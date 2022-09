Schweden: Vier von fünf „Flüchtlingen“ haben in dem Land Urlaub gemacht, aus dem sie geflohen sind

Sie sind Wirtschaftsflüchtlinge.

Eine neue Umfrage hat ergeben, dass fast vier von fünf in Schweden lebenden Flüchtlingen in den Ländern Urlaub gemacht haben, aus denen sie ursprünglich geflohen sind.

Ja, wirklich.

Die Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut Novus im Auftrag der schwedischen Online-Zeitung Bulletin durchgeführt.

Sie ergab, dass 79 Prozent der Menschen, die als Flüchtlinge nach Schweden gekommen sind, angeblich auf der Flucht vor Krieg oder Verfolgung, seit ihrer Ankunft in Schweden in ihr Heimatland zurückgekehrt sind.

„Der Umfrage zufolge wollen sie jedoch nicht dauerhaft in ihre Heimat zurückkehren“, berichtet Remix News. „Auf die Frage, ob sie planen, in Zukunft dauerhaft in ihr Geburtsland zurückzukehren, sagen nur 2 Prozent, dass sie es tun, während 16 Prozent sagen, dass sie es vielleicht tun. 81 Prozent derjenigen, die aus nicht europäischen Ländern nach Schweden gekommen sind, sagen, dass sie es nicht tun, hauptsächlich, weil sie glauben, dass Schweden ein besseres Land ist, um ihre Kinder aufzuziehen.“

Die Migranten können in Schweden ein- und ausreisen, weil es dafür keine Strafe gibt, anders als in Ländern wie der Schweiz und Deutschland, wo Schutzsuchende, die ohne Erlaubnis in ihre Heimatländer zurückkehren, ihren Asylstatus verlieren.

„Wenn jemand, ein syrischer Flüchtling, regelmäßig in Syrien Urlaub macht, kann er nicht ernsthaft behaupten, in Syrien verfolgt zu werden“, sagte der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer im Jahr 2019.

Die Ergebnisse der Umfrage verdeutlichen einmal mehr, dass die große Mehrheit der sogenannten „Flüchtlinge“ gar keine Flüchtlinge sind, sondern Wirtschaftsmigranten, die den emotionalen Cache des Begriffs „Flüchtling“ ausnutzen, um das System zu missbrauchen, und dabei den Interessen der tatsächlichen Flüchtlinge schaden.

In den letzten 20 Jahren hat Schweden pro Kopf mehr Flüchtlinge aufgenommen als jedes andere westliche Land. In diesem Prozess ist Schweden von einem der sichersten Länder Europas zum zweitgefährlichsten Land geworden.

Die Arbeitslosenquote von Migranten ist viermal so hoch wie die der einheimischen Schweden. In einigen Gebieten mit hohem Migrantenanteil liegt die Arbeitslosenquote bei bis zu 78 Prozent.

Wie wir im folgenden Video hervorheben, scheinen die Schweden angesichts der Tatsache, dass der Rechtsblock, der von den migrationsfeindlichen Schwedendemokraten dominiert wird, die Wahl gewinnen wird, endlich aufzuwachen und die Gefahren eines beschleunigten Multikulturalismus zu erkennen.