Masseneinwanderung und Bandenkriege: Schweden hat die Kontrolle über seine Gefängnisse verloren

Schweden hat die Kontrolle über seine Gefängnisse verloren, weil die Insassen die Kontrolle übernommen haben“, warnen Gewerkschaftsführer.

Die ausufernde Bandenkriminalität und die Versuche der bürgerlichen Regierung, sie einzudämmen, wurden nicht durch ausreichende Investitionen in den Strafvollzug unterstützt.

Gewerkschaftsführer warnen davor, dass die schwedischen Strafvollzugsbeamten die Kontrolle über die Gefängnisse des Landes verloren haben, da die Überbelegung zu einem Anstieg von Drohungen und Gewalt führt.

„Wir verlieren die Kontrolle. Die Insassen haben mehr oder weniger die Kontrolle über die Gefängnisse übernommen“, sagte Christer Hallqvist, Vorsitzender der Seko-Gewerkschaft für den Strafvollzug.

Er erklärte, dass das Personal keine andere Wahl habe, als sich von den Gefangenen zu distanzieren, da es derzeit nicht über die Mittel verfüge, „Zwischenfälle zu verhindern“, und warnte, dass die derzeitige Situation „in einer Katastrophe enden“ werde.

„Wir haben eine Grenze überschritten. Die Politiker müssen ihre Entscheidungen überdenken, damit wir aufholen können“, fügte er hinzu.

Die schwedische Regierung hat den Kampf gegen die Kriminalität zu einem ihrer wichtigsten Wahlversprechen gemacht und versucht, die anhaltende Krise der Bandenkriminalität im Land direkt anzugehen.

Angesichts der ausufernden Bandenkriminalität hat die schwedische Mitte-Rechts-Regierung unter Premierminister Ulf Kristersson mehr Befugnisse für die Polizei und härtere Strafen für Schusswaffendelikte eingeführt, um die Rekordzahl von Tötungsdelikten mit Schusswaffen in dem skandinavischen Land zu senken.

Erst letzte Woche kündigte die schwedische Regierung neue Befugnisse für die Polizei an, um Jugendliche, die gefälschte Designerkleidung tragen, anzuhalten und zu durchsuchen. Dies ist der jüngste Versuch, gegen die anhaltenden Bandenkriege vorzugehen, die Schweden nach Albanien zum Land mit den meisten tödlichen Schießereien in Europa gemacht haben.

Die verstärkte Konzentration auf die Verbrechensbekämpfung ging jedoch nicht mit ausreichenden Investitionen in die schwedischen Gefängnisse einher, sodass die Überbelegung zu einem großen Problem geworden ist – eine Tatsache, die zumindest von führenden Regierungsvertretern anerkannt wird.

„Die Situation im schwedischen Strafvollzug ist sehr angespannt“, sagt Justizminister Gunnar Strömmer.

„Sie ist das Ergebnis einer gravierenden Kriminalitätsentwicklung über viele Jahre hinweg, und der Ausbau des Strafvollzugs hat viel zu spät begonnen.

„Jetzt tun wir alles, was wir machen können, um langfristig den Ausbau zu erreichen und kurzfristig den Strafvollzug in die Lage zu versetzen, den Druck, den Sie hier und jetzt erleben, zu bewältigen“, fügte er hinzu.

Nach eigenen Angaben der Strafvollzugsbehörde ist die Zahl der Bedrohungen und Gewalttaten in den Gefängnissen so hoch wie nie zuvor: Im vergangenen Jahr wurden 1.333 Fälle von Gewalt zwischen Häftlingen registriert, gegenüber 1.198 im Jahr 2022 und 1.242 im Jahr 2021.

Besorgniserregend ist, dass im vergangenen Jahr 2.354 Fälle von Drohungen und Gewalt gegen das Gefängnispersonal registriert wurden, gegenüber 1.962 und 1.744 Fällen in den beiden Vorjahren.

Bei der Bekämpfung der Bandenkriminalität ist das Land seit Jahren auf verlorenem Posten, und der Zusammenhang zwischen Bandenkriegen und Masseneinwanderung ist auf höchster Regierungsebene weitgehend anerkannt.

Die ehemalige Premierministerin Magdalena Andersson sagte während ihrer Amtszeit, Schwedens gescheiterte multikulturelle Gesellschaft habe dazu beigetragen, dass die Bandenkriminalität in den Vororten der Großstädte gedeihen konnte. „Die Segregation ist so weit fortgeschritten, dass wir in Schweden Parallelgesellschaften haben. Wir leben im selben Land, aber in vollkommen unterschiedlichen Realitäten“, sagte sie 2022.

„Gleichzeitig war die Integration zu schlecht, weil wir eine hohe Zuwanderung hatten. Die Gesellschaft war zu schwach, die Mittel für die Polizei und die sozialen Dienste waren zu gering“, fügte sie hinzu.