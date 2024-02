Der US-Kongress fordert Sanktionen gegen Pfizers Partner, den Pharmariesen WuXi Biologics, der Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas und zum chinesischen Militär hat und möglicherweise an der Sammlung genetischer Daten und der Entwicklung von Biowaffen beteiligt ist.

Der Ausschuss für die Beziehungen zu China des US-Repräsentantenhauses hat Finanzministerin Janet Yellen, Verteidigungsminister Lloyd Austin und Handelsministerin Gina Raimondo darüber informiert, dass Pfizers Partner bei der Herstellung des mRNA-Impfstoffs COVID-19, der weltweit tätige Pharmariese WuXi, Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und zum chinesischen Militär unterhält und die nationale Sicherheit der USA bedroht.

Der Brief vom 12. Februar, der Reuters vorliegt und vom republikanischen Ausschussvorsitzenden Mike Gallagher, dem demokratischen Ko-Vorsitzenden Raja Krishnamoorthi sowie den Senatoren Gary Peters und Bill Hagerty unterzeichnet wurde, ist der jüngste Versuch des Kongresses, auf die Risiken aufmerksam zu machen, die seiner Meinung nach von führenden chinesischen Biotech-Unternehmen ausgehen.

Der Kongress hat einen Gesetzesentwurf eingebracht, der es staatlich finanzierten Gesundheitsdienstleistern verbietet, den chinesischen Unternehmen BGI Group, WuXi AppTec und anderen Biotech-Firmen zu erlauben, genetische Informationen von Amerikanern zu erhalten.

Die vier Gesetzgeber zitierten öffentliche chinesische Regierungsdokumente, chinesische Universitätswebseiten und Zeitungsartikel und verwiesen auf die eindeutigen militärischen Verbindungen von WuXi AppTec und die Unterstützung der chinesischen Politik in Xinjiang, einer Region, in der Washington Peking Völkermord an muslimischen Minderheiten vorwirft.

WuXi AppTec habe Investitionen von zahlreichen Fonds der Volksbefreiungsarmee (PLA) erhalten, darunter auch vom AVIC Military-Civil Integration Hybrid Securities Investment Fund.

Sie zitierten auch einen Lebenslauf des CEO von WuXi Biologics, Chen Zhisheng, der 2018 auf einer Website der Tsinghua-Universität veröffentlicht und ihn als Gastprofessor an der Chinese Academy of Military Medical Sciences aufführt, die 2021 auf die Exportkontrollliste des Handelsministeriums gesetzt wurde.

„Angesichts der offensichtlichen Verbindungen von WuXi AppTec mit der KPCh und der PLA und seiner wahrscheinlichen Rolle bei der Förderung des Völkermords in Xinjiang bitten wir Ihre Abteilungen dringend, die Aufnahme von WuXi AppTec und seinen Tochtergesellschaften in die Kontrolllisten zu erwägen“, heißt es in dem Brief, in dem Sanktionen und Beschränkungen gefordert werden.

„WuXi AppTec und WuXi Biologics haben ihre Verbindungen zu PCC und PLA verheimlicht und sich schnell in die US-Lieferketten integriert, indem sie Vereinbarungen mit großen US-Biotech-Unternehmen unterzeichneten“, schreiben die Gesetzgeber.

Die beiden Unternehmen nannten Pfizer, AstraZeneca, GlaxoSmithKline und nationale US-Laboratorien als Partner.

Laut der Journalistin Karen Kingston brachte der Kongressabgeordnete Mike Gallagher am 25. Januar 2024 den BIOSECURE Act in den Kongress ein, der es der US-Regierung verbieten würde, chinesische Biotech-Unternehmen zu finanzieren, die eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen.

Chinesische Biotech-Unternehmen sind verpflichtet, genetische Daten und Gen-Editing-Technologien mit der KPCh und dem chinesischen Militär zu teilen. Diese Unternehmen können angewiesen werden, die Sammlung genetischer Daten von amerikanischen Erwachsenen und Kindern zu koordinieren und dann genetisch gezielte biologische Waffen gegen die amerikanische Bevölkerung durch importierte Produkte wie invasive „diagnostische Tests“, „mRNA-Impfstoffe“, aus der Luft versprühte „Reinigungsmittel“ und sogar importierte Lebensmittel einzusetzen.

Auf seiner Website rühmt sich WuXi Biologics seiner Beziehungen zu US-Biotech-Unternehmen und Big Pharma, einschließlich Pfizer, wie der Kingston Report am 8. Dezember 2023 berichtete.