt wird das alles von der Mittelschicht, von den Menschen, die tatsächlich produzieren und sparen.

Diese neuen IRS-Agenten sind ein direkter Angriff auf die Mittelschicht. Die Elite hasst die Mittelschicht und das, wofür sie steht – Unabhängigkeit, Stabilität und traditionelle Werte. Die Tatsache, dass sie die Größe der Steuerpolizei verdoppeln, ist wirklich außergewöhnlich. Wenn die Wirtschaft weiter schrumpft, ist zu erwarten, dass der Klassenkampf – ebenso wie der Rassen- und Geschlechterkrieg – zunimmt.

Wie ich letzte Woche erklärt habe, ist dies ein wichtiger Bestandteil der modernen Geldtheorie (MMT). Hunderte von Milliarden Dollar, die die Regierung durch ihr Inflationsbekämpfungsgesetz ausgeben wird, werden – absichtlich – durch die Schaffung neuer Dollar finanziert.

Der Grund, warum man von „Inflationsbekämpfung“ spricht, ist, dass der Gesellschaft theoretisch die gleiche Anzahl von Dollar durch Steuern entzogen wird. Die neuen Dollars werden bei den Menschen und Unternehmen angelegt, die die Regierung mag. Sie sagen, es sei nicht inflationär, weil die gleiche Anzahl von Dollars von Menschen und Unternehmen, die sie nicht gutheißen, aus der Wirtschaft genommen wird. Theoretisch bleibt also die Nettozahl der Dollar in der Gesellschaft gleich, und das allgemeine Preisniveau bleibt gleich, weil die Geldmenge gleich bleibt.

Das ist ihr wirtschaftliches Argument. Aber das moralische Argument ist viel wichtiger. Die MMT vergibt Hunderte von Milliarden an diejenigen, die die Linke gutheißt, und nimmt der Mittelschicht so viel durch Steuern weg. Das ist teuflisch clever. Wie ich schon sagte, läuft das auf einen Religionskrieg hinaus, weil die Leute, die hinter MMT stehen, eigentlich böse sind.

Leider ist „böse“ ein Wort, das in Verruf geraten ist; die Menschen nehmen es nicht mehr ernst. Es wurde von emotionalen und oft korrupten Bibelpredigern, Höllen- und Schwefelpredigern überstrapaziert. Aber das Böse gibt es wirklich. Das Böse ist der vorsätzliche Akt der Zerstörung von etwas Gutem.

Internationaler Mensch: Angesichts der fallenden Finanzmärkte und der sinkenden Kaufkraft des US-Dollars fühlen sich viele Menschen ärmer und suchen nach einem Schuldigen.

Wie sehen Sie diese Dynamik und wie könnte sie die politische Situation beeinflussen?

Doug Casey: Die Rede, die Biden am 1. September hielt, sollte schockierend und verstörend sein. Sie erinnerte an eine Szene aus V wie Vendetta oder 1984. Sie ließen Biden die Rede in Philadelphia halten, dem Gründungsort der USA, und benutzten rotes Licht vor einem dunklen Hintergrund, um Emotionen zu wecken. Diese Leute meinen es ernst. Bidens Worte waren voller Hass und Gift, er beschimpfte das halbe Land als Feind – eine Rede, wie es sie noch nie gegeben hat. Sie war eine Warnung und eine unverhohlene Drohung.

Sehen Sie sich die Szene an. Der rote Hintergrund war übertrieben. Ein paar Marinesoldaten im Hintergrund sagten: „Ich habe Macht, und ich werde sie gegen den Feind einsetzen“. Eine solche Theatralik hat es noch nie gegeben. Es kam einer Bürgerkriegserklärung gleich. Es folgten die unerhörte Razzia in Trumps Haus und die Durchsuchung von etwa 50 seiner prominenten Anhänger durch das FBI in den darauffolgenden Tagen im Morgengrauen.

Diese Leute möchten wirklich die Gesellschaft umstürzen. Sie sind eigentlich eine Reinkarnation der Jakobiner und könnten sich als ebenso gewalttätig und gefährlich erweisen.

