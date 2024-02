Wer Israel weiter unterstützt, ist ein schlechter Mensch.

Caitlin Johnstone

Das geht jetzt seit vier Monaten so. Wenn man nach vier Monaten der Gräueltaten immer noch Israel unterstützt, dann ist man einfach ein schlechter Mensch. Nach vier Monaten hat man jede Entschuldigung dafür verloren, in der emotionalen Hitze des 7. Oktober überreagiert zu haben, und das ist einfach das, was man als Mensch ist.

Ich habe die Nase voll von Leuten, die über den 7. Oktober jammern, während Israel seitdem jeden Tag einen 7. Oktober gegen die Menschen in Gaza verübt.

❖

Seit vier Monaten. Seit vier Monaten geht das so. Wenn man nach vier Monaten der Gräueltaten immer noch Israel unterstützt, dann ist man ein verdammter Mensch. Nach vier Monaten hat man jede Entschuldigung dafür verloren, in der emotionalen Hitze des 7. Oktober überreagiert zu haben, und das ist einfach das, was man als Mensch ist.

❖

Wenn man sogar Völkermord entschuldigen kann, um seine anhaltende Unterstützung für eine Nation oder eine politische Partei zu rechtfertigen, dann kann man buchstäblich alles entschuldigen. Es gibt absolut nichts, was die Führer Ihrer politischen Partei tun könnten, das Sie dazu veranlassen würde, ihnen Ihre Unterstützung zu entziehen. Wenn das nicht Ihre rote Linie ist, dann haben Sie keine rote Linie.

Das bedeutet, dass Ihre Politik nicht von einem Interesse an Wahrheit oder Ethik geleitet wird, sondern ausschließlich von willkürlicher Mannschaftsloyalität. Sie feuern Ihr Team aus dem gleichen Grund an, aus dem jemand, der in Texas geboren ist, die Dallas Cowboys anfeuert. Du magst dir vielleicht ein paar großartige Gründe für deine Unterstützung ausdenken, die Appelle an Wahrheit und Moral beinhalten, aber du hast dich selbst zum Lügner gemacht und diese Gründe als falsch entlarvt, indem du jetzt einen tatsächlichen, buchstäblichen Völkermord entschuldigst.

❖

Israel war immer auf dem Weg dorthin. Es hat sich von Anfang an auf diesen Moment in der Geschichte zubewegt. Die Schrecken, die wir in Gaza sehen, waren von Anfang an geplant. Der Abzug wurde vor Generationen betätigt, und erst jetzt ist die Kugel richtig gelandet.

Das ist Israel. Das war Israel schon immer. Es ist unmöglich, Israel zu unterstützen, ohne seine genozidalen Gräueltaten in Gaza zu unterstützen, denn es gibt kein „Israel“, das man von den Faktoren trennen könnte, die zu diesen Gräueltaten geführt haben; der Versuch, sie zu trennen, ist eine Übung in Fantasie. Ein hypothetisches Israel, das nicht getan hätte, was Israel heute tut, wäre vom heutigen Israel nicht zu unterscheiden. Es würde nicht einmal Sinn ergeben, es mit demselben Namen zu bezeichnen.

Israel war von Anfang an als kolonialistischer Vorposten westlicher Mächte gedacht, um die Bevölkerung Westasiens den Interessen des globalen Nordens gefügig zu machen, und das war es vom ersten Tag an. Dieser Völkermord ist keine irrsinnige Verirrung in der Existenz Israels, sondern seine ultimative Manifestation. Die höllischen Sprossen, die wir heute sehen, gehen aus Samen hervor, die gepflanzt wurden, lange bevor die meisten von uns überhaupt geboren waren.

❖

❖

Auf den Vorwurf der Gräueltaten und des Völkermordes mit dem Hinweis auf die Hamas zu reagieren, ist dumm und absurd. Jeder, der jemals Völkermord begangen hat, glaubte, gute Gründe dafür zu haben. Jeder, der jemals einen Völkermord begangen hat, glaubte, er tue dies, um sich selbst zu schützen.

Auf die Verurteilung der israelischen Taten mit dem Hinweis auf die Hamas zu reagieren, bedeutet einfach zu sagen: „Nein, nein, ihr versteht nicht, wir sind nicht wie diese bösen bösen Jungs, die in der Vergangenheit Völkermord begangen haben: Wir haben GRÜNDE für das, was wir tun!“ Das ist genau das, was jeder andere, der in der Vergangenheit Völkermord begangen hat, auch gesagt hätte.

Wenn man sich ständig rechtfertigen muss, ist das wahrscheinlich nicht sehr fair. Hör auf, herumzualbern und zu versuchen, offensichtliche Gräueltaten zu rechtfertigen, indem du darüber redest, was jemand anderes getan hat, und sei einmal in deinem verdammten Leben ehrlich zu dir selbst.

❖

100 Prozent der Israel-Apologetik besteht nur aus Leuten, die Gründe erfinden, warum es gerecht und gerechtfertigt ist, etwas Böses und Unverzeihliches zu tun.

❖

Israel-Apologeten sind wie: „Sie unterstützen doch keinen Völkermord? Was sind Sie, ein Nazi?“

❖

In den sozialen Medien gibt es keinen triftigen Grund, jemanden, der offen seine Unterstützung für Israel und den Zionismus bekundet, nicht sofort zu blockieren. Für mich ist das so, als würde ich auf einer Party von einem Fremden angesprochen, der ein Schild auf der Stirn trägt, auf dem steht: „Ich habe eine schlechte Persönlichkeit und bin unfähig zu einem echten Gespräch“.

❖

Es ist so faszinierend, wie die Propaganda des Imperiums die Öffentlichkeit in zwei politische Hauptströmungen spaltet und sie dann dazu bringt, beide die Aktionen des Imperiums zu bejubeln, aber aus unterschiedlichen Gründen. Die Liberalen werden dazu gebracht, die imperiale Kriegsmaschinerie zu bejubeln, weil es um Humanität, Souveränität, Antifaschismus und Selbstverteidigung geht, während die Rechten dazu gebracht werden, die imperiale Kriegsmaschinerie zu bejubeln, weil wir das Sagen haben und die Kommunisten und Araber ficken.

Die spezifischen Narrative, warum sie die imperiale Kriegsmaschinerie bejubeln, mögen unterschiedlich sein, und auch die spezifischen Agenden, die sie unterstützen, sind oft unterschiedlich – die Liberalen sind eher für Feindseligkeiten mit Russland, während die Rechten eher für Feindseligkeiten mit China sind, zum Beispiel. Aber das Endergebnis ist, dass beide den unaufhaltsamen Vormarsch der Kriegsmaschinerie unterstützen.

Das ist wirklich eine unglaubliche Meisterleistung der Sozialtechnik. Es wäre bewundernswert, wenn es nicht so verdammt böse wäre.