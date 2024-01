Schweden geht GEGEN bargeldlose Agenda vor

Peter Imanuelsen

Die rechtsgerichtete schwedische Regierung will die Verwendung von Bargeld in der Zukunft stärken.

Was ist los, passiert das wirklich?

Schweden macht plötzlich eine gute Sache nach der anderen. Kürzlich wurden die Ziele der Agenda 2030 aus den Regierungsrichtlinien gestrichen und die Klimasteuer auf Kraftstoffe abgeschafft.

Jetzt will die neue bürgerliche Regierung die Verwendung von Bargeld fördern, was der bargeldlosen Agenda zuwiderläuft.

Die Regierung hat einen Untersuchungsbeauftragten ernannt, der Ideen entwickeln soll, um das Recht der Menschen auf Bargeldzahlungen zu unterstützen. Der Grund dafür könnte sein, dass manche Menschen einfach keine bargeldlose Gesellschaft wollen, aber auch, um sicherzustellen, dass Zahlungen in Notfällen und Krisensituationen möglich sind.

„Im Grunde geht es darum, dass niemand von der Möglichkeit des Bezahlens ausgeschlossen wird“, sagt Niklas Wykman, Minister für Finanzmärkte.

Mit anderen Worten: Die schwedische Regierung will die Geschäfte zwingen, Bargeld anzunehmen. Das widerspricht der gesamten bargeldlosen Agenda, die wir in letzter Zeit gesehen haben.

Dieser neue Schritt Schwedens ist eine hervorragende Nachricht.

Denn in einer bargeldlosen Gesellschaft wäre es für die Regierung sehr einfach zu kontrollieren, was man kaufen kann und was nicht. In Kombination mit einem digitalen Ausweis und einer digitalen Geldbörse sehen wir einer dystopischen Zukunft entgegen, in der Andersdenkende von der Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen werden können.

Überraschenderweise hat Schweden plötzlich begonnen, viele Dinge richtig zu machen.