Sie arbeiten daran, ein aktives Umfeld für den Klassenkampf in den USA zu schaffen. Es ist ihnen gelungen, einen Rassenhass zu schüren, bei dem sich die Menschen nicht als Menschen, sondern als Farbige und Anti-Weiße identifizieren. Und einen Geschlechterkrieg, in dem die Menschen nicht mehr entweder Männer oder Frauen sind – wenn auch einige mit mehr oder weniger ausgeprägten Abweichungen -, sondern als eines oder mehrere von 50 oder 60 Geschlechtern.

Diese Leute hassen die Mittelschicht mit ihren traditionellen kulturellen und religiösen Werten. Das ist der Grund, warum Trump so beliebt ist und warum sie sich mit ihm identifizieren. Das liegt nicht daran, dass viele seiner Ideen besonders gut sind; er ist im Wesentlichen ein Populist ohne philosophische Mitte.

Die Eliten und Möchtegern-Eliten hassen Trump, weil er ein kultureller Traditionalist ist. Diese Leute wollen die traditionelle Kultur selbst stürzen und die Mittelschicht abschaffen. In der idealen Welt der WEF-Typen wäre die große Mehrheit der Menschen, die Bedauernswerten, Leibeigene und Kulaken im Dienste der Nomenklatura, die an der Spitze regiert, unterstützt von ihren Apparatschiki.

Ich weiß, es klingt ungeheuerlich, aber das ist es, was sie im Sinn haben. Wir haben das in der Geschichte schon einmal erlebt, wenn linke Intellektuelle die Kontrolle über die reale Macht, den Staatsapparat, erlangen. Sie möchten wirklich die Grundlagen der Zivilisation umstürzen. Die Jakobiner im revolutionären Frankreich, die Bolschewiki in Russland, die Nazis in Deutschland, die Maoisten während der Großen Kulturrevolution in China und das Pol Pot-Regime in Kambodscha. Es kann überall passieren, wenn die Bedingungen stimmen. Das scheint jetzt in den USA und anderen westlichen Ländern der Fall zu sein.

Hoffen wir, dass es vorbeigeht. Aber planen Sie Ihr Leben nicht danach…

Internationaler Mensch: In der Vergangenheit unterschieden sich die USA durch die Größe und Macht der Mittelschicht von anderen Ländern.

Aber jetzt schrumpft die US-Mittelschicht und fühlt sich unter Druck gesetzt.

Wohin geht dieser Trend, und was kann der durchschnittliche Mittelständler dagegen tun?

Doug Casey: Was hätte der Durchschnittsbürger tun sollen, als die Jakobiner 1793 in Frankreich die Guillotinen hervorholten? Was hätte der durchschnittliche Mittelständler 1917 in Russland tun sollen? Was hätte der durchschnittliche Mittelständler 1933 in Deutschland tun sollen?

Es gibt nicht viel, was man tun kann, wenn die tatsächlichen Kräfte des Bösen die Kontrolle haben. Man kann nur sehr wenig tun, außer sich aus dem Staub zu machen.

Hier in den USA haben wir immer noch eine große Mittelschicht. Viele sind fett, dumm, indoktriniert oder süchtig nach Prozac und Zoloft. Aber Millionen von anderen sind, um es mal so auszudrücken, stinksauer und lassen sich das nicht mehr gefallen. Die Dinge, über die wir gesprochen haben, könnten sich zu einem echten Bürgerkrieg entwickeln.

Was ist zu tun? Diversifizieren Sie Ihre politischen Zuständigkeitsbereiche. Rollen Sie nicht um wie ein geprügelter Hund, sondern erheben Sie Ihre Stimme und leisten Sie Widerstand. Aber das Wichtigste, was Sie persönlich unternehmen können, ist, so reich wie möglich zu werden und dabei Ihre ethischen Grundsätze zu wahren. Reich zu sein kann Ihnen helfen, sich gegen das Böse und die Dummheit abzuschirmen.